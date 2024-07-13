加密投资者购买$OM MANTRA和$WAI　最炙手可热AI币　有望暴涨13倍

在近两年中首次，比特币（$BTC）的恐惧与贪婪指数——一个反映更广泛投资者情绪的指标——已降至“极度恐惧”区间。由于$BTC在$60K面临阻力，交易者正准备迎接进一步下跌。

尽管面临意外的熊市条件，寻求长期收益的投资者将这次下跌视为购买实用代币的机会。$OM作为一个去中心化金融（DeFi）服务生态系统的原生代币，今天成为最大涨幅者，24小时内上涨了7%。

风险厌恶型投资者显然将注意力转向解决实际问题的可持续项目。随着AI为加密应用开辟新领域，像Wiener AI（$WAI）这样的AI币预售引发了显著的FOMO（错失恐惧症）。预售还有19天结束，$WAI将上市于12个中心化交易所，投资者还有最后的机会加入这一浪潮。

加密社区选择实用性胜过炒作

$OM的上涨并不令人意外，因为它注重实用性和社区建设。



作为一个去中心化金融（DeFi）协议的核心，$OM支持通过智能合约进行借贷、质押和保险，为持币者提供治理权、质押奖励以及独家功能。

该代币于2020年9月以$0.4045上市，在多年间一直徘徊在$0.20以下，直到2024年4月飙升至$1，为早期投资者带来了近150%的收益。最近推出的质押机制是这次爆炸性增长的主要原因。

尽管“快速致富”的心态仍在狂热投资者中存在，但我们注意到对实用性的关注正在增加。这一转变与下一代AI硬件的持续发展相一致，这些硬件可以提升区块链效率并带来全新的加密应用。

此外，AI简化了加密应用开发，推动了创新和区块链技术的更广泛应用。

虽然当前市场情绪令人担忧，但投资者对加密货币的未来充满希望，支持那些具备长期潜力、而非仅仅依靠炒作的实用项目。

AI是加密货币的未来吗？Wiener AI（$WAI）使算法交易民主化

无论是有意还是无意，Wiener（$WAI）预售恰逢当前实用代币热潮的时机。尽管具有模因吸引力，$WAI却提供了真正的价值：一个AI交易机器人，通过精准预测帮助交易者最大化收益。

投资者还有最后机会以每个代币$0.00073的价格购买$WAI。

高达153%年化收益率的质押奖励是$WAI爆炸性增长的另一个原因。与$OM类似，$WAI认识到社区激励对项目长期表现的影响。

仅仅几个月，$WAI预售已筹集超过700万美元，并将在19天后结束。影响力人士称其为今年最佳加密预售之一，许多人选择亲自参与。

在代币空投之后，$WAI计划在Uniswap和12个顶级中心化交易所（CEX）上市，这将由于增加的信誉度和可达性潜在推动其价值上涨。

与此同时，投资者还有最后机会以每个代币$0.00073的价格购买$WAI。上市后，$WAI预计将达到$0.0045，为早期支持者带来500%的利润。

要参与$WAI预售，请访问官方网站，连接您的钱包，指定您想购买的代币数量，并确认交易。

总结

尽管一些交易者屈服于恐惧，长期投资者却将当前的下跌视为战略调整，而非加密冬季。

$WAI的预售体现了这种信心，强调了保持广阔视角的重要性。然而，只有时间才能揭示它是否会成为下一个10倍币。