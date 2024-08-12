香港加密货币ETF面临结构性障碍：发展困境与前景分析

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自2023年四月底香港推出加密货币现货ETF以来，其资产规模至今仅达到约3亿美元。相比美国市场，这一数字显得微不足道。香港加密货币交易所OSL的执行董事兼监管事务主管Gary Tiu在最近的一次会议上指出，香港资本市场的结构性问题及对加密货币的固有偏见，严重制约了加密货币ETF的发展。

本文将探讨香港加密货币ETF面临的主要障碍，并分析其未来发展前景。

香港加密货币ETF的结构性障碍

香港的加密货币ETF市场面临着显着的结构性障碍。根据Gary Tiu的分析，由于ETF允许任何人在市场上直接交易，这使得传统金融中介机构（如经纪人、私人银行、零售银行等）缺乏足够的激励来推广和分销ETF产品。

在传统基金和结构性产品中，这些中介机构通过分销金融产品赚取了大量佣金，而ETF的销售佣金仅为1%到2%，这显然无法激励这些中介机构积极参与。

此外香港的监管机构和金融机构对加密货币ETF仍然存在一定的偏见。比特币和以太坊等加密货币被视为高风险资产类别，监管机构在批准此类金融产品时持更加谨慎的态度。这种固有的风险偏见进一步加剧了香港加密货币ETF的发展困境。

复星财富数字资产总监Chen Zhao也表达了类似的观点，他指出，香港的加密货币ETF市场缺乏足够的交易商和经纪商，香港市场的参与者主要分为三类：西方机构、中国机构和香港本地机构。

对于中国的经纪商和交易商而言，他们被限制或选择不参与加密货币ETF的交易；西方金融机构则倾向于在美国市场进行交易，因为美国市场提供了更多的费用和激励，且更容易获得ETF产品。相比之下，香港本地的参与者规模较小，这成为限制香港加密货币ETF成长的重要因素。

香港加密货币ETF的市场现状

根据SoSoValue的数据，香港的比特币现货ETF的资产总额仅为2.7亿美元，以太坊现货ETF的资产总额仅为3908万美元。而相比之下，美国的比特币现货ETF资产规模高达551亿美元，以太坊现货ETF的资产规模也达到了72.8亿美元。香港两者相加的资产规模仅为美国市场的0.48%，这显示出香港加密货币ETF市场规模的极度局限性。

彭博社分析师Eric Balchunas曾预测，香港的加密货币ETF发行量可能仅达到5亿美元。而且，由于中国政府对南向资金流动的严格控制，加密货币ETF可能会被一些持有比特币的中国投资者用作变现渠道，这可能对市场产生负面影响。这进一步限制了香港加密货币ETF市场的扩展空间。

结论：香港加密货币ETF的发展前景

尽管香港作为国际金融中心在加密货币领域具有一定的先发优势，但其加密货币ETF市场的发展仍面临诸多挑战。结构性障碍、监管偏见以及市场参与者的有限性，都使得香港加密货币ETF市场难以与美国市场相提并论。

然而随着全球对加密货币接受度的逐渐提升，香港加密货币ETF市场仍有可能逐步扩大其规模。为了实现这一目标，香港需要在多个方面进行改进，包括提高市场参与者的积极性、消除监管障碍以及加强对加密货币的市场教育与宣传。

香港加密货币ETF市场的成长仍需时日，但在全球加密货币市场的发展浪潮中，香港能否抓住机遇，实现突破，将取决于其能否有效应对当前的结构性挑战，并在市场竞争中找到自身的独特定位。