川普在比特币大会2024上惊人言论全文：Bitcoin is going to the moon！

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2024年7月28日，美国总统选举候选人唐纳德·川普在比特币大会2024上发表了一场引人注目的演说。他在演讲中表达了对比特币和加密货币产业的支持，并高呼「Bitcoin is going to the moon」，引起了现场和网络上的热烈关注。以下是川普在演讲中提到的重点内容。

川普首先回顾了比特币的发展历程，他说：「很难相信15年前比特币只是在一个论坛上兴起的无名构想，到今天成为排名第9最具价值资产之一。」他称赞比特币不仅仅是一种科技，更是一个人类共同协作的奇蹟。

市值超越白银与黄金

川普表示，他相信比特币的市值一定会超越白银，有朝一日也会理所当然地超越黄金。他认为，参与比特币运动的人都是聪明人，具有高智商和远见卓识。他还强调，美国必将成为全球比特币首都和比特币超级大国。

川普在演讲中承诺，如果当选美国总统，他将确保比特币是「美国製造」。他宣布，自5月21日以来，他的竞选团队已经筹集了价值2500万美元的加密货币捐款，并且他是第一个接受比特币和加密货币捐款的候选人。

川普还表示，当选的第一天，他就会解僱现任美国证券交易委员会（SEC）主席Gary Gensler。此外，他计划在上任后的100天内筹组一个比特币与加密货币顾问委员会，并保留美国目前持有的比特币，承诺不会出售充公扣押的比特币。

对竞争对手的批评

川普在演讲中批评了现任副总统贺锦丽（Kamala Harris）团队对比特币的态度，认为这种态度对美国的未来发展非常不利。他强调，自己将成为一个支持比特币、支持科技的总统，并且比特币不会威胁到美元，相反，稳定币可以扩大美元的影响力。

儘管川普的演讲充满激情，但由于内容较为空泛，并未提出实质性的支持政策，因此比特币价格在他演讲的后半段开始下跌，从高位69,400美元跌至67,000美元。

在川普演讲开始之前，比特币大会主办方Bitcoin Magazine的CEO David Bailey代表所有比特币持有者赠送了一枚比特币给川普，希望他能带领美国成为一个对比特币友善的国家。

此外独立参选人小罗伯特·甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）也在大会上表示，如果当选，他将建立一个至少拥有400万枚比特币的美国储备，并承诺保障比特币交易隐私，免除国民向国税局（IRS）申报相关资讯。他对川普的比特币计划表示欢迎，同时强调自己是一个比特币的忠实支持者，已将大部分财富投入到加密货币中。

MicroStrategy的执行董事长兼创办人Michael Saylor在大会上大胆预测，到2045年，比特币的市值将飙升至280万亿美元，一枚比特币价值最少1300万美元，更有机会上看4900万美元。他表示，比特币最终会超越艺术品和黄金等传统资产，成为主流的价值资产。

结语

川普在比特币大会2024上的演讲，无论是在内容还是影响力上，都引发了广泛的讨论。儘管他的政策细节尚待进一步阐明，但他对比特币的强力支持无疑为这一领域注入了一剂强心针。随着2024年美国总统选举的临近，比特币和加密货币的未来发展也将备受关注。