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学习赚取加密代币推动加密教育　为何$99BTC的比特币可以激增7倍？

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  • 过去五年，加密货币市场上涨了604.2%，但也伴随着显著的波动。
  • 考虑到市场的不可预测性，有必要进行加密货币和区块链教育，以便投资者能够做出更明智的决策。
  • 99Bitcoins（$99BTC）这样的学习赚取（L2E）项目为人们提供了一种有趣而有回报的学习加密货币的方式。

今天，加密货币市场上涨约220亿美元，总市值超过2.106万亿美元。然而，随着行业的增长，诈骗案件也在增加。研究显示，大多数投资者仅投资不到两年。加上市场的波动性，像99Bitcoins这样的L2E倡议变得越来越重要。

L2E项目通过教育潜在投资者了解市场，促进了加密货币的普及。这有助于他们做出更加理性的投资决策，同时解锁代币奖励。继续阅读了解更多详情。

加密货币日益增长的吸引力与教育需求

多种因素推动了加密货币日益增长的吸引力：

  • 去中心化网络促进包容性和透明度
  • 潜力高且快速回报
  • 政府、企业和机构的增加机构兴趣，为技术合法化
  • 更多的交易平台和交易所使购买、出售和交易加密货币变得更加容易
  • 促进国际资金转移和促进金融包容性
  • 高安全级别，因为每笔加密交易都记录在区块链上，不可篡改

尽管过去五年加密市场增长了604.2%，但其发展过程并非一帆风顺。例如，2022年3月，加密市场总市值为2.127万亿美元，但仅几个月后便下跌了85.70%，降至8510亿美元。

考虑到加密行业以往的波动以及98%的人不了解加密货币的基础知识，有必要进行教育，以确保投资者能够有效管理风险

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以游戏化方式提升加密教育，实现更大收益

学习赚取（L2E）倡议越来越受欢迎，因为它们为用户提供了学习区块链技术和加密货币的有益方式。

它们通过替代复杂的技术文档，如白皮书，采用有趣的教育内容，如互动模块和测验，并在完成后提供代币奖励。

这些L2E模型提供了几个好处：

  • 降低投资加密货币的金融门槛，因为人们可以在学习加密货币的同时赚取加密货币（而不是购买加密货币）
  • 通过有趣而引人入胜的方式提升知识，促进加密货币的采用
  • 在特定平台和项目周围建立社区，人们可以在这里提问并分享经验
  • 为人们提供自信地探索加密货币空间的工具

一些流行的L2E平台包括币安学习赚取罗宾汉学习赚取。另一个引人注目的L2E项目是99Bitcoins。

解析$99BTC的240万美元预售成就

目前处于预售阶段的99Bitcoins为用户完成课程提供其原生代币$99BTC作为奖励。

用户完成的学习材料越多，他们赚取的$99BTC就越多，激励用户回到平台学习更多。

除了代币奖励外，99Bitcoins的模式提供了一系列福利：

  • 与专业加密分析师进行的独家网络研讨会
  • 进一步提升加密专业知识的高级培训课程
  • 社区团体成员资格和网络机会，促进与志同道合的人建立友谊

99Bitcoins的4.6K 电报会员和21.6K个关注者证明了其受欢迎程度。

该项目在预售阶段筹集了240万美元，目前1个$99BTC的价格为0.00113美元。

分析师预测，该代币的价格将从2025年的0.10美元增长至2030年的0.70美元，涨幅为7倍。

该项目的代币经济学突显了长期增长机会，其中总代币供应的14%分配给了质押 —— 已经质押了15亿代币，年化收益率为705%

99Bitcoins并不止步于加密教育。该项目的白皮书突出了$99BTC从ERC-20代币向BRC-20的迁移。这将使代币持有者能够参与比特币，这是市值达到1.2万亿美元的全球最大区块链。

购买$99BTC，请访问官方99Bitcoin网站，连接您的加密钱包，并选择您想购买的金额。

结论

尽管加密货币的普及度正在增加，但其波动的特性不容忽视。加上市场教育缺口和日益增长的诈骗风险，Bitget警告称，深度伪造诈骗可能会在2024年给加密行业造成250亿美元的损失

99Bitcoins这样的L2E项目为用户提供知识、乐趣和潜在的财务收益。它们为潜在投资者提供了安全导航市场的有趣和有益的工具。

参考资料

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Esther

Esther

Esther作为自由撰稿人已经有一段时间，撰写的文章数已百计，涉及的范畴众多。

她拥有国际新闻学学士学位，毕业后从事相关职业，从财经、时事新闻、体育、娱乐等领域均有触及。Esther更曾在中国内地、澳洲的中文报纸中担任过财经编辑，对于报道经济类领域新闻有相关经验，同时亦了解多国的经济发展趋势。

随着时间过去，Esther更跟紧时代的变化，从当初的经济发展，到现今流行的加密货币市场均有所研究，绝对能为你提供相关信息和专业意见。除此之外，Esther的新闻触角明锐，总能走在前方，为大家带来不同国家有关经济的信息来源。

曾在中国内地、香港、澳洲等地担任过记者的Esther，对于不同地方的经济领域均有独到的心得和意见，总是能以快捷作出报道，报道的内容从当地的经济发展，到元宇宙、NFT、加密市场、加密货币等均有接触，是投资者的好帮手。想了解更多经济新闻，绝对要看看她所撰写的文章和内容，绝对能为你打开前往经济世界的大门。

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