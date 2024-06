Solana传好消息　北美首个SOL ETP正在开发中

随着今年比特币($BTC)和以太坊($ETH)ETF的推出,加密社区期待着类似的Solana($SOL)发展,现在它来了。

数字资产管理公司3iQ正在北美开发第一个Solana($SOL)ETP,名为Solana基金($QSOL)。

该公司向所有加拿大证券监管机构(除魁北克外)提交了初步招股书,并正在等待决定。

加拿大在2021年推出了比特币($BTC)和以太坊($ETH)ETF,比美国早了三年,这让$SOL的支持者对$QSOL的未来充满期待。

让我们看看即将推出的ETP将如何影响Solana市场,投资者是否可以从这一发展中获利。

ETF分析师詹姆斯·赛夫特(James Seyffart)指出,全球Solana($SOL)的ETP总额超过10亿美元,其中$QSOL是最新的。

You guys would be stunned to realize we already have over $1 Billion in Solana ETPs elsewhere in the world!! pic.twitter.com/y3zSZrHJGo

— James Seyffart (@JSeyff) June 20, 2024