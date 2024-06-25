狗狗模因币预售尽管市场熊市募集500万美元　P2E加密是否是未来？

P2E模因币提供可靠的实用性和质押激励

您可以通过照顾您的狗狗宠物和玩迷你游戏（如太空侵略者）赚取$PLAY代币。

您对宠物的照顾越好，就能获得越多的奖励。排行榜奖励增添了游戏的竞争性，因为通过赚取经验点（XP）可以获得额外的$PLAY代币奖励。

一旦预售结束，PlayDoge应用将在Google Play Store和Apple App Store上免费提供。

该项目为社区奖励（包括P2E奖励）分配了6.11亿代币，这意味着通过游戏赚取被动收入是一种有吸引力的投资解决方案。

加密游戏金融市场在过去一天内增加了4亿美元

尽管市场出现调整，加密游戏金融（GameFi）领域仍受到投资者的青睐，其市值在过去24小时内上涨了2.5%。过去24小时内涨幅最大的两个GameFi项目是$KOL（+33.3%）和$RBLS（+10.9%）。

GameFi实用性被硬编码到PlayDoge中，使该项目比其他狗狗币更具有投资潜力。



一股怀旧的浪潮席卷游戏市场，Tamagotchi游戏正在重新定义自我，并吸引社区对复古事物的喜爱，而PlayDoge在其P2E游戏中完全满足了这一需求。

据ExpressVPN的调查显示，79%的玩家玩复古游戏，进一步巩固了PlayDoge在加密市场中的地位。