Countries
Close
chinese 中文 english English japanese 日本語 korean 한국어 vietnam Tiếng Việt portuguese Português (PT/BR)
Home 7月最佳迷因币Base Dawgz：新Base链币预售220万美元引领下一波牛市？
加密货币新闻

7月最佳迷因币Base Dawgz：新Base链币预售220万美元引领下一波牛市？

mark
Updated:

在最近的市场低迷中，一种新的迷因币Base Dawgz$DAWGZ）脱颖而出，自推出以来不到一个月便筹集了超过220万美元。随着迷因币领域逐渐回暖，投资者们正在寻找下一个能够引领市场的佼佼者，而Base链上的新兴迷因币正逐渐吸引他们的目光。

Base Dawgz显然是其中的领跑者，它不仅拥有一个快速增长的社区，还在筹款方面表现出色，甚至引起了最忠实的Solana迷因币粉丝的关注。

Base Dawgz预售仍在进行中，起始预售价为每枚0.00479美元，如今已上涨至0.00527美元。投资者需要迅速行动，因为以这种较低价格购买机会将四天内消失。

迷因币市场回暖

迷因币在经历了五月底开始的月度低迷后，正在复苏。比如，Wifhat$WIF）在过去24时内上涨了2.9%Bonk$BONK）上涨了10.07%Brett$BRETT）上涨了5.8%这表明市场情绪开始转变，投资者们应该抓住机会，趁势而上。然而选择那些已经较为稳固的代币可能会限制潜在收益，因为它们的价格波动大部分已经发生。相反，寻找那些尚未被广泛注意的代币可能会带来更大的收益。

在迷因币领域，狗狗主题的代币占据了重要位置，尤其是柴犬主题的代币更是备受欢迎。这些代币在迷因币市场中占据了74.6%340亿美元的市值。Base Dawgz正是利用了这一趋势，以一个冒险、飞翔的柴犬形象作为其吉祥物，并借助Base链社区的热度，迅速崛起。

🚀 寻找下一个100倍加密货币？
查看我们精选的加密货币预售，获取高回报

Base链对Solana的挑战

Base正在逐渐成为迷因币ICO的首选平台，尽管Solana仍然保持领先地位。以太坊最近的Dencun级使得Base在交易速度和成本效率上占据优势，这使得Base为推出迷因币的理想选择。Solana的市值比较中，$BONK$BRETT的角逐尤其激烈。

虽然$BONK暂时领先于$BRETT，但Base链的总锁仓量（TVL）正在迅速增长，目前已达到15.6亿美元，而Solana44.1亿美元。

Base Dawgz不仅限于单一区块链，它计划在多个区块链上部署，包括Base、以太坊、Solana、币安智能链和Avalanche。这种多链部署将带来更大的流动性，使得交易更加便捷，进一步提升交易活跃度和投资机会。

Base Dawgz深知社区增长对迷因币成功的重要性。

为此，它推出了一项社交奖励计划，鼓励社区成员在社交媒体上分享Base Dawgz的相关内容。每次分享都能获得积分，这些积分在预售结束后可以兑换更多的$DAWGZ币。这种奖励机制极大地推动了社区的活跃度和参与度。

预售和质押功能

Base Dawgz计划将其总供应量的20%（即16.9亿枚代币）用于预售，并将很快推出质押功能，另有20%的代币供应将用于质押。参与预售的用户可以通过访问Base Dawgz官网并连接钱包来购买代币。作为多链项目，用户可以选择自己喜欢的网络进行交易，包括Base、以太坊、SolanaAvalanche币安智能链。

Base Dawgz的智能合约已通过Solid Proof的全面审计，确保了安全性。为了保持最新的动态，投资者可以加入Base DawgzX（原推特）和Telegram社区。

因此我们结论，最佳迷因币Base Dawgz在迷因币市场中展现出强劲的增长潜力和社区影响力，可能成为下一波迷因币牛市的领头羊。对于有兴趣的投资者来说，现在正是参与预售的好时机。

免责声明： 本文中表达的观点不构成财务建议。我们鼓励读者自行进行研究，并在做出任何财务决定之前确定自己的风险承受能力。加密货币是一种高度波动、高风险的资产类别。

Tech Report- 编辑流程我们的编辑流程

Tech Report的 编辑政策 着重于提供对读者有实际价值的有用、准确的内容。我们只与具有特定领域知识的经验丰富的作者合作，包括技术最新发展、在线隐私、加密货币、软件等方面。我们的编辑政策确保每个主题都经过我们内部编辑的研究和策划。我们保持严格的新闻标准，每篇文章都是100%由真正的作者撰写的。 .
将 Tech Report 添加到您的谷歌新闻订阅源

Question & Answers (0)

Have a question? Our panel of experts will answer your queries. Post your Question

Leave a Reply

Write a Review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mark

Mark

香港资深传媒工作者，週刊总编辑，新闻和财经分析师，专栏作家。 在香港从事新闻工作近三十年，并从事香港多家大型传媒的管理层，包括華僑日報、东周刊等。

最长工作时间是在香港传媒工作，并任职高层管理层，长期对新闻、财经有深入研究，并指导编辑部工作，所从事的新闻报导，曾经长期占据香港传媒收视第一位，报导也经常引起中国和香港关注，在香港传媒界人脉甚广，也在财经界有大量关系。

目前对加密新闻和WEB 3发展产生浓厚兴趣并致力研究，香港政府将大力发展香港成为亚洲加密货币中心，确信中国有更多投资者会经香港投资加密货币市场，加密货币和WEB 3必然是未来香港金融主要潮流。 每篇在Techreport的专栏文章，都经大量资料收集和分析，并会跟香港相关产业人士交流，得出最新看法和结论。

Most Popular News

1 7月最佳迷因币Base Dawgz：新Base链币预售220万美元引领下一波牛市？
2 美国证监会起诉MetaMask开发商Consensys　扩大对加密行业的法律攻势
3 Solana ETF获批后　Solana预计可实现9倍涨幅
4 为什麽收藏威士忌和投资比特币都可享受高增值回报
5 Floki对比WienerAI交易机器人　AI模因币与加密市场的牛市趋势

Latest News

美国证监会起诉MetaMask开发商Consensys　扩大对加密行业的法律攻势
加密货币新闻

美国证监会起诉MetaMask开发商Consensys　扩大对加密行业的法律攻势

mark
加密货币新闻

Solana ETF获批后　Solana预计可实现9倍涨幅

esther

加密市场做市商GSR Markets认为，现货Solana交易所交易基金（ETF）可能导致Solana（SOL）实现9倍收益。 GSR的6月27日市场报告将Solana列为三大加密货币资产之一。该报告还考虑了SOL是否会成为下一个在美国证券交易委员会（SEC）获得批准的现货加密货币ETF之一。 令人惊讶的是，这份报告与VanEck最新申请的现货Solana ETF审批重合。 Another one. First to file for a Solana exchange-traded fund. https://t.co/klazclgYc6 — VanEck (@vaneck_us) June 27, 2024 GSR对Solana现货ETF批准持乐观态度 GSR目前持有Solana（SOL）的多头头寸（买入交易）。其对SOL的9倍预测假设现货Solana ETF将获得比特币ETF记录的14%流入量。 GSR的估计基于SOL目前的市值规模，约为671.8亿美元。该报告描绘了一个蓝天般的场景，Solana（SOL）将从目前的145美元上涨至1,312美元。如果实现这一预期，SOL的市值将飙升至6140亿美元（如果保持当前供应）。 另外，GSR还描绘了一个悲观的情景，即如果SOL ETF表现不佳，SOL将仅记录比特币ETF流入量的2%和5%，分别实现1.4倍和3.4倍的价格涨幅。 GSR指出，如果现货Solana ETF支持质押奖励收入，价格预测可能会提高。然而，由于美国当局未在现货以太坊申请中批准质押，这种情况不太可能发生。...

加密货币新闻

为什麽收藏威士忌和投资比特币都可享受高增值回报

mark

在当今多元化的投资环境中，投资者可选择的途径比以往更多。传统的投资方式如股票、债券或银行存款已经不足为奇，而新兴的投资方式如加密货币也成为了许多人的热门选择。 然而与比特币等高风险、波动性大的投资相比，威士忌收藏作为一种稳定而长期的投资方式，正在吸引越来越多人的关注，使得在风险接纳程度不同的投资者，有了不同选择，但过去十年看投资两者都可获得很好回报。 威士忌，特别是苏格兰威士忌，因其稀有性和长期价值增长潜力，成为了一种有吸引力的投资选择。 2022年4月，一桶1988年以5000英镑购买的麦卡伦（Macallan）威士忌在网上拍卖中以100万英镑的价格成交，创下了当时的纪录。仅仅几个月后，阿德贝格（Ardbeg）酒厂的一桶威士忌以1600万英镑卖给了一位匿名收藏家，再次震惊市场，这些惊人的成交价格让人们重新审视威士忌作为投资品的潜力， 投资威士忌的优势 投资威士忌的基本原理很简单：投资者购买一桶或多桶威士忌，随着时间的推移，威士忌的品质和稀有性自然提高，这使其变得更加有价值。根据Vintage Acquisitions创始人Sam Brooks的说法，90%的客户购买威士忌桶是为了投资，通常会持有5到20年，期望通过这段时间的陈酿来提升威士忌的价值。 威士忌的长期持有特性使其成为一种理想的家庭投资，可以为子女或孙辈提供资金支持，比如支付房屋首付、大学学费或旅行基金。此外一些人也会选择在特别场合将威士忌装瓶并享用。 威士忌与比特币：风险与回报的对比 相比之下，比特币等加密货币的市场波动性极大，虽然有机会在短时间内获得高额回报，但也存在巨大的风险。投资者可能在一週内获利丰厚，但也可能在下一週损失惨重。而威士忌作为一种实物资产，不受市场波动的影响，投资者拥有更多的控制权，可以选择何时出售或装瓶。 此外英国税务海关总署（HMRC）将威士忌归类为“消耗性资产”，这意味着其不受资本增值税的约束。因此，投资者在出售威士忌时无需支付资本利得税，这进一步提高了威士忌投资的吸引力。 结论 的来说，无论是投资比特币还是收藏威士忌，都有其独特的优势和挑战。比特币提供了快速增值的机会，但风险和波动性也非常高。相比之下，威士忌投资则是一个稳定而长期的选择，随着时间的推移，其价值和稀有性会自然增长，并且不受市场波动的影响。 对于那些寻求多样化投资组合并希望在未来获得稳定回报的人来说，威士忌投资无疑是一个值得考虑的选项。既能享受威士忌的美味，又能见证其价值的增长，这种独特的投资方式为投资者提供了既实在又有趣的选择。

加密货币新闻

Floki对比WienerAI交易机器人　AI模因币与加密市场的牛市趋势

esther
加密货币新闻

SOL因Solana ETF申请跃升6.72%　Sealana空投将于7月2日开始

esther
加密货币新闻

沉睡六年巨鲸甦醒　千枚比特币转入新预售ICO加密货币

mark
加密货币新闻

2024年7月Chat GPT结合专家分析　最值得购买的3种Meme Coin预售

mark

规定和高风险投资警告：交易外汇、差价合约（CFD）和加密货币具有高度的投机性，存在一定风险，可能不适合所有投资者。你可能会失去部分或全部投资的资本，因此你不应该用不能承受损失的资本进行投机。本网站上的内容不应视为投资建议。投资具有投机性。投资时您的资本存在风险。请注意，我们确实会收取广告费，用于引导用户开立与经纪商/广告商的帐户和/或将流量引导至广告商网站。

该网站上的加密货币促销活动不符合英国金融促销制度，并不面向英国消费者。

© Copyright 2024 The Tech Report Inc. All Rights Reserved.