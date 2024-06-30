Floki对比WienerAI交易机器人　AI模因币与加密市场的牛市趋势

Floki Inu（$FLOKI）最近推出了加密交易机器人，扩展了其实用性。

Floki Inu（$FLOKI）最近推出了加密交易机器人，扩展了其实用性。 WienerAI（$WAI）即将推出一款由人工智能驱动的加密货币机器人。然而，它通过免费交易和防止交易操纵来区别于其他。

WienerAI（$WAI）即将推出一款由人工智能驱动的加密货币机器人。然而，它通过免费交易和防止交易操纵来区别于其他。 尽管$FLOKI的机器人有望提升其实用性和价格，但$WAI可能会吸引更多的关注。

$FLOKI刚刚宣布其交易机器人（公开测试版）已在三大突出的EVM区块链上启动：以太坊、BNB和Base。

此前WienerAI本月早些时候分享了其由人工智能驱动的交易机器人的预览。

两者的目标都是让购买加密货币更加简单、快速和高效。但哪一个更胜一筹呢？

Consider WienerAI the ChatGPT of crypto. Not only will the Bot find winning trades with unrivaled accuracy and give meaningful reasoning for its suggestions, but WienerAI is Swap-Enabled–meaning you don't have to leave the App to place your trades. (3/4) pic.twitter.com/5HFpCmVOHh — WienerAI (@WienerDogAI) June 11, 2024

$FLOKI通过加密交易机器人提升其实用性

$FLOKI的生态系统建立在实用性基础上，这很可能促使其拥有超过495,000名全球社区成员和超过16亿美元的市值。