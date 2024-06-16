摩根大通：今年加密货币淨流入 120 亿美元　比特币价格偏高将后继无力

根据《The Block》的报导，摩根大通（JPMorgan）分析师对今年迄今加密货币市场的大量资金流入表示怀疑，认为这种流入的可持续性值得商榷，主要原因是当前的比特币价格过高。

摩根大通在最新的报告中指出，今年以来，加密货币市场出现了由比特币现货交易所交易基金（ETF）推动的大量资金流入。截至目前，这些流入资金总额已达到160亿美元。如果再加上芝加哥商品交易所（CME）期货以及加密创投基金融资带来的资金流入，今年迄今的加密货币总流入量已经高达250亿美元。

然而摩根大通认为，并非所有这些资金都代表了新的资金进入市场。许多投资者可能已从交易所的加密钱包转向比特币现货ETF，这是由于成本效益、流动性和监管优势所驱动。根据CryptoQuant的数据，自今年1月ETF推出以来，交易所的比特币储备减少了22万个比特币，约合130亿美元。经过这些因素调整后，今年迄今的加密资产淨流入约为120亿美元。

比特币价格偏高 资金流入可能难以持续

儘管以目前的速度预测，到年底将有260亿美元的淨流入，但摩根大通对于能否保持这一速度增长表示怀疑。摩根大通分析师指出，比特币价格相对于其生产成本或相对于黄金的价格过高，这使得他们对年初至今的120亿美元增长速度能否持续到年底抱持怀疑态度。

摩根大通在上个月将比特币生产成本预估从先前的42,000美元上调至45,000美元。而据报导截稿前，比特币价格为66,800美元，这意味着目前比特币的价格远高于其生产成本。

摩根大通的分析师强调，比特币价格的高企可能会对未来的资金流入产生负面影响。投资者可能会因为价格过高而犹豫是否进一步投资，这将对市场的可持续增长形成挑战。此外，加密货币市场还面临着其他不确定因素，如监管政策的变动、市场需求的波动等，这些都可能影响资金的持续流入。

ETF对价格的影响

自从比特币现货ETF推出以来，市场出现了明显的资金转移现象。许多投资者选择从交易所的加密钱包转向ETF，这是由于ETF在流动性、监管透明度和交易成本方面的优势。这一转变导致交易所比特币储备大幅减少，但并不意味市场注入了新资金。

摩根大通的报告指出，儘管今年以来加密货币市场的资金流入表现强劲，但未来能否保持这一增长势头仍有待观察。比特币价格的高企是主要的挑战之一，如果价格不能回到更合理的范围内，资金流入的速度可能会放缓。

市场监管政策的变化也将对未来的市场动向产生影响。随着更多国家和地区开始对加密货币市场进行监管，投资者需要密切关注政策的变动，并做好相应的应对措施。

结论

摩根大通的分析为我们提供了一个对当前加密货币市场的深入见解。儘管市场在今年取得了显着的资金流入，但未来的增长能否保持则有待观察。