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香港加密货币ETF面临结构性障碍：发展困境与前景分析

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自2023年四月底香港推出加密货币现货ETF以来，其资产规模至今仅达到约3亿美元。相比美国市场，这一数字显得微不足道。香港加密货币交易所OSL的执行董事兼监管事务主管Gary Tiu在最近的一次会议上指出，香港资本市场的结构性问题及对加密货币的固有偏见，严重制约了加密货币ETF的发展。

本文将探讨香港加密货币ETF面临的主要障碍，并分析其未来发展前景。

香港加密货币ETF的结构性障碍

香港的加密货币ETF市场面临着显着的结构性障碍。根据Gary Tiu的分析，由于ETF允许任何人在市场上直接交易，这使得传统金融中介机构（如经纪人、私人银行、零售银行等）缺乏足够的激励来推广和分销ETF产品。

在传统基金和结构性产品中，这些中介机构通过分销金融产品赚取了大量佣金，而ETF的销售佣金仅为1%到2%，这显然无法激励这些中介机构积极参与。

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此外香港的监管机构和金融机构对加密货币ETF仍然存在一定的偏见。比特币和以太坊等加密货币被视为高风险资产类别，监管机构在批准此类金融产品时持更加谨慎的态度。这种固有的风险偏见进一步加剧了香港加密货币ETF的发展困境。

复星财富数字资产总监Chen Zhao也表达了类似的观点，他指出，香港的加密货币ETF市场缺乏足够的交易商和经纪商，香港市场的参与者主要分为三类：西方机构、中国机构和香港本地机构。

对于中国的经纪商和交易商而言，他们被限制或选择不参与加密货币ETF的交易；西方金融机构则倾向于在美国市场进行交易，因为美国市场提供了更多的费用和激励，且更容易获得ETF产品。相比之下，香港本地的参与者规模较小，这成为限制香港加密货币ETF成长的重要因素。

香港加密货币ETF的市场现状

根据SoSoValue的数据，香港的比特币现货ETF的资产总额仅为2.7亿美元，以太坊现货ETF的资产总额仅为3908万美元。而相比之下，美国的比特币现货ETF资产规模高达551亿美元，以太坊现货ETF的资产规模也达到了72.8亿美元。香港两者相加的资产规模仅为美国市场的0.48%，这显示出香港加密货币ETF市场规模的极度局限性。

彭博社分析师Eric Balchunas曾预测，香港的加密货币ETF发行量可能仅达到5亿美元。而且，由于中国政府对南向资金流动的严格控制，加密货币ETF可能会被一些持有比特币的中国投资者用作变现渠道，这可能对市场产生负面影响。这进一步限制了香港加密货币ETF市场的扩展空间。

结论：香港加密货币ETF的发展前景

尽管香港作为国际金融中心在加密货币领域具有一定的先发优势，但其加密货币ETF市场的发展仍面临诸多挑战。结构性障碍、监管偏见以及市场参与者的有限性，都使得香港加密货币ETF市场难以与美国市场相提并论。

然而随着全球对加密货币接受度的逐渐提升，香港加密货币ETF市场仍有可能逐步扩大其规模。为了实现这一目标，香港需要在多个方面进行改进，包括提高市场参与者的积极性、消除监管障碍以及加强对加密货币的市场教育与宣传。

香港加密货币ETF市场的成长仍需时日，但在全球加密货币市场的发展浪潮中，香港能否抓住机遇，实现突破，将取决于其能否有效应对当前的结构性挑战，并在市场竞争中找到自身的独特定位。

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香港资深传媒工作者，週刊总编辑，新闻和财经分析师，专栏作家。 在香港从事新闻工作近三十年，并从事香港多家大型传媒的管理层，包括華僑日報、东周刊等。

最长工作时间是在香港传媒工作，并任职高层管理层，长期对新闻、财经有深入研究，并指导编辑部工作，所从事的新闻报导，曾经长期占据香港传媒收视第一位，报导也经常引起中国和香港关注，在香港传媒界人脉甚广，也在财经界有大量关系。

目前对加密新闻和WEB 3发展产生浓厚兴趣并致力研究，香港政府将大力发展香港成为亚洲加密货币中心，确信中国有更多投资者会经香港投资加密货币市场，加密货币和WEB 3必然是未来香港金融主要潮流。 每篇在Techreport的专栏文章，都经大量资料收集和分析，并会跟香港相关产业人士交流，得出最新看法和结论。

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随着整体加密市场复苏，美国现货比特币ETF录得了更高的流入量，周四净流入达1.92亿美元。 其中，BlackRock的IBIT ETF主导了流入，约为1.576亿美元，而Grayscale的GBTC ETF则出现了中等规模的净流出。尽管比特币ETF获得了增长，但美国现货以太坊ETF在8月8日出现了287万美元的流出。 与此同时，比特币和以太坊自8月5日以来从多月低点略有回升，目前分别交易在60,300美元和3,600美元左右。 现货比特币ETF单日净流入1.92亿美元 根据SoSovalue的数据，美国现货比特币ETF在8月8日（星期四）累计净流入1.9256亿美元。这一大规模流入发生在整体加密市场经历剧烈下滑后显现复苏迹象之际。 当天，共有11只比特币ETF中的五只录得显著净流入，其中BlackRock的IBIT表现最佳，流入约为1.576亿美元。 WisdomTree的BTCW表现也非常出色，紧随IBIT之后，流入1.1852亿美元，创下自推出以来的最大流入量。BTCW的周四净流入相比周三的1050万美元（其之前的最高记录）增长了十倍。 此外，Fidelity的基金FBTC紧随其后，总流入额为6525万美元，而Ark Invest和21Shares的ARKB则累计流入3279万美元。VanEck的HODL也录得正向流入，流入金额为338万美元。 相对而言，Grayscale的GBTC则成为当天流出最多的基金，流出金额为1.8294亿美元。因此，GBTC的净流出将ETF整体资产流入削减至当天的1.9256亿美元。 现货比特币ETF的累计交易量在周四达到20亿美元，而前一天为17.9亿美元。截至8月8日，美国现货比特币ETF累计净流入为174.3亿美元。 现货以太坊ETF继续亏损，以太坊表现逊色于比特币 在8月8日，美国现货以太坊ETF录得几乎相等的流入和流出。ETH ETF的净流出为287万美元，总流出为278万美元。 其中，Grayscale的ETHE流出最多，达到1980万美元，而Fidelity的FETH则录得258万美元的净流出。 反之，BlackRock的ETHA基金获得了最大净流入，为1174万美元，Grayscale的小型以太坊信托紧随其后，流入金额为500万美元。 此外，周四以太坊ETF的交易量为3.3849亿美元，自推出以来总流出额为3.9023亿美元。 与此同时，比特币和以太坊在经历了近期市场低迷后略有回升。投资者情绪有所改善，恐惧与贪婪指数为56/100，表示中性，此前8月5日为极度恐惧。 整体加密市场在过去一天内上涨超过5%，总市值达到2.12万亿美元。比特币当前交易价格为60,693美元，较前一天上涨5.9%。以太坊价格目前徘徊在2,639美元，过去一天上涨7.97%，其市值为3,174.6亿美元。

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