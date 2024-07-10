以太坊ETF即将登场：VanEck推进SEC申请　分析师预测引发加密货币牛市

随着加密货币市场的不断成熟，投资者对加密资产的兴趣也日益增长。近期有关以太坊（Ethereum）交易所交易基金（ETF）的消息再次引发了市场的广泛关注。市场相信以太坊ETF的批准不仅标誌着加密货币市场的一个重要里程碑，还可能引发新一轮的加密货币牛市。

VanEck是一家管理资产达895亿美元的资产管理公司，该公司已向美国证券交易委员会（SEC）提交了S-1表格，申请推出VanEck以太坊信託（VanEck Ethereum Trust）。这标誌着该公司在批准新一波加密货币现货ETF的过程中迈出了关键一步。

据报导VanEck预测到2030年，以太坊兑美元汇率可能从目前的不到3000美元上涨至22000美元。为了吸引更多投资者，VanEck已豁免了初始费用，并计划在资产超过15亿美元时收取0.2%的管理费。

以太坊ETF的市场影响

以太坊ETF将允许投资者在不直接持有加密货币的情况下，获得以太坊价格变动的敞口。与跟踪期货合约价格的期货ETF不同，现货ETF持有的是实际资产——在这种情况下是ETH。这一特点使得现货ETF能更准确地反映基础资产的价格变动。

ETC集团首席执行官Tim Bevan在接受Proactive採访时表示，最近美国对以太坊的政策和态度发生了戏剧性的逆转，这为以太坊ETF的监管批准铺平了道路。Bevan强调，儘管与比特币相比，以太坊的管理资产规模较小，但它对市场资金流入的敏感度更高，价格反应更为剧烈。

分析师预测牛市到来

根据分析师认为以太坊ETF的批准可能会引发新一轮的加密货币牛市。这是因为ETF将为机构和散户投资者提供一种更方便且受监管的投资渠道，从而带来大量资金。

Bevan预计，以太坊ETF在推出的前三个月内可能会吸引15亿到20亿美元的资金流入，这将导致短期内价格上涨多达20%。他还提到，Solana等其他加密货币也在申请SEC批准，这表明加密货币ETF的机会正在扩大。然而除了比特币和以太坊之外，其他加密货币缺乏可交易的期货，这可能会拖慢监管批准的进程。

加密市场的未来

以太坊ETF的推出对以太坊和整个加密货币生态系统来说是一个关键时刻，Bevan表示，这些产品的推出将吸引投资者的重新关注。随着监管框架的逐步完善和市场的成熟，加密货币市场有望迎来更多的投资机会和更大的市场波动。

随着VanEck等资产管理公司推进以太坊ETF的申请，以及市场对以太坊和其他加密货币的日益重视，我们正处于一个潜在的转折点。这不仅可能改变以太坊的市场动态，还可能对整个加密货币市场产生深远的影响。如果以太坊ETF能够顺利推出，这将为投资者提供一种新的投资工具，并可能引发一波新的投资热潮，进一步推动加密货币市场的发展。

结论

以太坊ETF的推出无疑是加密货币市场的一个重要里程碑。随着监管机构对加密货币的态度逐渐明朗，以及投资者对加密资产的兴趣不断增长，以太坊ETF的批准可能会引发新一轮的市场热潮。

这不仅为投资者提供了更多的投资选择，也可能促进加密货币市场的健康发展。我们将拭目以待，见证这一重要时刻的到来。