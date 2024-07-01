7月最佳迷因币Base Dawgz：新Base链币预售220万美元引领下一波牛市？

在最近的市场低迷中，一种新的迷因币Base Dawgz（$DAWGZ）脱颖而出，自推出以来不到一个月便筹集了超过220万美元。随着迷因币领域逐渐回暖，投资者们正在寻找下一个能够引领市场的佼佼者，而Base链上的新兴迷因币正逐渐吸引他们的目光。

Base Dawgz的预售仍在进行中，起始预售价为每枚0.00479美元，如今已上涨至0.00527美元。投资者需要迅速行动，因为以这种较低价格购买机会将四天内消失。

迷因币市场回暖

迷因币在经历了五月底开始的月度低迷后，正在复苏。比如，Wifhat（$WIF）在过去24小时内上涨了2.9%，Bonk（$BONK）上涨了10.07%，Brett（$BRETT）上涨了5.8%。这表明市场情绪开始转变，投资者们应该抓住机会，趁势而上。然而选择那些已经较为稳固的代币可能会限制潜在收益，因为它们的价格波动大部分已经发生。相反，寻找那些尚未被广泛注意的代币可能会带来更大的收益。

在迷因币领域，狗狗主题的代币占据了重要位置，尤其是柴犬主题的代币更是备受欢迎。这些代币在迷因币市场中占据了74.6%或340亿美元的市值。Base Dawgz正是利用了这一趋势，以一个冒险、飞翔的柴犬形象作为其吉祥物，并借助Base链社区的热度，迅速崛起。

Base链对Solana的挑战

Base链正在逐渐成为迷因币ICO的首选平台，尽管Solana仍然保持领先地位。以太坊最近的Dencun升级使得Base在交易速度和成本效率上占据优势，这使得Base成为推出迷因币的理想选择。Solana的市值比较中，$BONK和$BRETT的角逐尤其激烈。

虽然$BONK暂时领先于$BRETT，但Base链的总锁仓量（TVL）正在迅速增长，目前已达到15.6亿美元，而Solana为44.1亿美元。

Base Dawgz深知社区增长对迷因币成功的重要性。

为此，它推出了一项社交奖励计划，鼓励社区成员在社交媒体上分享Base Dawgz的相关内容。每次分享都能获得积分，这些积分在预售结束后可以兑换更多的$DAWGZ代币。这种奖励机制极大地推动了社区的活跃度和参与度。

预售和质押功能

Base Dawgz计划将其总供应量的20%（即16.9亿枚代币）用于预售，并将很快推出质押功能，另有20%的代币供应将用于质押。参与预售的用户可以通过访问Base Dawgz官网并连接钱包来购买代币。作为多链项目，用户可以选择自己喜欢的网络进行交易，包括Base、以太坊、Solana、Avalanche和币安智能链。

Base Dawgz的智能合约已通过Solid Proof的全面审计，确保了安全性。为了保持最新的动态，投资者可以加入Base Dawgz的X（原推特）和Telegram社区。

因此我们结论，最佳迷因币Base Dawgz在迷因币市场中展现出强劲的增长潜力和社区影响力，可能成为下一波迷因币牛市的领头羊。对于有兴趣的投资者来说，现在正是参与预售的好时机。