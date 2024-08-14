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DeFi黑客攻击减少50%　加密货币总损失同比超过10亿美元

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  • 2023年DeFi黑客攻击盗窃总额较2022年减少了50%。
  • 链外攻击增加，占2023年盗窃总额的57.5%，包括私钥盗窃。
  • 2024年因黑客攻击和诈骗导致的加密货币损失超过了10亿美元。

加密货币诈骗和黑客攻击是行业中的不幸一部分，DeFi协议常常成为攻击目标

然而，尽管行业每年仍遭受数十亿美元的损失，我们注意到随着市场的成熟，出现了一个反复出现的趋势。

让我们深入了解一下新闻，看看为什么DeFi黑客攻击自去年以来减少了50%，而2024年盗窃金额达到10亿美元。

2023年DeFi黑客攻击大幅下降——这一趋势会持续吗？

最近的Halborn报告显示，2023年DeFi黑客攻击的数量和金额大幅减少。像2022年3月的Ronin桥接攻击等臭名昭著的事件导致了数百万美元的加密货币被盗，且回收甚微。

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随着DeFi市场的成熟，2023年的攻击次数明显减少。然而，2023年被盗资金中有超过一半（57.5%）来自链外攻击（如钱包被盗等），大多数攻击发生在未经审计的协议上。

报告强调了一个共同的漏洞：近80%的被攻击协议未采用多签名钱包，而多签名钱包需要多个参与方批准交易。

2024年黑客攻击和诈骗仍超10亿美元

尽管DeFi黑客攻击在去年减少了50%，2024年诈骗者仍然盗取了超过10亿美元。其中，仅WazirX黑客事件就占了234.9百万美元。

诈骗者和黑客随着市场的发展也在不断进化。

他们转向复杂的钓鱼计划、安装键盘记录器，并在Telegram和Discord频道中传播恶意链接

大多数黑客使用的手法与传统金融领域的攻击方法相似——钓鱼计划、情感操控，以及伪装成名人和影响者。

这些诈骗依赖于经过验证的伎俩和加密货币领域持续存在的错失恐惧症（FOMO），以说服受害者发送无法追回的资金。

更复杂的技术漏洞也被利用，比如发现未经审计的协议或协议中的某些部分进行攻击

不过，值得庆幸的是，加密安全公司在黑客之前成功发现了漏洞，在一个案例中阻止了一起6400万美元的黑客攻击

保持安全，谨慎行事

基础的加密协议仍然提供最佳的安全性。不要点击可疑链接，选择经过全面审计的协议进行交易，尽可能使用冷钱包

加密货币诈骗无处不在，如果不小心很容易成为受害者。在投资之前务必进行充分的项目调查（DYOR），切勿泄露你的私钥。

参考资料

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Esther

Esther

Esther作为自由撰稿人已经有一段时间，撰写的文章数已百计，涉及的范畴众多。

她拥有国际新闻学学士学位，毕业后从事相关职业，从财经、时事新闻、体育、娱乐等领域均有触及。Esther更曾在中国内地、澳洲的中文报纸中担任过财经编辑，对于报道经济类领域新闻有相关经验，同时亦了解多国的经济发展趋势。

随着时间过去，Esther更跟紧时代的变化，从当初的经济发展，到现今流行的加密货币市场均有所研究，绝对能为你提供相关信息和专业意见。除此之外，Esther的新闻触角明锐，总能走在前方，为大家带来不同国家有关经济的信息来源。

曾在中国内地、香港、澳洲等地担任过记者的Esther，对于不同地方的经济领域均有独到的心得和意见，总是能以快捷作出报道，报道的内容从当地的经济发展，到元宇宙、NFT、加密市场、加密货币等均有接触，是投资者的好帮手。想了解更多经济新闻，绝对要看看她所撰写的文章和内容，绝对能为你打开前往经济世界的大门。

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2024年加密货币市场分析：未来几周内保持谨慎

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近期Coinbase Research 发布的一份报告中指出，当前宏观经济压力对加密货币市场造成了沉重打击，预计未来几周市场将持续脆弱。报告分析了全球宏观经济和地缘政治事件对加密货币市场的影响，并探讨了投资者在这一复杂环境中的应对策略。 宏观经济因素的深远影响 随着全球经济形势的变化，加密货币市场的脆弱性日益显现。Coinbase 的报告强调了加密货币市场与更广泛经济事件之间的依赖性。近期日本央行的加息决定导致日元套利交易的解除，引发了全球市场的连锁反应。这一事件不仅影响了传统金融市场，也对加密货币市场产生了显着影响。 此外中东地缘政治局势的再度紧张，引发了全球对石油供应的担忧，进一步加剧了市场的不确定性。这些宏观经济压力并非仅仅停留在理论层面，它们对投资者的情绪和市场的稳定性具有直接且深远的影响。 Coinbase 的分析师还指出，链上现货市场的杠杆率已显着下降，表明近期的市场大幅波动让投资者变得愈发谨慎。在缺乏明显的市场催化剂情况下，加密货币的短期价格走势预计将继续受到宏观经济因素的主导。 第三季度的策略展望 展望未来，Coinbase 进入 2024 年第三季度时，将采取更加谨慎的态度。该公司将密切关注美国通胀数据的发布，因为这可能会对市场情绪产生重大影响。如果通胀数据令人乐观，市场信心可能会得到提振；反之如果数据不尽如人意，投资者对加密货币的失望情绪可能会加剧。 尽管如此分析师们并非完全悲观。他们认为，若美国经济得以复苏，代币的估值或许会再次回升，甚至在某些情况下，比特币可能会在今年晚些时候创下历史新高。这种乐观的假设虽然建立在宏观经济环境稳定的前提下，但它也反映了当前市场中的不确定性和分歧。 投资者的应对策略 面对当前加密货币市场的复杂局面，投资者需要具备对宏观经济因素和市场动态的深刻理解。自机构投资者大规模进入加密货币领域以来，加密货币市场与传统金融市场的相互作用愈发明显。这种关联表明，加密货币不再是一个孤立的资产类别，而是受更广泛经济趋势驱动的重要组成部分。 对于投资者而言，理解宏观经济事件对市场的潜在影响，以及如何在这样的环境中进行有效决策，已经成为必不可少的能力。在未来一段时间内，宏观经济因素将继续主导加密货币市场的走势，这意味着投资者需要时刻保持警觉，并在投资决策中考虑到这些更广泛的经济趋势。 结论：谨慎应对宏观挑战，投资者需洞悉市场动向 综上所述，Coinbase 的报告提醒投资者在未来几周内保持谨慎。由于宏观经济因素在市场中的主导地位，加密货币市场可能继续处于脆弱状态。 尽管存在一些乐观的假设，但在缺乏强有力的市场催化剂的情况下，投资者需要依赖对宏观经济的深刻理解和对市场趋势的敏锐洞察力，以在这个充满挑战的环境中做出明智的投资决策。

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迈克尔·塞勒评论 $BTC最大缺陷　波动性是加密货币的核心特性

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$BTC 的臭名昭著的波动性引发了对其作为价值储存工具适用性的担忧。尽管其采用率不断增长，但批评者普遍认为它更像是一种投机，而非黄金或法币的替代品。 MicroStrategy 首席执行官迈克尔·塞勒不同意这种观点，他表示 $BTC 是未来的货币，其波动性是“特性，而非缺陷”。 塞勒——$BTC 波动性是金矿 在最近的一条X帖子中，塞勒展示了MicroStrategy的 $MSTR 股价在公司四年前将 $BTC 作为主要财务资产后，飙升了近1000%。 塞勒将 $BTC 的408%涨幅与标普500仅59%的温和涨幅进行了比较，并表示“波动性是活力”。显著的价格波动在涨跌过程中都能创造盈利机会。 在与Altcoin Daily的播客中，塞勒指出，加密货币是唯一一个全天候24/7运行的金融市场，这在经济动荡时期尤为重要，比如最近的股市崩盘。 MicroStrategy 的比特币囤积获得丰厚回报 在2020年，MicroStrategy 投资了21,000个 $BTC，并自此持续增持。今年，该公司又收购了12,200个 $BTC，使其 $BTC 投资组合总值达147亿美元。塞勒个人也投资了 $BTC，拥有至少17,700个代币，总值超过10亿美元。 这一举措帮助MicroStrategy 成为标普500指数中表现最佳的股票之一，超越了Nvidia、Targa Resources...

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