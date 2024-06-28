新L2模因币Pepe Unchained一周内筹集100万美元　这会是无敌Pepe？

虽然Pepe ($PEPE)的价格一直波动不定，但一种新的模因币已经进入市场，引起了关注并激起了投资者的兴趣。

受到$PEPE启发，Pepe Unchained ($PEPU) 通过其独立的Layer-2（L2）区块链网络脱颖而出，提供快速的交易速度、低燃气费以及诱人的质押奖励。

仅仅在预售上线几分钟后，它就筹集了20万美元，并在一周内突破了100万美元的壁垒。预售的势头未见减缓迹象，让我们来探讨这只青蛙币的吸引力。

$PEPU旨在借鉴$PEPE的成功

目前，$PEPE是市值达51.4亿美元的顶级青蛙主题币。自上线CoinMarketCap以来，其价格已飙升21,412.82%，即使有价值不到1600万美元的$PEPE被盗，也未能阻止其进展。

例如，如果你去年投资了123美元的$PEPE，今天你会有1.45亿美元，118百万的投资回报率。

早期的$PEPU投资者可能会看到类似甚至更大的收益，特别是一旦这只模因币在像币安这样的主要交易所上市。

$PEPU是否准备超越$PEPE主导地位？

以太坊的L1网络经常面临拥堵问题，导致交易缓慢且昂贵，而$PEPU的L2网络提高了交易吞吐量达到100倍，并降低了成本，使其更具可扩展性、更快速和成本效益更高。



与$PEPE受其本地链（以太坊L1）限制不同，$PEPU通过启动自己的L2区块链生态系统释放了原始的青蛙。

结果是增强的可扩展性、更快的交易速度和更低的燃气费用。较低的交易成本意味着更多的资金可以用来获取利润。

预售资金的20%用于质押。已经有8200万$PEPU被质押，预计年化收益率高达1,927%，为早期投资者带来巨大的奖励。

该项目已经战略分配了其代币，专注于长期发展和投资者奖励。

将10%的$PEPU分配给链存货意味着Pepe Unchained可以维护和升级其L2网络，该网络已经提供了诸多优势：