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牛市重临了吗？加密货币市场与以太坊ETF在7月重要动向分析

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随着加密货币市场的持续增长和以太坊ETF的潜在上市，我们可能在不久的将来看到一个强劲的牛市。尤其是以太坊，其价格的持续上涨和市场份额的增加预示着对主流和山寨币投资者的吸引力。

此外技术指标如SMA和MACD的看涨信号强化了市场对未来价格上涨的期待。Solana等新兴山寨币的崛起也显示了多样化投资的潜力。整体来看，加密货币市场的动向表明了广泛的投资机会和即将到来的市场活跃期。

随着加密货币市场总值维持在超过2.15万亿美元，专家预测即将迎来新一轮的牛市。比特币市场份额增至53.5%，预期将突破10万美元的心理关口。与此同时随着山寨币的波动增加，市场上涌现出对未来山寨币趋势的各种讨论，包括哪些山寨币可能主导未来市场。

 以太坊ETF或将改变游戏规则

本月可能上市的以太坊ETF或将改变游戏规则，预计会推动以太坊和其他领先山寨币的价格大幅上升，引发潜在的山寨币季节。

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以太坊显示出看涨情绪，最近一天内价格上涨1.39%，突破了3100美元大关，并在重测其2800美元的关键支撑区域后，连续四天收益。

此外市场分析工具如简单移动平均线（SMA）和移动平均线收敛散度（MACD）均显示出牛市信号，市场买入压力强于卖出压力，展现出看涨趋势。短期内以太坊价格继续上涨，可能会突破其通道模式的阻力趋势线，并测试其上方的3730美元阻力位。

趁势买入新ICO预售代币

在Solana生态系统方面，儘管从年度高点回落超过32%，但今年投资组合已增长超过43%。Solana目前市值660.2亿美元，是第四大加密货币，其价格若要达到500美元，需上涨251.79%，这将大幅提升其市值至2324.7亿美元。

加密货币市场正在经历显著复苏，尤其是以太坊ETF的潜在上市，可能会进一步推动市场进入新一轮牛市。以太坊价格的持续上涨和市场份额的增加，预示着对主流和山寨币投资者的强大吸引力。同时，技术指标如SMA和MACD的看涨信号也强化了市场对未来价格上涨的期待，新兴山寨币的崛起显示了多样化投资的潜力，进一步表明市场即将进入活跃期。

WienerAI人工智慧加密货币（WAI）预售热烈

WienerAI 已经启动了其预售结束的倒计时，目前筹集超过740万美元，预售将在16天后结束，并将在预售结束几天后在Uniswap上线，之后更会在大的CEX（中心化交易所）上线。

WienerAI是一个流行的预发佈 meme 币项目，具有一个独特功能：定制交易机器人。$WAI 代币为该机器人提供支援，让用户可以访问 WienerAI 易于使用的交易介面。使用者可以输入他们的投资标准，WienerAI 的人工智慧技术将在市场上搜索潜在的大赢家，并提供公正的分析。

你可以要求它找到每日交易量较高的低市值 DeFi 代币。然后，该机器人将突出显示最佳匹配并解释其选择。WienerAI 还支持跨 DEX 的无缝代币交换，让交易者能够迅速抓住机会。很快，它还将提供反抢先交易功能来保护交易者。

WienerAI 包含一个年收益率为 226% 的质押协定，这为其快速发展的社区“香肠军团”做出了贡献。WienerAI ICO 非常成功，让投资者能够在 $WAI 代币进入交易所之前提前获得它们。

结论

专家预测加密货币市场总值将继续维持在2.15万亿美元以上，比特币有望突破10万美元的心理关口。在这种有利的市场环境下，投资者应当关注新ICO预售代币，这些代币可能提供更高的回报率。通过及时抓住这一市场机会，投资者不仅能在牛市中获利，还能在新兴项目中占据先机，享受早期投资的红利。总之现在是买入新ICO预售代币的最佳时机，以在即将到来的牛市中实现投资增值。

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香港资深传媒工作者，週刊总编辑，新闻和财经分析师，专栏作家。 在香港从事新闻工作近三十年，并从事香港多家大型传媒的管理层，包括華僑日報、东周刊等。

最长工作时间是在香港传媒工作，并任职高层管理层，长期对新闻、财经有深入研究，并指导编辑部工作，所从事的新闻报导，曾经长期占据香港传媒收视第一位，报导也经常引起中国和香港关注，在香港传媒界人脉甚广，也在财经界有大量关系。

目前对加密新闻和WEB 3发展产生浓厚兴趣并致力研究，香港政府将大力发展香港成为亚洲加密货币中心，确信中国有更多投资者会经香港投资加密货币市场，加密货币和WEB 3必然是未来香港金融主要潮流。 每篇在Techreport的专栏文章，都经大量资料收集和分析，并会跟香港相关产业人士交流，得出最新看法和结论。

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马斯克Neuralink下週第二次人体植入晶片试验　第一次结果出人意料

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神经科技公司Neuralink及其共同创办人马斯克在日前（11日）透露，该公司将预计在下週进行第二次人体试验，并持续改善及解决首位人体试验患者Noland Arbaugh所面临的「植入线缩回」硬体问题。 Neuralink是什麽？ Neuralink是一间专注于创建脑机介面（BCI）的神经科技新创公司，旨在利用其突破性的技术来帮助瘫痪与失能患者。据介绍，其首款产品名为「Telepathy」，由64根极细且柔软的线路与1,024个电极组成，植入在控制运动的大脑区域，并作为记录及传输设备，将患者的思想转译为数位运动。 去年5月，Neuralink宣布获得美国食品药物管理局（FDA）的批准，得以进行首次人体临床研究，这标誌着神经科技领域的一个重要里程碑。 Neuralink将进行第二次人体试验 马斯克在昨日与Neuralink高层的直播中表示，将在今年内为更多患者进行晶片植入手术，但并未透露具体时间及人数。同时Neuralink高层也表明，正在对首位受试者Noland Arbaugh的硬体问题进行修正，包括调整头骨表面以减少植入物下方的空隙。 Noland的植入物中仅约有15%的部分能够正常运作，儘管如此，他仍使用BCI观看影片、阅读及游玩其他电子游戏，有时每週更高达70小时。Neuralink神经外科主任Matthew MacDougall表示。 未来的植入试验将努力减少缩回，并且更密切地追踪植入物的运作情形，MacDougall说：「既然已经知道植入物有可能会缩回，我们将以各种深度来插入丝线。」 有趣的是，留言底下甚至有用户询问Neuralink，能否帮助当前因年纪太大而反应稍嫌迟缓的拜登。这样的调侃虽然有些不敬，但也显示出大众对这项技术的广泛关注。 第一个人体试验患者怎麽了？ 今年1月，Neuralink的脑机介面成功植入首位人类体内。该公司甚至还在3月时与现年39岁的受试者Noland Arbaugh一同开直播，声称患者已能利用大脑的想法及意念来控制滑鼠游标，藉以游玩简单的电脑游戏。 然而Neuralink在5月的部落格文章中透露，Noland的植入物在手术后遇到植入线回缩的问题，使得公司监测Noland的即时度及准确性大幅下降。该公司在当时也对此挂了保证，强调不会影响受试者的生命安全，儘管存在硬体上的问题，但这并不会直接危及患者的健康及安全。 Neuralink的这项技术旨在通过植入大脑的电极来实现人机介面的无缝连接。这项技术不仅可以帮助瘫痪和失能患者，更有可能在未来改变人类与机器的交互方式。马斯克一直强调，Neuralink的长远目标是建立一种「数位超人类主义」，让人类可以通过思想控制机器，甚至实现人类记忆的数位化和存储。 虽然目前Neuralink面临着技术上的挑战，但这些挑战并未阻止其继续进行人体试验和技术改进的步伐。随着第二次人体试验的即将展开，我们有理由相信，Neuralink将在不久的将来释放出更多令人振奋的技术成果。 结论 Neuralink的第二次人体试验将在下週进行，这是该公司在解决首位人体试验患者的硬体问题后的一次重要尝试。儘管面临技术挑战，Neuralink仍在不断努力改进其晶片植入技术，并期望在未来能够帮助更多患者，甚至改变人类与机器的交互方式。这项技术的发展不仅对神经科技领域具有重大意义，也为人类未来的数位化和人机一体化提供了广阔的可能性。

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加密投资者购买$OM MANTRA和$WAI　最炙手可热AI币　有望暴涨13倍

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在近两年中首次，比特币（$BTC）的恐惧与贪婪指数——一个反映更广泛投资者情绪的指标——已降至“极度恐惧”区间。由于$BTC在$60K面临阻力，交易者正准备迎接进一步下跌。 尽管面临意外的熊市条件，寻求长期收益的投资者将这次下跌视为购买实用代币的机会。$OM作为一个去中心化金融（DeFi）服务生态系统的原生代币，今天成为最大涨幅者，24小时内上涨了7%。 风险厌恶型投资者显然将注意力转向解决实际问题的可持续项目。随着AI为加密应用开辟新领域，像Wiener AI（$WAI）这样的AI币预售引发了显著的FOMO（错失恐惧症）。预售还有19天结束，$WAI将上市于12个中心化交易所，投资者还有最后的机会加入这一浪潮。 加密社区选择实用性胜过炒作 作为一个去中心化金融（DeFi）协议的核心，$OM支持通过智能合约进行借贷、质押和保险，为持币者提供治理权、质押奖励以及独家功能。 该代币于2020年9月以$0.4045上市，在多年间一直徘徊在$0.20以下，直到2024年4月飙升至$1，为早期投资者带来了近150%的收益。最近推出的质押机制是这次爆炸性增长的主要原因。 尽管“快速致富”的心态仍在狂热投资者中存在，但我们注意到对实用性的关注正在增加。这一转变与下一代AI硬件的持续发展相一致，这些硬件可以提升区块链效率并带来全新的加密应用。        此外，AI简化了加密应用开发，推动了创新和区块链技术的更广泛应用。 虽然当前市场情绪令人担忧，但投资者对加密货币的未来充满希望，支持那些具备长期潜力、而非仅仅依靠炒作的实用项目。 AI是加密货币的未来吗？Wiener AI（$WAI）使算法交易民主化 无论是有意还是无意，Wiener（$WAI）预售恰逢当前实用代币热潮的时机。尽管具有模因吸引力，$WAI却提供了真正的价值：一个AI交易机器人，通过精准预测帮助交易者最大化收益。 高达153%年化收益率的质押奖励是$WAI爆炸性增长的另一个原因。与$OM类似，$WAI认识到社区激励对项目长期表现的影响。 仅仅几个月，$WAI预售已筹集超过700万美元，并将在19天后结束。影响力人士称其为今年最佳加密预售之一，许多人选择亲自参与。  在代币空投之后，$WAI计划在Uniswap和12个顶级中心化交易所（CEX）上市，这将由于增加的信誉度和可达性潜在推动其价值上涨。 与此同时，投资者还有最后机会以每个代币$0.00073的价格购买$WAI。上市后，$WAI预计将达到$0.0045，为早期支持者带来500%的利润。 要参与$WAI预售，请访问官方网站，连接您的钱包，指定您想购买的代币数量，并确认交易。 总结 尽管一些交易者屈服于恐惧，长期投资者却将当前的下跌视为战略调整，而非加密冬季。 $WAI的预售体现了这种信心，强调了保持广阔视角的重要性。然而，只有时间才能揭示它是否会成为下一个10倍币。

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