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加密分析师揭示XRP价格跌破 $0.60 的原因

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XRP 价格下跌，跌破了 $0.60 的支撑位，降至 $0.58。在 24 小时的交易中，加密资产价格从 $0.62 跌至 $0.58，显示出卖方压力。

尽管如此，XRP 今天表现出了显著的韧性，重新回升至 $0.60 以上。本月上涨了 27.1%，也确认了投资者重新产生兴趣

有关美国证券交易委员会（SEC）与 Ripple Labs 会议的猜测可能增加了 XRP 的价格波动性。目前，XRP 的价格为$0.60，在过去 24 小时内略有下降。

分析师指出 XRP 价格下跌的可能原因

分析师 Common Sense Crypto 认为，XRP 价格的下跌是由于与 SEC 的闭门会议。

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他指出，每当此类会议未能产生结果时，XRP 通常会在每个月被抛售。此外，加密货币影响者 Crypto Barbie 表示，原定于 7 月 18 日举行的 SEC 与 Ripple Labs 的会议已被推迟至 7 月 25 日。

美国证券交易委员会（SEC）在其《阳光法案》通知中声明，会议将以远程形式或在委员会总部举行

虽然有猜测认为会议可能会结束 Ripple 与 SEC 的诉讼，但没有关于此类解决方案的更新。会议议程主要集中在行政事务和法院命令上。

XRP 的价格因市场对与美国 SEC 可能达成和解的猜测而上涨至 $0.74。然而，由于会议没有提供有关诉讼结束的信息，该币在会议后经历了抛售。

目前，尽管有预测和强大的社区支持，XRP 的价格仍维持在 $1 以下。XRP 在 7 月初交易于 $0.47，显示出价格波动，直到 7 月 14 日上涨至 $0.52。

此外，XRP 曾测试 $0.6 的价格水平，但由于抛售增加以及负面投资者情绪，面临拒绝。然而，XRP 的日线图显示出可能的上涨迹象。

Ripple 原生代币呈横盘趋势：接下来会发生什么？

XRP 在 $0.59 的价格水平找到了关键支撑，自 7 月 21 日以来未再进一步下跌。7 月 25 日形成的红色蜡烛显示出投资者因希望从短暂的上涨中获利而进行的市场抛售。

今日形成的倒锤子形态暗示 XRP 可能出现趋势反转。$0.60 的价格水平持续使 XRP 波动性加大。

值得注意的是，相对强弱指数（RSI）处于买入区间，当前值为 62.38。因此，XRP 买家仍然活跃，并可能很快重新测试 $0.60 的价格水平

此外，MACD 指标确认了看涨情绪，因为其仍在信号线之上。因此，XRP 很可能在接下来的几天突破 $0.60 的阻力位，并重新测试 $0.70。

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Esther

Esther

Esther作为自由撰稿人已经有一段时间，撰写的文章数已百计，涉及的范畴众多。

她拥有国际新闻学学士学位，毕业后从事相关职业，从财经、时事新闻、体育、娱乐等领域均有触及。Esther更曾在中国内地、澳洲的中文报纸中担任过财经编辑，对于报道经济类领域新闻有相关经验，同时亦了解多国的经济发展趋势。

随着时间过去，Esther更跟紧时代的变化，从当初的经济发展，到现今流行的加密货币市场均有所研究，绝对能为你提供相关信息和专业意见。除此之外，Esther的新闻触角明锐，总能走在前方，为大家带来不同国家有关经济的信息来源。

曾在中国内地、香港、澳洲等地担任过记者的Esther，对于不同地方的经济领域均有独到的心得和意见，总是能以快捷作出报道，报道的内容从当地的经济发展，到元宇宙、NFT、加密市场、加密货币等均有接触，是投资者的好帮手。想了解更多经济新闻，绝对要看看她所撰写的文章和内容，绝对能为你打开前往经济世界的大门。

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