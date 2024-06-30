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Floki对比WienerAI交易机器人　AI模因币与加密市场的牛市趋势

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  • Floki Inu（$FLOKI）最近推出了加密交易机器人，扩展了其实用性。
  • WienerAI（$WAI）即将推出一款由人工智能驱动的加密货币机器人。然而，它通过免费交易和防止交易操纵来区别于其他。
  • 尽管$FLOKI的机器人有望提升其实用性和价格，但$WAI可能会吸引更多的关注。

$FLOKI刚刚宣布其交易机器人（公开测试版）已在三大突出的EVM区块链上启动：以太坊、BNB和Base。

此前WienerAI本月早些时候分享了其由人工智能驱动的交易机器人的预览。

两者的目标都是让购买加密货币更加简单、快速和高效。但哪一个更胜一筹呢？

$FLOKI通过加密交易机器人提升其实用性

$FLOKI的生态系统建立在实用性基础上，这很可能促使其拥有超过495,000名全球社区成员和超过16亿美元的市值

  • Valhalla：免费游戏元宇宙，玩家可以创建自己的NFT角色，并参与不同的在线活动（战斗、任务、农场）
  • FlokiFi LockerCertiK审计的协议 ，保护LP代币、多代币、NFT和可替代代币等数字资产
  • Floki大学：旨在吸引10亿用户进入加密行业的教育内容平台
  • Floki NFT收藏：在OpenSea上提供的三个NFT收藏，解锁在广泛的Floki生态系统中的各种好处（如免费费用、游戏实用性和慈善影响）

Floki Inu旨在利用像Axie Infinity（$AXS）这样的P2E游戏的成功，后者市值达到9.42亿美元

显示了具有现实世界用途的代币的吸引力，当DWF Labs购买价值1200万美元的$FLOKI以支持生态系统的实用性时，该币价上涨了17.5%，达到0.00032美元

在引入基于Telegram的人工智能交易机器人简化跨链交易并执行交易两天后，$FLOKI的价格上涨了5%，从0.00017美元上升至0.00018美元

Floki的交易机器人每笔交易收取1%的费用。

这笔费用的一半用于购买和销毁$FLOKI，有助于加速代币的通缩（代币数量越少，可能越受欢迎）。这可能会提升代币的价格。例如，当其供应的191亿代币在3月2日被销毁时，其价格暴涨了100%。

虽然1%的费用可能看起来很低，但每月交易50,000美元，Floki将收取500美元的费用，一年累计达到6,000美元，无论交易者是盈利还是亏损。

尽管如此，分析师预测Floki的实用性可能吸引未来的合作伙伴关系，将该代币的价值推高到2032年的0.0058美元

$WAI的交易机器人是否会超越$FLOKI？

尽管Floki的交易机器人增强了其实用性和未来表现，但WienerAI（$WAI）一旦其预售结束，有可能超越$FLOKI，该预售已筹集超过650万美元

尽管两者都是旨在帮助交易者的机器人，但$WAI有其独特之处。它利用人工智能驱动的预测技术帮助交易者发现隐藏的优质项目。它还具备市场分析能力，并允许交易者在不受MEV机器人（可能操控交易以谋取自身利益）影响的情况下在不同的DEX之间进行交换。

此外，这种模因币的代币经济学重视持续增长和早期投资者的收益。它将总代币供应的40%分配给质押和社区奖励。相比之下，Floki的代币经济学对长期投资者不太友好，因为它有1千万亿的代币供应，并对所有交易征收3%的税费。

代币经济学特点 $WAI代币经济数据
总供应量 69亿
预售 30%（20.7亿）
质押 20%（13.8亿）
社区奖励 20%（13.8亿）
DEX/CEX流动性 10%（6.9亿）
营销 20%（13.8亿）

已经质押了近60亿$WAI，预计年化收益率（APY）为175%

Floki的团队是匿名的，而WienerAI的路线图已经通过SolidProof审核。$WAI的其他优势包括与超过14.3K成员的X社区的积极互动和巧妙的营销策略。

$WAI的预售是早期参与并享受即将到来的质押奖励的机会。每个$WAI当前售价为0.000723美元，两天后价格将上涨。

购买$WAI非常简单。访问WienerAI官方网站，输入您希望用$USDT、$ETH、$BNB或法定货币购买的金额。

总结

$FLOKI和$WAI的交易机器人可能预示着模因币领域的新趋势。两者都旨在简化加密货币交易，这种实用性很可能吸引更多投资者的兴趣。

然而，由于$WAI采用了AI驱动的交易技术、零费用以及防止交易操纵，其提供给投资者的机会比$FLOKI更具吸引力。

通过提供现实世界的实用性，这两种代币似乎都有着光明的未来。时间会告诉我们谁将是胜利者。

免责声明： 本文中表达的观点不构成财务建议。我们鼓励读者自行进行研究，并在做出任何财务决定之前确定自己的风险承受能力。加密货币是一种高度波动、高风险的资产类别。

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Esther

Esther

Esther作为自由撰稿人已经有一段时间，撰写的文章数已百计，涉及的范畴众多。

她拥有国际新闻学学士学位，毕业后从事相关职业，从财经、时事新闻、体育、娱乐等领域均有触及。Esther更曾在中国内地、澳洲的中文报纸中担任过财经编辑，对于报道经济类领域新闻有相关经验，同时亦了解多国的经济发展趋势。

随着时间过去，Esther更跟紧时代的变化，从当初的经济发展，到现今流行的加密货币市场均有所研究，绝对能为你提供相关信息和专业意见。除此之外，Esther的新闻触角明锐，总能走在前方，为大家带来不同国家有关经济的信息来源。

曾在中国内地、香港、澳洲等地担任过记者的Esther，对于不同地方的经济领域均有独到的心得和意见，总是能以快捷作出报道，报道的内容从当地的经济发展，到元宇宙、NFT、加密市场、加密货币等均有接触，是投资者的好帮手。想了解更多经济新闻，绝对要看看她所撰写的文章和内容，绝对能为你打开前往经济世界的大门。

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