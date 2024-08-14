DeFi黑客攻击减少50%　加密货币总损失同比超过10亿美元

加密货币诈骗和黑客攻击是行业中的不幸一部分，DeFi协议常常成为攻击目标。
然而，尽管行业每年仍遭受数十亿美元的损失，我们注意到随着市场的成熟，出现了一个反复出现的趋势。
让我们深入了解一下新闻，看看为什么DeFi黑客攻击自去年以来减少了50%，而2024年盗窃金额达到10亿美元。
2023年DeFi黑客攻击大幅下降——这一趋势会持续吗？
最近的Halborn报告显示，2023年DeFi黑客攻击的数量和金额大幅减少。像2022年3月的Ronin桥接攻击等臭名昭著的事件导致了数百万美元的加密货币被盗，且回收甚微。
随着DeFi市场的成熟，2023年的攻击次数明显减少。然而，2023年被盗资金中有超过一半（57.5%）来自链外攻击（如钱包被盗等），大多数攻击发生在未经审计的协议上。
报告强调了一个共同的漏洞：近80%的被攻击协议未采用多签名钱包，而多签名钱包需要多个参与方批准交易。
2024年黑客攻击和诈骗仍超10亿美元
尽管DeFi黑客攻击在去年减少了50%，2024年诈骗者仍然盗取了超过10亿美元。其中，仅WazirX黑客事件就占了234.9百万美元。
他们转向复杂的钓鱼计划、安装键盘记录器，并在Telegram和Discord频道中传播恶意链接。
大多数黑客使用的手法与传统金融领域的攻击方法相似——钓鱼计划、情感操控，以及伪装成名人和影响者。
这些诈骗依赖于经过验证的伎俩和加密货币领域持续存在的错失恐惧症（FOMO），以说服受害者发送无法追回的资金。
更复杂的技术漏洞也被利用，比如发现未经审计的协议或协议中的某些部分进行攻击。
不过，值得庆幸的是，加密安全公司在黑客之前成功发现了漏洞，在一个案例中阻止了一起6400万美元的黑客攻击。
保持安全，谨慎行事
基础的加密协议仍然提供最佳的安全性。不要点击可疑链接，选择经过全面审计的协议进行交易，尽可能使用冷钱包。
加密货币诈骗无处不在，如果不小心很容易成为受害者。在投资之前务必进行充分的项目调查（DYOR），切勿泄露你的私钥。
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