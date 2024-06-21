Countries
Close
chinese 中文 english English japanese 日本語 korean 한국어 vietnam Tiếng Việt portuguese Português (PT/BR)
Home Hamster Kombat 在 Ton 上爆红拥有 1.5 亿活跃用户　而这款代币可能是下一个
加密货币新闻

Hamster Kombat 在 Ton 上爆红拥有 1.5 亿活跃用户　而这款代币可能是下一个

mark
Updated:

Hamster Kombat 是一款基于 TON 区块链的边玩边赚游戏，在宣布空投后大受欢迎。本周末，该游戏的活跃用户达到 1.5 亿，这使其成为最大的加密游戏之一！ 该游戏也是 YouTube 上订阅人数在短短一个月内最快突破 2000 万的频道，MrBeast 认为只有他才能做到这一点。

仓鼠快打空投公告引发 FOMO 情绪飙升 ，公平地说，即使只是一个简单的点击赚钱游戏，也可能很容易上瘾，但这无法解释它在短短几周内获得的令人难以置信的普及度。 空投公告发布后，大家的兴奋程度可能飙升。

团队澄清说，空投将基于您每小时赚取的“仓鼠币”数量，而不是您持有的币数量。 如何获得更多积分： 玩家可以通过升级挖矿部分中的功能来增加收入。用户还可以通过点击左上角的“每次点击赚取”三次打开秘密莫尔斯电码部分，找到秘密莫尔斯电码来解锁大量仓鼠币。 通过找到每日组合，还可能赚取 500 万仓鼠币。

总而言之玩家获得空投的最佳策略是通过完成日常任务来提升他们的仓鼠（首席执行官）和他的“业务”的水平，从而每小时赚取更多的钱。 你可以在这里玩，同时不要错过另一个新星 99Bitcoins 预售的和空投下一次机会 。

🚀 寻找下一个100倍加密货币？
查看我们精选的加密货币预售，获取高回报

99Bitcoins空投高達100萬美元

加密货币永远不会停止提供机会，而99BTC（一种学习赚钱代币）可能是下一个带来巨大收益的机会。 加密货币用户总是喜欢有奖励系统的活动，而 99Bitcoin 通过集成“学习赚钱”功能，将奖励参与课程、网络研讨会等活动的用户。此外，99Bitcoin 还将提供交易信号。

已经筹集了超过 200 万美元，看来人们都渴望参与到“学习赚钱”的领域。 该版本预计将于 2024 年第三季度在以太坊上推出，并预计不久后迁移到 BRC-20。 预售初始阶段的价格为每枚代币 0.00109 美元——为早期投资者提供了便宜的价格，可获得高达 30 倍的收益。

现在它正在提供一种本土货币，并计划进行空投，向社区成员分发 99,999 美元。资金将以比特币 (BTC) 的形式发放，但只发放给那些按照平台指示有资格参与的人。99BTC将在7月19日推出空投活动,总价值高达100万美元。这是一个非常具有吸引力的机会，下面简要介绍如何参与空投。

结论

Hamster Kombat在TON上推出$HMSTR代币是一个令人兴奋的消息，标誌着游戏行业和区块链技术的深度融合。

随着区块链技术的不断发展，我们有理由期待更多类似的创新项目如99Bitcoins，为用户和投资者带来更多的机会和价值。

我们提醒在投资前务必进行自己的调研（DYOR。加密市场波动大，容易受到宏观经济影响的影响。

Tech Report- 编辑流程我们的编辑流程

Tech Report的 编辑政策 着重于提供对读者有实际价值的有用、准确的内容。我们只与具有特定领域知识的经验丰富的作者合作，包括技术最新发展、在线隐私、加密货币、软件等方面。我们的编辑政策确保每个主题都经过我们内部编辑的研究和策划。我们保持严格的新闻标准，每篇文章都是100%由真正的作者撰写的。 .
将 Tech Report 添加到您的谷歌新闻订阅源

Question & Answers (0)

Have a question? Our panel of experts will answer your queries. Post your Question

Leave a Reply

Write a Review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mark

Mark

香港资深传媒工作者，週刊总编辑，新闻和财经分析师，专栏作家。 在香港从事新闻工作近三十年，并从事香港多家大型传媒的管理层，包括華僑日報、东周刊等。

最长工作时间是在香港传媒工作，并任职高层管理层，长期对新闻、财经有深入研究，并指导编辑部工作，所从事的新闻报导，曾经长期占据香港传媒收视第一位，报导也经常引起中国和香港关注，在香港传媒界人脉甚广，也在财经界有大量关系。

目前对加密新闻和WEB 3发展产生浓厚兴趣并致力研究，香港政府将大力发展香港成为亚洲加密货币中心，确信中国有更多投资者会经香港投资加密货币市场，加密货币和WEB 3必然是未来香港金融主要潮流。 每篇在Techreport的专栏文章，都经大量资料收集和分析，并会跟香港相关产业人士交流，得出最新看法和结论。

Most Popular News

1 Hamster Kombat 在 Ton 上爆红拥有 1.5 亿活跃用户　而这款代币可能是下一个
2 CertiK发现Kraken漏洞提取300万美元事件　正将资金返还给交易所
3 以AI驱动迷因币Wiener AI预售突破600万美元　或成下个加密货币趋势？
4 狗狗币价格面临进一步下滑风险　技术形成下跌三角警示
5 全球热玩打仓鼠Hamster Kombat Coin原因：探索游戏与加密无缝结合热潮

Latest News

加密货币新闻

CertiK发现Kraken漏洞提取300万美元事件　正将资金返还给交易所

mark
加密货币新闻

以AI驱动迷因币Wiener AI预售突破600万美元　或成下个加密货币趋势？

esther

WienerAI（$WAI）的投资者兴趣正在增长。最近在预售期间突破了 600 万美元，即将推出旨在简化加密货币交易的 AI 交易机器人。 $WAI 的 AI 创新性和可爱的维纳狗吉祥物可能会使其超过其他 AI 迷因币，如 Turbo（$TURBO），后者在过去一天上涨了 26%。 目前，AI 代币的价格是 $0.00072（明天将会上涨），为早期支持者提供了在主要中心化交易所上市前获得可观收益的机会，正如其路线图第三步所述。 AI-加密市值激增至 299.7 亿美元 加密 AI 领域正在显著增长。Grand View Research 估计，到 2030 年，AI 行业将超过 180 亿美元。...

加密货币新闻

狗狗币价格面临进一步下滑风险　技术形成下跌三角警示

mark

狗狗币近期面临进一步下跌风险，知名加密货币技术分析师Crypto Daily Trade Signals在最新分析中指出，狗狗币已经形成一个典型的下跌三角形态，在整个数字资产市场普遍走弱的背景下，这一形态预示着狗狗币价格可能会进一步下探至0.096美元。投资者需要提高警惕，审慎对待狗狗币的短期展望。 下跌三角形的技术特征是一系列更低的高点被一个相对平坦的支持位所限制。分析师指出，狗狗币目前的支持位约在0.121美元，但这一支持力度可能会被整体市场的空头情绪削弱。之前这个支持位已经被测试3次，投资者希望这次能够守住，但空头压力加大。 另一个不利因素是，狗狗币的价格目前已跌破50日线和200日移动平均线，这是空头压力加大的信号。一般来说，下跌三角形若能突破通常会引发爆发式上涨，但在当前整体市场不利的环境下，狗狗币能否突破0.182美元和0.206美元的两大关卡，前景仍不确定。 Dogecoin价格可能会继续下滑 若未来几天狗狗币无法重返上涨通道，跌破三角形的底部支持位，价格可能会继续下滑至0.096美元，甚至跌至0.072美元。届时狗狗币的技术形态将进一步恶化，投资者需警惕止损。 值得注意的是，在整个加密货币市场持续下跌的背景下，狗狗币也正努力试图重获上涨动能。这使得当前的技术形态尤为关键。狗狗币面临重要支持位的考验，投资者需要继续观察它是否能够持续守住下跌三角形底部，抵挡住空头压力，避免形势进一步恶化。 从市场情绪来看，由于狗狗币难以重新获得上涨势头，这一技术分析发布在一个非常关键的时点。整体市场下跌加剧了狗狗币的困难，投资者对加密货币短期前景的信心也在持续流失。能否在下跌三角形中找到支撑并突破将对狗狗币的未来趋势产生重大影响。 从正面来看，狗狗币最新涨幅反映出部分投资者正试图在低位进行吸纳。但交易量缩减的同时，持币的集中度却在提高，这增加了狗狗币的单边下跌风险。此外，从市值排名来看，狗狗币已降至第10位，市场地位也有所下滑。 综合来看，狗狗币当前面临的下跌三角形以及不利的市场环境，预示其短期内可能会面临进一步的下行压力。但作为一个已有一定规模的加密资产，狗狗币仍具有一定的用户基础和品牌效应，这些因素有望在市场情绪好转时发挥作用。 结论 对于普通投资者来说，目前需要谨慎看待狗狗币的短期走势，避免盲目跟踪；同时也应关注狗狗币在长期内具有的潜在价值，结合自身风险偏好进行审慎的投资决策。 在市场动荡时期，保持理性并控制好投资风险尤为重要。

加密货币新闻

全球热玩打仓鼠Hamster Kombat Coin原因：探索游戏与加密无缝结合热潮

mark
加密货币新闻

Sealana在预售中筹集500万美元　预售仅剩6天

esther
加密货币新闻

老虎证券获香港证监会批准　为散户提供加密货币交易出入金服务

mark
加密货币新闻

亚洲崛起成加密货币的新中心　6月最多亚洲人买的新迷因币是什么？

mark

规定和高风险投资警告：交易外汇、差价合约（CFD）和加密货币具有高度的投机性，存在一定风险，可能不适合所有投资者。你可能会失去部分或全部投资的资本，因此你不应该用不能承受损失的资本进行投机。本网站上的内容不应视为投资建议。投资具有投机性。投资时您的资本存在风险。请注意，我们确实会收取广告费，用于引导用户开立与经纪商/广告商的帐户和/或将流量引导至广告商网站。

该网站上的加密货币促销活动不符合英国金融促销制度，并不面向英国消费者。

© Copyright 2024 The Tech Report Inc. All Rights Reserved.