以太币现货ETF即将来临？美国SEC可能最快于7月4日核准上市

根据路透社引述的产业主管和其他参与人士的消息，美国证券交易委员会（SEC）可能最快在今年 7 月 4 日核准以太币现货 ETF 上市。这一消息引起市场广泛关注，因为它标誌着加密货币市场又一重要里程碑的到来。

目前多家资产管理公司正在与 SEC 进行磋商，包括贝莱德（BlackRock）、VanEck、富兰克林坦伯顿（Franklin Templeton）以及灰度投资（Grayscale Investments）等八家知名公司。他们中的大部分公司在早些时候已成功推出比特币现货 ETF，并希望将这一成功经验複製到以太币市场。

灰度投资公司特别引人注目，因为它希望将现有的信託产品转换为 ETF。这一举措如果成功，将进一步巩固其在加密资产管理领域的领导地位。

进展迅速的核准过程

据了解参与这次申请的公司主管表示，修改发行文件的过程已经接近尾声，只剩下少数问题需要解决。一位发行业者的律师也指出，目前已进入最后阶段，可能不到一两週的时间就能获得核准。

这些文件的通过是 SEC 核准以太币现货 ETF 推出的必要条件之一。一旦文件获得批准，产品最快可在 24 小时内开始交易。SEC 主席 Gary Gensler 近日在彭博投资峰会上也表示，推出的日期取决于发行商回应监管机构问题的速度，并强调进展顺利。

以太币现货 ETF 的推出被认为是加密货币市场的一大进步。根据晨星 Direct 的数据，今年 1 月推出的比特币现货 ETF 是市场上最成功的产品之一，吸引了约 80 亿美元的资金。截至 6 月底，这些新产品的资产规模合计接近 380 亿美元。然而，与此同时，灰度比特币信託的规模从 270 亿美元降至 178 亿美元。

许多 ETF 和加密货币分析师认为，以太币现货 ETF 的推出不会再像比特币 ETF 那样令人惊艳。



Coinshares 研究主管 James Butterfill 表示：「以太币的市值与交易量不同，其价格在本月下跌超过 11%，而比特币也下跌了 9.8%。比特币的走势通常会影响以太币的价格。」



晨星 ETF 分析师 Bryan Armour 也认为，由于比特币和以太币这两种加密货币的市值和本质不同，当以太币 ETF 推出时，资金流入的情况会更加温和。「比特币有着十年来积累的需求，投资者兴趣高涨，但同样的狂热在以太币上不会重演。」

SEC的监管角色

SEC 在先前已经核准了纽约证交所、纳斯达克和芝加哥选择权交易所上市新产品和进行交易监督的规定变更。这意味着一旦 SEC 签署文件，这些新产品最快在 24 小时内就能展开交易。

SEC 主席 Gary Gensler 在接受彭博採访时表示，推出的日期取决于发行商回应监管机构问题的速度。他强调，团队目前仍在等待基金业者的披露资讯，这些 ETF 的註册声明能否生效还取决于资产管理公司的披露是否足够全面。

结语

儘管有些分析师对以太币现货 ETF 的推出持谨慎态度，但其他人则认为这是加密市场的一个重要进步。随着更多的金融产品进入市场，投资者将有更多的选择来分散风险和增加投资组合的多样性。

根据 MICA 市场分析的数据，Bitwise 认为以太币 ETF 将为市场带来约 150 亿美元的买盘。这一数字表明，儘管以太币 ETF 可能不如比特币 ETF 那样吸引大量资金，但其影响仍然不可小觑。