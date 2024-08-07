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Home 孙宇晨从币安提取了14,884枚以太坊　使其持有的以太坊总量接近40万枚
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孙宇晨从币安提取了14,884枚以太坊　使其持有的以太坊总量接近40万枚

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这批以太坊的市值达到3597万美元，相当于Justin自2月份以来累计的以太坊持有量。加上这部分资金，Justin目前持有392,474枚以太坊，购入成本估计为11.9亿美元，目前市值为9.95亿美元。

在他进行这次提现的同一天，孙宇晨否认了有关其投资头寸被清算的谣言，称这是“虚假信息”。随着以太坊价格在周一跌破2000美元，有传言称孙宇晨的杠杆多头仓位中有超过2亿美元被清算。

Justin在周一还批评了杠杆交易策略，认为这种策略并未为行业带来显着利益。此外过去3天内，他还向HTX交易所净存入了价值4900万美元的Tether (USDT)。

名誉权案胜诉：孙宇晨的独家回应来了

根据人民法院公告网显示，波场TRON创始人孙宇晨名誉权纠纷案被告重庆商界传媒集团有限公司正式发布致歉声明。声明中称，因旗下媒体在2022年报道中未尽审查核实义务，发布关于孙宇晨的失实内容，损害了孙宇晨名誉。在声明中，该媒体公司对其侵犯孙宇晨名誉权的行爲郑重致歉，并承诺在今后的报道中加强审核，确保文章准确可信。

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2022年3月11日，被告重庆商界传媒集团在其东方财富网及东方财富APP发布标题爲「FBI 调查孙宇晨，疑似涉嫌内幕交易 商界快讯」的内容，孙宇晨随后将其起诉至重庆市渝北区法院。

重庆市渝北区法院一审判决认定该媒体未尽核实义务，侵犯了孙宇晨的名誉权，并做出相关裁定。据悉，一审结束后，原被告双方均未在规定期限内提起上诉。至此，孙宇晨与重庆商界传媒集团名誉权纠纷一案，以原告孙宇晨胜诉，被告媒体公开道歉画上句号。

2024年以来最严重的崩盘

市场经历了2024年以来最严重的崩盘后，ETH价格有所恢复，交易价突破2500美元。加密货币市场在过去48小时中开始缓慢反弹，比特币价格飙升至56000美元高位，以太坊则升至2525美元。以太坊找到关键支撑位后，上涨超过10%，达到约2547美元的日高点。

全球主要股指和加密货币市场在周一同时大幅下跌，以太坊的恐惧与贪婪指数跌至17%，显示出极度恐惧的市场情绪。

美国批准的现货以太坊ETF周一录得净现金流入约164万美元，其中VanEck的ETHV和Fidelity的FETH领涨。

结论：

根据链上数据分析，像孙宇晨这样的鲸鱼投资者已抓住机会撤出ETH。另一位鲸鱼投资者从HTX交易所撤出了16,236枚ETH，价值约4000万美元。与此同时，截至目前，以太坊的交易价格为2503美元。

 

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香港资深传媒工作者，週刊总编辑，新闻和财经分析师，专栏作家。 在香港从事新闻工作近三十年，并从事香港多家大型传媒的管理层，包括華僑日報、东周刊等。

最长工作时间是在香港传媒工作，并任职高层管理层，长期对新闻、财经有深入研究，并指导编辑部工作，所从事的新闻报导，曾经长期占据香港传媒收视第一位，报导也经常引起中国和香港关注，在香港传媒界人脉甚广，也在财经界有大量关系。

目前对加密新闻和WEB 3发展产生浓厚兴趣并致力研究，香港政府将大力发展香港成为亚洲加密货币中心，确信中国有更多投资者会经香港投资加密货币市场，加密货币和WEB 3必然是未来香港金融主要潮流。 每篇在Techreport的专栏文章，都经大量资料收集和分析，并会跟香港相关产业人士交流，得出最新看法和结论。

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