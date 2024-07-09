以太坊ETF预计本週获批　Matrixport预见ETH价格将翻倍

根据Matrixport的预测，美国证券交易委员会（SEC）有望在本週内批准现货以太坊ETF，该公司预计，批准过程将像之前的19-b表格申请一样迅速。Matrixport指出，包括BlackRock、Fidelity和Grayscale等发行人已准备好向SEC提交S-1表格，并预期ETF的推出将使ETH价格翻倍。

Matrixport表示，SEC曾短暂推迟了以太坊ETF的推出以进行修订，并将修订后的S-1表格提交截止日期定在7月8日。ETFstore总裁Nate Geraci评论说，上次修订所需的变更非常少，这意味着ETF在获批后的两週内就可以开始交易，不过根据彭博的专家分析，SEC可能会在7月15日允许以太坊ETF上市。

对ETH价格的潜在影响

Matrixport预测，随着SEC批准以太坊ETF，以太坊的价格可能会显着回升至3400美元。该公司基于历史价格走势做出这一预测，指出在19-b表格申请获批后，以太坊曾经出现过20%的涨幅，这一预测强调ETF推出后投资者信心恢復和市场活动增加。

在熊市期间，资产管理公司Bernstein设定了以太坊的长期价格目标为6600美元。这一看涨前景基于ETF获批后的市场反应，并援引了比特币在类似监管批准后的涨势作为参考。然而，Bernstein认为，只要机构投资者的兴趣和市场情绪与ETF的发展保持一致，以太坊的价值可能会出现大幅上升。

当前市场快照

截至最新更新，以太坊价格已上涨2%，目前交易价格约为3068美元。过去24小时内，加密货币的交易量激增了57%，表明交易者对即将到来的监管决策和市场预期的兴趣增加。与此同时，需关注的重要水平是2900美元的支撑位和3100美元的阻力位，若突破3100美元，可能意味着强劲的復甦，而若未能守住2900美元，则可能会出现进一步的下跌。

以太坊ETF的推出关乎重大，因为整个加密市场正在寻求一个重要的推动力来克服下行趋势，并对市场产生很大影响。

综合了技术分析和链上数据，提供了对比特币当前市场状况的全面观察。在未来出现看涨情况下应该选择以下热门ICO预售，在10倍升幅前购入。

1.PlayDoge －受Tamagotchi 启发的加密货币

目前最热门的加密货币专案之一是PlayDoge (PLAY)，这是一款数字 Doge 宠物，融合了 90 年代的怀旧情怀和现代的 Play-to-Earn (P2E) 奖励。PlayDoge 在预售目前筹集了超过540万美元。

由于每天有数十万枚代币流入，分析师认为这种新的 meme 代币一旦进入交易所，其价格可能会暴涨。目前价格为 0.00517美元，许多人认为现在是购买的好时机，否则价格将进一步上涨。

投资很简单：访问 PlayDoge 网站，连接 MetaMask 等加密钱包，然后使用 ETH、BNB 或信用卡/借记卡购买。您可以立即质押代币以获得被动奖励，当前质押 APY 为 110%。

PlayDoge 将 Doge 的 meme 与 Tamagotchi 风格的虚拟宠物管理相结合。玩家使用 Web3 移动应用照顾数位 Doge 宠物，餵食、训练和娱乐它。他们还可以玩迷你游戏来赚取 $PLAY 代币和 XP 积分，这些积分会出现在排行榜上。

顶级玩家可获得额外 $PLAY 奖励和其他福利。通过融合怀旧、P2E、质押和迷因，PlayDoge 正准备迎接大爆发。如需瞭解最新动态，请在X（Twitter）上关注 PlayDoge 并加入其 Telegram 频道。

2.WienerAI人工智慧加密货币（WAI）

WienerAI是一个流行的预发佈 meme 币项目，具有一个独特功能：定制交易机器人。$WAI 代币为该机器人提供支援，让用户可以访问 WienerAI 易于使用的交易介面。使用者可以输入他们的投资标准，WienerAI 的人工智慧技术将在市场上搜索潜在的大赢家，并提供公正的分析。

例如，您可以要求它找到每日交易量较高的低市值 DeFi 代币。然后，该机器人将突出显示最佳匹配并解释其选择。WienerAI 还支持跨 DEX 的无缝代币交换，让交易者能够迅速抓住机会。很快，它还将提供反抢先交易功能来保护交易者。

WienerAI 包含一个年收益率为 226% 的质押协定，这为其快速发展的社区“香肠军团”做出了贡献。WienerAI ICO 非常成功，让投资者能够在 $WAI 代币进入交易所之前提前获得它们。

在不到两个月的时间里，WienerAI 已筹集了720万美元的预售资金。目前$WAI 代币每枚仅售 0.000726美元，65% 的预售代币已被质押。潜在投资者可以在此处访问我们关于如何购买 WienerAI 代币的指南。

凭藉其创新的人工智慧交易机器人，WienerAI 有潜力成为该领域的一颗新星。不断壮大的社区和公平的代币分配引起了极大的兴奋。

如果开发人员在发佈后保持这种势头，WienerAI 的价格可能会大幅上涨，与其他成功的 meme 币类似。您可以通过我们的$WAI 价格预测探索 WienerAI 的潜在未来 。

要瞭解 WienerAI 世界的最新动态， 请在 X 上关注该团队 并 加入他们的 Telegram 频道。访问wienerdog.ai以确保您参与 $WAI 代币预售。

3.基于Base链的迷因币BaseDawgz（DAWGZ）

Base Dawgz (DAWGZ) 预售刚刚开始，截至撰写本文时已筹集超过240万美元。Base 网路上的这种以狗为主题的加密货币在流行的 meme 币类型中脱颖而出，前十大 meme 币中有七种属于此类。

Base Dawgz 推出了几种实用工具来脱颖而出，市场也注意到了这一点。虽然它主要在 Base 链上运行，但也在乙太坊、Solana、BSC 和 Avalanche 上运行。在第一阶段的预售中，投资者可以以 0.00581 美元的最低价格买入，但价格将在四天内上涨。

投资者可以使用 ETH、SOL、BNB、AVAX 和 USDT 购买 $DAWGZ 预售。潜在投资者可以 在此处查看我们的指南，瞭解如何购买 BaseDawgz 代币。

Base Dawgz 不仅仅是一种以狗为主题的加密货币。它创新性地採用了分享赚钱系统，奖励使用者推荐。通过点击网站上的“推荐赚钱”按钮并连接钱包，使用者可以生成推荐连结。

预售结束时每次使用该连结进行预售购买，推荐人都会获 5% 的 $DAWGZ 代币佣金。此策略具病毒式传播潜力，可激励社交媒体活动提升 $DAWGZ 代币价值。

此外Base Dawgz 将推出一个质押层，奖励那些锁定代币以获得被动收入的用户，帮助稳定供需。该代币的多链方法使其广泛可用，增加了其吸引投资者和升值的潜力。

访问他们的Twitter (X) 和 Telegram 帐户以获取有关 BaseDawgz 的更多更新。要参与 $DAWGZ 代币预售，请访问basedawgz.com。

4.Shiba Shootout（$SHIBASHOOT）将超越Shiba Inu价格实现百倍币增长

Shiba Inu（$SHIB）加密货币正全力进军游戏领域，其价格预计也会随之上涨。然而，专家表示，Shiba Shootout（$SHIBASHOOT）的表现可能会超越它。

Shiba Shootout游戏以狂野西部加密前沿为背景，已通过Google Play和苹果应用商店审核，预售参与者仅需0.0195美元即可购买$SHIBASHOOT代币。今天就加入Shiba Shootout，开始赚取每年超过2200%的高额奖励（截至发稿时）。距离预售价格上涨还有不到48小时，感兴趣的人应儘快出手。

在这款即将发佈的游戏中，玩家们将在高风险的战斗中展开对决，创造力、智慧和牛仔的魅力将共同演绎”柴犬对决”的传奇。

在Shiba Shootout发佈后，预售参与者可以通过推荐朋友计画赚取奖励代币，网站註册用户还将免费获得一些$SHIBASHOOT代币，Shiba Shootout已经募集到58万美元。

结语

Matrixport对以太坊ETF的预测充满信心，并预见其对ETH价格的积极影响。随着SEC的决策临近，市场参与者应密切关注这一重大事件，因为它可能引发新一轮的市场波动和投资机会，并应该考虑积极购入新的ICO代币，享受十倍以上升幅。