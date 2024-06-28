Countries
Close
chinese 中文 english English japanese 日本語 korean 한국어 vietnam Tiếng Việt portuguese Português (PT/BR)
Home 新L2模因币Pepe Unchained一周内筹集100万美元　这会是无敌Pepe？
加密货币新闻

新L2模因币Pepe Unchained一周内筹集100万美元　这会是无敌Pepe？

esther
Updated:

  • Pepe Unchained ($PEPU) 旨在通过其L2区块链超越$PEPE
  • 其预售在不到一周内筹集了100万美元
  • 该币种提供高额质押奖励，预计年化收益率高达1,927%

虽然Pepe ($PEPE)的价格一直波动不定，但一种新的模因币已经进入市场，引起了关注并激起了投资者的兴趣。

受到$PEPE启发，Pepe Unchained ($PEPU) 通过其独立的Layer-2（L2）区块链网络脱颖而出，提供快速的交易速度、低燃气费以及诱人的质押奖励。

仅仅在预售上线几分钟后，它就筹集了20万美元，并在一周内突破了100万美元的壁垒。预售的势头未见减缓迹象，让我们来探讨这只青蛙币的吸引力。

$PEPU旨在借鉴$PEPE的成功

目前，$PEPE是市值达51.4亿美元的顶级青蛙主题币。自上线CoinMarketCap以来，其价格已飙升21,412.82%，即使有价值不到1600万美元的$PEPE被盗，也未能阻止其进展。

例如，如果你去年投资了123美元的$PEPE，今天你会有1.45亿美元，118百万的投资回报率

早期的$PEPU投资者可能会看到类似甚至更大的收益，特别是一旦这只模因币在像币安这样的主要交易所上市。

$PEPU是否准备超越$PEPE主导地位？

以太坊的L1网络经常面临拥堵问题，导致交易缓慢且昂贵，而$PEPU的L2网络提高了交易吞吐量达到100倍，并降低了成本，使其更具可扩展性、更快速和成本效益更高。

与$PEPE受其本地链（以太坊L1）限制不同，$PEPU通过启动自己的L2区块链生态系统释放了原始的青蛙

结果是增强的可扩展性、更快的交易速度和更低的燃气费用。较低的交易成本意味着更多的资金可以用来获取利润

降低的运营成本和增加的效率意味着对您更多的奖励。Pepe Unchained

预售资金的20%用于质押。已经有8200万$PEPU被质押，预计年化收益率高达1,927%，为早期投资者带来巨大的奖励。

该项目已经战略分配了其代币，专注于长期发展和投资者奖励。

将10%的$PEPU分配给链存货意味着Pepe Unchained可以维护和升级其L2网络，该网络已经提供了诸多优势：

  • Pepe Unchained与$ETH之间的即时桥接
  • 更高的交易容量——比$ETH快100倍
  • 专用区块浏览器用于探索和分析交易
  • 更低的交易费用，增加可访问性和节省资金

此外，Pepe Unchained有很多值得期待的事情。其路线图突出显示了项目通过L2技术、双倍质押奖励（1,927%年化收益率）和开发整个生态系统来“让Pepe再次伟大”的承诺。

其创新的生态系统暗示可能有额外的功能，如市场平台，可能正在筹备中，使其成为今年最佳的加密货币预售之一

购买$PEPU很简单。访问官方Pepe Unchained网站，连接兼容的钱包，通过小部件选择您要投资的金额。

1 $PEPU目前价格为$0.0080964（在两天内上涨之前），并且有四种购买方式：$ETH、$USDT、$BNB或法定货币。

总结

Pepe Unchained的先进技术旨在提供比原始的青蛙主题币Pepe更好的用户体验。

考虑到支持L2协议的代币市值达到218亿美元，并且$PEPE的成功（尽管没有提供实际的现实效用），$PEPU预计将来会获得增益。

综上所述，分析师预测$PEPE的价格可能在2030年达到0.7美元。然而，我们还需要等待看看$PEPU（像$PEPE一样）是否会带来显著的增长。

Tech Report- 编辑流程我们的编辑流程

Tech Report的 编辑政策 着重于提供对读者有实际价值的有用、准确的内容。我们只与具有特定领域知识的经验丰富的作者合作，包括技术最新发展、在线隐私、加密货币、软件等方面。我们的编辑政策确保每个主题都经过我们内部编辑的研究和策划。我们保持严格的新闻标准，每篇文章都是100%由真正的作者撰写的。 .
将 Tech Report 添加到您的谷歌新闻订阅源

Question & Answers (0)

Have a question? Our panel of experts will answer your queries. Post your Question

Leave a Reply

Write a Review

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Esther

Esther

Esther作为自由撰稿人已经有一段时间，撰写的文章数已百计，涉及的范畴众多。

她拥有国际新闻学学士学位，毕业后从事相关职业，从财经、时事新闻、体育、娱乐等领域均有触及。Esther更曾在中国内地、澳洲的中文报纸中担任过财经编辑，对于报道经济类领域新闻有相关经验，同时亦了解多国的经济发展趋势。

随着时间过去，Esther更跟紧时代的变化，从当初的经济发展，到现今流行的加密货币市场均有所研究，绝对能为你提供相关信息和专业意见。除此之外，Esther的新闻触角明锐，总能走在前方，为大家带来不同国家有关经济的信息来源。

曾在中国内地、香港、澳洲等地担任过记者的Esther，对于不同地方的经济领域均有独到的心得和意见，总是能以快捷作出报道，报道的内容从当地的经济发展，到元宇宙、NFT、加密市场、加密货币等均有接触，是投资者的好帮手。想了解更多经济新闻，绝对要看看她所撰写的文章和内容，绝对能为你打开前往经济世界的大门。

Most Popular News

1 新L2模因币Pepe Unchained一周内筹集100万美元　这会是无敌Pepe？
2 Bybit 崛起成全球第二大交易所　冒险开放中国用户引发争议
3 BLAST空投170亿代币空投详情　99Bitcoins百万美元空投定在7月19日
4 Solana行动使区块链更易访问　对$SOL和$SEAL有利好消息
5 香港在多伦多科技会议上展示其加密货币和Web3技术的实力

Latest News

加密货币新闻

Bybit 崛起成全球第二大交易所　冒险开放中国用户引发争议

mark
加密货币新闻

BLAST空投170亿代币空投详情　99Bitcoins百万美元空投定在7月19日

mark

由 NFT 市场 Blur 与风投公司 Paradigm 共同打造的 Layer2 网络 Blast 宣布，于中国时间 6 月 26 日晚上 10 点启动首次代币空投，总计发放 170 亿枚 BLAST 代币。这一消息吸引了广泛关注，成为加密货币社群讨论的焦点。 BLAST 的总供应量为 1000 亿枚，其中 7% 将分配给那些通过桥接以太币 (ETH) 或 Blast...

加密货币新闻

Solana行动使区块链更易访问　对$SOL和$SEAL有利好消息

esther

Solana刚推出了Actions，这是一种API，允许你将区块链交易集成到任何互联网环境中。现在，你可以在X购买NFT，而不是在OpenSea，或者通过短信发送$SOL。 Actions是向加密货币采用迈出的重要一步，将使所有Solana代币受益。通过消除专用加密货币应用程序的进入障碍，Solana将推动其生态系统在加密社区之外的广泛采用。 让我们探讨Solana Actions更新及其对整个网络的意义。 关于Solana Actions 通常情况下，执行链上交易需要特定的应用程序，无论是交换代币、购买NFTs，还是参与治理提案投票。新手经常觉得复杂的界面和像“Gas费”、“区块链协议”这样的技术术语令人望而却步，这限制了加密货币的采用范围仅限于技术熟悉的用户。 Solana的目标是让加密支付更加易于访问，并降低对市场不熟悉的人们的学习曲线。Actions允许您通过原生按钮、QR码或链接从任何平台执行交易。 然而，Solana Actions并不仅限于支付。您可以投票、质押、交换、铸造——一切可以在链上完成的事情，现在也可以在链下完成。 对生态系统的影响 很快，我们可能会在所有喜爱的平台上看到Solana Actions，从Discord到亚马逊，使执行交易变得更加容易。不过，有一个前提条件——你只能在Solana链上进行操作，这意味着你需要Solana生态系统的代币。 $SOL今年表现强劲，价格增长了709%，而$ETH增长了79%，$BTC增长了102%。增加的需求将进一步推动$SOL的价值，有可能帮助其反弹至今年3月份达到的200美元的水平。此外，它可能会在整个网络中产生涟漪效应。 2024年，几种Solana的Meme币和实用币经历了爆炸性增长： Solana Actions与最近的ZK压缩更新相结合，增强了可扩展性并降低了交易成本，可能重新定义区块链的用户体验。开发$SOL ETP是在Web3和传统金融之间搭建桥梁的另一步，以$SOL为核心。 对Sealana的影响 Solana生态系统的发展也可能对像Sealana（$SEAL）这样的预售代币产生积极影响。 在筹集了超过600万美元后，$SEAL为投资者提供了最后购买机会，$SEAL预计于7月2日进行代币空投及在首次去中心化交易所（DEX）上市。 $SEAL团队无法预料Solana会连续发布多个突破性更新，但这些因素为该项目铺平了道路。围绕Solana Actions和ZK压缩更新的激动情绪可能会在上市后立即给$SEAL带来实质性的推动。 此外，$SEAL 对美国爱国主义的讽刺游戏恰逢美国总统竞选如火如荼之际。其强烈的Meme吸引力，加上Solana的崛起，使$SEAL 成为2024年最值得购买的Meme币之一。 要在预售结束之前获取$SEAL，请访问官方网站，连接你的钱包，输入你想要的代币数量，并确认交易。 总结 这样规模的更新真正改变了我们与区块链的互动方式，对整个加密货币社区尤其是Solana生态系统来说，是一大步向前的进展。通过为开发者提供创建用户友好区块链体验的工具，Solana为大规模采用铺平了道路。

加密货币新闻

香港在多伦多科技会议上展示其加密货币和Web3技术的实力

ada
加密货币新闻

狗狗币价格进入梦寐以求的上升轨道　PlayDoge预售募集资金 500 万美元

mark
加密货币新闻

NVDA内部人士抛售　交易者涌向AI和Meme币　WienerAI 13倍预测

esther
加密货币新闻

TON链生态蓬勃发展市值总额突破200亿美元　Base链迷因币也迅速崛起

mark

规定和高风险投资警告：交易外汇、差价合约（CFD）和加密货币具有高度的投机性，存在一定风险，可能不适合所有投资者。你可能会失去部分或全部投资的资本，因此你不应该用不能承受损失的资本进行投机。本网站上的内容不应视为投资建议。投资具有投机性。投资时您的资本存在风险。请注意，我们确实会收取广告费，用于引导用户开立与经纪商/广告商的帐户和/或将流量引导至广告商网站。

该网站上的加密货币促销活动不符合英国金融促销制度，并不面向英国消费者。

© Copyright 2024 The Tech Report Inc. All Rights Reserved.