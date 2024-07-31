香港立法会议员吴杰庄推动将比特币纳入国家金融储备

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香港立法会议员吴杰庄表示，比特币值得作为国家储备资产考虑。

在X上的一篇帖子中，吴杰庄透露计划与各方合作，探讨将比特币纳入香港金融储备的可能性。

Former U.S. President Trump recently gave a speech at the U.S. Bitcoin Summit, sharing his views on Bitcoin. Bitcoin and Web3 have already gained the attention and development of countries around the world, and Hong Kong is also actively becoming a hub to promote technological… pic.twitter.com/e1UFCb6g1q — Johnny Ng 吴杰庄 (@Johnny_nkc) July 28, 2024

这些言论是在前美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）在刚刚结束的纳什维尔比特币会议上的演讲之后发表的。

比特币：是否值得纳入国家金融储备？

这位立法会议员强调了比特币日益增长的受欢迎度和全球认可度。比特币常被视为数字黄金和潜在的抗通胀工具。

吴杰庄指出，将比特币纳入香港的战略金融储备可能会带来好处，特别是考虑到该地区日益增长的Web3生态系统。他表示，在适当的监管框架下，香港可以顺利地将比特币纳入财政储备。

吴杰庄的言论正值全球对Web3和数字资产的采用日益增加之际。此外，由于比特币的去中心化性质、有限供应和金融理念，许多人认为它是对抗政府控制和经济不稳定的避风港。

这位香港立法者表示，这种日益增长的受欢迎度使得将比特币与现有金融系统结合起来是合理的。此外，吴杰庄一直强烈倡导Web3、比特币和更广泛的数字资产行业。他一直公开支持香港成为数字资产中心的努力。

在四月份的一篇X帖子中，吴杰庄欢迎比特币ETF在香港的推出。他认为，香港的比特币ETF将对该地区作为国际虚拟资产中心的地位产生重大影响。

在他最新的帖子中，吴杰庄指出，Web3代表了技术和应用创新。他强调了香港吸引全球人才、加密货币交易所以及其他区块链和加密项目以促进创新和技术发展的努力。

吴杰庄的最新提议是扩展和加强香港Web3生态系统的更广泛计划的一部分。然而，他承认，要实现这一目标，必须进行彻底的研究和遵守监管要求。

特朗普承诺实施战略比特币储备政策

前美国总统唐纳德·特朗普在周六于2024年比特币大会上的讲话中做出了大胆声明。如果他赢得即将到来的选举，特朗普承诺将创建一个友好的加密货币监管环境，首要措施是解雇证券交易委员会主席加里·根斯勒（Gary Gensler）。

值得注意的是，由于根斯勒的严格执法方式，许多人认为这种做法不合法，他已成为加密行业的敌人。行业领袖认为，根斯勒将大多数加密资产归类为证券的做法是一种不必要的敌对行为，这可能会扼杀美国的创新。

因此，特朗普的声明赢得了加密爱好者的欢呼，现场的人们对他表示热烈支持。

此外，特朗普表示，他将创建一个战略比特币储备，并停止美国出售其比特币持有量。这一举措可能会看到美国联邦储备系统（美联储）收购并持有比特币，而不是出售，以此来加强经济。

美国目前持有约213,000个比特币，这些比特币来自各种执法行动。

特朗普表示：“这是我政府的政策……将保持美国政府目前持有或未来获取的100%的比特币。”

此外，这位美国共和党总统候选人承诺结束反加密政策，并为数字资产的增长提供支持环境。