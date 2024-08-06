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忧美国经济衰退市场巨震比特币价格跌至52,000美元　以太币跌至2,200美元

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近日美国非农就业人口数据不如预期，导致市场恐慌情绪蔓延，金融市场迎来“黑色星期一”。股市和加密货币市场纷纷遭受重创。比特币（BTC）价格下跌至52,000美元，以太币（ETH）价格跌至2,290美元，市场一片哀鸿遍野。

根据最新公布的美国非农就业数据，7月份新增就业人数仅为11.4万，远低于市场预期。同时，失业率攀升至4.3%。这一数据引发了投资者对经济增长放缓的担忧，市场预期美联储可能在9月採取降息两码的激进措施以挽救经济。芝商所CME FedWatch工具显示，市场预期9月降息两码的概率接近七成，而到年底降息幅度可能达到五码。

公债上涨，股市重挫

受经济数据不佳影响，美国10年期公债殖利率报3.799%，下跌超过17个基点，盘中一度触及3.79%的低点，为2023年12月以来的最低水平。同时，恐慌指数VIX飙升，一度接近30%，这是自去年3月以来的最高水平。

股市方面，美国主要指数在上週五大幅下跌。道琼工业指数跌破四万点大关，标普500指数下跌1.84%，纳斯达克指数重挫2.43%。台湾股市在週五也出现剧烈下跌，指数单日暴跌逾千点，创下史上最大跌点，主要受英特尔财报不如预期影响，晶片股成为本次股灾的重灾区。

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加密货币市场遭血洗

加密货币市场同样未能幸免。根据Coinglass热力图数据，24小时内加密货币市场清算金额达到2.7亿美元，主要为多单部位。其中，比特币清算金额达到8,288万美元，以太币清算金额为7,375万美元。

比特币价格自今年3月以来数次挑战七万美元关口，但均未能持续突破。本次行情直接下跌至58,000美元，再次形成头部形态，短期支撑位应关注六万美元整数关卡。以太币价格更是跌破三千美元关卡，最新报价为2,690美元，显示市场对于比特币现货ETF上市后的“sell the news”行情尤为敏感。

面对当前市场情况，投资者应该保持谨慎态度。美联储的货币政策走向将对市场走势产生重要影响。若美联储如市场预期般在9月大幅降息，可能会在短期内为市场提供一定的流动性支持，但长期经济前景仍存在不确定性。

对于加密货币投资者来说，市场波动性加剧意味着短期内风险增加。建议投资者做好风险管理，避免过度槓杆操作，同时保持对市场动态的密切关注。

总结：

当前市场充满挑战，经济数据与政策动向将成为未来一段时间内的主要影响因素。投资者需保持冷静，理性分析，谨慎操作，以应对市场的不确定性。

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香港资深传媒工作者，週刊总编辑，新闻和财经分析师，专栏作家。 在香港从事新闻工作近三十年，并从事香港多家大型传媒的管理层，包括華僑日報、东周刊等。

最长工作时间是在香港传媒工作，并任职高层管理层，长期对新闻、财经有深入研究，并指导编辑部工作，所从事的新闻报导，曾经长期占据香港传媒收视第一位，报导也经常引起中国和香港关注，在香港传媒界人脉甚广，也在财经界有大量关系。

目前对加密新闻和WEB 3发展产生浓厚兴趣并致力研究，香港政府将大力发展香港成为亚洲加密货币中心，确信中国有更多投资者会经香港投资加密货币市场，加密货币和WEB 3必然是未来香港金融主要潮流。 每篇在Techreport的专栏文章，都经大量资料收集和分析，并会跟香港相关产业人士交流，得出最新看法和结论。

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