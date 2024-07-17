$DAWGZ达250万美元里程碑　Base Dawgz会成Base上下个100倍meme币吗？

在唐纳德·特朗普（Donald Trump）遇刺未遂事件之后，比特币（$BTC）自6月中旬以来首次达到64,800 美元。整个加密行业紧随其后，包括MEME币板块，其市值上涨了8.6%。

Pepe（$PEPE）和Floki（$FLOKI）之前的价格一直低于其上市价，但在三天内分别飙升了39%和40%。

Base生态系统代币的市值增长了12.7%，其中$BRETT和$MOG分别上涨了37%和48%。



另一个受此消息影响而受益的Base MEME币是$DAWGZ，其预售达到了$250万的里程碑。早期的势头和强劲的激励措施可能使$DAWGZ成为下一个顶级Base代币，超越$BRETT。

Base 超越 Solana 成为 MEME 币热点

与以太坊的 12.2%、Solana 的 10.1% 和 BNB 链的 7.7% 相比，Base 在前十名链中周TVL增幅最大，达到 21.3%。

Solana 曾经是 MEME 币发行的首选平台，但 Base 现在凭借多项优势吸引了开发者和投机投资者：

与以太坊虚拟机（EVM）的集成： 作为以太坊的 L2 解决方案，Base 无缝集成以太坊生态系统应用，提供了成熟且对开发者友好的平台。

作为以太坊的 L2 解决方案，Base 无缝集成以太坊生态系统应用，提供了成熟且对开发者友好的平台。 安全性： Base 继承了以太坊的安全性。虽然 Solana 在安全性方面有所进步，但过去也经历过网络中断和漏洞。

Base 继承了以太坊的安全性。虽然 Solana 在安全性方面有所进步，但过去也经历过网络中断和漏洞。 用户基础：Base 受益于 Coinbase 的庞大社区和不断增长的 dApp 生态系统。

实际上，Solana 自 2021 年以来尚未达到其峰值 TVL。而 Base 仍远未达到其全部潜力。

除了其安全性、EVM 互操作性和 Coinbase 的支持外，Base 还提供快速交易和低 Gas 费，以处理大量 MEME 币交易。

$DAWGZ 追赶 $BRETT 的成功，筹集250 万美元

$BRETT 没有内在价值，但凭借其社区驱动的方式和基于《Boy’s Club》漫画系列角色的病毒式吉祥物，成为了市值达 $15 亿的顶级 Base MEME 币。由于没有铸币功能，$BRETT 的创建者不能发行更多代币或修改智能合约。

与 $BRETT 类似，$DAWGZ 依靠炒作因素，采用蹦极跳的柴犬作为吉祥物，并加大社区激励力度：

社交奖励： 用户在预售结束后创建和分享 Base Dawgz 内容可以赚取 $DAWGZ 代币。

用户在预售结束后创建和分享 Base Dawgz 内容可以赚取 $DAWGZ 代币。 推荐奖励： 投资者通过他们的推荐预售链接，每次朋友购买都能获得 10% 的收益。

投资者通过他们的推荐预售链接，每次朋友购买都能获得 10% 的收益。 质押：早期投资者可以锁定他们的代币以赚取被动奖励。目前已有超过 22.2% 的所有代币被质押。

在 Base 铸造的 $DAWGZ 通过 Portal 和 Wormhole Bridge 技术支持在以太坊、BNB 链、Arbitrum 和 Solana 上的无缝交易。

再加上 Base 链的爆炸性增长，这帮助 $DAWGZ 在一个月内筹集了超过 $250 万。

目前，$DAWGZ 的价格为 $0.006405。价格将在六天后上涨，因此投资者有最后的机会以折扣价购买代币。



上市后，$DAWGZ 有潜力达到 $0.03，为早期支持者带来超过 500% 的收益。

要购买 $DAWGZ，请访问官方预售网站，连接您的加密钱包，指定您想购买的代币数量，然后确认交易。

MEME 和实用性的完美风暴？

$DAWGZ 的预售成功不仅仅是依赖于 MEME 吸引力和有利的市场动态。战略性选择网络和强大的实用性为项目赢得了积极的社区反馈。

这些因素的结合有可能使 $DAWGZ 成为下一个顶级 Base MEME 币。

参考资料