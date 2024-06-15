加密GameFi空间增长119%　Steam保持加密禁令

GameFi（加密游戏）在Axie Infinity的成功后开始受到关注。这款Web3游戏在游戏玩家中广受欢迎。
它还在2022年1月达到了278万日活跃用户的高峰，将GameFi推上了地图，并为未来的加密游戏铺平了道路。
CoinGecko还显示了超过372种加密游戏代币，其中包括年度涨幅最大的代币有：
全球视频游戏产业的收入预计到2029年将达到6666.9亿美元，比当前的4552.7亿美元增长46.43%。
然而，尽管GameFi取得了蓬勃发展的成功，开发者们发现在市场营销和发布游戏方面仍然面临挑战。
作为更大的在线游戏发行商，Steam在2021年明确表示不会在其平台上接受基于区块链的游戏。
让我们讨论这种情况，并看看GameFi开发者如何利用SocialFi来吸引游戏玩家的注意。
Steam禁止了加密游戏 – GameFi是否走向衰落？
在2021年，Steam更新了其规则和指南，将第13条作为不得在平台上发布的游戏名单中的一部分。
基于区块链的游戏《Age of Rust》被从Steam下架，开发者表示：“[…] 关键在于整个区块链游戏都将被移除。这对所有人来说都是一个挫折。”
Community: A few minutes ago, we were notified that @Steam will be kicking *all blockchain games* off the platform, including Age of Rust, because NFTs have value. Behind the scenes, we've had good communication and have been upfront with Steam. #blockchaingames #NFT
1/4 pic.twitter.com/W4pR3Xl63q
— Age of Rust (@AgeofRust) October 14, 2021
尽管如此，这并没有对加密游戏行业产生负面影响。GameFi市场规模在2021年达到了90亿美元。到2024年，它已经增长到197亿美元，增长了119%，显示出GameFi正在蓬勃发展而非走向衰落。
这其中有几个原因：
尽管在可访问性方面与传统游戏相比处于劣势，GameFi平台已经实现了令人难以置信的增长。流行的平台包括GALA、Immutable X、Enjin和SuperVerse。
这引发了一个问题：“如果像Steam这样的最大游戏分发商将它们列入名单，GameFi会有多受欢迎？”
据Grand View Research称，区块链游戏在2023年到2030年间的增长率应为68.3%，而整体在线游戏行业为13.4%。
SocialFi市值达到48亿美元 – 是GameFi的秘密武器吗？
SocialFi是“社交金融”的简称，将社交媒体与区块链技术和金融（DeFi）结合在一起。
过去24小时内，它增长了2.7%，达到48亿美元的市值和1.66亿美元的24小时交易量。
OpenSocial Protocol的联合创始人Allen Ng声称，SocialFi的“情感纽带”可能是加密游戏的未来。
社交在游戏中至关重要。你玩在线游戏是因为你的朋友也在那里。–Allen Ng
随着Sky Mavis（Axie Infinity的创造者）推出 Ronin Forge，GameFi开发者在创建加密游戏时有了更好的起点。
早期访问计划为获批准的游戏开发者提供了5万美元的补助和在Ronin上构建GameFi产品所需的基础设施。
判决 – GameFi会长存吗？
GameFi正处于上升轨道，并有望在未来几年继续增长。以下是这对游戏行业可能有利的原因：
- 吸引人的赚取游戏的前景
- 通过NFT实现真正的所有权，允许玩家买卖数字资产
- 全球包容性，超越地理限制
- 去中心化治理的潜力，允许玩家参与平台的演进
尽管存在可访问性挑战，大多数加密平台仍然局限于使用Discord等类似途径推广他们的游戏，但GameFi看起来比以往任何时候都更强大。
请记住自行研究加密项目，并谨防诈骗和误导营销。这个行业有时波动剧烈且棘手，所以请负责任地投资。
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