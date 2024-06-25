狗狗模因币预售尽管市场熊市募集500万美元　P2E加密是否是未来？

加密市场正经历着长时间以来最严重的调整。
全球市值仅在最近一天内下降了3.74%。24小时交易量在过去两天内也减少了18.88%，从623.1亿美元降至505.4亿美元。在这一趋势下，模因币市值在最近一天内也下降了7.28%。
在这些熊市时期，一种边玩边赚（P2E）模因币在过去一天内筹集了超过100,000美元，呈现显著增长。
PlayDoge（$PLAY）最近突破了500万美元的目标，距离下一次价格上涨还有两天。
让我们看看为什么在整个加密市场下跌的情况下，PlayDoge正变得越来越受欢迎。
P2E模因币提供可靠的实用性和质押激励
您可以通过照顾您的狗狗宠物和玩迷你游戏（如太空侵略者）赚取$PLAY代币。
您对宠物的照顾越好，就能获得越多的奖励。排行榜奖励增添了游戏的竞争性，因为通过赚取经验点（XP）可以获得额外的$PLAY代币奖励。
一旦预售结束，PlayDoge应用将在Google Play Store和Apple App Store上免费提供。
该项目为社区奖励（包括P2E奖励）分配了6.11亿代币，这意味着通过游戏赚取被动收入是一种有吸引力的投资解决方案。
加密游戏金融市场在过去一天内增加了4亿美元
尽管市场出现调整，加密游戏金融（GameFi）领域仍受到投资者的青睐，其市值在过去24小时内上涨了2.5%。过去24小时内涨幅最大的两个GameFi项目是$KOL（+33.3%）和$RBLS（+10.9%）。
一股怀旧的浪潮席卷游戏市场，Tamagotchi游戏正在重新定义自我，并吸引社区对复古事物的喜爱，而PlayDoge在其P2E游戏中完全满足了这一需求。
据ExpressVPN的调查显示，79%的玩家玩复古游戏，进一步巩固了PlayDoge在加密市场中的地位。
来源： ExpressVPN
根据Statista的估计，全球视频游戏市场收入预计到2029年将达到6666.9亿美元，增长46.43%。事实上，游戏是全球最受欢迎的娱乐行业之一，腾讯、索尼、微软和苹果在2023年第四季度的综合收入超过770亿美元。
PlayDoge预售 —— 筹集超过500万美元，质押年化收益率达到134%
PlayDoge当前价格为0.00512美元，距离下一次价格上涨还有两天。预售在不到一个月的时间内筹集了超过500万美元，投资者在$BNB和$ETH上质押了2.43亿代币。
越早投资，收益越丰厚。如果到年底价格达到0.026美元，您的利润率将超过408%（以当前价格购买）。
质押年化收益率是动态的，因此质押$PLAY的人越多，年化收益率就越低，这意味着后来者的奖励会减少。
要购买$PLAY，请访问官方网站，连接您的钱包到小部件，输入您想要花费的金额。确认交易并等待预售结束以收取您的$PLAY代币。
我们的结论 —— PlayDoge是一个有前景的P2E项目
考虑到最近Tamagotchi游戏的复兴以及GameFi加密项目的成功（如Immutable和Axie Infinity），$PLAY提供了一个有前景的长期投资机会。
Question & Answers (0)