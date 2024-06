香港在多伦多科技会议上展示其加密货币和Web3技术的实力

近24小时内狗狗币(DOGE)价格下跌了6.87%,在经历了短暂的看跌冷却后,出现了看涨逆转的迹象。令人感兴趣的是,这种逆转恰好使狗狗币进入了一个历史上显着的买入区间,根据MVRV比率的数据显示,狗狗币的短期内有望迎来强劲反弹。 MVRV比率(Market Value to Realized Value) 是一个衡量加密资产当前市值与已实现市值(即目前流通的币的总支付金额)之间关系的指标。 简单来说,MVRV展示了一种资产相对于其实际价值是被高估还是低估。当比率较高时,意味着资产可能被高估;而较低或负值的比率则暗示资产被低估,存在买入的机会。 狗狗币的MVRV比率及其历史意义 目前狗狗币的30天MVRV比率为-13%。历史数据显示,当MVRV比率在-8%至-20%之间时,通常是价格反弹的开始。在过去这些负MVRV时期常常伴随着显着的价格上涨。例如不久前,狗狗币价格在3月14日至3月20日期间下跌了31%,导致MVRV比率降至-15%。然而狗狗币随后迅速反弹,价格在3月28日达到0.2262美元,涨幅高达78%。 DOGE价格接下来的走势 截至撰写本文时,狗狗币的交易价格为0.1256美元,在过去24小时内上升了7%。单从MVRV比率来看,我们可能会很快看到狗狗币价格向上反弹。虽然这并不能保证即将出现的反弹,但它与过去导致狗狗币价格上涨的现象一致。 根据IntoTheBlock的数据,狗狗币目前处于一个重要的链上支撑位上。根据“In/Out of the Money”指标,狗狗币目前位于一个强支撑区,在这个区间内,投资者以平均价格0.106美元购买了418.1亿个DOGE代币。如果狗狗币价格进一步下跌并跌破0.11美元,这个需求区可能会非常重要。 PlayDoge 大放异彩预售募集资金近 500 万美元 在狗狗币目前处于一个重要的链上支撑位上,PlayDoge 正迅速获得关注。 它的成功部分原因在于没有政治背景,游戏本身很纯粹。 他们的目标很简单:通过将流行的备忘录文化与成功的、经过验证的 “游戏赚钱 “模式相结合,让玩家受益。 玩游戏也很简单:玩家只需饲养一只虚拟宠物 Doge,让人想起 90 年代的...