加密骗局困扰行业　加密监管有多重要？

骗局一直困扰着加密行业,但近期事件带来了严重后果。澳大利亚的HSBC封锁了所有对加密交易所的支付,限制了澳大利亚人的投资机会。

WazirX的2.35亿美元数据泄露和Coinbase因服务“高风险客户”被罚款450万美元,也增加了恐惧、不确定性和怀疑(FUD)。

消费者保护措施,如反洗钱程序、KYC(了解你的客户)和风险披露,对于确保安全的加密交易至关重要。

但过度监管是否会抑制行业的增长,我们是否应考虑其中的负面影响?

让我们探讨近期的骗局和监管问题,看看其中存在的问题以及可以采取的措施。

英国金融行为监管局(FCA)对Coinbase旗下的CB Payments Limited(CBPL)处以450万美元的罚款,因为该交易所允许“高风险客户”购买加密货币。

一位X用户暗示了可能的原因:Coinbase在2020年承诺在改进反洗钱程序之前不会接纳新的高风险客户。

🇬🇧UK FINES COINBASE PAYMENTS $4.5 MILLION

The UK Financial Conduct Authority issued the fine for their failure to guard against financial crime.

After the FCA inspected Coinbase Payments in 2020, they agreed not to take on any new high-risk clients until they improved their… pic.twitter.com/4NcUgpjNW2

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 25, 2024