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加密GameFi空间增长119%　Steam保持加密禁令

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GameFi（加密游戏）在Axie Infinity的成功后开始受到关注。这款Web3游戏在游戏玩家中广受欢迎。

还在2022年1月达到了278万日活跃用户的高峰，将GameFi推上了地图，并为未来的加密游戏铺平了道路

CoinGecko还显示了超过372种加密游戏代币，其中包括年度涨幅最大的代币有：

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全球视频游戏产业的收入预计到2029年将达到6666.9亿美元，比当前的4552.7亿美元增长46.43%。

然而，尽管GameFi取得了蓬勃发展的成功，开发者们发现在市场营销和发布游戏方面仍然面临挑战

作为更大的在线游戏发行商，Steam在2021年明确表示不会在其平台上接受基于区块链的游戏。

让我们讨论这种情况，并看看GameFi开发者如何利用SocialFi来吸引游戏玩家的注意。

Steam禁止了加密游戏 – GameFi是否走向衰落？

在2021年，Steam更新了其规则和指南，将第13条作为不得在平台上发布的游戏名单中的一部分。

基于区块链的游戏《Age of Rust》被从Steam下架，开发者表示：“[…] 关键在于整个区块链游戏都将被移除。这对所有人来说都是一个挫折。”

尽管如此，这并没有对加密游戏行业产生负面影响。GameFi市场规模在2021年达到了90亿美元。到2024年，它已经增长到197亿美元，增长了119%，显示出GameFi正在蓬勃发展而非走向衰落。

这其中有几个原因：

  • 在项目如PlayDoge中出现了赚取游戏模式的兴起
  • 游戏中NFT的发展促进了真正的资产拥有权
  • Axie Infinity意外的成功，尽管GameFi仍是一个新兴行业
  • 代币化和游戏内经济的改进
  • 游戏DAO和社会治理的整合
  • 优先考虑高质量、引人入胜的游戏玩法，而不是区块链的“花招”
  • 通过GameFi赚取生活工资的前景
  • 高级技术如人工智能的潜在用例

尽管在可访问性方面与传统游戏相比处于劣势，GameFi平台已经实现了令人难以置信的增长。流行的平台包括GALAImmutable XEnjinSuperVerse

这引发了一个问题：“如果像Steam这样的最大游戏分发商将它们列入名单，GameFi会有多受欢迎？”

据Grand View Research称，区块链游戏在2023年到2030年间的增长率应为68.3%，而整体在线游戏行业为13.4%。

🎮 加密游戏是游戏领域增长最快的部分。

SocialFi市值达到48亿美元 – 是GameFi的秘密武器吗？

SocialFi是“社交金融”的简称，将社交媒体与区块链技术和金融（DeFi）结合在一起。

过去24小时内，它增长了2.7%，达到48亿美元的市值和1.66亿美元的24小时交易量。

OpenSocial Protocol的联合创始人Allen Ng声称，SocialFi的“情感纽带”可能是加密游戏的未来。

社交在游戏中至关重要。你玩在线游戏是因为你的朋友也在那里。–Allen Ng

随着Sky Mavis（Axie Infinity的创造者）推出 Ronin Forge，GameFi开发者在创建加密游戏时有了更好的起点

早期访问计划为获批准的游戏开发者提供了5万美元的补助和在Ronin上构建GameFi产品所需的基础设施

判决 – GameFi会长存吗？

GameFi正处于上升轨道，并有望在未来几年继续增长。以下是这对游戏行业可能有利的原因：

  • 吸引人的赚取游戏的前景
  • 通过NFT实现真正的所有权，允许玩家买卖数字资产
  • 全球包容性，超越地理限制
  • 去中心化治理的潜力，允许玩家参与平台的演进

尽管存在可访问性挑战，大多数加密平台仍然局限于使用Discord等类似途径推广他们的游戏，但GameFi看起来比以往任何时候都更强大

请记住自行研究加密项目，并谨防诈骗和误导营销。这个行业有时波动剧烈且棘手，所以请负责任地投资

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Esther

Esther

Esther作为自由撰稿人已经有一段时间，撰写的文章数已百计，涉及的范畴众多。

她拥有国际新闻学学士学位，毕业后从事相关职业，从财经、时事新闻、体育、娱乐等领域均有触及。Esther更曾在中国内地、澳洲的中文报纸中担任过财经编辑，对于报道经济类领域新闻有相关经验，同时亦了解多国的经济发展趋势。

随着时间过去，Esther更跟紧时代的变化，从当初的经济发展，到现今流行的加密货币市场均有所研究，绝对能为你提供相关信息和专业意见。除此之外，Esther的新闻触角明锐，总能走在前方，为大家带来不同国家有关经济的信息来源。

曾在中国内地、香港、澳洲等地担任过记者的Esther，对于不同地方的经济领域均有独到的心得和意见，总是能以快捷作出报道，报道的内容从当地的经济发展，到元宇宙、NFT、加密市场、加密货币等均有接触，是投资者的好帮手。想了解更多经济新闻，绝对要看看她所撰写的文章和内容，绝对能为你打开前往经济世界的大门。

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