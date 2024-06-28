Countries
Close
chinese 中文 english English japanese 日本語 korean 한국어 vietnam Tiếng Việt portuguese Português (PT/BR)
Home 以太币现货ETF即将来临？美国SEC可能最快于7月4日核准上市
加密货币新闻

以太币现货ETF即将来临？美国SEC可能最快于7月4日核准上市

mark
Updated:

根据路透社引述的产业主管和其他参与人士的消息，美国证券交易委员会（SEC）可能最快在今年 7 4 日核准以太币现货 ETF 上市。这一消息引起市场广泛关注，因为它标誌着加密货币市场又一重要里程碑的到来。

目前多家资产管理公司正在与 SEC 进行磋商，包括贝莱德（BlackRock）、VanEck、富兰克林坦伯顿（Franklin Templeton）以及灰度投资（Grayscale Investments）等八家知名公司。他们中的大部分公司在早些时候已成功推出比特币现货 ETF，并希望将这一成功经验複製到以太币市场。

灰度投资公司特别引人注目，因为它希望将现有的信託产品转换为 ETF。这一举措如果成功，将进一步巩固其在加密资产管理领域的领导地位。

进展迅速的核准过程

据了解参与这次申请的公司主管表示，修改发行文件的过程已经接近尾声，只剩下少数问题需要解决。一位发行业者的律师也指出，目前已进入最后阶段，可能不到一两週的时间就能获得核准。

这些文件的通过是 SEC 核准以太币现货 ETF 推出的必要条件之一。一旦文件获得批准，产品最快可在 24 时内开始交易。SEC 主席 Gary Gensler 近日在彭博投资峰会上也表示，推出的日期取决于发行商回应监管机构问题的速度，并强调进展顺利。

🚀 寻找下一个100倍加密货币？
查看我们精选的加密货币预售，获取高回报

以太币现货 ETF 的推出被认为是加密货币市场的一大进步。根据晨星 Direct 的数据，今年 1 月推出的比特币现货 ETF 是市场上最成功的产品之一，吸引了约 80 亿美元的资金。截至 6 月底，这些新产品的资产规模合计接近 380 亿美元。然而，与此同时，灰度比特币信託的规模从 270 亿美元降至 178 亿美元。

许多 ETF 和加密货币分析师认为，以太币现货 ETF 的推出不会再像比特 ETF 样令人惊艳

Coinshares 研究主管 James Butterfill 表示：「以太币的市值与交易量不同，其价格在本月下跌超过 11%，而比特币也下跌了 9.8%。比特币的走势通常会影响以太币的价格。」

晨星 ETF 分析 Bryan Armour 认为，由于比特币和以太币这两种加密货币的市值和本质不同，当以太币 ETF 推出时，资金流入的情况会更加温和。「比特币有着十年来积累的需求，投资者兴趣高涨，但同样的狂热在以太币上不会重演。」

SEC的监管角色

SEC 在先前已经核准了纽约证交所、纳斯达克和芝加哥选择权交易所上市新产品和进行交易监督的规定变更。这意味着一旦 SEC 签署文件，这些新产品最快在 24 时内就能展开交易。

SEC 主席 Gary Gensler 在接受彭博採访时表示，推出的日期取决于发行商回应监管机构问题的速度。他强调，团队目前仍在等待基金业者的披露资讯，这些 ETF 的註册声明能否生效还取决于资产管理公司的披露是否足够全面。

以太币现货 ETF 的即将推出，无疑将对加密货币市场产生深远影响。儘管市场分析师对其表现持谨慎乐观态度，但不可否认的是，这一产品的推出将进一步巩固加密货币作为主流金融产品的地位。这不仅有助于吸引更多的机构投资者进入市场，还可能促使更多的个人投资者参与其中。

结语

儘管有些分析师对以太币现货 ETF 的推出持谨慎态度，但其他人则认为这是加密市场的一个重要进步。随着更多的金融产品进入市场，投资者将有更多的选择来分散风险和增加投资组合的多样性。

根据 MICA 场分析的数据，Bitwise 认为以太币 ETF 为市场带来约 150 亿美元的买盘。这一数字表明，儘管以太币 ETF 可能不如比特 ETF 样吸引大量资金，但其影响仍然不可小觑。

Tech Report- 编辑流程我们的编辑流程

Tech Report的 编辑政策 着重于提供对读者有实际价值的有用、准确的内容。我们只与具有特定领域知识的经验丰富的作者合作，包括技术最新发展、在线隐私、加密货币、软件等方面。我们的编辑政策确保每个主题都经过我们内部编辑的研究和策划。我们保持严格的新闻标准，每篇文章都是100%由真正的作者撰写的。 .
将 Tech Report 添加到您的谷歌新闻订阅源

Question & Answers (0)

Have a question? Our panel of experts will answer your queries. Post your Question

Leave a Reply

Write a Review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mark

Mark

香港资深传媒工作者，週刊总编辑，新闻和财经分析师，专栏作家。 在香港从事新闻工作近三十年，并从事香港多家大型传媒的管理层，包括華僑日報、东周刊等。

最长工作时间是在香港传媒工作，并任职高层管理层，长期对新闻、财经有深入研究，并指导编辑部工作，所从事的新闻报导，曾经长期占据香港传媒收视第一位，报导也经常引起中国和香港关注，在香港传媒界人脉甚广，也在财经界有大量关系。

目前对加密新闻和WEB 3发展产生浓厚兴趣并致力研究，香港政府将大力发展香港成为亚洲加密货币中心，确信中国有更多投资者会经香港投资加密货币市场，加密货币和WEB 3必然是未来香港金融主要潮流。 每篇在Techreport的专栏文章，都经大量资料收集和分析，并会跟香港相关产业人士交流，得出最新看法和结论。

Most Popular News

1 2024年7月Chat GPT结合专家分析　最值得购买的3种Meme Coin预售
2 以太币现货ETF即将来临？美国SEC可能最快于7月4日核准上市
3 新L2模因币Pepe Unchained一周内筹集100万美元　这会是无敌Pepe？
4 Bybit 崛起成全球第二大交易所　冒险开放中国用户引发争议
5 BLAST空投170亿代币空投详情　99Bitcoins百万美元空投定在7月19日

Latest News

加密货币新闻

2024年7月Chat GPT结合专家分析　最值得购买的3种Meme Coin预售

mark
加密货币新闻

新L2模因币Pepe Unchained一周内筹集100万美元　这会是无敌Pepe？

esther

虽然Pepe ($PEPE)的价格一直波动不定，但一种新的模因币已经进入市场，引起了关注并激起了投资者的兴趣。 受到$PEPE启发，Pepe Unchained ($PEPU) 通过其独立的Layer-2（L2）区块链网络脱颖而出，提供快速的交易速度、低燃气费以及诱人的质押奖励。 仅仅在预售上线几分钟后，它就筹集了20万美元，并在一周内突破了100万美元的壁垒。预售的势头未见减缓迹象，让我们来探讨这只青蛙币的吸引力。 $PEPU旨在借鉴$PEPE的成功 目前，$PEPE是市值达51.4亿美元的顶级青蛙主题币。自上线CoinMarketCap以来，其价格已飙升21,412.82%，即使有价值不到1600万美元的$PEPE被盗，也未能阻止其进展。 例如，如果你去年投资了123美元的$PEPE，今天你会有1.45亿美元，118百万的投资回报率。 早期的$PEPU投资者可能会看到类似甚至更大的收益，特别是一旦这只模因币在像币安这样的主要交易所上市。 $PEPU是否准备超越$PEPE主导地位？ 与$PEPE受其本地链（以太坊L1）限制不同，$PEPU通过启动自己的L2区块链生态系统释放了原始的青蛙。 结果是增强的可扩展性、更快的交易速度和更低的燃气费用。较低的交易成本意味着更多的资金可以用来获取利润。 降低的运营成本和增加的效率意味着对您更多的奖励。 —Pepe Unchained 预售资金的20%用于质押。已经有8200万$PEPU被质押，预计年化收益率高达1,927%，为早期投资者带来巨大的奖励。 该项目已经战略分配了其代币，专注于长期发展和投资者奖励。 将10%的$PEPU分配给链存货意味着Pepe Unchained可以维护和升级其L2网络，该网络已经提供了诸多优势： 此外，Pepe Unchained有很多值得期待的事情。其路线图突出显示了项目通过L2技术、双倍质押奖励（1,927%年化收益率）和开发整个生态系统来“让Pepe再次伟大”的承诺。 其创新的生态系统暗示可能有额外的功能，如市场平台，可能正在筹备中，使其成为今年最佳的加密货币预售之一。 购买$PEPU很简单。访问官方Pepe Unchained网站，连接兼容的钱包，通过小部件选择您要投资的金额。 1 $PEPU目前价格为$0.0080964（在两天内上涨之前），并且有四种购买方式：$ETH、$USDT、$BNB或法定货币。 总结 Pepe...

加密货币新闻

Bybit 崛起成全球第二大交易所　冒险开放中国用户引发争议

mark

根据 Kaiko 研究分析公司最新发布的报告，自2023年10月以来，加密货币交易所 Bybit 的市场份额从8%急速上升至16%，在2024年3月超越 Coinbase，成为仅次于币安的全球第二大交易所。 报告指出，Bybit 成功的基础在于其低廉的交易手续费。与 OKX 和币安并列，Bybit 提供的交易手续费是市场上最低的之一。然而，这仅是其成功的部分原因。Bybit 交易量的显着增长主要由比特币（BTC）和以太坊（ETH）交易推动，这两种主要加密货币的交易量自去年以来从17%上升到53%。相较之下，币安的交易量增长更多来自山寨币（竞争币）的交易。 此外Bybit 在衍生品市场上也保持了稳固的第二名地位。报告认为，Bybit 的市场份额增长还可能受益于币安面临的监管挑战，从而吸引了更多用户。 冒险开放中国市场 在今年六月，Bybit 採取了令人惊讶的举措，宣布开放海外中国用户註册使用其平台。这一举措被视为对中国严格加密货币禁令的挑战，引发了业界的广泛关注和争议。据知情人士透露，这一决策是一场赌注，旨在进一步推动业务增长。然而，这也伴随着风险，因为中国政府对加密货币的态度一向严厉。 此举也导致 Bybit 公司内部出现变动。近日已有四位高层离职，据悉这与公司政策变动及中国市场风险相关。目前，Bybit 主要运营中心位于杜拜和新加坡，在中国大陆有超过600名员工。由于中国政策的变动，Bybit 已开始将部分中国大陆员工转移至马来西亚首都吉隆坡，以减少潜在风险。 Bybit 执行长曾表示，有媒体误传公司裁员，实际上公司仍在积极招聘新人才，并未进行裁员。他在推特上澄清： 有国内媒体瞎写说我们裁员了，sorry，并没有。相反，我们最近有大量岗位open，感兴趣的同学请看。 业界观点 对于 Bybit 的快速崛起和其在中国市场的策略，业界看法不一。一方面，有人认为...

加密货币新闻

BLAST空投170亿代币空投详情　99Bitcoins百万美元空投定在7月19日

mark
加密货币新闻

Solana行动使区块链更易访问　对$SOL和$SEAL有利好消息

esther
加密货币新闻

香港在多伦多科技会议上展示其加密货币和Web3技术的实力

ada
加密货币新闻

狗狗币价格进入梦寐以求的上升轨道　PlayDoge预售募集资金 500 万美元

mark

规定和高风险投资警告：交易外汇、差价合约（CFD）和加密货币具有高度的投机性，存在一定风险，可能不适合所有投资者。你可能会失去部分或全部投资的资本，因此你不应该用不能承受损失的资本进行投机。本网站上的内容不应视为投资建议。投资具有投机性。投资时您的资本存在风险。请注意，我们确实会收取广告费，用于引导用户开立与经纪商/广告商的帐户和/或将流量引导至广告商网站。

该网站上的加密货币促销活动不符合英国金融促销制度，并不面向英国消费者。

© Copyright 2024 The Tech Report Inc. All Rights Reserved.