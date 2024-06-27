香港在多伦多科技会议上展示其加密货币和Web3技术的实力

在最近于多伦多举行的一场科技会议上，香港展示了其在加密货币和Web3技术方面的跨境实力。香港政府部门旨在吸引外资，在加拿大向加密货币和Web3初创企业展示了其科技中心的优势。

此外，香港计划利用其与加拿大的税收协定来扩展Web3技术。

香港强大的加密货币和Web3格局

刚刚结束的多伦多科技大会—Collision 2024，于多伦多时间6月17日至6月20日举行。此次会议由香港驻多伦多经济贸易办事处（多伦多ETO）、StartmeupHK（SMUHK）和香港投资推广署（InvestHK）联合主办。

在活动期间，联合主办方突出了香港在加密货币和Web3领域的重要地位。他们将香港归类为全球支持初创科技生态系统发展的领先枢纽和地区。

此外，活动还设有一个名为“香港机遇：金融科技/加密货币/Web3及其他”的讨论环节。多伦多ETO主任Emily Mo参加了此次讨论，并谈到了香港对初创企业友好的监管立场。

根据Mo主任的说法，香港与加拿大的合作将把加拿大公司与香港、中国大陆及其他全球地区的合作伙伴连接起来。

Mo还指出，香港是一个国际金融中心，有潜力改变加拿大的科技企业。她指出，香港提供了一个充满活力的风险资本领域，税率比加拿大和大多数国家都要低。

此外，Mo表示，香港的创新规则突显了该地区在技术进步方面的立场。例如，香港支持上市前商业化的专业科技公司，这将有助于加拿大初创企业的成长。

香港与加拿大联盟旨在扩大其科技中心

香港与加拿大之间的合作涵盖多个领域。在她的演讲中，Mo还提到了香港对加拿大公司的资助举措。她指出，除了私人资金外，香港还提供公共资金和人才入境计划。

香港的众多资助计划吸引并便利了该地区的科技公司和专业人士。

此外，香港和加拿大政府已经观察了超过十年的税收协定。该协议旨在避免双重征税并防止个人和公司收入的逃税行为。

进一步而言，香港及其当局不断设法改善该地区的数字资产和Web3增长。6月22日，香港立法会议员吴杰庄宣布成立虚拟资产发展和Web3小组委员会。

根据这位立法者的说法，该委员会将收集来自全球Web3行业对关键政策的反馈。这些政策包括关于平衡技术、将AI与Web3整合以及法律和监管策略的信息。

所收集的信息将帮助当局在未来颁布相关法规和策略。

此外，香港在虚拟领域中已经区别于中国对加密货币的严格立场，成为一个金融中心。在接受数字资产的同时，香港还制定了措施来监管其加密货币行业。

在五月，香港关闭了所有未获许可的加密货币交易所。其监管检查覆盖了未遵守严格现场检查、反洗钱和反恐融资措施的行为。