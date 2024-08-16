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比特币跌破60,000美元　比特币投资者还能保持冷静吗？

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  • $BTC跌破关键的$60K支撑位，尽管CPI数据好于预期。
  • 投资者对全球经济前景表示担忧。
  • 45%的$BTC供应在六个月内未动，显示出“钻石手”投资者的持久性。

上周，$BTC投资者面临了死亡交叉形态。本周，尽管CPI数据表现积极，但$BTC在消息发布后下跌超过5%

比特币近期的价格波动暗示了不仅仅是典型的加密货币波动，它们反映了投资者对全球经济状况的严重担忧。

是时候深入分析这些走势、市场情绪和潜在的未来趋势，看看为什么投资者在$BTC跌破$60K时依然保持“钻石手”。

CPI剧变之后，投资者的下一步是什么？

在CPI数据好于预期之后，$BTC却暴跌。是什么让投资者如此紧张？

尽管CPI数据显示通胀放缓（低于3%），但这仍不足以消除更广泛的市场担忧。投资者越来越担心宏观经济问题，如通胀和央行政策。

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面对这些担忧，即使是降息的可能性也加剧了看跌情绪

此外，$BTC当前的价格（目前为$58,490）在两个潜在的价格走势之间摇摆不定，增加了市场的担忧。

比特币在两极之间徘徊

分析师预测了两种可能情景：

  1. $BTC可能达到新的历史高点，接近$70K（甚至推升至$100K）
  2. $BTC可能下跌至$48K

目前，$BTC的交易价格低于关键阻力位，约在$60K到$61K之间。

技术分析强调了相对强弱指数（RSI）的重要性，目前RSI为中性43，表明市场犹豫不决。突破关键阻力位可能预示着看涨趋势，而未能突破则可能导致看跌结果。

回顾一下，$BTC在7月29日最后一次接近$70K的高点。此后，它曾短暂跌破$50K，然后在市场逆风中反弹至当前水平。

投资者似乎对$BTC本身的关注减少，更多地担心全球市场趋势。日本银行在8月初决定加息引发了全球抛售，使投资者感到紧张和不安。

“钻石手”归来

一个积极的迹象可能来自于投资者自身。市场虽然动荡不安，但大多数投资者既没有买入也没有卖出，而是选择持币待涨。

根据Cointelegraph的报道，近一半的$BTC供应量在几个月内几乎没有变化。

最近从Mt. Gox释放的比特币对市场没有产生实质性的影响。

这两个因素表明，大多数比特币投资者在$BTC跌破$60K时仍保持“钻石手”。他们愿意持有$BTC，穿越当前的市场动荡。

从这个角度看，$BTC最近的走势更加合理。问题仍然是——$BTC会因CPI数据和全球市场平稳而反弹吗？还是持续的担忧会将$BTC推向更低？只有时间能揭晓答案。

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Esther

Esther

Esther作为自由撰稿人已经有一段时间，撰写的文章数已百计，涉及的范畴众多。

她拥有国际新闻学学士学位，毕业后从事相关职业，从财经、时事新闻、体育、娱乐等领域均有触及。Esther更曾在中国内地、澳洲的中文报纸中担任过财经编辑，对于报道经济类领域新闻有相关经验，同时亦了解多国的经济发展趋势。

随着时间过去，Esther更跟紧时代的变化，从当初的经济发展，到现今流行的加密货币市场均有所研究，绝对能为你提供相关信息和专业意见。除此之外，Esther的新闻触角明锐，总能走在前方，为大家带来不同国家有关经济的信息来源。

曾在中国内地、香港、澳洲等地担任过记者的Esther，对于不同地方的经济领域均有独到的心得和意见，总是能以快捷作出报道，报道的内容从当地的经济发展，到元宇宙、NFT、加密市场、加密货币等均有接触，是投资者的好帮手。想了解更多经济新闻，绝对要看看她所撰写的文章和内容，绝对能为你打开前往经济世界的大门。

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