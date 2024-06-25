Countries
Close
chinese 中文 english English japanese 日本語 korean 한국어 vietnam Tiếng Việt portuguese Português (PT/BR)
Home 狗狗模因币预售尽管市场熊市募集500万美元　P2E加密是否是未来？
加密货币新闻

狗狗模因币预售尽管市场熊市募集500万美元　P2E加密是否是未来？

esther
Updated:

加密市场正经历着长时间以来最严重的调整

全球市值仅在最近一天内下降了3.74%。24小时交易量在过去两天内也减少了18.88%，从623.1亿美元降至505.4亿美元。在这一趋势下，模因币市值在最近一天内也下降了7.28%

在这些熊市时期，一种边玩边赚（P2E）模因币在过去一天内筹集了超过100,000美元，呈现显著增长。

PlayDoge（$PLAY）最近突破了500万美元的目标，距离下一次价格上涨还有两天

🚀 寻找下一个100倍加密货币？
查看我们精选的加密货币预售，获取高回报
这个狗狗币通过其类似玩具宠物的移动游戏带来了实用性，让您通过照顾虚拟宠物赚取被动$PLAY

让我们看看为什么在整个加密市场下跌的情况下，PlayDoge正变得越来越受欢迎。

P2E模因币提供可靠的实用性和质押激励

PlayDoge的关键特性是其P2E移动游戏。这是一款即将推出的2D游戏，回味起复古的90年代玩具宠物游戏。

您可以通过照顾您的狗狗宠物和玩迷你游戏（如太空侵略者）赚取$PLAY代币

您对宠物的照顾越好，就能获得越多的奖励。排行榜奖励增添了游戏的竞争性，因为通过赚取经验点（XP）可以获得额外的$PLAY代币奖励。

一旦预售结束，PlayDoge应用将在Google Play Store和Apple App Store上免费提供。

该项目为社区奖励（包括P2E奖励）分配了6.11亿代币，这意味着通过游戏赚取被动收入是一种有吸引力的投资解决方案

加密游戏金融市场在过去一天内增加了4亿美元

尽管市场出现调整，加密游戏金融（GameFi）领域仍受到投资者的青睐，其市值在过去24小时内上涨了2.5%。过去24小时内涨幅最大的两个GameFi项目是$KOL（+33.3%）和$RBLS（+10.9%）。

GameFi实用性被硬编码到PlayDoge中，使该项目比其他狗狗币更具有投资潜力。

一股怀旧的浪潮席卷游戏市场，Tamagotchi游戏正在重新定义自我，并吸引社区对复古事物的喜爱，而PlayDoge在其P2E游戏中完全满足了这一需求。

据ExpressVPN的调查显示，79%的玩家玩复古游戏，进一步巩固了PlayDoge在加密市场中的地位

来源： ExpressVPN

根据Statista的估计，全球视频游戏市场收入预计到2029年将达到6666.9亿美元，增长46.43%。事实上，游戏是全球最受欢迎的娱乐行业之一，腾讯、索尼、微软和苹果在2023年第四季度的综合收入超过770亿美元

PlayDoge预售 —— 筹集超过500万美元，质押年化收益率达到134%

PlayDoge当前价格为0.00512美元，距离下一次价格上涨还有两天。预售在不到一个月的时间内筹集了超过500万美元，投资者在$BNB和$ETH上质押了2.43亿代币

越早投资，收益越丰厚。如果到年底价格达到0.026美元，您的利润率将超过408%（以当前价格购买）。

以647美元购买126,367枚$PLAY并质押，按134%的年化收益率计算，一年后将获得295,698枚$PLAY，相当于1,513美元。

质押年化收益率是动态的，因此质押$PLAY的人越多，年化收益率就越低，这意味着后来者的奖励会减少

购买$PLAY，请访问官方网站，连接您的钱包到小部件，输入您想要花费的金额。确认交易并等待预售结束以收取您的$PLAY代币

我们的结论 —— PlayDoge是一个有前景的P2E项目

PlayDoge在当前加密货币市场调整中的表现显示出其韧性。投资者的兴趣空前强烈，项目登陆交易所只是时间问题。

考虑到最近Tamagotchi游戏的复兴以及GameFi加密项目的成功（如Immutable和Axie Infinity），$PLAY提供了一个有前景的长期投资机会

Tech Report- 编辑流程我们的编辑流程

Tech Report的 编辑政策 着重于提供对读者有实际价值的有用、准确的内容。我们只与具有特定领域知识的经验丰富的作者合作，包括技术最新发展、在线隐私、加密货币、软件等方面。我们的编辑政策确保每个主题都经过我们内部编辑的研究和策划。我们保持严格的新闻标准，每篇文章都是100%由真正的作者撰写的。 .
将 Tech Report 添加到您的谷歌新闻订阅源

Question & Answers (0)

Have a question? Our panel of experts will answer your queries. Post your Question

Leave a Reply

Write a Review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Esther

Esther

Esther作为自由撰稿人已经有一段时间，撰写的文章数已百计，涉及的范畴众多。

她拥有国际新闻学学士学位，毕业后从事相关职业，从财经、时事新闻、体育、娱乐等领域均有触及。Esther更曾在中国内地、澳洲的中文报纸中担任过财经编辑，对于报道经济类领域新闻有相关经验，同时亦了解多国的经济发展趋势。

随着时间过去，Esther更跟紧时代的变化，从当初的经济发展，到现今流行的加密货币市场均有所研究，绝对能为你提供相关信息和专业意见。除此之外，Esther的新闻触角明锐，总能走在前方，为大家带来不同国家有关经济的信息来源。

曾在中国内地、香港、澳洲等地担任过记者的Esther，对于不同地方的经济领域均有独到的心得和意见，总是能以快捷作出报道，报道的内容从当地的经济发展，到元宇宙、NFT、加密市场、加密货币等均有接触，是投资者的好帮手。想了解更多经济新闻，绝对要看看她所撰写的文章和内容，绝对能为你打开前往经济世界的大门。

Most Popular News

1 狗狗模因币预售尽管市场熊市募集500万美元　P2E加密是否是未来？
2 如何在24小時预售结束前参加 Sealana 空投 – 投資下一个百倍迷因币！
3 新加坡150家银行体系成洗钱中心原因及分析
4 Solana传好消息　北美首个SOL ETP正在开发中
5 专为速度和安全性构建的区块链　新L2 Meme币几分钟内筹集了20万美元

Latest News

加密货币新闻

如何在24小時预售结束前参加 Sealana 空投 – 投資下一个百倍迷因币！

mark
加密货币新闻

新加坡150家银行体系成洗钱中心原因及分析

mark

新加坡最近发布了一份126页的报告，指出该国银行业正面临极高的洗钱风险。报告显示，在新加坡努力打造国际金融中心的同时，也吸引了一些人士利用其银行体系进行洗钱。 报告指出，犯罪分子经常利用新加坡银行帐户、支付帐户、空壳公司等进行洗钱。新加坡有超过150家银行，提供便利的网上跨境资金转账服务，这增加了洗钱的风险。最近新加坡爆出了一起涉及逾22亿美元非法资金的洗钱案，已经冻结了超过15亿新元的可疑资金。 报告还提到，新加坡的房地产、珠宝业以及赌场也容易被利用进行洗钱。一些个案显示，有人利用赌场筹码和房地产洗钱。为应对风险，新加坡已要求金融机构加强客户尽职调查，并加强对空壳公司的审查。 加强与其他国家的跨境合作 专家指出新加坡作为国际金融中心，需要持续优化监管体系，堵塞洗钱漏洞。同时也需要加强与其他国家的跨境合作，遏制跨国洗钱犯罪。当前无论是发达国家还是发展中国家，洗钱风险都较高，需要各方共同努力，使金融体系回归美好本质，为经济发展服务。 新加坡政府最近发布了一份126页的报告，指出该国银行业正面临极高的洗钱风险。报告显示，在新加坡努力打造国际金融中心的同时，也吸引了一些人士利用其银行体系进行洗钱。究其原因，主要有以下几个方面： 一、新加坡银行业发达，跨境资金流动方便 新加坡是亚洲重要的国际金融中心，银行业发达，有超过150家银行。这些银行大多开通了网上银行业务，提供便利的跨境资金转账服务。犯罪分子可以轻易通过新加坡银行系统洗钱，资金迅速流入全球各地。新加坡没有外汇管制，资金进出无阻，为洗钱犯罪提供了便利条件。 二、新加坡吸引大量海外高净值人士 近年来，新加坡政府积极吸引海外高净值人士前往投资移民。新加坡需向这些高净值移民提供全方位的财富管理服务，包括开设银行账户、成立公司、购买保险等。这使得新加坡成为一些持有可疑资产的人士储存和转移资产的乐土。有报告指出，一些通缉犯就曾使用新加坡银行账户洗钱。 三、新加坡成立空壳公司容易 新加坡成立公司手续简单，不少空壳公司成立于此。空壳公司可以用于各种洗钱手法，如进行假交易、虚假咨询费用等。新加坡较难追查这些空壳公司的真实控制人，为洗钱犯罪制造便利条件。 四、新加坡洗钱监管仍有缺失 新加坡虽然加强了洗钱监管，但仍存在一些监管空白。例如对于律师事务所、会计师事务所的监管较为宽松，有些中介可为洗钱活动提供辅助。此外，新加坡的赌场业也存在洗钱风险，有报告指赌场筹码曾被用于洗钱。 五、与周边国家合作打击洗钱不足 新加坡周边国家和地区如印尼、马来西亚、泰国等洗钱风险较高，跨国洗钱活动时有发生。但新加坡目前与周边国家在反洗钱领域合作还不够，使境外洗钱资金仍可轻易流入新加坡。 六、社会文化因素也起一定作用 有分析认为，亚洲地区由于存有“见钱开”的传统观念，一些银行工作人员缺乏洗钱风险意识，更愿意为持有大量资金的客户提供服务。此外，新加坡华人社会对于处理金钱方面也较为隐讳保守，不利于洗钱活动的曝光。 结论： 为应对洗钱风险，新加坡已经要求金融机构加强尽职调查，密切关注可疑交易，并加强对空壳公司的审查。但从根本上杜绝洗钱较为困难，需要持续优化监管体系，堵塞漏洞。 同时，也需要加强与其他国家的跨境合作，遏制跨国洗钱犯罪。各国需要共同努力，促进金融体系健康发展，防止被利用进行洗钱或其他非法活动。

加密货币新闻

Solana传好消息　北美首个SOL ETP正在开发中

esther

随着今年比特币（$BTC）和以太坊（$ETH）ETF的推出，加密社区期待着类似的Solana（$SOL）发展，现在它来了。 数字资产管理公司3iQ正在北美开发第一个Solana（$SOL）ETP，名为Solana基金（$QSOL）。 该公司向所有加拿大证券监管机构（除魁北克外）提交了初步招股书，并正在等待决定。 加拿大在2021年推出了比特币（$BTC）和以太坊（$ETH）ETF，比美国早了三年，这让$SOL的支持者对$QSOL的未来充满期待。 让我们看看即将推出的ETP将如何影响Solana市场，投资者是否可以从这一发展中获利。 全球Solana（$SOL）ETP总额超过10亿美元，加拿大是下一个目标 ETF分析师詹姆斯·赛夫特（James Seyffart）指出，全球Solana（$SOL）的ETP总额超过10亿美元，其中$QSOL是最新的。 拥有$QSOL的主要优势是6–8%的质押年化收益率。在另一篇文章中，赛夫特提到了另外两个关键优势： 为非加密货币投资者提供Solana交易的曝光，可能推动$SOL的价格上涨。 投资者长期资本增值。 Tetra Trust和Coinbase Custody将担任托管，后者为$SOL ETP提供独家的质押基础设施。 事实上，自从批准$ETH ETF以来，人们一直期待着$SOL ETF，但还没有人敢于冒险。2024年1月，拥有万亿资产管理规模的富兰克林·坦普顿（Franklin Templeton）赞扬Solana的“信息不对称性较低”，并称赞2023年第四季度的增加活动（如DeFi、模因币和NFT）。 3iQ的$SOL ETP是加拿大友好的加密货币历史的又一重要补充（他们在美国之前三年批准了$BTC和$ETH ETF）。这表明$QSOL的批准只是时间问题，对区块链发展前景良好。 Solana交易量激增，模因币退出红区 当我们在五月份报道Solana ETF传闻时，我们已经看到围绕$SOL模因币开始出现热议。 过去24小时，Solana的交易量跃升至590亿美元，增长了20.43%。这也意味着$SOL模因币在日内实现了收益： 我们可能会看到上个月$SOL投资者兴趣的持续增加。如果加拿大证券监管机构批准$SOL ETP，Solana生态系统的增长将是迟早的事，而不是可能性。 $SOL ETPs会让Solana飙升吗？...

加密货币新闻

专为速度和安全性构建的区块链　新L2 Meme币几分钟内筹集了20万美元

esther
加密货币新闻

OKX推NOT空投450万枚NOT指南詳情　99Bitcoins正进行100万美元空投

mark
加密货币新闻

比特币巨鲸两周内抛售 12 亿美元　卖压来自长期持有者和矿工

mark
加密货币新闻

预售倒计时　筹集500万美元　SOL模因币潜力300倍

esther

规定和高风险投资警告：交易外汇、差价合约（CFD）和加密货币具有高度的投机性，存在一定风险，可能不适合所有投资者。你可能会失去部分或全部投资的资本，因此你不应该用不能承受损失的资本进行投机。本网站上的内容不应视为投资建议。投资具有投机性。投资时您的资本存在风险。请注意，我们确实会收取广告费，用于引导用户开立与经纪商/广告商的帐户和/或将流量引导至广告商网站。

该网站上的加密货币促销活动不符合英国金融促销制度，并不面向英国消费者。

© Copyright 2024 The Tech Report Inc. All Rights Reserved.