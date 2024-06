加密GameFi空间增长119%　Steam保持加密禁令

GameFi(加密游戏)在Axie Infinity的成功后开始受到关注。这款Web3游戏在游戏玩家中广受欢迎。

它还在2022年1月达到了278万日活跃用户的高峰,将GameFi推上了地图,并为未来的加密游戏铺平了道路。

CoinGecko还显示了超过372种加密游戏代币,其中包括年度涨幅最大的代币有:

$CAH (+1,916.5%)

全球视频游戏产业的收入预计到2029年将达到6666.9亿美元,比当前的4552.7亿美元增长46.43%。

然而,尽管GameFi取得了蓬勃发展的成功,开发者们发现在市场营销和发布游戏方面仍然面临挑战。

作为更大的在线游戏发行商,Steam在2021年明确表示不会在其平台上接受基于区块链的游戏。

让我们讨论这种情况,并看看GameFi开发者如何利用SocialFi来吸引游戏玩家的注意。

在2021年,Steam更新了其规则和指南,将第13条作为不得在平台上发布的游戏名单中的一部分。

基于区块链的游戏《Age of Rust》被从Steam下架,开发者表示:“[…] 关键在于整个区块链游戏都将被移除。这对所有人来说都是一个挫折。”

Community: A few minutes ago, we were notified that @Steam will be kicking *all blockchain games* off the platform, including Age of Rust, because NFTs have value. Behind the scenes, we've had good communication and have been upfront with Steam. #blockchaingames #NFT

1/4 pic.twitter.com/W4pR3Xl63q

— Age of Rust (@AgeofRust) October 14, 2021