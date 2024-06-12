以太币现货ETF进展更新：美国SEC评论预计本周公布

近日关于以太币现货ETF的消息成为了加密货币市场的热点，根据市場消息，以太币现货ETF的发行商在5月31日提交了S-1註册声明的初稿后，正在急切等待美国证券交易委员会（SEC）的反馈。然而，审核进展似乎略显迟缓。

发行商原本预期美国SEC会在6月7日对文件初稿发表评论，但至少有两家业者尚未收到任何回复，知情人士表示，他们现在预计本周内会收到评论。

SEC主席Gary Gensler此前指出，虽然上个月已核准了相关的19b-4文件，但以太币现货ETF申请案仍需按照既定程序进行审核，还需要一些时间才能完成。

目前具体的审核过程需要多长时间尚不明确。知情人士透露，预计S-1表格至少需要经过两轮修订，才能被认为准备就绪以获得批准。

有可能跑赢比特币

针对以太币现货ETF上市后的市场表现，加密货币市场分析公司K33 Research表示，有望在挂牌后的5个月内吸引40亿美元的资金流入，这将激励以太币价格表现强劲，甚至有可能跑赢比特币。

另一方面，摩根大通则持较为保守的态度。他们认为，以太币现货ETF上市后的市场反应可能较为冷淡，需求也将远低于比特币现货ETF，预计今年内吸引的淨流入额在10亿至30亿美元之间。

这些市场预测基于不同的分析模型和市场情况，反映了市场对于以太币现货ETF的不同期望和看法。

结论

总体来看，以太币现货ETF的进展状况受到市场的高度关注。美国SEC的评论和最终决定将对市场走向产生重要影响。投资者需要密切关注这一过程，并根据最新的市场信息做出投资决策。