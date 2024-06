美国国债危机　加密货币是解决方案吗？

加入关于在美国支持区块链创新的持续辩论,前众议院议长保罗·瑞安(Paul Ryan)提议以美元支持的稳定币作为解决美国国债危机的方案。瑞安认为,稳定币可以增强美国金融系统,并帮助其跟上中国迅速的经济崛起。

共和党候选人唐纳德·特朗普(Donald Trump)志在成为“加密总统”,希望所有比特币($BTC)在美国挖掘,帮助国家成为能源主导国家。此外,特朗普的竞选筹款接受加密货币捐款,包括政治迷因币$TRUMP、$STRUMP和$MAGA。

相反,乔·拜登对待加密货币采取谨慎态度。

当前总统因其挖掘税提议和推动严格监管而受到加密社区的重大批评。

BREAKING: Leaked emails show the Biden Admin will be attending a Bitcoin and crypto roundtable in DC in July. #Bitcoin is officially an election issue 🇺🇸 pic.twitter.com/vtlI4ltxLu

事实上,瑞安对以美元支持的稳定币的支持可能表明美国正朝着将加密货币纳入国家财政政策的方向转变。如果这种情况发生,美国有可能成为全球数字金融的领导者。

美国国债时钟描绘了一个悲观的画面。目前国债达到了34.8万亿美元,比2020年3月高出约11万亿美元。这意味着每名纳税人背负了超过26.6万美元的债务。

最近的CBO报告指出,美国只在二战期间、2007年金融危机和新冠疫情期间经历过类似的预算赤字。换句话说,在严重经济衰退期间出现这样的赤字是典型的,经济学家警告称,美国明年可能面临重大的股市崩盘。

高昂的医疗保健和退休计划成本是联邦支出与收入不匹配的主要原因。预期寿命也在增长,这意味着更多的老年人将需要医疗支持。

目前利率较高,达到5.5%,这仅会加剧债务的不断增长。

在CBO的场景分析中,利率上升将进一步将债务飙升至217%。相反,降低利率虽然不能阻止债务的上升,但可以显著减缓增长速度。

瑞安对稳定币作为对抗日益上升的国家债务的对冲策略可能看似大胆,但其有实质内容。泰达币($USDT)的CEO保罗·阿尔多瓦诺也分享了他的愿景,指出像泰达币这样的稳定币维持了全球对美元的需求,并在财政危机中起到了缓冲作用。

"Stablecoins backed by dollars provide demand for U.S. public debt"$USDt is being used by more than 300M people across the world as the digital dollar, providing a lifeline utility to entire communities in developing countries.

These people are underserved by the banking…

— Paolo Ardoino 🤖🍐 (@paoloardoino) June 14, 2024