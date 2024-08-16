比特币跌破60,000美元　比特币投资者还能保持冷静吗？

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上周，$BTC投资者面临了死亡交叉形态。本周，尽管CPI数据表现积极，但$BTC在消息发布后下跌超过5%。

比特币近期的价格波动暗示了不仅仅是典型的加密货币波动，它们反映了投资者对全球经济状况的严重担忧。



是时候深入分析这些走势、市场情绪和潜在的未来趋势，看看为什么投资者在$BTC跌破$60K时依然保持“钻石手”。

CPI剧变之后，投资者的下一步是什么？

在CPI数据好于预期之后，$BTC却暴跌。是什么让投资者如此紧张？

尽管CPI数据显示通胀放缓（低于3%），但这仍不足以消除更广泛的市场担忧。投资者越来越担心宏观经济问题，如通胀和央行政策。

面对这些担忧，即使是降息的可能性也加剧了看跌情绪。

此外，$BTC当前的价格（目前为$58,490）在两个潜在的价格走势之间摇摆不定，增加了市场的担忧。

比特币在两极之间徘徊

分析师预测了两种可能情景：

$BTC可能达到新的历史高点，接近$70K（甚至推升至$100K） $BTC可能下跌至$48K

目前，$BTC的交易价格低于关键阻力位，约在$60K到$61K之间。

技术分析强调了相对强弱指数（RSI）的重要性，目前RSI为中性43，表明市场犹豫不决。突破关键阻力位可能预示着看涨趋势，而未能突破则可能导致看跌结果。

回顾一下，$BTC在7月29日最后一次接近$70K的高点。此后，它曾短暂跌破$50K，然后在市场逆风中反弹至当前水平。

投资者似乎对$BTC本身的关注减少，更多地担心全球市场趋势。日本银行在8月初决定加息引发了全球抛售，使投资者感到紧张和不安。

“钻石手”归来

一个积极的迹象可能来自于投资者自身。市场虽然动荡不安，但大多数投资者既没有买入也没有卖出，而是选择持币待涨。

根据Cointelegraph的报道，近一半的$BTC供应量在几个月内几乎没有变化。

45% of #Bitcoin’s supply hasn’t moved in 6 months, and long-term holders seem unfazed by market swings, reinforcing their commitment to $BTC. pic.twitter.com/FveEmLAnDs — Cointelegraph (@Cointelegraph) August 14, 2024

最近从Mt. Gox释放的比特币对市场没有产生实质性的影响。

这两个因素表明，大多数比特币投资者在$BTC跌破$60K时仍保持“钻石手”。他们愿意持有$BTC，穿越当前的市场动荡。

从这个角度看，$BTC最近的走势更加合理。问题仍然是——$BTC会因CPI数据和全球市场平稳而反弹吗？还是持续的担忧会将$BTC推向更低？只有时间能揭晓答案。