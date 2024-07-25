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Elon Musk激光眼与Pepe捲土重来：8月加密货币市场新动向

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近日加密货币市场再度掀起波澜。特斯拉CEO Elon Musk在社交媒体X（前Twitter）上更新了他的个人资料图片，展示了着名的“激光眼”，这一举动引发了广泛的讨论。而同时，另一起加密货币市场的热点事件是Pepe Unchained（PEPU）的推出，这使得投资者对于这个新兴的meme币寄予厚望。

本文将综合探讨马斯克和特朗普对比特币的影响，以及Pepe Unchained是否能成为下一个热点。

马斯克的激光眼

Elon Musk一直以来都是加密货币市场上的重要人物，他的每一个动作都会引发市场的剧烈波动。最近，他在X上更换了个人资料图片，展示了“激光眼”这一象徵比特币信仰者的标誌性符号。这一举动不仅激起了比特币社区的热烈讨论，也引发了人们对于2024年BTC大会的期待。

与此同时，前美国总统唐纳德·特朗普也开始对加密货币表现出浓厚的兴趣。儘管他过去曾多次公开批评比特币，但最近的言论却显示出他对于这一领域的态度有所转变。特朗普是否会在2024年BTC大会上与马斯克同台，成为了人们关注的焦点。

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Pepe的现状与挑战

在Pepe的价格经历了多次起伏之后，一种新的meme币Pepe Unchained（PEPU）引起了投资者的注意。Pepe Unchained作为一个新兴的竞争者，能否帮助Pepe重振旗鼓，成为市场上的主流，是当前的一大议题。

Pepe自推出以来，市场表现可圈可点，市值一度超过50亿美元。然而随着时间的推移，社交媒体上的热度逐渐减弱，项目本身也面临着不少挑战。去年Pepe经历了一次价值1600万美元的盗窃事件，同时还烧毁了6.9万亿的代币。儘管如此这一烧毁数量相较于420万亿的总供应量而言，并不算太大。

Pepe Unchained的潜力

Pepe Unchained的推出，标誌着Pepe项目的一个重大转折点。这个新项目在BNB和Arbitrum上引入了合约地址，并获得了多个平台的上市。然而最令人期待的是Pepe Unchained的Layer 2解决方案，该方案旨在提升交易速度，降低手续费，并创建了生态系统的原生代币$PEPU。

Pepe Unchained目前处于预售阶段，在短短一週内筹集了接近500万美元，$PEPU代币的价格为0.0086304美元。投资者可以通过安装和激活加密钱包参与预售，支持的钱包包括MetaMask等。投资者在预售结束后可以认领代币，并在持有期间通过质押来获得被动收入。

市场展望与投资机会

目前，Pepe的市场表现较为波动，过去一週内增长了9.49%，而过去24小时内也有9.14%的增长。然而，在过去一个月内，Pepe的价格下降了15%，这对于投资者来说可能是一个买入的机会。

此外比特币的市场表现也不甚理想，目前价格约为61000美元，比历史高点下降了超过10000美元。这种整体的市场看跌情绪，也对Pepe的前景产生了一定的影响。

儘管如此，Pepe Unchained的推出为市场注入了一剂强心针。这一Layer 2解决方案有望提升Pepe的市场竞争力，并为投资者提供更多的机会。随着预售的进行，投资者对于$PEPU的兴趣逐渐增强，质押APY目前达到了每年2518%，儘管随着更多投资者加入，这一数字预计将会下降。

结论

马斯克的激光眼和特朗普的潜在参与，无疑为2024年BTC大会增添了不少看点。而Pepe Unchained则作为一个新兴的meme币，展示了其潜在的市场价值和竞争力。对于投资者而言，这是一次不容错过的机会，无论是参与$PEPU的预售，还是观察比特币市场的动态，都将是未来一段时间内的重要议题。

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香港资深传媒工作者，週刊总编辑，新闻和财经分析师，专栏作家。 在香港从事新闻工作近三十年，并从事香港多家大型传媒的管理层，包括華僑日報、东周刊等。

最长工作时间是在香港传媒工作，并任职高层管理层，长期对新闻、财经有深入研究，并指导编辑部工作，所从事的新闻报导，曾经长期占据香港传媒收视第一位，报导也经常引起中国和香港关注，在香港传媒界人脉甚广，也在财经界有大量关系。

目前对加密新闻和WEB 3发展产生浓厚兴趣并致力研究，香港政府将大力发展香港成为亚洲加密货币中心，确信中国有更多投资者会经香港投资加密货币市场，加密货币和WEB 3必然是未来香港金融主要潮流。 每篇在Techreport的专栏文章，都经大量资料收集和分析，并会跟香港相关产业人士交流，得出最新看法和结论。

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