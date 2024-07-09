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6月加密市场暴跌调查报告　近六成代币价格腰斩

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6月加密货币市场经历了一场猛烈的回调，整个市场笼罩在下跌情绪之中。这场暴跌成为对多数项目的试金石，揭示了哪些代币能够坚挺，哪些则脆弱不堪。

大幅下跌的代币表现

根据投资专家的统计，在195个代币中，超过一半的代币跌幅超过60%。在这些跌幅最大的代币中，GPT的跌幅最为惊人，在30天内最大跌幅超过80%，成为唯一一个跌幅进入前20的AI项目。

链游赛道成为此轮暴跌的重灾区。在跌幅前20的代币中，有4个链游相关的项目，包括BLOCK、BIGTIME、ACE和ULTI，平均跌幅达到68.5%，价格几乎蒸发了七成。令人意外的是，虽然MEME币以高波动着称，但在跌幅榜单中仅有FOXY一个MEME币入围。

稳定性较强的代币

在此次暴跌中，Layer1公链的治理代币展现出较强的稳定性。TRX、TON、BTC、ETH、SOL、XRP、DOT等代币的跌幅相对较小，这些代币存在时间长，市值较大，因此保持了较好的稳定性。

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值得注意的是，NFT和JST的跌幅较小并非因为价格坚挺，而是因为这些代币之前已经经历过大幅下跌，近期价格进入相对稳定的区间。

在投资专家统计的195个代币中，跌幅小于40%的代币仅有27个，这些代币几乎都是发行时间超过三年的老币种。

反弹的代币

下跌后的反弹更能体现市场对代币的信心和预期。在这方面NOT表现出色，从高点下跌最多59%，但从低点反弹达到63.6%。这种强势表现也让更多玩家看到了TON的潜力，TON生态中的小游戏近期迎来高速增长。

LayerZero的代币ZRO虽然刚上线不久，且赶上了这一波大幅回调，但其反弹力度也相对较大，从低点反弹55%。比特币生态的代币在近几日的反弹效果也十分亮眼，SATS反弹46.6%。

整体市场分析

整体来看，在投资专家统计的195个代币中，超过一半的代币跌幅超过50%。除了稳定币USDC之外，跌幅小于20%的代币仅有三个。市值最高的BTC和ETH最大跌幅分别为26%和27%，相较而言跌幅较小。

根据coingecko的数据，近7日表现最差的赛道则是再质押治理代币、猫咪主题的MEME币以及可跨链通讯协议。

结语

此次分析结果仅限于已经上线主流交易所的代币，因此未能涵盖部分链上交易的代币。投资专家将持续关注市场走向，并提供更全面的分析报告，本文内容仅为提供产业资讯，不构成投资建议。

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香港资深传媒工作者，週刊总编辑，新闻和财经分析师，专栏作家。 在香港从事新闻工作近三十年，并从事香港多家大型传媒的管理层，包括華僑日報、东周刊等。

最长工作时间是在香港传媒工作，并任职高层管理层，长期对新闻、财经有深入研究，并指导编辑部工作，所从事的新闻报导，曾经长期占据香港传媒收视第一位，报导也经常引起中国和香港关注，在香港传媒界人脉甚广，也在财经界有大量关系。

目前对加密新闻和WEB 3发展产生浓厚兴趣并致力研究，香港政府将大力发展香港成为亚洲加密货币中心，确信中国有更多投资者会经香港投资加密货币市场，加密货币和WEB 3必然是未来香港金融主要潮流。 每篇在Techreport的专栏文章，都经大量资料收集和分析，并会跟香港相关产业人士交流，得出最新看法和结论。

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