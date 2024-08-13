Countries
Close
chinese 中文 english English japanese 日本語 korean 한국어 vietnam Tiếng Việt portuguese Português (PT/BR)
Home 美国国税局放宽加密货币申报要求：新草案简化纳税流程
加密货币新闻

美国国税局放宽加密货币申报要求：新草案简化纳税流程

mark
Updated:
免责声明
免责声明
在我们的内容中，我们偶尔会包含联盟推广连结。如果你点击这些连结，我们可能会获得佣金，但这不会对你产生任何额外费用。你使用本网站即表示你接受我们的条款和条件以及我们的隐私政策。

The Tech Report - 中文 为何信任Tech Report Arrow down

Tech Report是互联网上最资深的硬件、新闻和科技评测网站之一。我们撰写有用的技术指南、公正的产品评测，并报道最新的科技和加密货币新闻。我们保持编辑独立性，并认为内容质量和事实准确性是不可妥协的。

补充信息
Close icon

我们编辑团队的专业知识涵盖了对我们的使命至关重要的多种背景，包括网络安全、金融与金融科技、在线隐私和硬件。 我们真正专注于提供用户价值，这是我们编辑标准的核心。

随着加密货币市场的不断发展，美国国税局（IRS）在税务监管方面的立场也逐渐发生变化。近期IRS 发布了最新的 1099-DA 税表草案，该草案将用于加密货币经纪商和投资者在 2025 纳税年度申报某些数字资产交易。

这一草案相较于 2024 年 4 月提出的原始版本，作出了多项关键改进，旨在减轻加密货币投资者的纳税申报负担，并回应了隐私保护等方面的呼声。

IRS 新草案的主要改进

新草案在多个方面做出了调整，回应了投资者和行业专家的关切。首先IRS 不再强制要求投资者披露他们的钱包地址和交易 ID，这一举措大大减少了隐私泄露的风险。其次纳税人无需再详细填写每笔交易的具体发生时间，只需提供交易的日期即可。

此外经纪商也无需在表格上注明其从事的具体经纪业务类型。这些变化使得表格的填写更加简便，同时保护了用户的隐私。

🚀 寻找下一个100倍加密货币？
查看我们精选的加密货币预售，获取高回报

行业专家的评价

对于 IRS 的新草案，业内人士普遍给予了积极评价。加密税务公司 Ledgible 的税务信息报告副总裁 Jessalyn Dean 表示，新版本的表格在可读性上有了明显提高，使得纳税人更容易理解并处理相关信息。她指出初稿过于复杂，难以理解和操作，而最新的草案则显得更加直观。

AR Media Consulting 的律师兼首席执行官安德鲁·罗索（Andrew Rossow）也对新草案表示认可。他指出这些改进在一定程度上回应了关于隐私保护的担忧。然而他同时强调，IRS 还可以进一步简化纳税流程，使得加密货币投资者申报更加容易和便捷。

去中心化金融的挑战

尽管新草案在多个方面表现出积极进展，Rossow 仍然指出，IRS 目前过于关注中心化交易所，而忽视了去中心化金融（DeFi）生态系统的独特性。去中心化金融是一个快速发展的领域，其运作规则与传统的中心化交易所大不相同。

然而，IRS 目前的监管框架似乎未能充分考虑这一点，这可能会限制行业创新，并在一定程度上造成不公平的竞争环境。

IRS 的未来规划

值得注意的是，在发布新草案的两个月前，IRS 刚刚推出了针对经纪商的虚拟货币交易报告规则。该规则表明，IRS 已经认识到需要处理去中心化和自我托管经纪业务的复杂性，并计划在未来加以解决。这一转变表明，IRS 正在逐步调整其策略，以应对加密货币市场的多样性和复杂性。

尽管 IRS 尚未最终确定 1099-DA 表格，该表格预计将在 2025 纳税年度正式推出。这一举措表明 IRS 在加密货币监管方面更加注重透明度和信息披露。然而，专家普遍认为，虽然这是朝着正确方向迈出的重要一步，但未来的监管框架仍需进一步完善，以更好地适应虚拟货币的特殊性。

结论

IRS 发布的 1099-DA 新草案在多个方面简化了加密货币投资者的纳税申报流程，并在一定程度上回应了隐私保护的需求。

随着去中心化金融的迅速崛起，IRS 需要继续调整其监管策略，以适应这一新兴领域复杂性。

未来加密货币市场规范化和透明化仍将是税务监管机构面临的重要挑战，而 IRS 的新草案无疑为此迈出了坚实的一步。

Tech Report- 编辑流程我们的编辑流程

Tech Report的 编辑政策 着重于提供对读者有实际价值的有用、准确的内容。我们只与具有特定领域知识的经验丰富的作者合作，包括技术最新发展、在线隐私、加密货币、软件等方面。我们的编辑政策确保每个主题都经过我们内部编辑的研究和策划。我们保持严格的新闻标准，每篇文章都是100%由真正的作者撰写的。 .
将 Tech Report 添加到您的谷歌新闻订阅源

Question & Answers (0)

Have a question? Our panel of experts will answer your queries. Post your Question

Leave a Reply

Write a Review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mark

Mark

香港资深传媒工作者，週刊总编辑，新闻和财经分析师，专栏作家。 在香港从事新闻工作近三十年，并从事香港多家大型传媒的管理层，包括華僑日報、东周刊等。

最长工作时间是在香港传媒工作，并任职高层管理层，长期对新闻、财经有深入研究，并指导编辑部工作，所从事的新闻报导，曾经长期占据香港传媒收视第一位，报导也经常引起中国和香港关注，在香港传媒界人脉甚广，也在财经界有大量关系。

目前对加密新闻和WEB 3发展产生浓厚兴趣并致力研究，香港政府将大力发展香港成为亚洲加密货币中心，确信中国有更多投资者会经香港投资加密货币市场，加密货币和WEB 3必然是未来香港金融主要潮流。 每篇在Techreport的专栏文章，都经大量资料收集和分析，并会跟香港相关产业人士交流，得出最新看法和结论。

Most Popular News

1 2024年加密货币市场分析：未来几周内保持谨慎
2 迈克尔·塞勒评论 $BTC最大缺陷　波动性是加密货币的核心特性
3 美国国税局放宽加密货币申报要求：新草案简化纳税流程
4 香港加密货币ETF面临结构性障碍：发展困境与前景分析
5 市场回暖信心恢复：比特币重返六万大关，以太币回升至2600

Latest News

加密货币新闻

2024年加密货币市场分析：未来几周内保持谨慎

mark
加密货币新闻

迈克尔·塞勒评论 $BTC最大缺陷　波动性是加密货币的核心特性

esther

$BTC 的臭名昭著的波动性引发了对其作为价值储存工具适用性的担忧。尽管其采用率不断增长，但批评者普遍认为它更像是一种投机，而非黄金或法币的替代品。 MicroStrategy 首席执行官迈克尔·塞勒不同意这种观点，他表示 $BTC 是未来的货币，其波动性是“特性，而非缺陷”。 塞勒——$BTC 波动性是金矿 在最近的一条X帖子中，塞勒展示了MicroStrategy的 $MSTR 股价在公司四年前将 $BTC 作为主要财务资产后，飙升了近1000%。 塞勒将 $BTC 的408%涨幅与标普500仅59%的温和涨幅进行了比较，并表示“波动性是活力”。显著的价格波动在涨跌过程中都能创造盈利机会。 在与Altcoin Daily的播客中，塞勒指出，加密货币是唯一一个全天候24/7运行的金融市场，这在经济动荡时期尤为重要，比如最近的股市崩盘。 MicroStrategy 的比特币囤积获得丰厚回报 在2020年，MicroStrategy 投资了21,000个 $BTC，并自此持续增持。今年，该公司又收购了12,200个 $BTC，使其 $BTC 投资组合总值达147亿美元。塞勒个人也投资了 $BTC，拥有至少17,700个代币，总值超过10亿美元。 这一举措帮助MicroStrategy 成为标普500指数中表现最佳的股票之一，超越了Nvidia、Targa Resources...

加密货币新闻

香港加密货币ETF面临结构性障碍：发展困境与前景分析

mark

自2023年四月底香港推出加密货币现货ETF以来，其资产规模至今仅达到约3亿美元。相比美国市场，这一数字显得微不足道。香港加密货币交易所OSL的执行董事兼监管事务主管Gary Tiu在最近的一次会议上指出，香港资本市场的结构性问题及对加密货币的固有偏见，严重制约了加密货币ETF的发展。 本文将探讨香港加密货币ETF面临的主要障碍，并分析其未来发展前景。 香港加密货币ETF的结构性障碍 香港的加密货币ETF市场面临着显着的结构性障碍。根据Gary Tiu的分析，由于ETF允许任何人在市场上直接交易，这使得传统金融中介机构（如经纪人、私人银行、零售银行等）缺乏足够的激励来推广和分销ETF产品。 在传统基金和结构性产品中，这些中介机构通过分销金融产品赚取了大量佣金，而ETF的销售佣金仅为1%到2%，这显然无法激励这些中介机构积极参与。 此外香港的监管机构和金融机构对加密货币ETF仍然存在一定的偏见。比特币和以太坊等加密货币被视为高风险资产类别，监管机构在批准此类金融产品时持更加谨慎的态度。这种固有的风险偏见进一步加剧了香港加密货币ETF的发展困境。 复星财富数字资产总监Chen Zhao也表达了类似的观点，他指出，香港的加密货币ETF市场缺乏足够的交易商和经纪商，香港市场的参与者主要分为三类：西方机构、中国机构和香港本地机构。 对于中国的经纪商和交易商而言，他们被限制或选择不参与加密货币ETF的交易；西方金融机构则倾向于在美国市场进行交易，因为美国市场提供了更多的费用和激励，且更容易获得ETF产品。相比之下，香港本地的参与者规模较小，这成为限制香港加密货币ETF成长的重要因素。 香港加密货币ETF的市场现状 根据SoSoValue的数据，香港的比特币现货ETF的资产总额仅为2.7亿美元，以太坊现货ETF的资产总额仅为3908万美元。而相比之下，美国的比特币现货ETF资产规模高达551亿美元，以太坊现货ETF的资产规模也达到了72.8亿美元。香港两者相加的资产规模仅为美国市场的0.48%，这显示出香港加密货币ETF市场规模的极度局限性。 彭博社分析师Eric Balchunas曾预测，香港的加密货币ETF发行量可能仅达到5亿美元。而且，由于中国政府对南向资金流动的严格控制，加密货币ETF可能会被一些持有比特币的中国投资者用作变现渠道，这可能对市场产生负面影响。这进一步限制了香港加密货币ETF市场的扩展空间。 结论：香港加密货币ETF的发展前景 尽管香港作为国际金融中心在加密货币领域具有一定的先发优势，但其加密货币ETF市场的发展仍面临诸多挑战。结构性障碍、监管偏见以及市场参与者的有限性，都使得香港加密货币ETF市场难以与美国市场相提并论。 然而随着全球对加密货币接受度的逐渐提升，香港加密货币ETF市场仍有可能逐步扩大其规模。为了实现这一目标，香港需要在多个方面进行改进，包括提高市场参与者的积极性、消除监管障碍以及加强对加密货币的市场教育与宣传。 香港加密货币ETF市场的成长仍需时日，但在全球加密货币市场的发展浪潮中，香港能否抓住机遇，实现突破，将取决于其能否有效应对当前的结构性挑战，并在市场竞争中找到自身的独特定位。

加密货币新闻

市场回暖信心恢复：比特币重返六万大关，以太币回升至2600

mark
加密货币新闻

比特币新地址增长显现散户买家新兴兴趣

esther
加密货币新闻

美国现货比特币ETF录得1.92亿美元流入　ETH ETF则出现净亏损

esther
加密货币新闻

2024年8月比特币的显着回升与市场的未来展望

mark

规定和高风险投资警告：交易外汇、差价合约（CFD）和加密货币具有高度的投机性，存在一定风险，可能不适合所有投资者。你可能会失去部分或全部投资的资本，因此你不应该用不能承受损失的资本进行投机。本网站上的内容不应视为投资建议。投资具有投机性。投资时您的资本存在风险。请注意，我们确实会收取广告费，用于引导用户开立与经纪商/广告商的帐户和/或将流量引导至广告商网站。

该网站上的加密货币促销活动不符合英国金融促销制度，并不面向英国消费者。

© Copyright 2024 The Tech Report Inc. All Rights Reserved.