Hamster Kombat 在 Ton 上爆红拥有 1.5 亿活跃用户　而这款代币可能是下一个

Hamster Kombat 是一款基于 TON 区块链的边玩边赚游戏，在宣布空投后大受欢迎。本周末，该游戏的活跃用户达到 1.5 亿，这使其成为最大的加密游戏之一！ 该游戏也是 YouTube 上订阅人数在短短一个月内最快突破 2000 万的频道，MrBeast 认为只有他才能做到这一点。

仓鼠快打空投公告引发 FOMO 情绪飙升 ，公平地说，即使只是一个简单的点击赚钱游戏，也可能很容易上瘾，但这无法解释它在短短几周内获得的令人难以置信的普及度。 空投公告发布后，大家的兴奋程度可能飙升。

团队澄清说，空投将基于您每小时赚取的“仓鼠币”数量，而不是您持有的币数量。 如何获得更多积分： 玩家可以通过升级挖矿部分中的功能来增加收入。用户还可以通过点击左上角的“每次点击赚取”三次打开秘密莫尔斯电码部分，找到秘密莫尔斯电码来解锁大量仓鼠币。 通过找到每日组合，还可能赚取 500 万仓鼠币。

总而言之玩家获得空投的最佳策略是通过完成日常任务来提升他们的仓鼠（首席执行官）和他的“业务”的水平，从而每小时赚取更多的钱。 你可以在这里玩，同时不要错过另一个新星 99Bitcoins 预售的和空投下一次机会 。

99Bitcoins空投高達100萬美元

加密货币永远不会停止提供机会，而99BTC（一种学习赚钱代币）可能是下一个带来巨大收益的机会。 加密货币用户总是喜欢有奖励系统的活动，而 99Bitcoin 通过集成“学习赚钱”功能，将奖励参与课程、网络研讨会等活动的用户。此外，99Bitcoin 还将提供交易信号。

已经筹集了超过 200 万美元，看来人们都渴望参与到“学习赚钱”的领域。 该版本预计将于 2024 年第三季度在以太坊上推出，并预计不久后迁移到 BRC-20。 预售初始阶段的价格为每枚代币 0.00109 美元——为早期投资者提供了便宜的价格，可获得高达 30 倍的收益。

现在它正在提供一种本土货币，并计划进行空投，向社区成员分发 99,999 美元。资金将以比特币 (BTC) 的形式发放，但只发放给那些按照平台指示有资格参与的人。99BTC将在7月19日推出空投活动,总价值高达100万美元。这是一个非常具有吸引力的机会，下面简要介绍如何参与空投。

结论

Hamster Kombat在TON上推出$HMSTR代币是一个令人兴奋的消息，标誌着游戏行业和区块链技术的深度融合。

随着区块链技术的不断发展，我们有理由期待更多类似的创新项目如99Bitcoins，为用户和投资者带来更多的机会和价值。

我们提醒你在投资前务必进行自己的调研（DYOR）。加密市场波动大，容易受到宏观经济影响的影响。