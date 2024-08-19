Countries
Close
chinese 中文 english English japanese 日本語 korean 한국어 vietnam Tiếng Việt portuguese Português (PT/BR)
Home 从黄金牛市到比特币兴起：硬资产是否即将迎来重大增长？
加密货币新闻

从黄金牛市到比特币兴起：硬资产是否即将迎来重大增长？

mark
Updated:
免责声明
免责声明
在我们的内容中，我们偶尔会包含联盟推广连结。如果你点击这些连结，我们可能会获得佣金，但这不会对你产生任何额外费用。你使用本网站即表示你接受我们的条款和条件以及我们的隐私政策。

The Tech Report - 中文 为何信任Tech Report Arrow down

Tech Report是互联网上最资深的硬件、新闻和科技评测网站之一。我们撰写有用的技术指南、公正的产品评测，并报道最新的科技和加密货币新闻。我们保持编辑独立性，并认为内容质量和事实准确性是不可妥协的。

补充信息
Close icon

我们编辑团队的专业知识涵盖了对我们的使命至关重要的多种背景，包括网络安全、金融与金融科技、在线隐私和硬件。 我们真正专注于提供用户价值，这是我们编辑标准的核心。

近期黄金的强劲表现引发了市场对经济潜在隐忧的关注。比特币支持者弗雷德·克鲁格（Fred Krueger）和Strike创始人杰克·马勒斯（Jack Mallers）认为，这一波黄金牛市预示着比特币可能会步其后尘，在更广泛的金融因素推动下，迎来类似的增长趋势。这一观点反映出市场上对硬资产，特别是黄金和比特币这类资产的兴趣正在重新燃起。

最近发布《黄金闻到通胀的气息》的视频中，弗雷德·克鲁格深入探讨了黄金在过去二十年的表现。他指出，自20世纪80年代初至1999年期间，黄金经历了长期的低迷期，投资者的目光大多集中在股票市场，尤其是标普500指数和纳斯达克指数。

然而克鲁格注意到，自2000年代初尤其是2004年以来，黄金开始反弹，这一趋势在黄金交易所交易基金（ETF）问世后变得更加明显。

黄金ETF的出现，使得投资者能够更方便地投资于黄金，进一步提升了黄金的市场需求。自此，黄金价格增长了十倍，远远超过了道琼斯工业平均指数的四倍增长。

🚀 寻找下一个100倍加密货币？
查看我们精选的加密货币预售，获取高回报

黄金价格攀升归因于经济不稳定

克鲁格将近期黄金价格的攀升归因于经济不稳定性的不断加剧，特别是对美国副总统卡马拉·哈里斯提出的政策建议的反应。他将这些政策与一些社会主义或共产主义国家的经济政策相提并论，并提出了对工资和价格控制的担忧，这类政策曾在委内瑞拉和津巴布韦等国家实行，引发了严重的经济问题。

这种政策的实施，往往导致货币贬值和经济动盪，投资者因此寻求更稳定的价值存储方式，而黄金作为传统的避险资产，自然而然地成为了他们的首选。

在这种背景下，克鲁格认为黄金重新成为了对抗经济管理不善和通胀压力的避险工具。此外，他还探讨了黄金与比特币之间的关係，指出自2020年以来，这两种资产一直在增长，儘管比特币的增长更加显着。

他相信，比特币正处于重大突破的边缘，如果不是由于美国政府的行动和与Mt. Gox相关的币分发阶段等市场压力，比特币很可能已经创下新的价格高点。

政府对加密货币的监管措施

这些市场压力包括政府对加密货币的监管措施、加密货币市场的流动性问题以及全球经济环境的变化。然而随着这些压力逐渐减少，克鲁格预测比特币的价值将出现“爆炸性”的增长。他强调随着市场的不确定性增加，投资者对比特币的兴趣将进一步增强，这将推动比特币价格进一步上升。

与此同时，杰克·马勒斯也在8月16日于X平台上对黄金创下的历史新高发表了评论。他同样认为比特币将是下一个大幅增长的硬资产。

马勒斯指出，当前全球市场的高额债务问题可能会导致法定货币相对于硬资产的大幅贬值。他表示：“接下来会发生什麽？高度负债的市场货币将相对于硬资产超级通胀。”在他看来，当前的比特币价格走势已经显示出与过去某些国家（如津巴布韦）法定货币贬值时的走势相似。

他进一步指出，比特币是法币贬值的最佳体现，其价格将随着市场对法币信心的下降而大幅上升。“快马加鞭，数字势必要大幅上升，”他在X平台上补充道。

这种观点并非空穴来风。在过去的数年里，比特币已经多次被证明是一种有效的价值存储手段，尤其是在全球经济动盪和法币贬值的情况下。随着越来越多的投资者认识到比特币的潜力，其市场需求也在不断增长。

马勒斯的观点强调了比特币作为“数字黄金”的潜力，并指出在当前经济环境下，比特币将成为投资者避险和对抗通胀的理想选择。

结论

综合分析显示，黄金的牛市反映了市场对经济不稳定的担忧，并重新唤起了投资者对硬资产的兴趣。随着黄金价值的不断攀升，比特币作为另一种硬资产，也可能在未来的市场中扮演重要角色。

克鲁格和马勒斯的观点揭示了比特币与黄金之间的潜在联动性，并预示着比特币可能会在法币贬值的背景下迎来强劲增长。对于投资者来说，这一趋势无疑值得密切关注，因为比特币有望成为经济不确定性时代的“数字黄金”。

随着市场的不确定性逐渐加剧，投资者需要考虑多元化投资组合，以应对潜在的市场波动和经济风险，而比特币正是一个值得考虑的重要选择。

Tech Report- 编辑流程我们的编辑流程

Tech Report的 编辑政策 着重于提供对读者有实际价值的有用、准确的内容。我们只与具有特定领域知识的经验丰富的作者合作，包括技术最新发展、在线隐私、加密货币、软件等方面。我们的编辑政策确保每个主题都经过我们内部编辑的研究和策划。我们保持严格的新闻标准，每篇文章都是100%由真正的作者撰写的。 .
将 Tech Report 添加到您的谷歌新闻订阅源

Question & Answers (0)

Have a question? Our panel of experts will answer your queries. Post your Question

Leave a Reply

Write a Review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mark

Mark

香港资深传媒工作者，週刊总编辑，新闻和财经分析师，专栏作家。 在香港从事新闻工作近三十年，并从事香港多家大型传媒的管理层，包括華僑日報、东周刊等。

最长工作时间是在香港传媒工作，并任职高层管理层，长期对新闻、财经有深入研究，并指导编辑部工作，所从事的新闻报导，曾经长期占据香港传媒收视第一位，报导也经常引起中国和香港关注，在香港传媒界人脉甚广，也在财经界有大量关系。

目前对加密新闻和WEB 3发展产生浓厚兴趣并致力研究，香港政府将大力发展香港成为亚洲加密货币中心，确信中国有更多投资者会经香港投资加密货币市场，加密货币和WEB 3必然是未来香港金融主要潮流。 每篇在Techreport的专栏文章，都经大量资料收集和分析，并会跟香港相关产业人士交流，得出最新看法和结论。

Most Popular News

1 从黄金牛市到比特币兴起：硬资产是否即将迎来重大增长？
2 韩国加密货币市场热潮剖析　国民年金积極投资比特币
3 特朗普在Polymarket的投注降至 44%　哈里斯支持率上升
4 日本解除南海海槽巨大地震警报　为什麽未来30年地震风险依然高企80%？
5 7月中国经济数据喜忧参半：工业增长放缓　零售表现超预期

Latest News

加密货币新闻

韩国加密货币市场热潮剖析　国民年金积極投资比特币

mark
加密货币新闻

特朗普在Polymarket的投注降至 44%　哈里斯支持率上升

esther

随着美国总统选举临近，竞争愈发激烈。根据最新数据，前总统特朗普在 Polymarket 上赢得 2024 年选举的概率已降至 44%。副总统卡马拉·哈里斯的胜算则上升至 54%。 这一下降反映了投注者日益增长的怀疑态度。有些人认为，特朗普在加密资产等关键问题上的近期缺乏参与，可能是造成其支持率下降的原因之一，而这一话题在民主党内获得了越来越多的关注。 特朗普投注下滑，哈里斯支持上升 根据 Polymarket 数据，特朗普在 Polymarket 上的“是”选项价格已降至 44.2¢，“否”选项价格为 56¢。这一趋势主要表明对他竞选的信心正在减弱。 On #Polymarket, #Harris's chance in the US Presidential Election surged to 54%, while #Trump's...

新闻

日本解除南海海槽巨大地震警报　为什麽未来30年地震风险依然高企80%？

mark

近日日本政府解除了一项针对南海海槽巨大地震的注意警报，但这一决定并未减轻公众对未来地震风险的担忧。尽管警报已被解除，专家警告称，在未来30年内，南海海槽发生大地震的可能性依然高达70%至80%。这一消息引发了社会各界的广泛关注。 南海海槽地震警报的背景与解除 上周四日本九州宫崎县发生了一次7.1级地震，震动范围广泛，引发了当地居民的高度警觉。地震发生后，日本政府立即发出了针对南海海槽巨大地震的注意警报。南海海槽是日本沿海一条重要的海底断层带，历来被认为是地震高发区域。 由于此次地震发生在南海海槽附近，当局认为该区域发生更大地震的风险显着增加，因此紧急发布了警报，提醒公众做好应对措施。 然而经过一周的密切监测和分析，地震学家们未能在假定震央区发现任何明显的地壳变动或后续地震迹象。基于这些观测结果，日本政府于本周下午5时正式解除这一注意警报。解除警报的决定虽然给了当地居民一丝宽慰，但并不意味着地震风险已经消除。 未来30年的地震风险依然存在 尽管当前的地震威胁有所缓解，但日本当局仍然对未来的地震风险持谨慎态度。根据最新的地质研究和历史数据分析，南海海槽在未来30年内发生大地震的概率高达70%至80%。这一预测不仅基于该区域的地质构造特征，也参考了过去数百年内该地区的地震活动历史。 南海海槽位于太平洋板块和欧亚板块的交界处，这两个板块的碰撞和挤压导致了频繁的地震活动。过去的几次大地震都给沿海地区带来了严重的破坏和人员伤亡。因此，尽管警报已解除，专家们仍强烈建议公众保持高度警惕，时刻准备应对可能发生的灾难。 公众应对措施与防灾准备 面对如此高的地震风险，日本政府和专家呼吁民众积极做好防灾准备。首先居民应熟悉当地的疏散路线，确保在紧急情况下能够迅速撤离危险区域。尤其是老年人、儿童和残障人士，他们在地震中更容易受到伤害，因此家庭和社区应特别关注这些弱势群体的安全。 其次政府和社区组织应定期开展防灾演习，提升居民的应对能力。此外家庭应备有应急物资，如水、食品、急救药品和必要的生活用品，以应对地震后的紧急状况。 最后公众还应保持对地震信息的关注，及时获取官方发布的最新消息和指引。在科技飞速发展的今天，手机应用程序和社交媒体平台已经成为获取灾害信息的重要途径，居民应充分利用这些工具来保护自己和家人。 结论：警报解除后的警惕与准备 虽然日本政府已解除南海海槽巨大地震的注意警报，但未来30年内该区域发生大地震的风险依然居高不下。地震作为一种自然灾害，其发生时间和地点无法精确预测，因此，公众必须保持高度警觉，积极做好防灾准备。只有通过充分的准备和合理的应对，才能最大程度地减轻地震带来的损失，保障生命和财产安全。在面对不可预测的自然灾害时，持续的警惕与科学的准备是我们应对灾难的最佳方式。

新闻

7月中国经济数据喜忧参半：工业增长放缓　零售表现超预期

mark
加密货币新闻

美国推出首个$BTC杠杆ETF　提供175%的MicroStrategy每日敞口

esther
加密货币新闻

比特币跌破60,000美元　比特币投资者还能保持冷静吗？

esther
新闻

奥运选手的资金困境：当OnlyFans成为奥运梦的「救命稻草」

mark

规定和高风险投资警告：交易外汇、差价合约（CFD）和加密货币具有高度的投机性，存在一定风险，可能不适合所有投资者。你可能会失去部分或全部投资的资本，因此你不应该用不能承受损失的资本进行投机。本网站上的内容不应视为投资建议。投资具有投机性。投资时您的资本存在风险。请注意，我们确实会收取广告费，用于引导用户开立与经纪商/广告商的帐户和/或将流量引导至广告商网站。

该网站上的加密货币促销活动不符合英国金融促销制度，并不面向英国消费者。

© Copyright 2024 The Tech Report Inc. All Rights Reserved.