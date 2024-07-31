Countries
Close
chinese 中文 english English japanese 日本語 korean 한국어 vietnam Tiếng Việt portuguese Português (PT/BR)
Home 香港立法会议员吴杰庄推动将比特币纳入国家金融储备
加密货币新闻

香港立法会议员吴杰庄推动将比特币纳入国家金融储备

esther
更新日期:
免责声明
免责声明
在我们的内容中，我们偶尔会包含联盟推广连结。如果你点击这些连结，我们可能会获得佣金，但这不会对你产生任何额外费用。你使用本网站即表示你接受我们的条款和条件以及我们的隐私政策。

The Tech Report - 中文 为何信任Tech Report Arrow down

Tech Report是互联网上最资深的硬件、新闻和科技评测网站之一。我们撰写有用的技术指南、公正的产品评测，并报道最新的科技和加密货币新闻。我们保持编辑独立性，并认为内容质量和事实准确性是不可妥协的。

补充信息
Close icon

我们编辑团队的专业知识涵盖了对我们的使命至关重要的多种背景，包括网络安全、金融与金融科技、在线隐私和硬件。 我们真正专注于提供用户价值，这是我们编辑标准的核心。

香港立法会议员吴杰庄表示，比特币值得作为国家储备资产考虑

在X上的一篇帖子中，吴杰庄透露计划与各方合作，探讨将比特币纳入香港金融储备的可能性

这些言论是在前美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）在刚刚结束的纳什维尔比特币会议上的演讲之后发表的。

比特币：是否值得纳入国家金融储备？

这位立法会议员强调了比特币日益增长的受欢迎度和全球认可度。比特币常被视为数字黄金和潜在的抗通胀工具。

🚀 寻找下一个100倍加密货币？
查看我们精选的加密货币预售，获取高回报

吴杰庄指出，将比特币纳入香港的战略金融储备可能会带来好处，特别是考虑到该地区日益增长的Web3生态系统。他表示，在适当的监管框架下，香港可以顺利地将比特币纳入财政储备。

吴杰庄的言论正值全球对Web3和数字资产的采用日益增加之际。此外，由于比特币的去中心化性质、有限供应和金融理念，许多人认为它是对抗政府控制和经济不稳定的避风港。

这位香港立法者表示，这种日益增长的受欢迎度使得将比特币与现有金融系统结合起来是合理的。此外，吴杰庄一直强烈倡导Web3、比特币和更广泛的数字资产行业。他一直公开支持香港成为数字资产中心的努力。

在四月份的一篇X帖子中，吴杰庄欢迎比特币ETF在香港的推出。他认为，香港的比特币ETF将对该地区作为国际虚拟资产中心的地位产生重大影响。

在他最新的帖子中，吴杰庄指出，Web3代表了技术和应用创新。他强调了香港吸引全球人才、加密货币交易所以及其他区块链和加密项目以促进创新和技术发展的努力。

吴杰庄的最新提议是扩展和加强香港Web3生态系统的更广泛计划的一部分。然而，他承认，要实现这一目标，必须进行彻底的研究和遵守监管要求。

特朗普承诺实施战略比特币储备政策

前美国总统唐纳德·特朗普在周六于2024年比特币大会上的讲话中做出了大胆声明。如果他赢得即将到来的选举，特朗普承诺将创建一个友好的加密货币监管环境，首要措施是解雇证券交易委员会主席加里·根斯勒（Gary Gensler）。

值得注意的是，由于根斯勒的严格执法方式，许多人认为这种做法不合法，他已成为加密行业的敌人。行业领袖认为，根斯勒将大多数加密资产归类为证券的做法是一种不必要的敌对行为，这可能会扼杀美国的创新。

因此，特朗普的声明赢得了加密爱好者的欢呼，现场的人们对他表示热烈支持

此外，特朗普表示，他将创建一个战略比特币储备，并停止美国出售其比特币持有量。这一举措可能会看到美国联邦储备系统（美联储）收购并持有比特币，而不是出售，以此来加强经济。

美国目前持有约213,000个比特币，这些比特币来自各种执法行动。

特朗普表示：“这是我政府的政策……将保持美国政府目前持有或未来获取的100%的比特币。”

此外，这位美国共和党总统候选人承诺结束反加密政策，并为数字资产的增长提供支持环境。

Tech Report- 编辑流程我们的编辑流程

Tech Report的 编辑政策 着重于提供对读者有实际价值的有用、准确的内容。我们只与具有特定领域知识的经验丰富的作者合作，包括技术最新发展、在线隐私、加密货币、软件等方面。我们的编辑政策确保每个主题都经过我们内部编辑的研究和策划。我们保持严格的新闻标准，每篇文章都是100%由真正的作者撰写的。 .
将 Tech Report 添加到您的谷歌新闻订阅源

Question & Answers (0)

Have a question? Our panel of experts will answer your queries. Post your Question

发表回复

Write a Review

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

Esther

Esther

Esther作为自由撰稿人已经有一段时间，撰写的文章数已百计，涉及的范畴众多。

她拥有国际新闻学学士学位，毕业后从事相关职业，从财经、时事新闻、体育、娱乐等领域均有触及。Esther更曾在中国内地、澳洲的中文报纸中担任过财经编辑，对于报道经济类领域新闻有相关经验，同时亦了解多国的经济发展趋势。

随着时间过去，Esther更跟紧时代的变化，从当初的经济发展，到现今流行的加密货币市场均有所研究，绝对能为你提供相关信息和专业意见。除此之外，Esther的新闻触角明锐，总能走在前方，为大家带来不同国家有关经济的信息来源。

曾在中国内地、香港、澳洲等地担任过记者的Esther，对于不同地方的经济领域均有独到的心得和意见，总是能以快捷作出报道，报道的内容从当地的经济发展，到元宇宙、NFT、加密市场、加密货币等均有接触，是投资者的好帮手。想了解更多经济新闻，绝对要看看她所撰写的文章和内容，绝对能为你打开前往经济世界的大门。

最热门新闻

1 8月牛市加密货币的狂欢：SHIB、BONK和Pepe Unchained的崛起
2 马斯克谈加密货币：比特币和狗狗币的优点与局限
3 香港立法会议员吴杰庄推动将比特币纳入国家金融储备
4 川普在比特币大会2024力挺比特币　BTC价格直逼七万美元新高
5 特朗普承诺将美国打造成比特币超级大国　永不出售$BTC

最新消息

加密货币新闻

8月牛市加密货币的狂欢：SHIB、BONK和Pepe Unchained的崛起

mark
加密货币新闻

马斯克谈加密货币：比特币和狗狗币的优点与局限

mark

在加密货币世界中，特斯拉执行长马斯克（Elon Musk）一...

加密货币新闻

川普在比特币大会2024力挺比特币　BTC价格直逼七万美元新高

mark

随着美国前总统及共和党总统候选人唐纳德·川普（Donald ...

加密货币新闻

特朗普承诺将美国打造成比特币超级大国　永不出售$BTC

mark
加密货币新闻

比特币逼近70,000美元历史新高　AI币WienerAI预售即将在24小时内结束

mark
加密货币新闻

加密分析师揭示XRP价格跌破 $0.60 的原因

esther
加密货币新闻

川普在比特币大会2024上惊人言论全文：Bitcoin is going to the moon！

mark

规定和高风险投资警告：交易外汇、差价合约（CFD）和加密货币具有高度的投机性，存在一定风险，可能不适合所有投资者。你可能会失去部分或全部投资的资本，因此你不应该用不能承受损失的资本进行投机。本网站上的内容不应视为投资建议。投资具有投机性。投资时您的资本存在风险。请注意，我们确实会收取广告费，用于引导用户开立与经纪商/广告商的帐户和/或将流量引导至广告商网站。

该网站上的加密货币促销活动不符合英国金融促销制度，并不面向英国消费者。

© Copyright 2024 The Tech Report Inc. All Rights Reserved.