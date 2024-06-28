新L2模因币Pepe Unchained一周内筹集100万美元　这会是无敌Pepe？

虽然Pepe ($PEPE)的价格一直波动不定，但一种新的模因币已经进入市场，引起了关注并激起了投资者的兴趣。 受到$PEPE启发，Pepe Unchained ($PEPU) 通过其独立的Layer-2（L2）区块链网络脱颖而出，提供快速的交易速度、低燃气费以及诱人的质押奖励。 仅仅在预售上线几分钟后，它就筹集了20万美元，并在一周内突破了100万美元的壁垒。预售的势头未见减缓迹象，让我们来探讨这只青蛙币的吸引力。 目前，$PEPE是市值达51.4亿美元的顶级青蛙主题币。自上线CoinMarketCap以来，其价格已飙升21,412.82%，即使有价值不到1600万美元的$PEPE被盗，也未能阻止其进展。 例如，如果你去年投资了123美元的$PEPE，今天你会有1.45亿美元，118百万的投资回报率。 早期的$PEPU投资者可能会看到类似甚至更大的收益，特别是一旦这只模因币在像币安这样的主要交易所上市。 与$PEPE受其本地链（以太坊L1）限制不同，$PEPU通过启动自己的L2区块链生态系统释放了原始的青蛙。 结果是增强的可扩展性、更快的交易速度和更低的燃气费用。较低的交易成本意味着更多的资金可以用来获取利润。 降低的运营成本和增加的效率意味着对您更多的奖励。 —Pepe Unchained 预售资金的20%用于质押。已经有8200万$PEPU被质押，预计年化收益率高达1,927%，为早期投资者带来巨大的奖励。 该项目已经战略分配了其代币，专注于长期发展和投资者奖励。 将10%的$PEPU分配给链存货意味着Pepe Unchained可以维护和升级其L2网络，该网络已经提供了诸多优势： 此外，Pepe Unchained有很多值得期待的事情。其路线图突出显示了项目通过L2技术、双倍质押奖励（1,927%年化收益率）和开发整个生态系统来“让Pepe再次伟大”的承诺。 其创新的生态系统暗示可能有额外的功能，如市场平台，可能正在筹备中，使其成为今年最佳的加密货币预售之一。 购买$PEPU很简单。访问官方Pepe Unchained网站，连接兼容的钱包，通过小部件选择您要投资的金额。 1 $PEPU目前价格为$0.0080964（在两天内上涨之前），并且有四种购买方式：$ETH、$USDT、$BNB或法定货币。 Pepe Unchained的先进技术旨在提供比原始的青蛙主题币Pepe更好的用户体验。 考虑到支持L2协议的代币市值达到218亿美元，并且$PEPE的成功（尽管没有提供实际的现实效用），$PEPU预计将来会获得增益。 综上所述，分析师预测$PEPE的价格可能在2030年达到0.7美元。然而，我们还需要等待看看$PEPU（像$PEPE一样）是否会带来显著的增长。
$PEPU旨在借鉴$PEPE的成功
$PEPU是否准备超越$PEPE主导地位？
总结
虽然Pepe ($PEPE)的价格一直波动不定，但一种新的模因币已经进入市场，引起了关注并激起了投资者的兴趣。
受到$PEPE启发，Pepe Unchained ($PEPU) 通过其独立的Layer-2（L2）区块链网络脱颖而出，提供快速的交易速度、低燃气费以及诱人的质押奖励。
仅仅在预售上线几分钟后，它就筹集了20万美元，并在一周内突破了100万美元的壁垒。预售的势头未见减缓迹象，让我们来探讨这只青蛙币的吸引力。
目前，$PEPE是市值达51.4亿美元的顶级青蛙主题币。自上线CoinMarketCap以来，其价格已飙升21,412.82%，即使有价值不到1600万美元的$PEPE被盗，也未能阻止其进展。
例如，如果你去年投资了123美元的$PEPE，今天你会有1.45亿美元，118百万的投资回报率。
早期的$PEPU投资者可能会看到类似甚至更大的收益，特别是一旦这只模因币在像币安这样的主要交易所上市。
与$PEPE受其本地链（以太坊L1）限制不同，$PEPU通过启动自己的L2区块链生态系统释放了原始的青蛙。
结果是增强的可扩展性、更快的交易速度和更低的燃气费用。较低的交易成本意味着更多的资金可以用来获取利润。
降低的运营成本和增加的效率意味着对您更多的奖励。 —Pepe Unchained
预售资金的20%用于质押。已经有8200万$PEPU被质押，预计年化收益率高达1,927%，为早期投资者带来巨大的奖励。
该项目已经战略分配了其代币，专注于长期发展和投资者奖励。
将10%的$PEPU分配给链存货意味着Pepe Unchained可以维护和升级其L2网络，该网络已经提供了诸多优势：
此外，Pepe Unchained有很多值得期待的事情。其路线图突出显示了项目通过L2技术、双倍质押奖励（1,927%年化收益率）和开发整个生态系统来“让Pepe再次伟大”的承诺。
其创新的生态系统暗示可能有额外的功能，如市场平台，可能正在筹备中，使其成为今年最佳的加密货币预售之一。
购买$PEPU很简单。访问官方Pepe Unchained网站，连接兼容的钱包，通过小部件选择您要投资的金额。
1 $PEPU目前价格为$0.0080964（在两天内上涨之前），并且有四种购买方式：$ETH、$USDT、$BNB或法定货币。
Pepe Unchained的先进技术旨在提供比原始的青蛙主题币Pepe更好的用户体验。
考虑到支持L2协议的代币市值达到218亿美元，并且$PEPE的成功（尽管没有提供实际的现实效用），$PEPU预计将来会获得增益。
综上所述，分析师预测$PEPE的价格可能在2030年达到0.7美元。然而，我们还需要等待看看$PEPU（像$PEPE一样）是否会带来显著的增长。
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