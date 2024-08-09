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着名金融作家揭示比特币为何无法有效对冲市场崩盘

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黎巴嫩裔美国金融作家纳西姆·尼古拉斯·塔赫布 (Nassim Nicholas Taheb) 宣称，比特币 (BTC)是世界上最大的加密货币，无法有效对冲市场崩盘。该作者公开反驳其他分析师对比特币作为对冲和价值存储的观点，强调其投机性质和价格不稳定性。

在 CBNC 的 Squawk Box 节目中，塔勒布讨论了比特币在现代金融中的作用，强调其作为对冲通胀或市场崩盘的宣传作用被夸大了。塔勒布以批评 BTC 和普遍不喜欢加密货币行业而闻名，他认为比特币是一种极具投机性和波动性的资产。

比特币作为对冲市场崩盘的局限性

他透露，加密货币的投机性质削弱了其在经济动荡时期成为可靠价值存储手段的潜力。塔勒布的批评基于比特币最近的崩盘，当时比特币价格下跌了 20% 以上。

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该财经作者透露，加密货币的大幅下跌“再次证明它不是资产贬值的对冲工具”。7月初，比特币市场受到大规模清算的困扰，这是由Mt. Gox的BTC分配计划和德国政府执行的抛售引发的。

目前受日本股市 崩盘、监管压力和宏观经济因素的不利影响，比特币价格大幅下跌。据 CoinMarketCap 数据显示，截至本文撰写之时，比特币交易价格为 57,333 美元，过去七天内下跌了 13.09%。

在谈到比特币最近的崩盘时，塔勒布将这种先驱加密货币与黄金进行了比较。这位金融作家表示，与比特币相比，黄金是一种更优越的价值储存手段。他举例说明，一条金链留在地上 10,000 年仍会保留其内在价值，这凸显了黄金的持久价值和长期稳定性。

另一方面BTC作为数字货币，缺乏黄金那样的有形和相对稳定的特性。塔勒布认为，数字资产还不能成为真正的货币，凸显了加密货币缺乏黄金​​作为价值储备的基本属性。

 

BTC 被视为“疯狂资产”

塔勒布在强调比特币作为对冲市场崩盘的局限性的同时，也批评了加密货币作为数字货币的本质。这位金融作家将加密货币描述为“疯狂的资产”，并强调“疯狂的人”正在推高其价格。

 

他还表示，BTC 就像是曼哈顿的一处高价房地产，用来吸引股市。虽然他承认自己投资了加密货币，但这位金融作家也断言比特币“毫无用处”。塔勒布进一步澄清说，在寻求价格稳定时，拥有一项从 10 美元飙升至 60,000 美元的资产在经济体系中是没有用的。

 

结论：

該作家認為比特币无法有效对冲市场崩盘主要是因为其高度投机性和价格波动性，在经济动荡时期，比特币的价格往往与其他风险资产一同下跌，而不是表现出与市场相反的趋势。此外，比特币作为数字货币，缺乏黄金那样的有形和相对稳定的特性，因此难以作为经济危机中的避险资产。

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香港资深传媒工作者，週刊总编辑，新闻和财经分析师，专栏作家。 在香港从事新闻工作近三十年，并从事香港多家大型传媒的管理层，包括華僑日報、东周刊等。

最长工作时间是在香港传媒工作，并任职高层管理层，长期对新闻、财经有深入研究，并指导编辑部工作，所从事的新闻报导，曾经长期占据香港传媒收视第一位，报导也经常引起中国和香港关注，在香港传媒界人脉甚广，也在财经界有大量关系。

目前对加密新闻和WEB 3发展产生浓厚兴趣并致力研究，香港政府将大力发展香港成为亚洲加密货币中心，确信中国有更多投资者会经香港投资加密货币市场，加密货币和WEB 3必然是未来香港金融主要潮流。 每篇在Techreport的专栏文章，都经大量资料收集和分析，并会跟香港相关产业人士交流，得出最新看法和结论。

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