加密GameFi空间增长119%　Steam保持加密禁令

GameFi（加密游戏）在Axie Infinity的成功后开始受到关注。这款Web3游戏在游戏玩家中广受欢迎。

它还在2022年1月达到了278万日活跃用户的高峰，将GameFi推上了地图，并为未来的加密游戏铺平了道路。

CoinGecko还显示了超过372种加密游戏代币，其中包括年度涨幅最大的代币有：

$CAH (+1,916.5%)

$CAH (+1,916.5%) $FLOKI (+879.2%)

$FLOKI (+879.2%) $PRIME (+697.4%)

$PRIME (+697.4%) $BULL (+504.9%)

$BULL (+504.9%) $SPAY (+236.7%)

$SPAY (+236.7%) $RON (+208.9%)

全球视频游戏产业的收入预计到2029年将达到6666.9亿美元，比当前的4552.7亿美元增长46.43%。

然而，尽管GameFi取得了蓬勃发展的成功，开发者们发现在市场营销和发布游戏方面仍然面临挑战。

作为更大的在线游戏发行商，Steam在2021年明确表示不会在其平台上接受基于区块链的游戏。

让我们讨论这种情况，并看看GameFi开发者如何利用SocialFi来吸引游戏玩家的注意。

Steam禁止了加密游戏 – GameFi是否走向衰落？

在2021年，Steam更新了其规则和指南，将第13条作为不得在平台上发布的游戏名单中的一部分。

基于区块链的游戏《Age of Rust》被从Steam下架，开发者表示：“[…] 关键在于整个区块链游戏都将被移除。这对所有人来说都是一个挫折。”

Community: A few minutes ago, we were notified that @Steam will be kicking *all blockchain games* off the platform, including Age of Rust, because NFTs have value. Behind the scenes, we've had good communication and have been upfront with Steam. #blockchaingames #NFT

1/4 pic.twitter.com/W4pR3Xl63q — Age of Rust (@AgeofRust) October 14, 2021

尽管如此，这并没有对加密游戏行业产生负面影响。GameFi市场规模在2021年达到了90亿美元。到2024年，它已经增长到197亿美元，增长了119%，显示出GameFi正在蓬勃发展而非走向衰落。

这其中有几个原因：

在项目如PlayDoge中出现了赚取游戏模式的兴起

在项目如PlayDoge中出现了赚取游戏模式的兴起 游戏中NFT的发展促进了真正的资产拥有权

游戏中NFT的发展促进了真正的资产拥有权 Axie Infinity意外的成功，尽管GameFi仍是一个新兴行业

Axie Infinity意外的成功，尽管GameFi仍是一个新兴行业 代币化和游戏内经济的改进

代币化和游戏内经济的改进 游戏DAO和社会治理的整合

游戏DAO和社会治理的整合 优先考虑高质量、引人入胜的游戏玩法，而不是区块链的“花招”

优先考虑高质量、引人入胜的游戏玩法，而不是区块链的“花招” 通过GameFi赚取生活工资的前景

通过GameFi赚取生活工资的前景 高级技术如人工智能的潜在用例

尽管在可访问性方面与传统游戏相比处于劣势，GameFi平台已经实现了令人难以置信的增长。流行的平台包括GALA、Immutable X、Enjin和SuperVerse。

这引发了一个问题：“如果像Steam这样的最大游戏分发商将它们列入名单，GameFi会有多受欢迎？”

据Grand View Research称，区块链游戏在2023年到2030年间的增长率应为68.3%，而整体在线游戏行业为13.4%。

🎮 加密游戏是游戏领域增长最快的部分。



SocialFi市值达到48亿美元 – 是GameFi的秘密武器吗？ SocialFi是“社交金融”的简称，将社交媒体与区块链技术和金融（DeFi）结合在一起。 过去24小时内，它增长了2.7%，达到48亿美元的市值和1.66亿美元的24小时交易量。 OpenSocial Protocol的联合创始人Allen Ng声称，SocialFi的“情感纽带”可能是加密游戏的未来。