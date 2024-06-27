Countries
Close
chinese 中文 english English japanese 日本語 korean 한국어 vietnam Tiếng Việt portuguese Português (PT/BR)
Home 香港在多伦多科技会议上展示其加密货币和Web3技术的实力
加密货币新闻

香港在多伦多科技会议上展示其加密货币和Web3技术的实力

ada
Updated:

在最近于多伦多举行的一场科技会议上，香港展示了其在加密货币和Web3技术方面的跨境实力。香港政府部门旨在吸引外资，在加拿大向加密货币和Web3初创企业展示了其科技中心的优势。

此外，香港计划利用其与加拿大的税收协定来扩展Web3技术。

香港强大的加密货币和Web3格局

刚刚结束的多伦多科技大会—Collision 2024，于多伦多时间6月17日至6月20日举行。此次会议由香港驻多伦多经济贸易办事处（多伦多ETO）、StartmeupHK（SMUHK）和香港投资推广署（InvestHK）联合主办。

在活动期间，联合主办方突出了香港在加密货币和Web3领域的重要地位。他们将香港归类为全球支持初创科技生态系统发展的领先枢纽和地区。

🚀 寻找下一个100倍加密货币？
查看我们精选的加密货币预售，获取高回报

此外，活动还设有一个名为“香港机遇：金融科技/加密货币/Web3及其他”的讨论环节。多伦多ETO主任Emily Mo参加了此次讨论，并谈到了香港对初创企业友好的监管立场。

根据Mo主任的说法，香港与加拿大的合作将把加拿大公司与香港、中国大陆及其他全球地区的合作伙伴连接起来。

Mo还指出，香港是一个国际金融中心，有潜力改变加拿大的科技企业。她指出，香港提供了一个充满活力的风险资本领域，税率比加拿大和大多数国家都要低。

此外，Mo表示，香港的创新规则突显了该地区在技术进步方面的立场。例如，香港支持上市前商业化的专业科技公司，这将有助于加拿大初创企业的成长。

香港与加拿大联盟旨在扩大其科技中心

香港与加拿大之间的合作涵盖多个领域。在她的演讲中，Mo还提到了香港对加拿大公司的资助举措。她指出，除了私人资金外，香港还提供公共资金和人才入境计划。

香港的众多资助计划吸引并便利了该地区的科技公司和专业人士。

此外，香港和加拿大政府已经观察了超过十年的税收协定。该协议旨在避免双重征税并防止个人和公司收入的逃税行为。

进一步而言，香港及其当局不断设法改善该地区的数字资产和Web3增长。6月22日，香港立法会议员吴杰庄宣布成立虚拟资产发展和Web3小组委员会。

根据这位立法者的说法，该委员会将收集来自全球Web3行业对关键政策的反馈。这些政策包括关于平衡技术、将AI与Web3整合以及法律和监管策略的信息。

所收集的信息将帮助当局在未来颁布相关法规和策略。

此外，香港在虚拟领域中已经区别于中国对加密货币的严格立场，成为一个金融中心。在接受数字资产的同时，香港还制定了措施来监管其加密货币行业。

在五月，香港关闭了所有未获许可的加密货币交易所。其监管检查覆盖了未遵守严格现场检查、反洗钱和反恐融资措施的行为。

免责声明：本文中表达的意见不构成财务建议。我们鼓励读者在做出任何财务决定之前进行自己的研究并确定自己的风险承受能力。加密货币是一个高度波动、高风险的资产类别。

Tech Report- 编辑流程我们的编辑流程

Tech Report的 编辑政策 着重于提供对读者有实际价值的有用、准确的内容。我们只与具有特定领域知识的经验丰富的作者合作，包括技术最新发展、在线隐私、加密货币、软件等方面。我们的编辑政策确保每个主题都经过我们内部编辑的研究和策划。我们保持严格的新闻标准，每篇文章都是100%由真正的作者撰写的。 .
将 Tech Report 添加到您的谷歌新闻订阅源

Question & Answers (0)

Have a question? Our panel of experts will answer your queries. Post your Question

Leave a Reply

Write a Review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ada

Ada

Ada曾任旅游及人物专题记者，现为自由撰稿人，专注于研究加密货币市场及区块链等领域。凭借以往的采访及写作经验，敏锐捕捉经济和科技领域的最新动向，并以简明的文笔分享不断变化的加密货币资讯，帮助读者更好地掌握经济趋势。Ada对市场动态的深入理解，使她能够预测行业未来的发展方向，为投资者提供宝贵的见解。

Most Popular News

1 Solana行动使区块链更易访问　对$SOL和$SEAL有利好消息
2 香港在多伦多科技会议上展示其加密货币和Web3技术的实力
3 狗狗币价格进入梦寐以求的上升轨道　PlayDoge预售募集资金 500 万美元
4 NVDA内部人士抛售　交易者涌向AI和Meme币　WienerAI 13倍预测
5 TON链生态蓬勃发展市值总额突破200亿美元　Base链迷因币也迅速崛起

Latest News

加密货币新闻

Solana行动使区块链更易访问　对$SOL和$SEAL有利好消息

esther
加密货币新闻

狗狗币价格进入梦寐以求的上升轨道　PlayDoge预售募集资金 500 万美元

mark

近24小时内狗狗币（DOGE）价格下跌了6.87%，在经历了短暂的看跌冷却后，出现了看涨逆转的迹象。令人感兴趣的是，这种逆转恰好使狗狗币进入了一个历史上显着的买入区间，根据MVRV比率的数据显示，狗狗币的短期内有望迎来强劲反弹。 MVRV比率（Market Value to Realized Value） 是一个衡量加密资产当前市值与已实现市值（即目前流通的币的总支付金额）之间关系的指标。 简单来说，MVRV展示了一种资产相对于其实际价值是被高估还是低估。当比率较高时，意味着资产可能被高估；而较低或负值的比率则暗示资产被低估，存在买入的机会。 狗狗币的MVRV比率及其历史意义 目前狗狗币的30天MVRV比率为-13%。历史数据显示，当MVRV比率在-8%至-20%之间时，通常是价格反弹的开始。在过去这些负MVRV时期常常伴随着显着的价格上涨。例如不久前，狗狗币价格在3月14日至3月20日期间下跌了31%，导致MVRV比率降至-15%。然而狗狗币随后迅速反弹，价格在3月28日达到0.2262美元，涨幅高达78%。 DOGE价格接下来的走势 截至撰写本文时，狗狗币的交易价格为0.1256美元，在过去24小时内上升了7%。单从MVRV比率来看，我们可能会很快看到狗狗币价格向上反弹。虽然这并不能保证即将出现的反弹，但它与过去导致狗狗币价格上涨的现象一致。 根据IntoTheBlock的数据，狗狗币目前处于一个重要的链上支撑位上。根据“In/Out of the Money”指标，狗狗币目前位于一个强支撑区，在这个区间内，投资者以平均价格0.106美元购买了418.1亿个DOGE代币。如果狗狗币价格进一步下跌并跌破0.11美元，这个需求区可能会非常重要。 PlayDoge 大放异彩预售募集资金近 500 万美元 在狗狗币目前处于一个重要的链上支撑位上，PlayDoge 正迅速获得关注。 它的成功部分原因在于没有政治背景，游戏本身很纯粹。 他们的目标很简单：通过将流行的备忘录文化与成功的、经过验证的 “游戏赚钱 “模式相结合，让玩家受益。 玩游戏也很简单：玩家只需饲养一只虚拟宠物 Doge，让人想起 90 年代的...

加密货币新闻

NVDA内部人士抛售　交易者涌向AI和Meme币　WienerAI 13倍预测

esther

全球最大的GPU制造商Nvidia在过去五天内股价下跌了11.16%。Nvidia的总裁Jensen Huang和其他高管今年已经清仓了价值近8亿美元的NVDA股票，这可能是投资者的一个警示信号，与公司限制GPU销售的举措同时出现。 与此同时，加密货币市场因大多数代币在过去七天内下跌而陷入恐慌，只有Meme币和AI币显示出了强大的韧性，尽管Nvidia面临困境。 WienerAI作为AI Meme币领域的最新参与者，在熊市期间的预售中筹集了超过640万美元，有望在2025年底前激增13倍。利用当前的AI趋势可能是Nvidia股价反弹的关键，也是WienerAI投资者获取巨大收益的途径。 Nvidia 让位于 Microsoft，聚焦于B2B 这个3万亿美元的市值，自2023年以来增长了3倍，主要归因于对GPU在AI处理中的爆炸性需求。今天，它滑落至第三位，让位给了微软和苹果。 然而，Nvidia 失去头号公司的桂冠并不是令人担忧的原因 — 这是一场激烈的竞争，我们预计这三家公司会一段时间内互相交替。今年 Nvidia 内部人士抛售超过 8 亿美元的股票，是一个更大的关注点。 尽管一些分析师指出这可能是一个预先计划好的程序，以避免内幕交易的指控，但抛售的时间点引起了人们的关注。在不到两周内，黄仁勋抛售了价值近 9500 万美元的 NVDA 股票。高管们掌握比公众更多的公司信息，他们可能在其他人察觉到之前感受到了市场的放缓。 此外，Nvidia 正在限制其消费者级别 GPU（B2C）的生产，并专注于企业间市场（B2B）。这表明 Nvidia 预期市场的普遍下滑将影响消费者支出，或者战略性地调整其目标以适应 B2B 领域对AI需求的增长。  ...

加密货币新闻

TON链生态蓬勃发展市值总额突破200亿美元　Base链迷因币也迅速崛起

mark
加密货币新闻

区块链技术的飞跃——Solana 的 ZK 压缩解决成本和可扩展性问题

ada
加密货币新闻

狗狗模因币预售尽管市场熊市募集500万美元　P2E加密是否是未来？

esther
加密货币新闻

如何在24小時预售结束前参加 Sealana 空投 – 投資下一个百倍迷因币！

mark

规定和高风险投资警告：交易外汇、差价合约（CFD）和加密货币具有高度的投机性，存在一定风险，可能不适合所有投资者。你可能会失去部分或全部投资的资本，因此你不应该用不能承受损失的资本进行投机。本网站上的内容不应视为投资建议。投资具有投机性。投资时您的资本存在风险。请注意，我们确实会收取广告费，用于引导用户开立与经纪商/广告商的帐户和/或将流量引导至广告商网站。

该网站上的加密货币促销活动不符合英国金融促销制度，并不面向英国消费者。

© Copyright 2024 The Tech Report Inc. All Rights Reserved.