高盛CEO评比特币：是价值储存手段也是投机性产品

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在数字货币风靡全球的今天，比特币作为其中的佼佼者，一直吸引着无数投资者和金融机构的目光。近日，高盛（Goldman Sachs）首席执行官苏德巍（David Solomon）在接受 CNBC《财经论谈》（Squawk Box）节目採访时，对比特的定位和未来发展发表自己的看法。他认为比特币既可作为「价值储存手段」，也是一种「投机性投资」。

苏德巍指出，比特币可以是一种价值储存手段，类似于黄金。黄金长期以来被视为保值资产，因其稀缺性和抗通胀特性而备受青睐。苏德巍认为，比特币也具有类似的特性。它的供应量有限，并且不受单一国家或政府的控制，这使得它成为一种可靠的价值储存手段。然而，与黄金不同的是，比特币属于数字资产，这赋予了它更多的灵活性和潜在的应用场景。

儘管如此，苏德巍也坦言，比特币可能是一种缺乏实际用途的投机性投资。由于比特币价格波动剧烈，投资者很容易受到市场情绪的影响，从而导致价值大幅波动。这使得比特币在某些人眼中更像是一种高风险的投机工具，而非稳定的价值储存手段。

区块链技术的潜力

除了比特币本身，苏德巍还对其背后的区块链技术表示了极高的赞赏。他认为，区块链技术具有颠复传统金融的潜力，能够极大地提高金融交易的效率。

苏德巍提到，高盛已经在这方面进行了一些实验和应用。例如通过新的代币化平台，高盛与其他两家银行合作，为欧洲投资银行处理了1亿欧元的数位债券。这些债券基于私有区块链，通常需要5天才能结算的交易现在仅需60秒即可完成。

这一创新不仅提高了交易效率，还降低了成本，提升了透明度。苏德巍强调，这只是区块链技术应用的一个小例子，未来还有更多可能性等待探索。他呼吁金融机构和监管机构应该看到区块链技术的潜力，而非仅仅关注其风险。

高盛的加密货币战略

高盛作为全球领先的投资银行，对加密货币市场的态度一直备受关注。早在2018年，高盛就设立了加密货币交易部门，但由于当时比特币价格从高点回落，投资者对数字货币的兴趣有所减退，再加上法规监管的不确定性，高盛暂时搁置了这一计划。

然而，随着市场的逐步回暖，高盛于2021年重启了这一部门，并开始为客户提供比特币及其他加密货币的投资工具。

最近高盛宣布计划在年底前推出三个代币化基金项目，其中一个将针对美国基金产业，另一个聚焦于欧洲债市。这些举措表明，高盛正在积极探索加密货币和区块链技术的应用，并希望在这一领域占据领先地位。此外，高盛还被指定为贝莱德比特币现货 ETF 的授权参与者，这进一步巩固了其在加密货币市场的地位。

结论

总的来看，苏德巍对比特币和区块链技术持谨慎乐观的态度。他认为，比特币作为价值储存手段和投机性投资具有双重身份，这取决于投资者的视角和用途。而区块链技术则被他视为金融行业未来发展的重要驱动力，具有颠复传统金融模式的潜力。

儘管加密货币市场仍存在诸多不确定性，但高盛的积极布局显示出其对这一领域的重视和信心。未来，随着技术的不断进步和应用场景的拓展，加密货币和区块链技术有望在全球金融市场中发挥越来越重要的作用。