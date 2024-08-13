美国国税局放宽加密货币申报要求：新草案简化纳税流程

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随着加密货币市场的不断发展，美国国税局（IRS）在税务监管方面的立场也逐渐发生变化。近期IRS 发布了最新的 1099-DA 税表草案，该草案将用于加密货币经纪商和投资者在 2025 纳税年度申报某些数字资产交易。

这一草案相较于 2024 年 4 月提出的原始版本，作出了多项关键改进，旨在减轻加密货币投资者的纳税申报负担，并回应了隐私保护等方面的呼声。

IRS 新草案的主要改进

新草案在多个方面做出了调整，回应了投资者和行业专家的关切。首先IRS 不再强制要求投资者披露他们的钱包地址和交易 ID，这一举措大大减少了隐私泄露的风险。其次纳税人无需再详细填写每笔交易的具体发生时间，只需提供交易的日期即可。

此外经纪商也无需在表格上注明其从事的具体经纪业务类型。这些变化使得表格的填写更加简便，同时保护了用户的隐私。

行业专家的评价

对于 IRS 的新草案，业内人士普遍给予了积极评价。加密税务公司 Ledgible 的税务信息报告副总裁 Jessalyn Dean 表示，新版本的表格在可读性上有了明显提高，使得纳税人更容易理解并处理相关信息。她指出初稿过于复杂，难以理解和操作，而最新的草案则显得更加直观。

AR Media Consulting 的律师兼首席执行官安德鲁·罗索（Andrew Rossow）也对新草案表示认可。他指出这些改进在一定程度上回应了关于隐私保护的担忧。然而他同时强调，IRS 还可以进一步简化纳税流程，使得加密货币投资者申报更加容易和便捷。

去中心化金融的挑战

尽管新草案在多个方面表现出积极进展，Rossow 仍然指出，IRS 目前过于关注中心化交易所，而忽视了去中心化金融（DeFi）生态系统的独特性。去中心化金融是一个快速发展的领域，其运作规则与传统的中心化交易所大不相同。

然而，IRS 目前的监管框架似乎未能充分考虑这一点，这可能会限制行业创新，并在一定程度上造成不公平的竞争环境。

IRS 的未来规划

值得注意的是，在发布新草案的两个月前，IRS 刚刚推出了针对经纪商的虚拟货币交易报告规则。该规则表明，IRS 已经认识到需要处理去中心化和自我托管经纪业务的复杂性，并计划在未来加以解决。这一转变表明，IRS 正在逐步调整其策略，以应对加密货币市场的多样性和复杂性。

尽管 IRS 尚未最终确定 1099-DA 表格，该表格预计将在 2025 纳税年度正式推出。这一举措表明 IRS 在加密货币监管方面更加注重透明度和信息披露。然而，专家普遍认为，虽然这是朝着正确方向迈出的重要一步，但未来的监管框架仍需进一步完善，以更好地适应虚拟货币的特殊性。

结论

IRS 发布的 1099-DA 新草案在多个方面简化了加密货币投资者的纳税申报流程，并在一定程度上回应了隐私保护的需求。

随着去中心化金融的迅速崛起，IRS 需要继续调整其监管策略，以适应这一新兴领域复杂性。

未来加密货币市场规范化和透明化仍将是税务监管机构面临的重要挑战，而 IRS 的新草案无疑为此迈出了坚实的一步。