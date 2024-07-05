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以太坊ETF新闻推动AI币突破700万美元　WienerAI看涨模式预示预售将结束

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  • 分析师预测，SEC 批准现货 ETH ETF 可能会促使以太坊的市场表现超过比特币
  • ETH ETF 的批准预计将通过促进一个更受监管的环境来吸引更多的机构和主流投资者。
  • 批准可能会推动像 WienerAI ($WAI) 这样的创新型 ETH 项目，因为具有实际应用的代币变得越来越受欢迎。

证券交易委员会（SEC）在五月批准了现货 ETH ETF 的 19b-4 表格。现在，加密社区热切等待最终批准，最早可能在7月8日。

根据 K33 Research 的研究，ETH ETF 上线后，以太坊可能在接下来的几个月里不仅赶上，而且超越比特币。

2021 年，高盛预测 $ETH 可能会超越 $BTC，因为它“看起来是最具实际应用潜力的加密货币”，而这还发生在今年早些时候的 Dencun 升级之前。

许多具有实际应用的 ERC-20 代币，如 $PEIPEI，本周出现飙升，恰逢 ETH ETF 批准传闻的四天前。

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另一个可能受益于批准的 ERC-20 代币是 WienerAI。这个梗币仍在预售阶段，到目前为止已经筹集了超过 700 万美元。

我们预计整个 ETH 生态系统将迎来一个看涨阶段。让我们讨论一下这对 $WAI 潜力的意义。

比特币在 SEC ETF 批准后达到历史新高——以太坊会飙升吗？

如果以太坊跟随比特币的脚步，$ETH 和以太坊相关的代币在未来几个月可能会经历价格飙升

比特币在1月10日获得 SEC 对现货 ETF 的批准后，于3月达到75000美元的历史新高。

展示了 ETF 对加密市场的潜在影响，$ETH 在 SEC 批准 19b-4 表格的前一周（五月）价格飙升了 23%（从约 3000 美元到 3800 美元）。

即将到来的 ETH ETF 授权具有许多潜在的好处：

  • 扩大主流投资者的接受度，这些投资者可能对加密货币的合法性和波动性持怀疑态度
  • 通过提供一个受监管的环境来吸引机构投资者，这可能会导致高交易量并增强市场流动性
  • $ETH 的价值可能会增加，推动以太坊相关项目和代币
  • 更多的加密货币项目可能会在以太坊区块链上涌现，以利用其成功

因此，在批准后，K33 预计像流动性和潜在价格稳定性这样的发展将促进一个看涨的环境。

此外，一些人认为 $ETH 比 $BTC 更稳定（比特币过去一个月下跌超过18%），因为它具有多样化的应用案例。这使得像 $WAI 这样的 ERC-20 代币更有可能表现良好。

在 ETH ETF 批准之前，人工智能驱动的meme币开始上涨

$WAI 有潜力实现100倍回报。分析师预测，到2030年，该代币的价值将达到0.02美元

虽然目前仍处于预售阶段，这款灵感来自香肠狗的meme币有可能凭借以下优势表现超过其他交易机器人如 Floki Inu ($FLOKI)

  • 预测性人工智能技术，用于识别交易，帮助投资者找到顶级加密货币和最佳的去中心化交易所（DEXs）进行交易
  • 市场分析能力，使交易者能够从他们的交易活动中学习
  • MEV（最大效益攻击）保护，防止矿工和机器人为了不道德的财务利益而操纵交易订单

此外，将其代币供应的40% 分配给社区奖励和质押，显示了生态系统对早期投资者收益和长期增长的重视。

难怪其“香肠军团”迅速壮大，拥有超过14K名的X追随者12K名的Telegram订阅者

$WAI 目前的价格为0.000725美元，预计在2天内将上涨。已经质押约63亿美元，预计年化收益率为162%

如果您有兴趣购买 $WAI，请访问官方网站，连接您的钱包，并输入您想要的金额。

总结

随着SEC可能即将批准ETH ETF，整个以太坊生态系统，包括WienerAI这样的迷因币，很可能会受益。

由于其创新特性使其与其他基于以太坊的项目区别开来，$WAI 处于成功的有利位置。

由于其代币价格将在两天多一点的时间内上涨，现在可能是潜在加密货币投资者以低价购买 $WAI 的有利时机。

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Esther

Esther作为自由撰稿人已经有一段时间，撰写的文章数已百计，涉及的范畴众多。

她拥有国际新闻学学士学位，毕业后从事相关职业，从财经、时事新闻、体育、娱乐等领域均有触及。Esther更曾在中国内地、澳洲的中文报纸中担任过财经编辑，对于报道经济类领域新闻有相关经验，同时亦了解多国的经济发展趋势。

随着时间过去，Esther更跟紧时代的变化，从当初的经济发展，到现今流行的加密货币市场均有所研究，绝对能为你提供相关信息和专业意见。除此之外，Esther的新闻触角明锐，总能走在前方，为大家带来不同国家有关经济的信息来源。

曾在中国内地、香港、澳洲等地担任过记者的Esther，对于不同地方的经济领域均有独到的心得和意见，总是能以快捷作出报道，报道的内容从当地的经济发展，到元宇宙、NFT、加密市场、加密货币等均有接触，是投资者的好帮手。想了解更多经济新闻，绝对要看看她所撰写的文章和内容，绝对能为你打开前往经济世界的大门。

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