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今年夏季现货以太坊ETF批准的猜测　以太坊主导地位？

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随着美国证券交易委员会（SEC）在五月份批准了以太坊ETF的19b-4表格，SEC主席加里·根斯勒（Gary Gensler）最近宣布，以太坊ETF可能会在今年夏末全面获批。

这样的猜测给加密货币投资者带来了一丝希望，因为以太坊价格在过去一周下跌了7.8%。

如果以太坊ETF在九月份获得批准，这可能会推动世界第二大市值加密货币以太坊及其他去中心化货币的上涨。

以太坊ETF批准的影响

在证券交易委员会（SEC）批准首批现货以太坊ETF申请（19b-4表格）后，以太坊价格一度飙升了8.33%，从大约3600美元上涨至3900美元。根据CoinMarketCap数据显示，目前其价格已经回落至约3500美元。

以太坊ETF申请紧随1月10日比特币ETF批准之后，比特币也因此达到了新的高度——尽管它已经是全球第一大加密货币。

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由于ETF批准的影响，比特币在之前价值46000美元的基础上，于3月21日达到了超过75000美元的历史最高点。根据CoinMarketCap数据显示，比特币当前价格为66900美元，显示出自SEC授权以来上涨了45.43%的亮点。

分析师预计，如果以太坊ETF获得批准，其价格可能会出现类似的飙升。以下是原因：

  • ETF为金融机构提供了一个熟悉、高度监管的投资工具，可能会引发大量资本流入以太坊生态系统。
  • SEC的批准可能会消除有关以太坊作为证券的法律地位的不确定性，可能会吸引更多主流投资者。
  • 更高的以太坊价值可能会推动DeFi经济，导致Web3领域的整体活动增加。

Market Insider报道，交易公司QCP Capital估计，预计ETF获批后，以太坊价格将上涨60%。这将使以太坊的价值达到每枚5600美元。

以太坊是商品吗？

然而，以太坊是证券还是商品的问题仍有待解答，并引起了关注。

商品期货交易委员会（CFTC）将以太坊视为一种商品。与此同时，根斯勒对其分类保持缄默

加密货币的分类影响着人们对其的看法、监管和交易。有趣的是，SEC的前主席杰伊·克莱顿在2018年6月表示比特币不是证券

加密货币：这些是主权货币的替代品，用比特币替代美元、欧元和日元。这种类型的货币不是证券。–Jay Clayton

《21世纪金融创新和技术法案》可以解决这个问题，但它正在等待参议院的批准。如果将其分类为商品，将会有更多的监管清晰度

加密货币监管至关重要，因为它有助于减少不确定性，并提升投资者对市场的信心。

以太坊（ETH）和比特币（BTC）之外的潜在ETF

除了可能批准以太坊（ETH）ETF之外，人们普遍猜测其他加密货币是否会效仿

在最近的YouTube视频中，Chainlink的Sergey Nazarov讨论了未来可能批准更多ETF的可能性，不仅限于比特币和以太坊。

这是一个非常明显的趋势迹象。不仅是比特币，也不仅是以太坊，许多其他代币最终会在某个时候获得它们的ETF，使全球更大的资本市场能够与这种金融产品互动。–Sergey Nazarov

根据渣打银行的加密研究和新兴市场外汇主管杰弗里·肯德里克（Geoffrey Kendrick）的说法，Solana（$SOL）和Ripple（$XRP）是下一个可能获得ETF批准的竞争者。

其他主要数字货币获得ETF地位只是时间问题。 —Geoffrey Kendrick

加密货币采纳的未来

如果SEC批准以太坊ETF，将标志着区块链领域的一个关键时刻，因为这将提升其可信度并减少法律不确定性。

考虑到以太坊已经领先托管顶级智能合约协议和开发者活动，ETF带来的潜在资本流入可能进一步增强其在Web3空间的地位。

随着生态系统的发展和社区的壮大，由于ETH价格的提升，现货ETF不仅可以推动以太坊，还可以推动其他智能合约平台（如Solana和Cardano）及其他加密货币。

但是，ETH ETF是否是行业的最佳路径，还是更平衡的多链生态系统对广泛采纳更好？只有时间能告诉我们。

和往常一样，在进行任何加密货币投资时进行自己的研究是非常重要的。区块链空间充满了波动性和投机性。

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Esther

Esther

Esther作为自由撰稿人已经有一段时间，撰写的文章数已百计，涉及的范畴众多。

她拥有国际新闻学学士学位，毕业后从事相关职业，从财经、时事新闻、体育、娱乐等领域均有触及。Esther更曾在中国内地、澳洲的中文报纸中担任过财经编辑，对于报道经济类领域新闻有相关经验，同时亦了解多国的经济发展趋势。

随着时间过去，Esther更跟紧时代的变化，从当初的经济发展，到现今流行的加密货币市场均有所研究，绝对能为你提供相关信息和专业意见。除此之外，Esther的新闻触角明锐，总能走在前方，为大家带来不同国家有关经济的信息来源。

曾在中国内地、香港、澳洲等地担任过记者的Esther，对于不同地方的经济领域均有独到的心得和意见，总是能以快捷作出报道，报道的内容从当地的经济发展，到元宇宙、NFT、加密市场、加密货币等均有接触，是投资者的好帮手。想了解更多经济新闻，绝对要看看她所撰写的文章和内容，绝对能为你打开前往经济世界的大门。

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