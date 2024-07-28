加密骗局困扰行业　加密监管有多重要？

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澳大利亚最大的银行之一HSBC因近期大量加密骗局而封锁了对加密交易所的应用支付。2023年， 澳大利亚人在加密骗局中损失了1.71亿美元 。

澳大利亚最大的银行之一HSBC因近期大量加密骗局而封锁了对加密交易所的应用支付。2023年， 。 WazirX将7月18日遭遇的2.35亿美元黑客攻击归咎于其钱包提供商Liminal，而Liminal 反驳称漏洞源于WazirX 。

WazirX将7月18日遭遇的2.35亿美元黑客攻击归咎于其钱包提供商Liminal，而Liminal 。 Coinbase因服务“高风险客户”被英国金融行为监管局（FCA）罚款450万美元 ，尽管其在2020年曾声称在改进反洗钱程序之前不会这样做。

，尽管其在2020年曾声称在改进反洗钱程序之前不会这样做。 加密监管可能在试图遏制骗局和非法加密交易的过程中，造成更多的负面影响。

骗局一直困扰着加密行业，但近期事件带来了严重后果。澳大利亚的HSBC封锁了所有对加密交易所的支付，限制了澳大利亚人的投资机会。

WazirX的2.35亿美元数据泄露和Coinbase因服务“高风险客户”被罚款450万美元，也增加了恐惧、不确定性和怀疑（FUD）。

这引发了对加密监管的讨论，是否能够有效防止骗局并保护投资者资金。



消费者保护措施，如反洗钱程序、KYC（了解你的客户）和风险披露，对于确保安全的加密交易至关重要。

但过度监管是否会抑制行业的增长，我们是否应考虑其中的负面影响？

让我们探讨近期的骗局和监管问题，看看其中存在的问题以及可以采取的措施。

Coinbase因允许高风险客户购买加密货币被罚450万美元

英国金融行为监管局（FCA）对Coinbase旗下的CB Payments Limited（CBPL）处以450万美元的罚款，因为该交易所允许“高风险客户”购买加密货币。

一位X用户暗示了可能的原因：Coinbase在2020年承诺在改进反洗钱程序之前不会接纳新的高风险客户。

🇬🇧UK FINES COINBASE PAYMENTS $4.5 MILLION The UK Financial Conduct Authority issued the fine for their failure to guard against financial crime. After the FCA inspected Coinbase Payments in 2020, they agreed not to take on any new high-risk clients until they improved their… pic.twitter.com/4NcUgpjNW2 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 25, 2024

根据FCA的说法，Coinbase服务了13,416名高风险客户，其中31%存入了约2490万美元，并进行了超过2.26亿美元的交易。

FCA的联合执行董事Therese Chambers确认了反洗钱风险是罚款的主要原因。

Chambers表示，作为美国最大的加密交易所，Coinbase应该在反洗钱法规方面树立榜样。

WazirX 数据泄露与澳大利亚加密支付封锁带来的不幸

7月18日发生的2.35亿美元WazirX数据泄露事件引发了关注，该公司表示漏洞并非他们的责任，而是将责任归咎于其钱包提供商Liminal。

相反，Liminal否认这些指控，并回应称他们的平台安全且完全正常。在7月19日的报告中，他们指出攻击可能已经影响了WazirX的三台设备。

这次攻击令加密社区感到意外，并降低了对第三方基础设施保障加密资产安全的信任。

同一时期，澳大利亚的HSBC开始封锁加密交易的支付，原因是近期国内加密骗局的激增。

澳大利亚人在2023年因加密投资骗局损失了约1.71亿美元，这促使澳大利亚四大银行（联邦银行、西太平洋银行、新西兰银行集团和澳大利亚国民银行）在同一年限制了对加密交易所的支付。

然而，澳大利亚数字经济委员会总监Amy-Rose Goodey表示，这一举措反映了加密限制的“令人担忧的趋势”。

Goodey强调，许多澳大利亚人将失去参与加密生态系统的“金融权利”，应建立“清晰、公正且前瞻性的法规”，以避免加密骗局，同时不扼杀创新。

总结——加密监管是否有益？

一方面，反洗钱法规和消费者保护法律对于确保公平和安全的交易环境是必要的。WazirX的黑客攻击展示了没有适当监管可能会发生的情况。

另一方面，过度监管可能会抑制进步。加密货币是全球最具创新性的行业之一，需要一定的自由度和独立性来发展。

立法者应警惕过度监管加密交易以遏制骗局。其负面影响可能会超过其带来的好处。

参考资料