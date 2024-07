加密分析师揭示XRP价格跌破 $0.60 的原因

XRP 价格下跌,跌破了 $0.60 的支撑位,降至 $0.58。在 24 小时的交易中,加密资产价格从 $0.62 跌至 $0.58,显示出卖方压力。

尽管如此,XRP 今天表现出了显著的韧性,重新回升至 $0.60 以上。本月上涨了 27.1%,也确认了投资者重新产生兴趣。

有关美国证券交易委员会(SEC)与 Ripple Labs 会议的猜测可能增加了 XRP 的价格波动性。目前,XRP 的价格为$0.60,在过去 24 小时内略有下降。

分析师 Common Sense Crypto 认为,XRP 价格的下跌是由于与 SEC 的闭门会议。

There is the sell off just like every month when these meeting turn out to be nothing! $xrp pic.twitter.com/OLhJuRzqac

— Common Sense Crypto (@TheCSCrypto) July 25, 2024