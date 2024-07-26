尽管以太坊价格下跌8%　ERC-20项目如WienerAI可能飙升

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$ETH 价格在 7 月 23 日 SEC 批准八个现货以太坊 ETF 后暴跌约 8%，降至 $3.1K。

$ETH ETF 在 7 月 22 日经历了总计 1.133 亿美元的净流出，表明投资者信心初期不足。然而，分析师仍对以太坊的未来成功保持乐观：

三个 ETF 吸引了总计 1.215 亿美元的资金流入

三个 ETF 吸引了总计 1.215 亿美元的资金流入 $BTC 在其 ETF 批准后价格下跌但随后达到历史新高

$BTC 在其 ETF 批准后价格下跌但随后达到历史新高 对基于实用性的 $ETH 项目（如 $WAI）的热情

让我们探讨可能推动 $ETH 长期增长和以太坊相关代币（如 WienerAI）的因素。

SEC ETF 批准后的市场反应混合

Grayscale Ethereum Trust 是 $ETH ETF 1,130 万美元流出的主要原因。然而，Fidelity Ethereum Fund 和 Bitwise Ethereum ETF 在 7 月 22 日分别录得 7,450 万美元和 2,960 万美元的资金流入。

BlackRock 的 iShares Ethereum Trust 同一天也收到了 1,740 万美元的 ETF 投资流入。



尽管市场反应不一，分析师认为 $ETH 可能会像 $BTC 一样上涨。在 SEC 于 1 月 10 日批准 $BTC ETF 后，该币的价格下跌了 9%，随后从 $46K 激增至 $75K 的历史新高（ATH）。

$BTC 目前的估值约为 $64.4K，自 SEC 批准以来上涨了 33.33%，这表明 $ETH 的价格仍有上涨的空间。

盈利的实用驱动 ERC-20 代币

尽管 $ETH 最近价格下跌，一些实用驱动的 ERC-20 代币仍录得显著的周涨幅：

这些代币具有独特的功能，旨在提升以太坊生态系统内的用户参与度。例如，$WILD 和 $SUPER 是两个元宇宙生态系统（Wilder World 和 SuperVerse）的核心，并开启了游戏内奖励。

$WAI 也因其实用性在以太坊领域的 meme 币中脱颖而出。

AI Meme 币 WienerAI 预售接近 700 万美元

$WAI 使用 AI 驱动的技术和市场分析能力来帮助加密交易者找到最佳投资机会。

该交易机器人还允许用户在 MEV 保护的去中心化交易所（DEXs）之间切换，防止可能影响利润的交易操控。

WienerAI 的预售将在五天后结束，在不到两个月的时间里已筹集了 700 万美元。我们估计今天由于 FOMO 可能会有 10 万美元的投资，因此现在可能是一个不错的购买时机。

该项目的战略性代币分配（690 亿枚），其中包括 20% 用于社区奖励和 20% 用于质押，也应鼓励早期投资和 HODLing。

在预售的最后阶段，我们通常会见证转换率和购买兴趣的增加，因为投资者希望立即提取他们的加密资产。



此外，早期投资者可以将他们的资产质押，年收益率高达 141%，目前已有 73 亿 $WAI 被质押。

$WAI 当前每枚代币价格为 $0.00073，但我们预测该币的价格在上市后将达到 $0.0045，这可能受到高质押奖励和整体 meme 币趋势的推动。这对现在参与的投资者来说是 144.17% 的收益，而对最早期的投资者则有 500% 的收益。

前往官方 WienerAI 网站购买 $WAI，连接你选择的加密钱包，并选择你想要购买的数量。

总结——$ETH 基于实用的项目是否是答案？

尽管 $ETH 在 SEC 最近批准 $ETH ETF 后价格下跌，但这款加密货币可能会在未来几个月复苏并上涨，就像 $BTC 在 3 月一样。

随着加密市场的不断成熟，受投机和实用驱动的项目推动，像 $WAI 这样的创新币可能会为以太坊的下一个增长阶段做出贡献。

投资于具有实际功能的加密货币可能是那些希望从新兴趋势中获利的投资者的答案。

参考资料