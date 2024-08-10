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数字资产投资者乐观情绪回归：加密货币市场的强劲反弹

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近期，美国的劳动市场数据好于预期，显示失业救济金申请人数降至233,000人，这一利好消息缓解了市场对经济衰退的担忧，带动了美股和加密货币市场的全面反弹。特别是比特币和以太币，分别大幅上涨，比特币一度突破62,000美元，以太币也从2,300美元反弹至超过2,600美元。

机构投资者对加密货币的信心仍然坚定。摩根大通的报告指出，比特币的强劲反弹主要得到机构投资者的支持，期货市场的活跃反映了他们对未来的乐观预期。此外，WisdomTree的比特币现货ETF近日也见到显着的资金流入，表明投资者在低位积极买入，预期未来将有更好的表现。

另一方面，以太币的反弹也显示市场情绪的转变。有报导称，由于Jump Trading的抛售压力减弱，以太币价格得以恢復，这也可能为更广泛的加密市场带来积极影响。

比特币价格回升到6万点以上的原因可以归结为以下几个关键因素：

  1. 劳动市场稳定：随着全球经济逐渐复苏，劳动市场的稳定带来了更大的经济信心。这种信心使得投资者更愿意将资金投入到高风险、高回报的资产中，比特币作为一种避险和投机工具自然受益。
  2. 机构投资者的支持：近年来，越来越多的机构投资者将比特币纳入其资产组合。机构的介入不仅带来了大量资金流入，还提高了比特币的市场认知度和合法性，增加了市场的信心。
  3. 通货膨胀预期：由于全球货币政策宽松，投资者担心通货膨胀上升，纷纷寻求保值资产。比特币被视为“数字黄金”，因此吸引了大量对冲通胀的投资者。
  4. 供应有限：比特币的总供应量固定在2100万枚，随着需求的增加而供应不变，这种稀缺性使得其价格更容易受到市场需求的推动而上涨。
  5. 市场情绪和技术分析：突破重要价格水平（如6万美元）通常会激发市场的看涨情绪，技术分析也可能推动更多资金进入市场，从而进一步推高价格。

这些因素共同作用，促使比特币价格重新回升到6万点以上。

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结论：

整体来看，随着劳动市场的稳定和机构投资者的强力支持，市场乐观情绪似乎已经回归。加密货币市场的最新动态也显示，无论是比特币还是以太币，都可能在未来一段时间内保持上升势头。投资者在这一波市场的积极变化中，应继续关注相关经济指标和市场趋势，以做出更明智的投资决策。

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香港资深传媒工作者，週刊总编辑，新闻和财经分析师，专栏作家。 在香港从事新闻工作近三十年，并从事香港多家大型传媒的管理层，包括華僑日報、东周刊等。

最长工作时间是在香港传媒工作，并任职高层管理层，长期对新闻、财经有深入研究，并指导编辑部工作，所从事的新闻报导，曾经长期占据香港传媒收视第一位，报导也经常引起中国和香港关注，在香港传媒界人脉甚广，也在财经界有大量关系。

目前对加密新闻和WEB 3发展产生浓厚兴趣并致力研究，香港政府将大力发展香港成为亚洲加密货币中心，确信中国有更多投资者会经香港投资加密货币市场，加密货币和WEB 3必然是未来香港金融主要潮流。 每篇在Techreport的专栏文章，都经大量资料收集和分析，并会跟香港相关产业人士交流，得出最新看法和结论。

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MicroStrategy的执行董事长兼联合创始人Michael Saylor透露，他个人拥有超过10亿美元的比特币。在接受彭博社采访时，Saylor将比特币描述为“网络曼哈顿”，强调投资主要资产始终是一个好决定。 他没有透露他的BTC藏匿的确切金额。然而在2020年关于X的帖子中，他透露他持有17,732个BTC，他最初以大约1.75亿美元购买。 Saylor强调了比特币的优越性 在采访中，Saylor强调了比特币比实物和金融资本的优势，赞扬了其为个人、公司和国家创造大量财富的潜力。 他还评论了最近影响BTC的市场崩盘，称这种波动性是比特币本质所固有的。Saylor说：“[比特币]的波动性在短期内随时随地为世界上的每个人创造了数百亿美元的信贷和流动性。”此外，他指出，长期波动推动了“卓越的资产性能和耐用性”。 他领导的公司MicroStrategy也对比特币进行了大量投资。截至目前，MicroStrategy持有约226,500个比特币，价值约130亿美元。 这一战略举措不仅推高了该公司的股价，还将其定位为比特币的最大公共持有人。在最近的比特币会议上的演讲中，Saylor预测，到2045年，比特币的市值可能会飙升至280万亿美元。 他认为目前仅占全球财富0.1%的比特币在基本场景中有可能达到7%，相当于每比特币1300万美元的价格。在更乐观的场景中，他设想比特币可以捕获高达22%的全球财富，每个比特币可能价值4900万美元。 美国购买比特币作战略储备 他强调，与法定货币和实物资产不同，比特币的价值不会因地缘政治或经济危机而稀释。比特币储备是“路易斯安那州购买时刻”就在最近，Saylor将美国购买比特币“战略储备”的想法比作“路易斯安那州购买时刻”。 8月6日，Saylor在CNBC上发表讲话，表示他热情支持怀俄明州参议员Cynthia Lummis提出的比特币法案。 这项立法将要求美国财政部逐步积累100万比特币，占比特币总供应量的近5%。 塞勒引用托马斯·杰斐逊在1803年以1500万美元收购路易斯安那领地，这几乎使美国的面积翻了一番，从而得出了历史上的相似之处。他将比特币描述为“匮少、可取的数字资产”，并认为用少量货币或纸张来换取数十亿人在100年内想要拥有的数字资产是一个好主意。 “比特币是稀缺的、可取的数字财产。用一点货币或纸币换取100年后数十亿人想要的地方是个好主意。” 结论： Saylor对比特币的看涨立场是基于他的信念，即与传统资产相比，加密货币提供了更可靠的价值存储。  

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技术崩溃或将$BTC拖至$50K以下　抛售潮持续

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Akshay Nassa 表示，如果“七大科技股”继续贬值，比特币（$BTC）可能会跌破 $50K。自周一以来，苹果、微软、谷歌、亚马逊、英伟达、Meta 和特斯拉的市值累计损失超过 $6500 亿，这拖累了传统股市和加密市场。 这一预测是否有一定的真实性？让我们来探讨一下股市与加密市场之间的关联。 比特币面临危险，科技巨头股市暴跌 Nassa 强调，当主要科技股出现失败时，投资者通常会逃向像加密货币这样的替代资产。本周，随着纳斯达克（纳斯达克指数中包含许多科技公司股票）指数下跌超过8%，这种关联性变得更加明显。 Alvin Kan 也认同 Nassa 的观点，指出如果“七大科技股”进一步下跌，投资者将会寻求低风险资产。 目前，比特币（$BTC）比其3月份的历史最高点$73K低22.81%。尽管上周下跌了近11%，但在过去24小时内回升了4.5%，显示出谨慎的恢复迹象。如果比特币跌至$50K，将意味着超过32%的亏损。 上周，分析师预测比特币（$BTC）将进入新的看涨周期，并预计到2025年将达到$190K，但突如其来的股市崩溃对这一乐观预测蒙上了阴影。 整体社区情绪依然偏空，加密市场24小时总市值下降了0.1%。然而，一些顶级代币却大幅上涨，特别是$TON（+11.6%）、$XRP（+18.8%）和$XLM（+9.6%）。 科技巨头持续下跌 自周一以来，“七大科技股”经历了显著的损失： 在这七只股票中，只有Apple和Alphabet在过去24小时内略微上涨，分别为1.25%和0.21%。英伟达继续以最快的速度贬值，日跌幅为5.08%。 全球最大CPU制造商之一英特尔，自周一以来下跌了37.68%，部分原因是其处理器的氧化和电压问题被曝光。 英特尔的竞争对手台积电（TSMC）也遭遇了4.88%的跌幅。 LSEG 预测，这七大科技巨头在本轮交易中累计市值将损失超过$8000亿。 总结 近期科技股的暴跌引发了对比特币未来走势的担忧。传统市场与加密市场之间的关联显而易见，但这种关联的强度是否足以将$BTC拖至$50K以下？这个问题仍然值得讨论。 参考资料

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