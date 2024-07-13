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加密投资者购买$OM MANTRA和$WAI　最炙手可热AI币　有望暴涨13倍

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  • 比特币（$BTC）恐惧与贪婪指数显示投资者担忧加剧，已跌入“极度恐惧”区间。
  • MANTRA（$OM）成为涨幅最大者，24小时内上涨7%，得益于最近推出的质押机制。
  • AI币预售WienerAI（$WAI）因其强大的实用性和社区激励而受到关注。

在近两年中首次，比特币（$BTC）的恐惧与贪婪指数——一个反映更广泛投资者情绪的指标——已降至“极度恐惧”区间。由于$BTC在$60K面临阻力，交易者正准备迎接进一步下跌

尽管面临意外的熊市条件，寻求长期收益的投资者将这次下跌视为购买实用代币的机会。$OM作为一个去中心化金融（DeFi）服务生态系统的原生代币，今天成为最大涨幅者，24小时内上涨了7%。

风险厌恶型投资者显然将注意力转向解决实际问题的可持续项目。随着AI为加密应用开辟新领域，像Wiener AI（$WAI）这样的AI币预售引发了显著的FOMO（错失恐惧症）。预售还有19天结束，$WAI将上市于12个中心化交易所，投资者还有最后的机会加入这一浪潮。

加密社区选择实用性胜过炒作

$OM的上涨并不令人意外，因为它注重实用性和社区建设。

作为一个去中心化金融（DeFi）协议的核心，$OM支持通过智能合约进行借贷、质押和保险，为持币者提供治理权、质押奖励以及独家功能。

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该代币于2020年9月以$0.4045上市，在多年间一直徘徊在$0.20以下，直到2024年4月飙升至$1，为早期投资者带来了近150%的收益。最近推出的质押机制是这次爆炸性增长的主要原因

尽管“快速致富”的心态仍在狂热投资者中存在，但我们注意到对实用性的关注正在增加。这一转变与下一代AI硬件的持续发展相一致，这些硬件可以提升区块链效率并带来全新的加密应用。

       此外，AI简化了加密应用开发，推动了创新和区块链技术的更广泛应用。

虽然当前市场情绪令人担忧，但投资者对加密货币的未来充满希望，支持那些具备长期潜力、而非仅仅依靠炒作的实用项目。

AI是加密货币的未来吗？Wiener AI（$WAI）使算法交易民主化

无论是有意还是无意，Wiener（$WAI）预售恰逢当前实用代币热潮的时机。尽管具有模因吸引力，$WAI却提供了真正的价值：一个AI交易机器人，通过精准预测帮助交易者最大化收益

投资者还有最后机会以每个代币$0.00073的价格购买$WAI。

高达153%年化收益率的质押奖励是$WAI爆炸性增长的另一个原因。与$OM类似，$WAI认识到社区激励对项目长期表现的影响。

仅仅几个月，$WAI预售已筹集超过700万美元，并将在19天后结束。影响力人士称其为今年最佳加密预售之一，许多人选择亲自参与。

 在代币空投之后，$WAI计划在Uniswap和12个顶级中心化交易所（CEX）上市，这将由于增加的信誉度和可达性潜在推动其价值上涨。

与此同时，投资者还有最后机会以每个代币$0.00073的价格购买$WAI。上市后，$WAI预计将达到$0.0045，为早期支持者带来500%的利润。

参与$WAI预售，请访问官方网站，连接您的钱包，指定您想购买的代币数量，并确认交易。

总结

尽管一些交易者屈服于恐惧，长期投资者却将当前的下跌视为战略调整，而非加密冬季

$WAI的预售体现了这种信心，强调了保持广阔视角的重要性。然而，只有时间才能揭示它是否会成为下一个10倍币。

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Esther

Esther

Esther作为自由撰稿人已经有一段时间，撰写的文章数已百计，涉及的范畴众多。

她拥有国际新闻学学士学位，毕业后从事相关职业，从财经、时事新闻、体育、娱乐等领域均有触及。Esther更曾在中国内地、澳洲的中文报纸中担任过财经编辑，对于报道经济类领域新闻有相关经验，同时亦了解多国的经济发展趋势。

随着时间过去，Esther更跟紧时代的变化，从当初的经济发展，到现今流行的加密货币市场均有所研究，绝对能为你提供相关信息和专业意见。除此之外，Esther的新闻触角明锐，总能走在前方，为大家带来不同国家有关经济的信息来源。

曾在中国内地、香港、澳洲等地担任过记者的Esther，对于不同地方的经济领域均有独到的心得和意见，总是能以快捷作出报道，报道的内容从当地的经济发展，到元宇宙、NFT、加密市场、加密货币等均有接触，是投资者的好帮手。想了解更多经济新闻，绝对要看看她所撰写的文章和内容，绝对能为你打开前往经济世界的大门。

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联准会主席鲍威尔近日在国会山庄进行了为期两天的听证会，他的言论激励了投资者对九月降息的预期。美股主要指数在7月9日多数上涨，持续在历史高点徘徊。 比特币现货ETF在7月8日的交易日中共获得2.949亿美元的淨流入，这可能是因为婴儿潮世代投资者的持续支持，或是市场正在消化机构卖币的消息。比特币在57,000美元上方稍稍止稳，以太币则在以太坊现货ETF即将通过的前夕，维持在3,100美元上方。 鲍威尔的言论及其影响 根据CNBC报导，鲍威尔在听证会上表示，儘管最近经济有所降温，但经济和劳动力市场依然强劲。他提到通膨有所缓和，并重申政策制定者将坚定致力于将通膨率降至2%的目标。他警告若太晚或太少地减少政策限制（指降息），可能会过度削弱经济活动和就业。 他的言论被视为为九月的降息暖身，根据芝商所FedWatch数据，投资者对九月降息的预期已提升至73%。 在週四即将公布的6月消费者物价指数（CPI）可能为接下来的降息路径提供更多线索。联准会一再表示，在开始降息之前，需要对通膨正在放缓持有更多信心。这些言论和数据的公佈将成为市场关注的焦点，可能会对未来的货币政策产生重要影响。 比特币现货ETF的强劲表现 比特币现货ETF在7月8日交易日共获得2.949亿美元的淨流入，是自6月5日（4.88亿美元）以来的新高。彭博社ETF分析师Eric Balchunas指出，儘管比特币在过去一个月内下跌了20%，但婴儿潮世代投资者仍然坚持不懈，将年初至今的淨流入保持在150亿美元。他反驳了对ETF投资者的误解，认为他们是“精明的金钱”和“强大的双手”。这些投资者在股市中的表现也显示了他们的坚定和智慧。 然而德国政府近期频频将比特币转至交易所，似乎又在卖币。根据Arkham数据，被标註为德国政府的钱包在7月9日又转出了数百个比特币，这些比特币被转至交易所Kraken和其他地址。德国政府持有比特币数量已由5万枚下降至23,964枚。  比特币和以太币的市场表现 在婴儿潮世代投资者的支持以及市场逐渐消化机构卖币消息的情况下，比特币在7月9日稍稍止稳，维持在57,000美元上方。同时，以太币在以太坊现货ETF即将通过的前夕，也稳定在3,000美元以上。这表明儘管市场有波动，但投资者对主要加密货币的信心仍然强劲。 鲍威尔的言论和即将公佈的经济数据将对市场情绪产生重要影响。投资者需要关注全球经济和政策变化，特别是美国的货币政策。比特币和以太币的市场表现显示，儘管面临挑战，市场对加密货币的需求依然强劲。这也意味着未来的市场走势将取决于多种因素，包括经济数据、政策变动以及投资者的信心。 结论 随着全球经济和市场环境的不断变化，投资者需要保持警惕并灵活应对各种挑战和机会。加密货币市场的动态性和不确定性要求投资者具备敏锐的洞察力和快速反应的能力，以抓住机会并有效管理风险。

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中国加密货币$PEIPEI飙升82%　Pepe Unchained预售突破300万美元

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青蛙meme币重新成为焦点，市值在过去24小时内增长了1.1%，达到57亿美元。其24小时交易量也接近10亿美元。 其中一款热门的青蛙币是PeiPei ($PEI)。过去一周上涨了82.37%，在CoinMarketCap的热门币种中排名第三。 这款meme币是受中国启发的Pepe，基于以太坊，买卖零税。其吸引人的吉祥物和中国文化特色吸引了许多“degen”投资者争相购买$PEIPEI。 Pepe Unchained是一款基于实用性的梗币，拥有自己的区块链，计划彻底改变青蛙梗币领域。 让我们在下面讨论一下PeiPei和Pepe Unchained，看看它们的亮点是什么。 PeiPei – 过去7天最赚钱的meme币？ CoinMarketCap显示，PeiPei是过去一周内最赚钱的meme币，市值达到1.27亿美元（每日增长2.45%），24小时交易量达到1.99亿美元。 PEIPEI代币将深受喜爱的Pepe模因和PEPE文化元素的魅力融合在一起，形成一种清新而迷人的综合体，既致敬传统又拥抱未来。—PeiPei 这只青蛙币通过亚洲流行文化和吸引人的优势（如买卖免费），为Pepe的病毒吸引力增添了新的变化。 虽然没有计划质押，但PeiPei在第三阶段的多链桥接目标可能进一步扩大其影响力并提高其价格。 这是路线图的概览： 虽然官方网站承认PeiPei是一种没有内在价值的币种，但这并未阻止投资者。炒作是否足以维持$PEIPEI的上升趋势还不清楚。 然而，我们知道某个正在预售中的特定青蛙币比PeiPei具有更多实用性，并承诺显著的被动收入机会。 Pepe Unchained在不到一个月的时间内在预售阶段突破了300万美元 Pepe Unchained ($PEPU)是一款新的青蛙梗币，在预售阶段平均每周筹集100万美元，当前价格为0.0083591美元。 它还是第一个拥有自己Layer-2（L2）区块链的青蛙Meme币。 $PEPU的L2区块链建立在以太坊之上，带来多个好处，如增加的可扩展性和效率。 其他L2的好处包括： 尽管该项目利用了Pepe品牌，但它更进一步为青蛙meme币空间带来了实际的实用性。这是我们预测其到2024年底增长5,644%的最大原因。 $PEPU还为持有者提供丰厚的质押收益（593%的年化收益率），投资者已经质押了超过2.69亿个代币。 购买Pepe Unchained，请访问官方预售网站，选择购买方式（$ETH、$USDT、$BNB或法币），输入您想购买的$PEPU数量，连接您的钱包，并确认交易。...

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