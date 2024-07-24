Countries
Close
chinese 中文 english English japanese 日本語 korean 한국어 vietnam Tiếng Việt portuguese Português (PT/BR)
Home 香港金管局推出稳定币「沙盒」计划　推动虚拟资产市场发展
加密货币新闻

香港金管局推出稳定币「沙盒」计划　推动虚拟资产市场发展

kaman
更新日期:
免责声明
免责声明
在我们的内容中，我们偶尔会包含联盟推广连结。如果你点击这些连结，我们可能会获得佣金，但这不会对你产生任何额外费用。你使用本网站即表示你接受我们的条款和条件以及我们的隐私政策。

The Tech Report - 中文 为何信任Tech Report Arrow down

Tech Report是互联网上最资深的硬件、新闻和科技评测网站之一。我们撰写有用的技术指南、公正的产品评测，并报道最新的科技和加密货币新闻。我们保持编辑独立性，并认为内容质量和事实准确性是不可妥协的。

补充信息
Close icon

我们编辑团队的专业知识涵盖了对我们的使命至关重要的多种背景，包括网络安全、金融与金融科技、在线隐私和硬件。 我们真正专注于提供用户价值，这是我们编辑标准的核心。

香港金融管理局（金管局）于2024年7月18日公佈了参与稳定币发行人「沙盒」计划的机构名单，并与财经事务及库务局（财库局）于前一日发表了稳定币发行人监管制度的立法建议谘询总结。这一举措标誌着香港在虚拟资产领域迈出了重要一步，旨在推动稳定币的合规发展，同时保障金融稳定。

在此次公布的「沙盒」计划中，参与的机构包括京东币链科技（香港）有限公司、圆币创新科技有限公司、渣打银行（香港）有限公司、安拟集团有限公司（Animoca Brands Limited）以及香港电讯有限公司。这些机构展示了在香港发展稳定币业务的真实意愿和合理计划，并承诺在「沙盒」下进行的运作会在限制范围内和风险可控的情况下进行。

香港金管局表示，随着虚拟资产的日益普及，绝大多数公众意见回应者认同需要为法币稳定币发行人引入监管制度，以适当管理潜在的货币与金融稳定风险，并提供具透明度和合适的规范。

推动香港稳定币生态系统

此次「沙盒」计划于2024年3月推出，是金管局推动香港稳定币生态系统可持续和负责任发展的重要举措之一。该计划允许有意在香港发行稳定币的机构测试其运作计划，并与金管局就拟议的监管要求进行双向沟通，以制定切合目的和风险为本的监管制度。

🚀 寻找下一个100倍加密货币？
查看我们精选的加密货币预售，获取高回报

「沙盒」参与者必须遵守相关要求，在起步阶段不会涉及使用公众资金，也不会以「沙盒」名义向公众集资或提供相关产品。香港市民需对声称与「沙盒」有关的潜在诈骗行为保持警惕。如果「沙盒」参与者因测试范围的调整而可有限度使用公众资金，香港金管局会另行作出公布。

金管局表示，将继续处理参与「沙盒」的查询和申请，如有新的参与者，将适时公布名单。财库局局长许正宇表示：「除了现行的虚拟资产交易平台监管制度，建立法币稳定币发行人的发牌制度将加强香港的虚拟资产规管框架，与国际标准保持一致，并有效缓减发行法币稳定币相关活动对金融稳定所构成的风险。」

有助于提高市场信心

金管局总裁余伟文则表示：「我们衷心感谢回应者提供了宝贵的意见，亦对他们普遍支持拟议的监管制度感到鼓舞。我们相信一个良好的监管环境有助推动香港稳定币生态系统可持续和负责任的发展。」

此次「沙盒」计划的推出，反映了香港对虚拟资产市场的高度重视和积极态度。金管局和财库局共同努力，致力于为稳定币发行人提供一个透明、公正且安全的运营环境。这不仅有助于提高市场信心，还将吸引更多国际和本地的金融科技企业来港发展，促进香港成为全球领先的虚拟资产中心。

京东币链科技（香港）有限公司、圆币创新科技有限公司、渣打银行（香港）有限公司、Animoca Brands Limited和香港电讯有限公司作为首批参与机构，将在「沙盒」计划中展开他们的稳定币项目。这些机构在各自领域都具有丰富的经验和资源，预计能够为香港的稳定币生态系统带来创新和活力。

随着「沙盒」计划的进一步推进，金管局将继续监察和评估参与机构的运作情况，确保其合规性和风险管理能力。同时金管局也将根据实际情况不断完善和优化监管制度，以适应市场的发展需求。

结论

香港金管局此次公布的稳定币发行人「沙盒」计划，是推动香港虚拟资产市场健康发展的重要举措。通过引入多家具有实力和创新能力的机构参与，香港有望在全球虚拟资产市场中佔据更重要的地位，为实现金融科技的创新和可持续发展奠定坚实基础。

Tech Report- 编辑流程我们的编辑流程

Tech Report的 编辑政策 着重于提供对读者有实际价值的有用、准确的内容。我们只与具有特定领域知识的经验丰富的作者合作，包括技术最新发展、在线隐私、加密货币、软件等方面。我们的编辑政策确保每个主题都经过我们内部编辑的研究和策划。我们保持严格的新闻标准，每篇文章都是100%由真正的作者撰写的。 .
将 Tech Report 添加到您的谷歌新闻订阅源

Question & Answers (0)

Have a question? Our panel of experts will answer your queries. Post your Question

发表回复

Write a Review

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

Kaman

Kaman

Kaman是一位在财经领域拥有丰富经验的专业撰稿人和翻译人员。她拥有国际新闻学学士学位，并在香港和中国内地担任过财经和社会时事编辑的职位。她对于区块链、NFT、加密货币和元宇宙等领域具有浓厚的兴趣。

凭借多年的经验，Kaman与多个网站合作撰写了各种与加密货币相关的文章。她在Web 3.0、虚拟货币新闻、加密货币、营销和搜索引擎优化方面拥有超过5年的经验。她对于金融、投资和加密货币交易充满热情，并且每天都关注市场动态。

作为Business 2 Community的自由撰稿人，Kamen专注于介绍新的加密货币项目、预测特定代币的价格、市场和经济状况新闻，并为初学者撰写指南。她致力于撰写简单易懂、对于初学者易于理解的文章，帮助读者了解加密货币领域的知识和趋势。

Kaman Linkedin

最热门新闻

1 香港金管局推出稳定币「沙盒」计划　推动虚拟资产市场发展
2 SEC批准 $ETH ETF　WienerAI预售火箭升空　超过700万美元　仅剩7天购买时间
3 迷因币热潮Mister Miggles飙升900倍后Wiener AI的强势崛起
4 以太坊ETF即将于7月23日推出　引发市场热议牛市來臨
5 Solana每日交易量激增83.41%　GameFi项目Mega Dice筹集160万美元

最新消息

加密货币新闻

SEC批准 $ETH ETF　WienerAI预售火箭升空　超过700万美元　仅剩7天购买时间

esther
加密货币新闻

迷因币热潮Mister Miggles飙升900倍后Wiener AI的强势崛起

mark

近期加密货币市场中迷因币的热潮再度掀起，吸引了大量投资者的关...

加密货币新闻

以太坊ETF即将于7月23日推出　引发市场热议牛市來臨

mark

随着7月23日的临近，市场对以太坊ETF的推出充满期待。根据...

加密货币新闻

Solana每日交易量激增83.41%　GameFi项目Mega Dice筹集160万美元

esther
加密货币新闻

2024年GameFi投资熱潮：游戏与加密货币的未来和最佳 P2E币

mark
加密货币新闻

川普和普京力撑-全球加速进入加密货币时代

mark
加密货币新闻

比特币散户投资者需求跌至三年低点　牛市结束了吗？

esther

规定和高风险投资警告：交易外汇、差价合约（CFD）和加密货币具有高度的投机性，存在一定风险，可能不适合所有投资者。你可能会失去部分或全部投资的资本，因此你不应该用不能承受损失的资本进行投机。本网站上的内容不应视为投资建议。投资具有投机性。投资时您的资本存在风险。请注意，我们确实会收取广告费，用于引导用户开立与经纪商/广告商的帐户和/或将流量引导至广告商网站。

该网站上的加密货币促销活动不符合英国金融促销制度，并不面向英国消费者。

© Copyright 2024 The Tech Report Inc. All Rights Reserved.