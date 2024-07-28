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加密骗局困扰行业　加密监管有多重要？

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  • 澳大利亚最大的银行之一HSBC因近期大量加密骗局而封锁了对加密交易所的应用支付。2023年，澳大利亚人在加密骗局中损失了1.71亿美元
  • WazirX将7月18日遭遇的2.35亿美元黑客攻击归咎于其钱包提供商Liminal，而Liminal反驳称漏洞源于WazirX
  • Coinbase因服务“高风险客户”被英国金融行为监管局（FCA）罚款450万美元，尽管其在2020年曾声称在改进反洗钱程序之前不会这样做。
  • 加密监管可能在试图遏制骗局和非法加密交易的过程中，造成更多的负面影响。

骗局一直困扰着加密行业，但近期事件带来了严重后果。澳大利亚的HSBC封锁了所有对加密交易所的支付，限制了澳大利亚人的投资机会

WazirX的2.35亿美元数据泄露和Coinbase因服务“高风险客户”被罚款450万美元，也增加了恐惧、不确定性和怀疑（FUD）。

这引发了对加密监管的讨论，是否能够有效防止骗局并保护投资者资金。

消费者保护措施，如反洗钱程序、KYC（了解你的客户）和风险披露，对于确保安全的加密交易至关重要。

但过度监管是否会抑制行业的增长，我们是否应考虑其中的负面影响？

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让我们探讨近期的骗局和监管问题，看看其中存在的问题以及可以采取的措施。

Coinbase因允许高风险客户购买加密货币被罚450万美元

英国金融行为监管局（FCA）对Coinbase旗下的CB Payments Limited（CBPL）处以450万美元的罚款，因为该交易所允许“高风险客户”购买加密货币

一位X用户暗示了可能的原因：Coinbase在2020年承诺在改进反洗钱程序之前不会接纳新的高风险客户

根据FCA的说法，Coinbase服务了13,416名高风险客户，其中31%存入了约2490万美元，并进行了超过2.26亿美元的交易。

FCA的联合执行董事Therese Chambers确认了反洗钱风险是罚款的主要原因

加密货币相关的洗钱风险显而易见，企业必须严肃对待这些风险。CBPL的控制措施存在显著的漏洞，FCA已对此提出过警告，这也是为什么需要这些要求的原因。然而，CBPL屡次违反这些要求，这些漏洞增加了犯罪分子利用CBPL洗钱的风险。-Therese Chambers

Chambers表示，作为美国最大的加密交易所，Coinbase应该在反洗钱法规方面树立榜样

WazirX 数据泄露与澳大利亚加密支付封锁带来的不幸

7月18日发生的2.35亿美元WazirX数据泄露事件引发了关注，该公司表示漏洞并非他们的责任，而是将责任归咎于其钱包提供商Liminal。

相反，Liminal否认这些指控，并回应称他们的平台安全且完全正常在7月19日的报告中，他们指出攻击可能已经影响了WazirX的三台设备。

这次攻击令加密社区感到意外，并降低了对第三方基础设施保障加密资产安全的信任

同一时期，澳大利亚的HSBC开始封锁加密交易的支付，原因是近期国内加密骗局的激增。

从2024年7月24日起，HSBC将封锁来自银行账户和信用卡的支付，这些支付被合理认为是向加密货币交易所进行的，以保护您的安全。[…] 如果您希望向加密货币交易所进行支付，您需要另行安排。-Therese Chambers

澳大利亚人在2023年因加密投资骗局损失了约1.71亿美元，这促使澳大利亚四大银行（联邦银行、西太平洋银行、新西兰银行集团和澳大利亚国民银行）在同一年限制了对加密交易所的支付。

然而，澳大利亚数字经济委员会总监Amy-Rose Goodey表示，这一举措反映了加密限制的“令人担忧的趋势”

Goodey强调，许多澳大利亚人将失去参与加密生态系统的“金融权利”，应建立“清晰、公正且前瞻性的法规”，以避免加密骗局，同时不扼杀创新。

总结——加密监管是否有益？

一方面，反洗钱法规和消费者保护法律对于确保公平和安全的交易环境是必要的。WazirX的黑客攻击展示了没有适当监管可能会发生的情况

另一方面，过度监管可能会抑制进步。加密货币是全球最具创新性的行业之一，需要一定的自由度和独立性来发展。

立法者应警惕过度监管加密交易以遏制骗局。其负面影响可能会超过其带来的好处。

参考资料

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Esther

Esther

Esther作为自由撰稿人已经有一段时间，撰写的文章数已百计，涉及的范畴众多。

她拥有国际新闻学学士学位，毕业后从事相关职业，从财经、时事新闻、体育、娱乐等领域均有触及。Esther更曾在中国内地、澳洲的中文报纸中担任过财经编辑，对于报道经济类领域新闻有相关经验，同时亦了解多国的经济发展趋势。

随着时间过去，Esther更跟紧时代的变化，从当初的经济发展，到现今流行的加密货币市场均有所研究，绝对能为你提供相关信息和专业意见。除此之外，Esther的新闻触角明锐，总能走在前方，为大家带来不同国家有关经济的信息来源。

曾在中国内地、香港、澳洲等地担任过记者的Esther，对于不同地方的经济领域均有独到的心得和意见，总是能以快捷作出报道，报道的内容从当地的经济发展，到元宇宙、NFT、加密市场、加密货币等均有接触，是投资者的好帮手。想了解更多经济新闻，绝对要看看她所撰写的文章和内容，绝对能为你打开前往经济世界的大门。

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