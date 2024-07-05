以太坊ETF新闻推动AI币突破700万美元　WienerAI看涨模式预示预售将结束

分析师预测，SEC 批准现货 ETH ETF 可能会促使以太坊的市场表现超过比特币。

分析师预测，SEC 批准现货 ETH ETF 可能会促使以太坊的市场表现超过比特币。 ETH ETF 的批准预计将通过促进一个更受监管的环境来吸引更多的机构和主流投资者。

ETH ETF 的批准预计将通过促进一个更受监管的环境来吸引更多的机构和主流投资者。 批准可能会推动像 WienerAI ($WAI) 这样的创新型 ETH 项目，因为具有实际应用的代币变得越来越受欢迎。

证券交易委员会（SEC）在五月批准了现货 ETH ETF 的 19b-4 表格。现在，加密社区热切等待最终批准，最早可能在7月8日。

根据 K33 Research 的研究，ETH ETF 上线后，以太坊可能在接下来的几个月里不仅赶上，而且超越比特币。

2021 年，高盛预测 $ETH 可能会超越 $BTC，因为它“看起来是最具实际应用潜力的加密货币”，而这还发生在今年早些时候的 Dencun 升级之前。

许多具有实际应用的 ERC-20 代币，如 $PEIPEI，本周出现飙升，恰逢 ETH ETF 批准传闻的四天前。

另一个可能受益于批准的 ERC-20 代币是 WienerAI。这个梗币仍在预售阶段，到目前为止已经筹集了超过 700 万美元。



我们预计整个 ETH 生态系统将迎来一个看涨阶段。让我们讨论一下这对 $WAI 潜力的意义。

比特币在 SEC ETF 批准后达到历史新高——以太坊会飙升吗？

如果以太坊跟随比特币的脚步，$ETH 和以太坊相关的代币在未来几个月可能会经历价格飙升。

比特币在1月10日获得 SEC 对现货 ETF 的批准后，于3月达到75000美元的历史新高。



展示了 ETF 对加密市场的潜在影响，$ETH 在 SEC 批准 19b-4 表格的前一周（五月）价格飙升了 23%（从约 3000 美元到 3800 美元）。

即将到来的 ETH ETF 授权具有许多潜在的好处：

扩大主流投资者的接受度，这些投资者可能对加密货币的合法性和波动性持怀疑态度

扩大主流投资者的接受度，这些投资者可能对加密货币的合法性和波动性持怀疑态度 通过提供一个受监管的环境来吸引机构投资者，这可能会导致高交易量并增强市场流动性

通过提供一个受监管的环境来吸引机构投资者，这可能会导致高交易量并增强市场流动性 $ETH 的价值可能会增加，推动以太坊相关项目和代币

$ETH 的价值可能会增加，推动以太坊相关项目和代币 更多的加密货币项目可能会在以太坊区块链上涌现，以利用其成功

因此，在批准后，K33 预计像流动性和潜在价格稳定性这样的发展将促进一个看涨的环境。

此外，一些人认为 $ETH 比 $BTC 更稳定（比特币过去一个月下跌超过18%），因为它具有多样化的应用案例。这使得像 $WAI 这样的 ERC-20 代币更有可能表现良好。

在 ETH ETF 批准之前，人工智能驱动的meme币开始上涨

$WAI 有潜力实现100倍回报。分析师预测，到2030年，该代币的价值将达到0.02美元。

虽然目前仍处于预售阶段，这款灵感来自香肠狗的meme币有可能凭借以下优势表现超过其他交易机器人如 Floki Inu ($FLOKI)：