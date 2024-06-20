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狗狗币价格面临进一步下滑风险　技术形成下跌三角警示

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狗狗币近期面临进一步下跌风险，知名加密货币技术分析师Crypto Daily Trade Signals在最新分析中指出，狗狗币已经形成一个典型的下跌三角形态，在整个数字资产市场普遍走弱的背景下，这一形态预示着狗狗币价格可能会进一步下探至0.096美元。投资者需要提高警惕，审慎对待狗狗币的短期展望。

下跌三角形的技术特征是一系列更低的高点被一个相对平坦的支持位所限制。分析师指出，狗狗币目前的支持位约在0.121美元，但这一支持力度可能会被整体市场的空头情绪削弱。之前这个支持位已经被测试3次，投资者希望这次能够守住，但空头压力加大。

另一个不利因素是，狗狗币的价格目前已跌破50日线和200日移动平均线，这是空头压力加大的信号。一般来说，下跌三角形若能突破通常会引发爆发式上涨，但在当前整体市场不利的环境下，狗狗币能否突破0.182美元和0.206美元的两大关卡，前景仍不确定。

Dogecoin价格可能会继续下滑

若未来几天狗狗币无法重返上涨通道，跌破三角形的底部支持位，价格可能会继续下滑至0.096美元，甚至跌至0.072美元。届时狗狗币的技术形态将进一步恶化，投资者需警惕止损。

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值得注意的是，在整个加密货币市场持续下跌的背景下，狗狗币也正努力试图重获上涨动能。这使得当前的技术形态尤为关键。狗狗币面临重要支持位的考验，投资者需要继续观察它是否能够持续守住下跌三角形底部，抵挡住空头压力，避免形势进一步恶化。

从市场情绪来看，由于狗狗币难以重新获得上涨势头，这一技术分析发布在一个非常关键的时点。整体市场下跌加剧了狗狗币的困难，投资者对加密货币短期前景的信心也在持续流失。能否在下跌三角形中找到支撑并突破将对狗狗币的未来趋势产生重大影响。

从正面来看，狗狗币最新涨幅反映出部分投资者正试图在低位进行吸纳。但交易量缩减的同时，持币的集中度却在提高，这增加了狗狗币的单边下跌风险。此外，从市值排名来看，狗狗币已降至第10位，市场地位也有所下滑。

综合来看，狗狗币当前面临的下跌三角形以及不利的市场环境，预示其短期内可能会面临进一步的下行压力。但作为一个已有一定规模的加密资产，狗狗币仍具有一定的用户基础和品牌效应，这些因素有望在市场情绪好转时发挥作用。

结论

对于普通投资者来说，目前需要谨慎看待狗狗币的短期走势，避免盲目跟踪；同时也应关注狗狗币在长期内具有的潜在价值，结合自身风险偏好进行审慎的投资决策。

在市场动荡时期，保持理性并控制好投资风险尤为重要

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香港资深传媒工作者，週刊总编辑，新闻和财经分析师，专栏作家。 在香港从事新闻工作近三十年，并从事香港多家大型传媒的管理层，包括華僑日報、东周刊等。

最长工作时间是在香港传媒工作，并任职高层管理层，长期对新闻、财经有深入研究，并指导编辑部工作，所从事的新闻报导，曾经长期占据香港传媒收视第一位，报导也经常引起中国和香港关注，在香港传媒界人脉甚广，也在财经界有大量关系。

目前对加密新闻和WEB 3发展产生浓厚兴趣并致力研究，香港政府将大力发展香港成为亚洲加密货币中心，确信中国有更多投资者会经香港投资加密货币市场，加密货币和WEB 3必然是未来香港金融主要潮流。 每篇在Techreport的专栏文章，都经大量资料收集和分析，并会跟香港相关产业人士交流，得出最新看法和结论。

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随着加密货币成为即将到来的美国选举中的热门话题，以政治主题为基础的代币表现尤为突出。截至目前月内，$TRUMP上涨了14%，$STRUMP上涨了212%，$BIDEN上涨了24%。 Sealana（$SEAL），一个以《南方公园》为基础的迷因币，利用爱国主题迅速推进其预售，目前已筹集超过500万美元。在最近的X帖子中，项目团队宣布预售将于6月25日结束，因此投资者还有六天时间让这只海豹变得更丰满。 封印交易 — 红脖迷因币在预售中筹集了500万美元 今年，Solana将自己定位为迷因币的顶级网络，许多项目截至目前都经历了巨大增长，几个项目在上市后不久就进入了市值前十： Slothana（$SLOTH）是最新的Solana预售币，上市后涨幅达到了253%。现在，$SEAL可能会步其后尘，至今筹集超过500万美元。 $SEAL的预售模式与$SLOTH类似，包括预售后的代币空投，没有分层价格增加。然而，$SEAL具有更强的迷因吸引力。        这只超重的红脖海豹以一种边缘冒犯的讽刺方式借鉴美国理念，吸引了投机者和爱国者。 加上积极的社区情绪（Sealana的X账户拥有超过11,000名关注者），$SEAL被认为是2024年最佳的加密货币预售之一。分析师预测它可能在年底前爆涨300%。 BlackRock瞄准$SOL ETF？对$SEAL来说是个好消息 尽管上个月下跌了19%，但$SOL正朝着积极方向前进，截至目前年内增长797%，超过了$ETH的105%增长。 $SOL的相对强弱指数目前处于30至70区间内，表明趋势趋于中性。然而，超过70%的社区显示出看涨情绪，$SOL有很高的可能性再次达到其最近的高点$160。 有关BlackRock的传言，该公司目前管理超过10万亿资产，并申请支持$SOL ETF的消息，支持了这一预测。 BlackRock的$BTC ETF已经超过每日2500万美元的交易量，为其持有者带来了114%的年回报率，显示出传统投资者对加密投资产品的高需求。 BlackRock推出的$SOL ETF可能带来大量投资流入，推动代币价值上升。从历史上看，当一种本地币的价格上涨时，网络上的其他代币也会随之上涨。 $SEAL可能会在BlackRock推出$SOL和$ETH的时机刚刚好上市，这将有助于其达到预测的$0.088。 要在预售结束前购买$SEAL，请访问官方网站，连接您的钱包，输入您想购买的代币数量，并确认交易。 总结 着$SEAL驶向预售的尾声，投资者有最后的机会利用当前的爱国狂潮。我们始终提醒您要自行研究，不要因恐慌而错过，因为加密市场极其波动。

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老虎证券获香港证监会批准　为散户提供加密货币交易出入金服务

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老虎证券（香港）宣布，已获香港证监会批准升级牌照，可以正式为香港零售投资者提供加密货币交易服务。这意味着香港散户现在可以通过老虎证券的交易平台Tiger Trade，与股票、期权、期货等传统金融资产一起买卖比特币和以太坊。 这是继今年5月老虎证券开放给专业投资者交易加密货币之后，再次扩大客群的重要一步。 根据老虎证券网站资料，专业投资者目前可以在其平台上交易18种加密货币，而散户则只能买卖比特币和以太坊。交易过程由持牌机构Hash Blockchain Limited操作。老虎证券指出，散户可以一站式在Tiger Trade平台上交易加密货币和股票、基金等全球资产，实现资产配置的无缝连接。 老虎证券加密货币交易收取0.2%佣金，声称不收取隐藏费用。提现加密货币不收取费用，但银行可能收取手续费。目前只接受美元购买加密货币，最低交易额为10美元。 此外老虎证券还表示未来将支援加密货币现货提存服务，具体上线时间尚未确定。随着加密货币被纳入主流金融，相信会吸引更多国际资本进入香港市场。作为本地持牌券商，老虎证券表示会遵守严格监管，共同推动行业健康发展。 香港加密行业分析 业界分析认为，老虎证券开放散户交易加密货币是重要的突破，代表香港正式将加密货币纳入主流金融服务。一方面可以吸引更多散户投资者参与其中，另一方面也让投资者可以一站式管理传统资产和加密货币。相信未来会有更多券商获得交易牌照，为客户提供加密货币服务。 然而散户能够交易的加密货币种类还非常有限。可交易的只有比特币和以太坊两种。行业认为应该陆续开放更多种类，提供更充足的交易选择，才能真正丰富散户的投资组合。 另一方面加密货币波动较大，不像股票或者基金，散户是否能承受波动性仍有待观察。业界认为平台需要提供充分的风险提示，确保投资者了解加密货币的高风险特性，避免出现泡沫。 专家也指出，虽然老虎证券表示未来会支持提现功能，但能否顺利实现存有变数。因为加密货币体系中的银行和交易所之间合作仍不完善，资金流动性不足。这需要监管部门出台更明确的政策，促进加密货币和法币的兑换。 结论 老虎证券开放散户交易加密货币是香港市场的重要进展。它代表着监管和法规正朝着接纳加密货币的方向发展。但行业也需要在风险控制、产品多元化以及资金流动性等方面继续完善。相信随着时间推移，加密货币交易将为投资者提供更安全便捷服务。

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