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摩根大通：加密货币8月开始反弹比特币价格预期上升有限

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根据摩根大通（JPMorgan）的最新报告，未来加密货币市场的反弹不太可能持续。该报告指出，比特币和黄金可能会从潜在的特朗普第二任期中受益。然而他们认为目前的加密货币反弹更多是战术性的——暂时且策略性的，而非持久的上升趋势。

摩根大通的分析师指出，比特币目前的价格约为65,500美元，高于其约43,000美元的生产成本。而根据波动性调整后与黄金的比较，比特币的合理价格应约为53,000美元。这一差距表明，比特币价格的上升空间有限，长期来看可能会回归到零线附近。

分析师们在报告中写道：“比特币价格与波动性调整后的黄金比较之间的差距，显示出回归零线的趋势，从而限制了比特币价格的长期上升潜力。”

8月份后的市场反弹

报告还提到，从8月份开始，由于清算活动减少，加密市场可能会出现反弹。近期由于Gemini和Mt. Gox债权人的清算活动，以及德国政府出售被扣押的比特币，比特币期货市场表现疲弱。然而，分析师预计这些清算活动在7月份结束后将会减少，并且比特币期货市场将从8月份开始反弹，这与黄金期货市场的近期增长趋势一致。

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分析师们表示：“我们认为，动量交易者如商品交易顾问（CTAs）在黄金期货的增长中起到了重要作用。黄金的动量信号在7月份达到去年4月的超买区域。”

摩根大通的分析师还指出，如果特朗普成功连任，比特币和黄金将从中受益。一些投资者认为，特朗普相较于现任的拜登政府，对加密公司和监管更为友好。分析师们补充道，特朗普的潜在贸易政策可能会导致新兴市场中央银行，尤其是中国中央银行，更加多样化地投资于黄金。

总结

本报告强调了加密货币市场的短期战术反弹以及潜在的长期趋势。摩根大通的分析师认为，目前的市场反弹主要是暂时性和策略性的，并不代表持久的上升趋势。同时，他们也指出，潜在的特朗普第二任期可能会对比特币和黄金市场产生积极影响。

摩根大通的这份报告为投资者提供了一个重要的视角，帮助他们理解加密货币市场的複杂性和未来走向。随着市场动态的不断变化，投资者需要保持警觉，并根据最新的市场信息调整他们的投资策略。

 

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香港资深传媒工作者，週刊总编辑，新闻和财经分析师，专栏作家。 在香港从事新闻工作近三十年，并从事香港多家大型传媒的管理层，包括華僑日報、东周刊等。

最长工作时间是在香港传媒工作，并任职高层管理层，长期对新闻、财经有深入研究，并指导编辑部工作，所从事的新闻报导，曾经长期占据香港传媒收视第一位，报导也经常引起中国和香港关注，在香港传媒界人脉甚广，也在财经界有大量关系。

目前对加密新闻和WEB 3发展产生浓厚兴趣并致力研究，香港政府将大力发展香港成为亚洲加密货币中心，确信中国有更多投资者会经香港投资加密货币市场，加密货币和WEB 3必然是未来香港金融主要潮流。 每篇在Techreport的专栏文章，都经大量资料收集和分析，并会跟香港相关产业人士交流，得出最新看法和结论。

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