从黄金牛市到比特币兴起：硬资产是否即将迎来重大增长？

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近期黄金的强劲表现引发了市场对经济潜在隐忧的关注。比特币支持者弗雷德·克鲁格（Fred Krueger）和Strike创始人杰克·马勒斯（Jack Mallers）认为，这一波黄金牛市预示着比特币可能会步其后尘，在更广泛的金融因素推动下，迎来类似的增长趋势。这一观点反映出市场上对硬资产，特别是黄金和比特币这类资产的兴趣正在重新燃起。

最近发布《黄金闻到通胀的气息》的视频中，弗雷德·克鲁格深入探讨了黄金在过去二十年的表现。他指出，自20世纪80年代初至1999年期间，黄金经历了长期的低迷期，投资者的目光大多集中在股票市场，尤其是标普500指数和纳斯达克指数。

然而克鲁格注意到，自2000年代初尤其是2004年以来，黄金开始反弹，这一趋势在黄金交易所交易基金（ETF）问世后变得更加明显。

黄金ETF的出现，使得投资者能够更方便地投资于黄金，进一步提升了黄金的市场需求。自此，黄金价格增长了十倍，远远超过了道琼斯工业平均指数的四倍增长。

黄金价格攀升归因于经济不稳定

克鲁格将近期黄金价格的攀升归因于经济不稳定性的不断加剧，特别是对美国副总统卡马拉·哈里斯提出的政策建议的反应。他将这些政策与一些社会主义或共产主义国家的经济政策相提并论，并提出了对工资和价格控制的担忧，这类政策曾在委内瑞拉和津巴布韦等国家实行，引发了严重的经济问题。

这种政策的实施，往往导致货币贬值和经济动盪，投资者因此寻求更稳定的价值存储方式，而黄金作为传统的避险资产，自然而然地成为了他们的首选。

在这种背景下，克鲁格认为黄金重新成为了对抗经济管理不善和通胀压力的避险工具。此外，他还探讨了黄金与比特币之间的关係，指出自2020年以来，这两种资产一直在增长，儘管比特币的增长更加显着。

他相信，比特币正处于重大突破的边缘，如果不是由于美国政府的行动和与Mt. Gox相关的币分发阶段等市场压力，比特币很可能已经创下新的价格高点。

政府对加密货币的监管措施

这些市场压力包括政府对加密货币的监管措施、加密货币市场的流动性问题以及全球经济环境的变化。然而随着这些压力逐渐减少，克鲁格预测比特币的价值将出现“爆炸性”的增长。他强调随着市场的不确定性增加，投资者对比特币的兴趣将进一步增强，这将推动比特币价格进一步上升。

与此同时，杰克·马勒斯也在8月16日于X平台上对黄金创下的历史新高发表了评论。他同样认为比特币将是下一个大幅增长的硬资产。

马勒斯指出，当前全球市场的高额债务问题可能会导致法定货币相对于硬资产的大幅贬值。他表示：“接下来会发生什麽？高度负债的市场货币将相对于硬资产超级通胀。”在他看来，当前的比特币价格走势已经显示出与过去某些国家（如津巴布韦）法定货币贬值时的走势相似。

他进一步指出，比特币是法币贬值的最佳体现，其价格将随着市场对法币信心的下降而大幅上升。“快马加鞭，数字势必要大幅上升，”他在X平台上补充道。

这种观点并非空穴来风。在过去的数年里，比特币已经多次被证明是一种有效的价值存储手段，尤其是在全球经济动盪和法币贬值的情况下。随着越来越多的投资者认识到比特币的潜力，其市场需求也在不断增长。

马勒斯的观点强调了比特币作为“数字黄金”的潜力，并指出在当前经济环境下，比特币将成为投资者避险和对抗通胀的理想选择。

结论

综合分析显示，黄金的牛市反映了市场对经济不稳定的担忧，并重新唤起了投资者对硬资产的兴趣。随着黄金价值的不断攀升，比特币作为另一种硬资产，也可能在未来的市场中扮演重要角色。

克鲁格和马勒斯的观点揭示了比特币与黄金之间的潜在联动性，并预示着比特币可能会在法币贬值的背景下迎来强劲增长。对于投资者来说，这一趋势无疑值得密切关注，因为比特币有望成为经济不确定性时代的“数字黄金”。

随着市场的不确定性逐渐加剧，投资者需要考虑多元化投资组合，以应对潜在的市场波动和经济风险，而比特币正是一个值得考虑的重要选择。