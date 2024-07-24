香港金管局推出稳定币「沙盒」计划　推动虚拟资产市场发展

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香港金融管理局（金管局）于2024年7月18日公佈了参与稳定币发行人「沙盒」计划的机构名单，并与财经事务及库务局（财库局）于前一日发表了稳定币发行人监管制度的立法建议谘询总结。这一举措标誌着香港在虚拟资产领域迈出了重要一步，旨在推动稳定币的合规发展，同时保障金融稳定。

在此次公布的「沙盒」计划中，参与的机构包括京东币链科技（香港）有限公司、圆币创新科技有限公司、渣打银行（香港）有限公司、安拟集团有限公司（Animoca Brands Limited）以及香港电讯有限公司。这些机构展示了在香港发展稳定币业务的真实意愿和合理计划，并承诺在「沙盒」下进行的运作会在限制范围内和风险可控的情况下进行。

香港金管局表示，随着虚拟资产的日益普及，绝大多数公众意见回应者认同需要为法币稳定币发行人引入监管制度，以适当管理潜在的货币与金融稳定风险，并提供具透明度和合适的规范。

推动香港稳定币生态系统

此次「沙盒」计划于2024年3月推出，是金管局推动香港稳定币生态系统可持续和负责任发展的重要举措之一。该计划允许有意在香港发行稳定币的机构测试其运作计划，并与金管局就拟议的监管要求进行双向沟通，以制定切合目的和风险为本的监管制度。

「沙盒」参与者必须遵守相关要求，在起步阶段不会涉及使用公众资金，也不会以「沙盒」名义向公众集资或提供相关产品。香港市民需对声称与「沙盒」有关的潜在诈骗行为保持警惕。如果「沙盒」参与者因测试范围的调整而可有限度使用公众资金，香港金管局会另行作出公布。

金管局表示，将继续处理参与「沙盒」的查询和申请，如有新的参与者，将适时公布名单。财库局局长许正宇表示：「除了现行的虚拟资产交易平台监管制度，建立法币稳定币发行人的发牌制度将加强香港的虚拟资产规管框架，与国际标准保持一致，并有效缓减发行法币稳定币相关活动对金融稳定所构成的风险。」

有助于提高市场信心

金管局总裁余伟文则表示：「我们衷心感谢回应者提供了宝贵的意见，亦对他们普遍支持拟议的监管制度感到鼓舞。我们相信一个良好的监管环境有助推动香港稳定币生态系统可持续和负责任的发展。」

此次「沙盒」计划的推出，反映了香港对虚拟资产市场的高度重视和积极态度。金管局和财库局共同努力，致力于为稳定币发行人提供一个透明、公正且安全的运营环境。这不仅有助于提高市场信心，还将吸引更多国际和本地的金融科技企业来港发展，促进香港成为全球领先的虚拟资产中心。

京东币链科技（香港）有限公司、圆币创新科技有限公司、渣打银行（香港）有限公司、Animoca Brands Limited和香港电讯有限公司作为首批参与机构，将在「沙盒」计划中展开他们的稳定币项目。这些机构在各自领域都具有丰富的经验和资源，预计能够为香港的稳定币生态系统带来创新和活力。

随着「沙盒」计划的进一步推进，金管局将继续监察和评估参与机构的运作情况，确保其合规性和风险管理能力。同时金管局也将根据实际情况不断完善和优化监管制度，以适应市场的发展需求。

结论

香港金管局此次公布的稳定币发行人「沙盒」计划，是推动香港虚拟资产市场健康发展的重要举措。通过引入多家具有实力和创新能力的机构参与，香港有望在全球虚拟资产市场中佔据更重要的地位，为实现金融科技的创新和可持续发展奠定坚实基础。