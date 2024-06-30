Floki对比WienerAI交易机器人　AI模因币与加密市场的牛市趋势

$FLOKI刚刚宣布其交易机器人（公开测试版）已在三大突出的EVM区块链上启动：以太坊、BNB和Base。 此前WienerAI本月早些时候分享了其由人工智能驱动的交易机器人的预览。 两者的目标都是让购买加密货币更加简单、快速和高效。但哪一个更胜一筹呢？ Consider WienerAI the ChatGPT of crypto. Not only will the Bot find winning trades with unrivaled accuracy and give meaningful reasoning for its suggestions, but WienerAI is Swap-Enabled–meaning you don't have to leave the App to place your trades. (3/4) pic.twitter.com/5HFpCmVOHh — WienerAI (@WienerDogAI) June 11, 2024 $FLOKI的生态系统建立在实用性基础上，这很可能促使其拥有超过495,000名全球社区成员和超过16亿美元的市值。 Floki Inu旨在利用像Axie Infinity（$AXS）这样的P2E游戏的成功，后者市值达到9.42亿美元。 显示了具有现实世界用途的代币的吸引力，当DWF Labs购买价值1200万美元的$FLOKI以支持生态系统的实用性时，该币价上涨了17.5%，达到0.00032美元。 Thrilled to announce our continuing support for @RealFlokiInu 🔥 We're excited to support their team in several exciting launches this year: the mainnet version of Valhalla, a metaverse game, as well as several key utility projects. Congratulations to their team for all their… https://t.co/FeR0OQTfog — DWF Labs (@DWFLabs) June 4, 2024 在引入基于Telegram的人工智能交易机器人简化跨链交易并执行交易两天后，$FLOKI的价格上涨了5%，从0.00017美元上升至0.00018美元。 这笔费用的一半用于购买和销毁$FLOKI，有助于加速代币的通缩（代币数量越少，可能越受欢迎）。这可能会提升代币的价格。例如，当其供应的191亿代币在3月2日被销毁时，其价格暴涨了100%。 虽然1%的费用可能看起来很低，但每月交易50,000美元，Floki将收取500美元的费用，一年累计达到6,000美元，无论交易者是盈利还是亏损。 尽管如此，分析师预测Floki的实用性可能吸引未来的合作伙伴关系，将该代币的价值推高到2032年的0.0058美元。 尽管两者都是旨在帮助交易者的机器人，但$WAI有其独特之处。它利用人工智能驱动的预测技术帮助交易者发现隐藏的优质项目。它还具备市场分析能力，并允许交易者在不受MEV机器人（可能操控交易以谋取自身利益）影响的情况下在不同的DEX之间进行交换。 此外，这种模因币的代币经济学重视持续增长和早期投资者的收益。它将总代币供应的40%分配给质押和社区奖励。相比之下，Floki的代币经济学对长期投资者不太友好，因为它有1千万亿的代币供应，并对所有交易征收3%的税费。 已经质押了近60亿$WAI，预计年化收益率（APY）为175%。 Floki的团队是匿名的，而WienerAI的路线图已经通过SolidProof审核。$WAI的其他优势包括与超过14.3K成员的X社区的积极互动和巧妙的营销策略。 购买$WAI非常简单。访问WienerAI官方网站，输入您希望用$USDT、$ETH、$BNB或法定货币购买的金额。 然而，由于$WAI采用了AI驱动的交易技术、零费用以及防止交易操纵，其提供给投资者的机会比$FLOKI更具吸引力。 通过提供现实世界的实用性，这两种代币似乎都有着光明的未来。时间会告诉我们谁将是胜利者。
$FLOKI通过加密交易机器人提升其实用性
$WAI的交易机器人是否会超越$FLOKI？
代币经济学特点
$WAI代币经济数据
总供应量
69亿
预售
30%（20.7亿）
质押
20%（13.8亿）
社区奖励
20%（13.8亿）
DEX/CEX流动性
10%（6.9亿）
营销
20%（13.8亿）
总结
$FLOKI刚刚宣布其交易机器人（公开测试版）已在三大突出的EVM区块链上启动：以太坊、BNB和Base。
此前WienerAI本月早些时候分享了其由人工智能驱动的交易机器人的预览。
两者的目标都是让购买加密货币更加简单、快速和高效。但哪一个更胜一筹呢？
Consider WienerAI the ChatGPT of crypto.
Not only will the Bot find winning trades with unrivaled accuracy and give meaningful reasoning for its suggestions, but WienerAI is Swap-Enabled–meaning you don't have to leave the App to place your trades. (3/4) pic.twitter.com/5HFpCmVOHh
— WienerAI (@WienerDogAI) June 11, 2024
$FLOKI的生态系统建立在实用性基础上，这很可能促使其拥有超过495,000名全球社区成员和超过16亿美元的市值。
Floki Inu旨在利用像Axie Infinity（$AXS）这样的P2E游戏的成功，后者市值达到9.42亿美元。
显示了具有现实世界用途的代币的吸引力，当DWF Labs购买价值1200万美元的$FLOKI以支持生态系统的实用性时，该币价上涨了17.5%，达到0.00032美元。
Thrilled to announce our continuing support for @RealFlokiInu 🔥
We're excited to support their team in several exciting launches this year: the mainnet version of Valhalla, a metaverse game, as well as several key utility projects.
Congratulations to their team for all their… https://t.co/FeR0OQTfog
— DWF Labs (@DWFLabs) June 4, 2024
在引入基于Telegram的人工智能交易机器人简化跨链交易并执行交易两天后，$FLOKI的价格上涨了5%，从0.00017美元上升至0.00018美元。
这笔费用的一半用于购买和销毁$FLOKI，有助于加速代币的通缩（代币数量越少，可能越受欢迎）。这可能会提升代币的价格。例如，当其供应的191亿代币在3月2日被销毁时，其价格暴涨了100%。
虽然1%的费用可能看起来很低，但每月交易50,000美元，Floki将收取500美元的费用，一年累计达到6,000美元，无论交易者是盈利还是亏损。
尽管如此，分析师预测Floki的实用性可能吸引未来的合作伙伴关系，将该代币的价值推高到2032年的0.0058美元。
尽管两者都是旨在帮助交易者的机器人，但$WAI有其独特之处。它利用人工智能驱动的预测技术帮助交易者发现隐藏的优质项目。它还具备市场分析能力，并允许交易者在不受MEV机器人（可能操控交易以谋取自身利益）影响的情况下在不同的DEX之间进行交换。
此外，这种模因币的代币经济学重视持续增长和早期投资者的收益。它将总代币供应的40%分配给质押和社区奖励。相比之下，Floki的代币经济学对长期投资者不太友好，因为它有1千万亿的代币供应，并对所有交易征收3%的税费。
已经质押了近60亿$WAI，预计年化收益率（APY）为175%。
Floki的团队是匿名的，而WienerAI的路线图已经通过SolidProof审核。$WAI的其他优势包括与超过14.3K成员的X社区的积极互动和巧妙的营销策略。
购买$WAI非常简单。访问WienerAI官方网站，输入您希望用$USDT、$ETH、$BNB或法定货币购买的金额。
然而，由于$WAI采用了AI驱动的交易技术、零费用以及防止交易操纵，其提供给投资者的机会比$FLOKI更具吸引力。
通过提供现实世界的实用性，这两种代币似乎都有着光明的未来。时间会告诉我们谁将是胜利者。
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