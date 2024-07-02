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7月AI币价格预测　最值得投资的人工智能加密货币有哪些？

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随着人工智能（AI）的创新，虚拟货币市场找到了新的发展方向，那就是AI。自ChatGPT面世以来，AI掀起了一波牛市，成为继迷因币热潮之后的市场新宠。由于人工智能在各大行业中拥有无限潜力，AI产业在未来几年内将迎来爆发式增长

业界预测，到本世纪末，AI业将达到1亿美元的市场规模。

AI应用和採用的牛市将对AI币产生积极影响。本文将深入探讨20247值得购买的顶级AI币，随着行业看好1亿美元的潜力，这些代币将成为投资者的关注焦点。

Fetch.AI (FET) 代币的潜力

Fetch.AIFET）代币现在的市值为12.1亿美元，价格为1.3美元，较历史最高2.04美元折价59%。在日线图上，FET形成了下降趋势通道，并持续在1.50美元的心理关口下方徘徊。儘管如此，自2024年初的牛市以来，AI币显示出113%的年初至今增长。随着熊市通道中的正向循环，FET币暗示着趋势反转的可能。

最近的一次跳6.40%，形成了看涨吞噬形态，预示着多头将触及上方趋势线。如果出现看涨反转，Fetch.AI的价格可能升至2美元。在突破性涨势的情况下，7月份的下一个潜在目标分别是2.671美元和3.26美元。考虑到从历史最低的0.00827美元的17225.23%的巨大涨幅，

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Fetch.AI预测显示出巨大的上行潜力。

Worldcoin能否突破上方趋势线？

AI币领域最大的山寨币之一，由ChatGPT创始人Sam Altman创立的Worldcoin是投资者的首选之一。虽然Worldcoin是一种隐私/身份代币，但它与AI领域有着紧密的联繫。

儘管在2024年第二季度有所下滑，WLD价格趋势显示出下降楔形模式。目前WLD币的交易价格为2.3美元，较历史最高11.70美元下降了80%。然而，该代币仍然被低估，如果整体市场回暖，今年有望突破10美元的心理关口。随着比特币今年第三次从60K弹，这种趋势反转的可能性很高。

在回暖市场中，下降楔形突破的看涨趋势反转可能会引发AI币的新一轮牛市。

在这种情况下，WLD价格预测显示2024年可能涨至10美元。

AGIX价格趋势反转能否超过10美元？

为最大的AI之一，Singularity.NET的市值为7.89亿美元。AGIX币价格下降至0.61美元，跌破10亿美元市值大关。

在看跌阶段中，该AI币较历史最高的1.47美元下跌了近60%。目前，AGIX币在50W EMA0.60-0.63美元的关键区域形成晨星形态。随着整体市场回暖和AI业的崛起，AGIX价格有望回升至1美元以上。

乐观的情况下，该山寨币甚至可能达到10美元。

WienerAI 预售达到 650 万美元，AI 代币和模因币继续激增

在加密货币市场中，AI 币和模因币的崛起正如火如荼，而其中尤以 WienerAI 的表现最为瞩目。这款结合了人工智能技术和模因文化的创新项目在预售阶段便筹集了 650 万美元，显示出其强大的市场吸引力和巨大潜力。

WienerAI 为一款新兴的 AI 币项目，凭借其独特的定位迅速吸引了大量投资者的关注。该项目不仅利用了人工智能技术的前沿优势，还巧妙地融入了模因文化，形成了独具特色的品牌形象。WienerAI 的成功预示着 AI 术与加密货币的深度融合，将为市场带来更多创新和可能性。

WienerAI 在技术上具有多方面的优势。首先它采用了先进的人工智能算法，可以实现智能合约的自动化执行和优化。这不仅提高了交易的效率，还降低了人工干预的风险。其次，WienerAI 的区块链技术确保了交易的透明度和安全性，用户可以放心地进行投资和交易。

此外WienerAI 还计划推出一系列基于 AI 应用，包括智能投资顾问、自动交易机器人等。这些应用将进一步增强 WienerAI 的市场竞争力，为用户提供更加便捷和高效的服务。

场分析师也对 WienerAI 的前景持乐观态度。他们认为，随着 AI 术的不断进步和模因文化的持续流行，WienerAI 有望在未来取得更大的成功。一些专家甚至预测，

WienerAI 可能成为下一个爆发的加密货币项目，带来丰厚的投资回报。

AI代币市场的未来前景

AI币市场2024显示出巨大的潜力，随着人工智慧技术的快速发展和应用，这些代币有望在未来几年内实现显着增长。Fetch.AIWorldcoinSingularity.NET等代币展示了不同程度的上升潜力，投资者应该密切关注市场动态和技术分析，以把握最佳投资机会。

Fetch.AI的强劲表现与其在AI领域的应用有着密切关联。作为一个去中心化的数据市场，Fetch.AI过机器学习和区块链技术优化数据交换，这使得其在智能城市、供应链优化和能源市场等领域具有广阔的应用前景。随着这些应用的推广，FET币的价值有望持续上升。

由于WorldcoinOpenAI创始人Sam Altman创立，这一背景赋予了其独特的市场认可度。Worldcoin旨在通过加密技术解决身份验证和隐私保护问题，这些问题在数字经济中越来越受到重视。儘管目前价格处于低位，但在市场回暖的情况下，其价值有望迅速反弹，特别是在全球对隐私和数字身份的需求不断增长的背景下。

Singularity.NET是另一个具有巨大潜力的AI币。其平台旨在使AI术更加普及和可访问，允许开发者在平台上创建、分享和货币化他们的AI务。这种去中心化的AI场为AGIX币提供了稳定的需求基础。随着越来越多的AI应用和服务上线，AGIX的市场价值有望得到显着提升。

结语

AI币市场正处于快速发展的初期阶段，投资者应该抓住机遇，关注那些具有强劲增长潜力的代币。WienerAI Fetch.AIWorldcoinSingularity.NET为领先的AI币，展示了在不同应用领域的独特优势和增长潜力。

在市场回暖和技术进步的驱动下，这些代币有可能在未来几年内实现显着增长，成为投资者的重要选择。

免责声明： 本文中表达的观点不构成财务建议。我们鼓励读者自行进行研究，并在做出任何财务决定之前确定自己的风险承受能力。加密货币是一种高度波动、高风险的资产类别。

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香港资深传媒工作者，週刊总编辑，新闻和财经分析师，专栏作家。 在香港从事新闻工作近三十年，并从事香港多家大型传媒的管理层，包括華僑日報、东周刊等。

最长工作时间是在香港传媒工作，并任职高层管理层，长期对新闻、财经有深入研究，并指导编辑部工作，所从事的新闻报导，曾经长期占据香港传媒收视第一位，报导也经常引起中国和香港关注，在香港传媒界人脉甚广，也在财经界有大量关系。

目前对加密新闻和WEB 3发展产生浓厚兴趣并致力研究，香港政府将大力发展香港成为亚洲加密货币中心，确信中国有更多投资者会经香港投资加密货币市场，加密货币和WEB 3必然是未来香港金融主要潮流。 每篇在Techreport的专栏文章，都经大量资料收集和分析，并会跟香港相关产业人士交流，得出最新看法和结论。

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在近期的下跌趋势之后，模因币似乎正在回升，过去一天的交易量激增了9%，市值超过480亿美元。 投资者正在寻找下一个能带来巨大收益的项目。特别是Base链的币种吸引了他们的注意。其中一个币种是$DAWGZ，它有潜力成为下一个Brett（$BRETT）。但是什么在推动这个Base币的需求呢？ 模因币回潮了吗？ Base区块链的市值几乎突破了40亿美元，24小时交易量激增了6%。 随着区块链网络的日益普及，$DAWGZ（基于Base）在上线不到一个月的预售中已超过220万美元。 狗狗主题的模因币已经占据了社区的想象力，占据了总市场价值的75%。 以柴犬为主题的吉祥物表现尤为出色，其中一些拥有七位数的市值：$DOGE（180亿美元）、$SHIB（100亿美元）和$FLOKI（16亿美元）。 这些加密项目都有强大的社区，保持了这些币种的需求和韧性。例如，$DOGE在X平台上拥有超过390万粉丝。 虽然不是受柴犬影响，$BRETT是一种表现良好的狗狗主题模因币。基于Base，它在过去一个月里上涨了73.65%，市值为15.9亿美元。 结合所有这些因素，难怪投资者可能将$DAWGZ视为$BRETT的继任者和顶级加密货币预售。 $DAWGZ的战略区块链选择 像$BRETT一样，选择在Base上发行可能对$DAWGZ有利。尽管Base目前落后于Solana（在总价值锁定（TVL）方面为15.6亿美元，而Solana为44.1亿美元），但Base最近获得了更多的关注。Solana的TVL自2021年底以来尚未达到最高点。 Base的市值为39.8亿美元，比昨天增长了6.51%，而Solana在同一时期仅上涨了2%。 过去24小时表现最佳的Base加密货币包括： 以太坊最新的Dencun升级通过提高交易速度和降低成本，为基于以太坊Layer-2网络的Base代币（Base tokens）提供了额外的优势。 然而，与其他Base币种不同，$DAWGZ不仅仅享受L2区块链的好处。它的生态系统是多链的，得益于Wormhole和Portal Bridge技术。 通过跨多条链存在，这种狗狗币提升了市场流动性，带来更大的收益，并简化了所有钱包用户的交易活动。 Base Dawgz旨在创建一个去中心化平台，让用户可以自由地跨多个区块链轻松探索、互动和进行交易。—Base Dawgz Base Dawgz的12.6亿美元代币奖励及更多信息 $DAWGZ为投资者提供充足的机会。根据其白皮书，正在筹备中的“社交空投”活动允许用户在其X频道上创建和分享项目内容以获取积分，这些积分可以在预售后兑换为$DAWGZ。 安全性是另一个重要方面。$DAWGZ经过全面审计，以识别和减少潜在漏洞。 Base Dawgz的路线图突出了其他值得关注的发展，这些发展可能推动$DAWGZ成为下一个$BRETT。 为进一步放大增长，$DAWGZ战略性地将其代币资金分配到多个领域，其中包括强大的12.6亿美元代币用于社区奖励。 1个$DAWGZ目前价格为0.005534美元（从0.00479美元上涨），预计在不到20小时内价格将上涨。分析师预测，上市后其价格可能在2030年达到0.27美元。...

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7月最佳迷因币Base Dawgz：新Base链币预售220万美元引领下一波牛市？

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在最近的市场低迷中，一种新的迷因币Base Dawgz（$DAWGZ）脱颖而出，自推出以来不到一个月便筹集了超过220万美元。随着迷因币领域逐渐回暖，投资者们正在寻找下一个能够引领市场的佼佼者，而Base链上的新兴迷因币正逐渐吸引他们的目光。 Base Dawgz的预售仍在进行中，起始预售价为每枚0.00479美元，如今已上涨至0.00527美元。投资者需要迅速行动，因为以这种较低价格购买机会将四天内消失。 迷因币市场回暖 迷因币在经历了五月底开始的月度低迷后，正在复苏。比如，Wifhat（$WIF）在过去24小时内上涨了2.9%，Bonk（$BONK）上涨了10.07%，Brett（$BRETT）上涨了5.8%。这表明市场情绪开始转变，投资者们应该抓住机会，趁势而上。然而选择那些已经较为稳固的代币可能会限制潜在收益，因为它们的价格波动大部分已经发生。相反，寻找那些尚未被广泛注意的代币可能会带来更大的收益。 在迷因币领域，狗狗主题的代币占据了重要位置，尤其是柴犬主题的代币更是备受欢迎。这些代币在迷因币市场中占据了74.6%或340亿美元的市值。Base Dawgz正是利用了这一趋势，以一个冒险、飞翔的柴犬形象作为其吉祥物，并借助Base链社区的热度，迅速崛起。 Base链对Solana的挑战 Base链正在逐渐成为迷因币ICO的首选平台，尽管Solana仍然保持领先地位。以太坊最近的Dencun升级使得Base在交易速度和成本效率上占据优势，这使得Base成为推出迷因币的理想选择。Solana的市值比较中，$BONK和$BRETT的角逐尤其激烈。 虽然$BONK暂时领先于$BRETT，但Base链的总锁仓量（TVL）正在迅速增长，目前已达到15.6亿美元，而Solana为44.1亿美元。 Base Dawgz深知社区增长对迷因币成功的重要性。 为此，它推出了一项社交奖励计划，鼓励社区成员在社交媒体上分享Base Dawgz的相关内容。每次分享都能获得积分，这些积分在预售结束后可以兑换更多的$DAWGZ代币。这种奖励机制极大地推动了社区的活跃度和参与度。 预售和质押功能 Base Dawgz计划将其总供应量的20%（即16.9亿枚代币）用于预售，并将很快推出质押功能，另有20%的代币供应将用于质押。参与预售的用户可以通过访问Base Dawgz官网并连接钱包来购买代币。作为多链项目，用户可以选择自己喜欢的网络进行交易，包括Base、以太坊、Solana、Avalanche和币安智能链。 Base Dawgz的智能合约已通过Solid Proof的全面审计，确保了安全性。为了保持最新的动态，投资者可以加入Base Dawgz的X（原推特）和Telegram社区。 因此我们结论，最佳迷因币Base Dawgz在迷因币市场中展现出强劲的增长潜力和社区影响力，可能成为下一波迷因币牛市的领头羊。对于有兴趣的投资者来说，现在正是参与预售的好时机。

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