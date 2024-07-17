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$DAWGZ达250万美元里程碑　Base Dawgz会成Base上下个100倍meme币吗？

esther
更新日期:
  • Base，一个以太坊二层（L2）链，在过去一周总锁定价值（TVL）增长了21.3%，在前十名网络中增长幅度最大。
  • Brett（$BRETT）和Mog（$MOG）是Base上的顶级MEME币，在过去三天内分别上涨了37%和48%。
  • Base Dawgz（$DAWGZ）可能成为下一个大热的Base代币，因为其早期势头、多链互操作性和坚实的社区激励。

在唐纳德·特朗普（Donald Trump）遇刺未遂事件之后，比特币（$BTC）自6月中旬以来首次达到64,800 美元。整个加密行业紧随其后，包括MEME币板块，其市值上涨了8.6%。

Pepe（$PEPE）和Floki（$FLOKI）之前的价格一直低于其上市价，但在三天内分别飙升了39%和40%。

Base生态系统代币的市值增长了12.7%，其中$BRETT和$MOG分别上涨了37%和48%。

另一个受此消息影响而受益的Base MEME币是$DAWGZ，其预售达到了$250万的里程碑。早期的势头和强劲的激励措施可能使$DAWGZ成为下一个顶级Base代币，超越$BRETT。

Base 超越 Solana 成为 MEME 币热点

与以太坊的 12.2%、Solana 的 10.1% 和 BNB 链的 7.7% 相比，Base 在前十名链中周TVL增幅最大，达到 21.3%。

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Solana 曾经是 MEME 币发行的首选平台，但 Base 现在凭借多项优势吸引了开发者和投机投资者：

  • 与以太坊虚拟机（EVM）的集成：作为以太坊的 L2 解决方案，Base 无缝集成以太坊生态系统应用，提供了成熟且对开发者友好的平台。
  • 安全性：Base 继承了以太坊的安全性。虽然 Solana 在安全性方面有所进步，但过去也经历过网络中断和漏洞。
  • 用户基础：Base 受益于 Coinbase 的庞大社区和不断增长的 dApp 生态系统。

实际上，Solana 自 2021 年以来尚未达到其峰值 TVL。而 Base 仍远未达到其全部潜力。

除了其安全性、EVM 互操作性和 Coinbase 的支持外，Base 还提供快速交易和低 Gas 费，以处理大量 MEME 币交易

$DAWGZ 追赶 $BRETT 的成功，筹集250 万美元

$BRETT 没有内在价值，但凭借其社区驱动的方式和基于《Boy’s Club》漫画系列角色的病毒式吉祥物，成为了市值达 $15 亿的顶级 Base MEME 币。由于没有铸币功能，$BRETT 的创建者不能发行更多代币或修改智能合约。

与 $BRETT 类似，$DAWGZ 依靠炒作因素，采用蹦极跳的柴犬作为吉祥物，并加大社区激励力度

  • 社交奖励：用户在预售结束后创建和分享 Base Dawgz 内容可以赚取 $DAWGZ 代币。
  • 推荐奖励：投资者通过他们的推荐预售链接，每次朋友购买都能获得 10% 的收益。
  • 质押：早期投资者可以锁定他们的代币以赚取被动奖励。目前已有超过 22.2% 的所有代币被质押。

在 Base 铸造的 $DAWGZ 通过 Portal 和 Wormhole Bridge 技术支持在以太坊、BNB 链、Arbitrum 和 Solana 上的无缝交易

再加上 Base 链的爆炸性增长，这帮助 $DAWGZ 在一个月内筹集了超过 $250 万

目前，$DAWGZ 的价格为 $0.006405。价格将在六天后上涨，因此投资者有最后的机会以折扣价购买代币。

上市后，$DAWGZ 有潜力达到 $0.03，为早期支持者带来超过 500% 的收益。

购买 $DAWGZ，请访问官方预售网站，连接您的加密钱包，指定您想购买的代币数量，然后确认交易。

MEME 和实用性的完美风暴？

$DAWGZ 的预售成功不仅仅是依赖于 MEME 吸引力和有利的市场动态。战略性选择网络和强大的实用性为项目赢得了积极的社区反馈。

这些因素的结合有可能使 $DAWGZ 成为下一个顶级 Base MEME 币

参考资料

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Esther

Esther

Esther作为自由撰稿人已经有一段时间，撰写的文章数已百计，涉及的范畴众多。

她拥有国际新闻学学士学位，毕业后从事相关职业，从财经、时事新闻、体育、娱乐等领域均有触及。Esther更曾在中国内地、澳洲的中文报纸中担任过财经编辑，对于报道经济类领域新闻有相关经验，同时亦了解多国的经济发展趋势。

随着时间过去，Esther更跟紧时代的变化，从当初的经济发展，到现今流行的加密货币市场均有所研究，绝对能为你提供相关信息和专业意见。除此之外，Esther的新闻触角明锐，总能走在前方，为大家带来不同国家有关经济的信息来源。

曾在中国内地、香港、澳洲等地担任过记者的Esther，对于不同地方的经济领域均有独到的心得和意见，总是能以快捷作出报道，报道的内容从当地的经济发展，到元宇宙、NFT、加密市场、加密货币等均有接触，是投资者的好帮手。想了解更多经济新闻，绝对要看看她所撰写的文章和内容，绝对能为你打开前往经济世界的大门。

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