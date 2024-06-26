狗狗币价格进入梦寐以求的上升轨道　PlayDoge预售募集资金 500 万美元

近24小时内狗狗币（DOGE）价格下跌了6.87%，在经历了短暂的看跌冷却后，出现了看涨逆转的迹象。令人感兴趣的是，这种逆转恰好使狗狗币进入了一个历史上显着的买入区间，根据MVRV比率的数据显示，狗狗币的短期内有望迎来强劲反弹。

MVRV比率（Market Value to Realized Value）

是一个衡量加密资产当前市值与已实现市值（即目前流通的币的总支付金额）之间关系的指标。

简单来说，MVRV展示了一种资产相对于其实际价值是被高估还是低估。当比率较高时，意味着资产可能被高估；而较低或负值的比率则暗示资产被低估，存在买入的机会。

狗狗币的MVRV比率及其历史意义

目前狗狗币的30天MVRV比率为-13%。历史数据显示，当MVRV比率在-8%至-20%之间时，通常是价格反弹的开始。在过去这些负MVRV时期常常伴随着显着的价格上涨。例如不久前，狗狗币价格在3月14日至3月20日期间下跌了31%，导致MVRV比率降至-15%。然而狗狗币随后迅速反弹，价格在3月28日达到0.2262美元，涨幅高达78%。

目前狗狗币的30天MVRV比率为-13%，在过去几周的看跌价格走势后，甚至在过去七天内曾降至-16.7%。根据Santiment的数据，这显示出狗狗币的价格可能会在不久的将来出现反弹。



DOGE价格接下来的走势

截至撰写本文时，狗狗币的交易价格为0.1256美元，在过去24小时内上升了7%。单从MVRV比率来看，我们可能会很快看到狗狗币价格向上反弹。虽然这并不能保证即将出现的反弹，但它与过去导致狗狗币价格上涨的现象一致。

根据IntoTheBlock的数据，狗狗币目前处于一个重要的链上支撑位上。根据“In/Out of the Money”指标，狗狗币目前位于一个强支撑区，在这个区间内，投资者以平均价格0.106美元购买了418.1亿个DOGE代币。如果狗狗币价格进一步下跌并跌破0.11美元，这个需求区可能会非常重要。

PlayDoge 大放异彩预售募集资金近 500 万美元

在狗狗币目前处于一个重要的链上支撑位上，PlayDoge 正迅速获得关注。 它的成功部分原因在于没有政治背景，游戏本身很纯粹。 他们的目标很简单：通过将流行的备忘录文化与成功的、经过验证的 “游戏赚钱 “模式相结合，让玩家受益。

玩游戏也很简单：玩家只需饲养一只虚拟宠物 Doge，让人想起 90 年代的 Tamagotchi 热潮。 如果他们成功了，他们就能获得 PLAY。 这种代币可以通过押注获得更高的回报。到目前为止，已经有超过 1.47 亿 PLAY 进行了抵押，产生了 147% 年利率。

正是由于这种兴趣，PlayDoge 在正在进行的病毒式预售中已筹集到500多万美元。每个 PLAY 的转手价格为 0.00512 美元。 支持者们还乐观地认为，一旦 PLAY 在 Binance 等顶级交易所上市，它的价格就会暴涨，从而给早期采用者带来丰厚的回报。因此，千万不要错失良机。

总结

狗狗币目前的价格走势和MVRV比率显示出市场可能迎来反弹的迹象。历史数据显示，当MVRV比率在-8%至-20%之间时，往往是价格反弹的前奏。

尽管无法保证价格立即反弹，但目前的市场状况与过去几次价格上涨前的情形相似。因此投资者应关注这些关键指标，及早买入PlayDoge以便在市场反弹时及时把握机会。

投资者应保持谨慎，根据自身情况做出合理的投资决策，享受加密货币市场带来的机遇与挑战。