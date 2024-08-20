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Google遭遇加密货币诈骗诉讼：用户损失超过500万美元

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近年来加密货币市场的迅速发展吸引了大量投资者，同时也成为诈骗者的温床。近期，美国佛罗里达州居民Maria Vaca因在Google Play商店下载并使用一款名为Yobit Pro的加密货币应用程序，遭受了超过500万美元的损失。

这起事件不仅引发了对加密货币诈骗问题的关注，更使Google面临诉讼，质疑其应用程序筛选过程的有效性。

Google诈骗过程详述

Maria Vaca在2023年2月至7月期间向Yobit Pro应用程式投入了460万美元，当时她相信这是一笔有利可图的投资。根据法庭文件显示，她的帐户馀额一度显示接近700万美元。然而当她试图将这些资金提取出来时，事情开始变得不对劲。

应用程式首先要求她再存入50万美元以支付所谓的「税款」才能提现，儘管她遵从了这一要求，但随后应用程式又要求她支付额外的200万美元，这让她开始怀疑自己可能落入了诈骗陷阱

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在拒绝支付更多款项后，Vaca收到了来自诈骗者的威胁信息，这些信息通过WhatsApp传递，甚至威胁她的生命安全。意识到自己已经成为诈骗受害者后，Vaca立即联繫了执法部门，并向美国消费者金融保护局（CFPB）提交了投诉。然而让她失望的是，Google花了整整三个月的时间才将该诈骗应用从Play商店中下架，这段期间内，可能有更多用户成为受害者。

诉讼焦点：Google的责任

Vaca目前已在加州对Google提起诉讼，要求至少500万美元的赔偿。她的诉讼主张，之所以下载并使用Yobit Pro应用程式，是因为她信任Google能够有效防止诈骗应用出现在Play商店中。她认为Google的筛选和监管流程存在重大漏洞，未能履行对用户的保护责任，导致她和其他用户遭受重大经济损失。

诉讼文件指出：「由于Google的重大误导和其他欺骗行为，Vaca女士遭受了重大损失，包括但不限于超过500万美元的财务损失、严重的情感与心理压力，以及她在大部分成年生活中努力建立的房地产业务的损失。」这一指控强调了Google在应用商店管理中的责任缺失，并将其置于舆论的风口浪尖。

Google的应用审核问题

Vaca的案件并非孤例。她的诉讼指出，至少有12,759名Android用户下载了Yobit Pro，其中至少五人遭遇了类似的诈骗。这一数据揭示了Google Play商店中潜藏的重大风险，尤其是在应用程式筛选和审查流程上的漏洞。

此外这并非Google首次面临此类问题，之前Google曾对两名开发者提起诉讼，这些开发者成功在Google Play上发布了87款诈骗应用，影响超过10万名用户，其中至少8,700名为美国居民。这些应用的诈骗手段与Yobit Pro如出一辙，即在受害者尝试提现时设置各种阻碍，要求支付额外的「税额」，最终导致资金无法收回。

结论：加强应用审查和用户保护的必要性

这起诉讼再次强调了加密货币领域的高风险性以及数位平台在保护用户方面的重要责任。Google作为全球最大的应用程式商店之一，必须在应用审查和监控上投入更多资源，确保用户下载的应用是安全且可靠的。同时这起案件也提醒投资者，在进行加密货币相关投资时，应谨慎选择平台并加强自我保护意识。

随着数字经济的发展，类似的诈骗事件可能会愈加频繁。无论是科技巨头还是个人投资者，都应该对这一现象保持警惕，并採取适当措施以减少风险，保护自身利益。这样才能在高速发展的数位世界中立于不败之地。

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香港资深传媒工作者，週刊总编辑，新闻和财经分析师，专栏作家。 在香港从事新闻工作近三十年，并从事香港多家大型传媒的管理层，包括華僑日報、东周刊等。

最长工作时间是在香港传媒工作，并任职高层管理层，长期对新闻、财经有深入研究，并指导编辑部工作，所从事的新闻报导，曾经长期占据香港传媒收视第一位，报导也经常引起中国和香港关注，在香港传媒界人脉甚广，也在财经界有大量关系。

目前对加密新闻和WEB 3发展产生浓厚兴趣并致力研究，香港政府将大力发展香港成为亚洲加密货币中心，确信中国有更多投资者会经香港投资加密货币市场，加密货币和WEB 3必然是未来香港金融主要潮流。 每篇在Techreport的专栏文章，都经大量资料收集和分析，并会跟香港相关产业人士交流，得出最新看法和结论。

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