打造可持续未来　eTukTuk推动电动车革命

eTukTuk的预售已进入最后阶段，筹集了350万美元，并且其绿色倡议极大地促成了其财务成功。

全球每年因空气污染导致近700万人死亡，eTukTuk为解决这一危机提供了机会，改变世界。

Climate change affects us all, no matter who we are. At eTukTuk, we're committed to a cleaner, greener world by driving the shift towards electric mobility. 🌱🌍 Let’s work together for a #SustainableFuture! pic.twitter.com/0EfZZnZSO9 — eTukTuk (@eTukTukio) June 1, 2024

eTukTuk生态系统通过融合电动和区块链技术，创新交通和通勤方式，有可能改变生活。让我们探索一下他们是如何做到这一点的。

eTukTuk在减少空气污染方面的角色达到了40%

eTukTuk从斯里兰卡、泰国、印度以及一些非洲国家等欠发达国家广受欢迎的双三轮车中获得了灵感。

与经典的TukTuk车型不同，eTukTuk采用现代化的零排放电动车辆，将空气污染减少了40%。目前，他们正准备将这种交通解决方案引入斯里兰卡。

通过转向电动技术（而不是柴油和汽油），eTukTuk车辆减少了温室气体排放，减少对化石燃料的依赖，并改善了空气质量。



此外，eTukTuk生态系统承诺在发展中国家推广更多充电站和先进的人工智能系统，以降低对燃烧引擎的需求。

这些由太阳能驱动的充电设备（EVSE）将为充电网络提供永久的可持续解决方案，并降低成本。

以下是eTukTuk提供的其他服务和功能：