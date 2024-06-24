Solana传好消息　北美首个SOL ETP正在开发中

随着今年比特币（$BTC）和以太坊（$ETH）ETF的推出，加密社区期待着类似的Solana（$SOL）发展，现在它来了。

数字资产管理公司3iQ正在北美开发第一个Solana（$SOL）ETP，名为Solana基金（$QSOL）。

该公司向所有加拿大证券监管机构（除魁北克外）提交了初步招股书，并正在等待决定。

目前，Solana资产的24小时交易量增长了20.43%，过去一天中有几种硬币上涨（$BOME +1.95%，$MPLX +6.07%，$CAW +15.17%）。



加拿大在2021年推出了比特币（$BTC）和以太坊（$ETH）ETF，比美国早了三年，这让$SOL的支持者对$QSOL的未来充满期待。

让我们看看即将推出的ETP将如何影响Solana市场，投资者是否可以从这一发展中获利。

全球Solana（$SOL）ETP总额超过10亿美元，加拿大是下一个目标

ETF分析师詹姆斯·赛夫特（James Seyffart）指出，全球Solana（$SOL）的ETP总额超过10亿美元，其中$QSOL是最新的。

You guys would be stunned to realize we already have over $1 Billion in Solana ETPs elsewhere in the world!! pic.twitter.com/y3zSZrHJGo — James Seyffart (@JSeyff) June 20, 2024

拥有$QSOL的主要优势是6–8%的质押年化收益率。在另一篇文章中，赛夫特提到了另外两个关键优势：

为非加密货币投资者提供Solana交易的曝光，可能推动$SOL的价格上涨。 投资者长期资本增值。

Tetra Trust和Coinbase Custody将担任托管，后者为$SOL ETP提供独家的质押基础设施。

事实上，自从批准$ETH ETF以来，人们一直期待着$SOL ETF，但还没有人敢于冒险。2024年1月，拥有万亿资产管理规模的富兰克林·坦普顿（Franklin Templeton）赞扬Solana的“信息不对称性较低”，并称赞2023年第四季度的增加活动（如DeFi、模因币和NFT）。

3iQ的$SOL ETP是加拿大友好的加密货币历史的又一重要补充（他们在美国之前三年批准了$BTC和$ETH ETF）。这表明$QSOL的批准只是时间问题，对区块链发展前景良好。

Solana交易量激增，模因币退出红区

当我们在五月份报道Solana ETF传闻时，我们已经看到围绕$SOL模因币开始出现热议。

过去24小时，Solana的交易量跃升至590亿美元，增长了20.43%。这也意味着$SOL模因币在日内实现了收益：