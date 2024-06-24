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Solana传好消息　北美首个SOL ETP正在开发中

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随着今年比特币（$BTC）和以太坊（$ETH）ETF的推出，加密社区期待着类似的Solana（$SOL）发展，现在它来了。

数字资产管理公司3iQ正在北美开发第一个Solana（$SOL）ETP，名为Solana基金（$QSOL）。

该公司向所有加拿大证券监管机构（除魁北克外）提交了初步招股书，并正在等待决定

目前，Solana资产的24小时交易量增长了20.43%，过去一天中有几种硬币上涨（$BOME +1.95%，$MPLX +6.07%，$CAW +15.17%）。

加拿大在2021年推出了比特币（$BTC）和以太坊（$ETH）ETF，比美国早了三年，这让$SOL的支持者对$QSOL的未来充满期待。

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让我们看看即将推出的ETP将如何影响Solana市场，投资者是否可以从这一发展中获利。

全球Solana（$SOL）ETP总额超过10亿美元，加拿大是下一个目标

ETF分析师詹姆斯·赛夫特（James Seyffart）指出，全球Solana（$SOL）的ETP总额超过10亿美元，其中$QSOL是最新的。

拥有$QSOL的主要优势是6–8%的质押年化收益率。在另一篇文章中，赛夫特提到了另外两个关键优势：

  1. 为非加密货币投资者提供Solana交易的曝光，可能推动$SOL的价格上涨。
  2. 投资者长期资本增值。

Tetra Trust和Coinbase Custody将担任托管，后者为$SOL ETP提供独家的质押基础设施

事实上，自从批准$ETH ETF以来，人们一直期待着$SOL ETF，但还没有人敢于冒险。2024年1月，拥有万亿资产管理规模的富兰克林·坦普顿（Franklin Templeton）赞扬Solana的“信息不对称性较低”，并称赞2023年第四季度的增加活动（如DeFi、模因币和NFT）。

3iQ的$SOL ETP是加拿大友好的加密货币历史的又一重要补充（他们在美国之前三年批准了$BTC和$ETH ETF）。这表明$QSOL的批准只是时间问题，对区块链发展前景良好。

Solana交易量激增，模因币退出红区

当我们在五月份报道Solana ETF传闻时，我们已经看到围绕$SOL模因币开始出现热议。

过去24小时，Solana的交易量跃升至590亿美元，增长了20.43%。这也意味着$SOL模因币在日内实现了收益：

我们可能会看到上个月$SOL投资者兴趣的持续增加。如果加拿大证券监管机构批准$SOL ETP，Solana生态系统的增长将是迟早的事，而不是可能性。

$SOL ETPs会让Solana飙升吗？

基于以太坊和比特币区块链在其ETF获批后的发展，我们可以合理推测，Solana可能会从其ETP的批准中看到类似的发展。

特别是模因币可能会看到投资者兴趣显著增加，因为通过$QSOL进行质押变得更加容易，非加密货币爱好者也可以参与其中。

许多$SOL模因币在预售期间提供诱人的质押奖励，围绕ETP的增长兴趣可能导致另一波模因币狂潮。

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Esther

Esther作为自由撰稿人已经有一段时间，撰写的文章数已百计，涉及的范畴众多。

她拥有国际新闻学学士学位，毕业后从事相关职业，从财经、时事新闻、体育、娱乐等领域均有触及。Esther更曾在中国内地、澳洲的中文报纸中担任过财经编辑，对于报道经济类领域新闻有相关经验，同时亦了解多国的经济发展趋势。

随着时间过去，Esther更跟紧时代的变化，从当初的经济发展，到现今流行的加密货币市场均有所研究，绝对能为你提供相关信息和专业意见。除此之外，Esther的新闻触角明锐，总能走在前方，为大家带来不同国家有关经济的信息来源。

曾在中国内地、香港、澳洲等地担任过记者的Esther，对于不同地方的经济领域均有独到的心得和意见，总是能以快捷作出报道，报道的内容从当地的经济发展，到元宇宙、NFT、加密市场、加密货币等均有接触，是投资者的好帮手。想了解更多经济新闻，绝对要看看她所撰写的文章和内容，绝对能为你打开前往经济世界的大门。

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