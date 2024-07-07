打造可持续未来　eTukTuk推动电动车革命

- eTukTuk（$TUK）的预售将在两周内结束，目前已筹集到350万美元。
- 作为其拯救地球使命的一部分，eTukTuk利用电动和区块链技术来减少空气污染。
- 预售资金将用于开发零排放的eTukTuk电动车和电动充电站。
eTukTuk的预售已进入最后阶段，筹集了350万美元，并且其绿色倡议极大地促成了其财务成功。
全球每年因空气污染导致近700万人死亡，eTukTuk为解决这一危机提供了机会，改变世界。
Climate change affects us all, no matter who we are.
At eTukTuk, we're committed to a cleaner, greener world by driving the shift towards electric mobility. 🌱🌍
Let’s work together for a #SustainableFuture! pic.twitter.com/0EfZZnZSO9
— eTukTuk (@eTukTukio) June 1, 2024
eTukTuk生态系统通过融合电动和区块链技术，创新交通和通勤方式，有可能改变生活。让我们探索一下他们是如何做到这一点的。
eTukTuk在减少空气污染方面的角色达到了40%
eTukTuk从斯里兰卡、泰国、印度以及一些非洲国家等欠发达国家广受欢迎的双三轮车中获得了灵感。
与经典的TukTuk车型不同，eTukTuk采用现代化的零排放电动车辆，将空气污染减少了40%。目前，他们正准备将这种交通解决方案引入斯里兰卡。
此外，eTukTuk生态系统承诺在发展中国家推广更多充电站和先进的人工智能系统，以降低对燃烧引擎的需求。
eTukTuk充电站（EVSE）的提议标志着在城市和郊区地区的战略布局基础设施，以为发展中国家带来更高效的充电服务。–eTukTuk
$TUK实用代币通过一种代币经济系统控制整个生态系统，奖励长期持有者并促进社区参与。 $TUK基于BNB链。这个区块链网络支持eTukTuk车辆、充电站、驾驶员及其移动应用程序之间的连接。 Something massive is coming, TukTribe! 🚀 We're thrilled to announce that 400 million $TUK tokens have been burned! 🔥 This milestone brings us closer to our goals and adds value to our amazing community. Thank you for your incredible support! Stay tuned for even bigger news to… pic.twitter.com/s4BOhXROrb — eTukTuk (@eTukTukio) July 4, 2024 为了鼓励生态系统参与和环境参与，总代币供应量的10%将用于社区基金。 将代币资金的20%分配给项目运营，也表明其致力于增强生态系统功能，以实现持续扩展。 考虑到环境、社会和治理（ESG）投资日益流行，$TUK似乎是环保主义者的一个有前途的项目。 目前，$TUK的价格为0.0345美元，并将在9天内上涨。投资者已质押超过6200万$TUK，预计年化收益率为80%。 一旦预售于7月15日结束，$TUK将在24小时后（GMT 11:00）在Uniswap上市，领先于其他去中心化交易所（DEX）和中心化交易所（CEX）的上市。 随后，由于市场能见度增加，代币价格可能会上涨，这将使预售买家受益。 要购买$TUK并支持可持续发展，请访问官方eTukTuk网站，将您的钱包连接到小部件，并选择您要投资的金额。 随着其预售接近尾声，eTukTuk让投资者支持一个环保项目，解决空气污染、能源和对化石燃料依赖等关键问题。 通过改进交通解决方案来改善环境健康的广泛计划，eTukTuk不仅依靠ESG投资来推广项目，还提供了应对当今最紧迫环境问题的现实解决方案。
销毁了4亿美元的$TUK以提升代币价值
$TUK – 又一种受欢迎的ESG投资？
总结
$TUK实用代币通过一种代币经济系统控制整个生态系统，奖励长期持有者并促进社区参与。
$TUK基于BNB链。这个区块链网络支持eTukTuk车辆、充电站、驾驶员及其移动应用程序之间的连接。
Something massive is coming, TukTribe! 🚀
We're thrilled to announce that 400 million $TUK tokens have been burned! 🔥 This milestone brings us closer to our goals and adds value to our amazing community. Thank you for your incredible support!
Stay tuned for even bigger news to… pic.twitter.com/s4BOhXROrb
— eTukTuk (@eTukTukio) July 4, 2024
为了鼓励生态系统参与和环境参与，总代币供应量的10%将用于社区基金。
将代币资金的20%分配给项目运营，也表明其致力于增强生态系统功能，以实现持续扩展。
考虑到环境、社会和治理（ESG）投资日益流行，$TUK似乎是环保主义者的一个有前途的项目。
目前，$TUK的价格为0.0345美元，并将在9天内上涨。投资者已质押超过6200万$TUK，预计年化收益率为80%。
一旦预售于7月15日结束，$TUK将在24小时后（GMT 11:00）在Uniswap上市，领先于其他去中心化交易所（DEX）和中心化交易所（CEX）的上市。
随后，由于市场能见度增加，代币价格可能会上涨，这将使预售买家受益。
要购买$TUK并支持可持续发展，请访问官方eTukTuk网站，将您的钱包连接到小部件，并选择您要投资的金额。
随着其预售接近尾声，eTukTuk让投资者支持一个环保项目，解决空气污染、能源和对化石燃料依赖等关键问题。
通过改进交通解决方案来改善环境健康的广泛计划，eTukTuk不仅依靠ESG投资来推广项目，还提供了应对当今最紧迫环境问题的现实解决方案。
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