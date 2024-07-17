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从怀疑比特币到坚定拥护者－BlackRock 执行长自白转变原因

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在加密货币的世界里，BlackRock 的执行长 Larry Fink 一直是一个备受瞩目的人物。他从过去对比特币的怀疑者转变为现在的拥护者，引起了金融界的广泛关注。最近他在一次访谈中分享了他对比特币及其他加密货币的看法，强调了其作为正当金融工具的重要性。

 Larry Fink 承认，他曾经是比特币的怀疑者，但经过深入研究后，他的观点发生了显着变化。他在访谈中表示：「五年前我的观点是错误的，现在我认为比特币是一个真正的金融工具。」这样的转变不仅反映了他个人的思考过程，也展示了市场对比特币逐步接受的趋势。

比特币的正当性与潜力

Fink 强调，比特币虽然存在被误用的风险，但它仍然是一种正当的金融工具。他指出，比特币能够提供与其他资产不相关的回报，特别是在国家因过度赤字而贬值货币的情况下，投资比特币可以成为一种避险手段。这种避险特性使得比特币在经济不稳定时期尤为重要。

 Fink 认为，比特币可以提供非传统的回报，特别是在国家货币贬值或经济不稳定时。他表示：「比特币是一种你在对世界感到恐惧时会投资的工具。」这种看法强调了比特币作为一种避险资产的价值，尤其是在全球经济面临不确定性的时候。

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投资组合中的角色：数位黄金

Fink 相信，比特币将成为投资组合中的一个重要资产类别，类似于「数位黄金」。他强调，比特币为投资者提供了一种在面对全球不确定性时的财务控制手段。这使得比特币不仅仅是一种避险工具，更是一种策略性资产，能够在多变的市场环境中提供稳定性。

儘管比特币通常被视为避险工具，Fink 强调，比特币并非「希望的工具」，除非投资者希望透过比特币赚取大量金钱。他说：「我认为有必要让大家将其视为一种替代选择。我对世界感到乐观，如果你想要对冲『希望』，则比特币并不是一种希望的工具，除非你希望通过它赚很多钱。但我认为它是一种表达你对财务敏锐度的工具，当你对世界和自己的存在感到恐惧时，你会更加依赖它。我相信这会带来一个巨大的产业。」

Fink 对比特币在投资组合中的角色充满信心，并相信它将成为未来的重要资产类别。在这次访谈中，Fink 展示了他从怀疑到拥护比特币的心路历程。他强调，比特币作为一种正当的金融工具，具有提供非传统回报的潜力，特别是在经济不稳定时期。比特币不仅是一种避险资产，更是一种「数位黄金」，在投资组合中起着重要的作用。Fink 对比特币的未来充满乐观态度，认为它将成为一个巨大的产业，为投资者提供财务控制和稳定性。

结论

访谈展示了 Fink 对比特币的深刻理解和信任，并强调了比特币在现代金融体系中的重要性。随着更多像 Fink 这样的金融领袖开始拥护比特币，我们可以预见，比特币将在未来的金融市场中扮演更加重要的角色。无论是避险工具还是投资组合中的「数位黄金」，比特币都展示了其独特的价值和潜力。随着市场的发展，比特币的应用范围和影响力也将不断扩大。

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香港资深传媒工作者，週刊总编辑，新闻和财经分析师，专栏作家。 在香港从事新闻工作近三十年，并从事香港多家大型传媒的管理层，包括華僑日報、东周刊等。

最长工作时间是在香港传媒工作，并任职高层管理层，长期对新闻、财经有深入研究，并指导编辑部工作，所从事的新闻报导，曾经长期占据香港传媒收视第一位，报导也经常引起中国和香港关注，在香港传媒界人脉甚广，也在财经界有大量关系。

目前对加密新闻和WEB 3发展产生浓厚兴趣并致力研究，香港政府将大力发展香港成为亚洲加密货币中心，确信中国有更多投资者会经香港投资加密货币市场，加密货币和WEB 3必然是未来香港金融主要潮流。 每篇在Techreport的专栏文章，都经大量资料收集和分析，并会跟香港相关产业人士交流，得出最新看法和结论。

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