学习赚取加密代币推动加密教育　为何$99BTC的比特币可以激增7倍？

L2E项目通过教育潜在投资者了解市场，促进了加密货币的普及。这有助于他们做出更加理性的投资决策，同时解锁代币奖励。继续阅读了解更多详情。

加密货币日益增长的吸引力与教育需求

多种因素推动了加密货币日益增长的吸引力：

去中心化网络促进包容性和透明度

去中心化网络促进包容性和透明度 潜力高且快速回报

潜力高且快速回报 政府、企业和机构的增加机构兴趣，为技术合法化

政府、企业和机构的增加机构兴趣，为技术合法化 更多的交易平台和交易所使购买、出售和交易加密货币变得更加容易

更多的交易平台和交易所使购买、出售和交易加密货币变得更加容易 促进国际资金转移和促进金融包容性

促进国际资金转移和促进金融包容性 高安全级别，因为每笔加密交易都记录在区块链上，不可篡改

尽管过去五年加密市场增长了604.2%，但其发展过程并非一帆风顺。例如，2022年3月，加密市场总市值为2.127万亿美元，但仅几个月后便下跌了85.70%，降至8510亿美元。

考虑到加密行业以往的波动以及98%的人不了解加密货币的基础知识，有必要进行教育，以确保投资者能够有效管理风险。

以游戏化方式提升加密教育，实现更大收益

学习赚取（L2E）倡议越来越受欢迎，因为它们为用户提供了学习区块链技术和加密货币的有益方式。

它们通过替代复杂的技术文档，如白皮书，采用有趣的教育内容，如互动模块和测验，并在完成后提供代币奖励。

这些L2E模型提供了几个好处：

降低投资加密货币的金融门槛，因为人们可以在学习加密货币的同时赚取加密货币（而不是购买加密货币）

降低投资加密货币的金融门槛，因为人们可以在学习加密货币的同时赚取加密货币（而不是购买加密货币） 通过有趣而引人入胜的方式提升知识，促进加密货币的采用

通过有趣而引人入胜的方式提升知识，促进加密货币的采用 在特定平台和项目周围建立社区，人们可以在这里提问并分享经验

在特定平台和项目周围建立社区，人们可以在这里提问并分享经验 为人们提供自信地探索加密货币空间的工具

一些流行的L2E平台包括币安学习赚取和罗宾汉学习赚取。另一个引人注目的L2E项目是99Bitcoins。

解析$99BTC的240万美元预售成就

目前处于预售阶段的99Bitcoins为用户完成课程提供其原生代币$99BTC作为奖励。

用户完成的学习材料越多，他们赚取的$99BTC就越多，激励用户回到平台学习更多。

除了代币奖励外，99Bitcoins的模式提供了一系列福利：

与专业加密分析师进行的独家网络研讨会

与专业加密分析师进行的独家网络研讨会 进一步提升加密专业知识的高级培训课程

进一步提升加密专业知识的高级培训课程 社区团体成员资格和网络机会，促进与志同道合的人建立友谊

99Bitcoins的4.6K 电报会员和21.6K个关注者证明了其受欢迎程度。

该项目在预售阶段筹集了240万美元，目前1个$99BTC的价格为0.00113美元。



分析师预测，该代币的价格将从2025年的0.10美元增长至2030年的0.70美元，涨幅为7倍。

该项目的代币经济学突显了长期增长机会，其中总代币供应的14%分配给了质押 —— 已经质押了15亿代币，年化收益率为705%。

99Bitcoins并不止步于加密教育。该项目的白皮书突出了$99BTC从ERC-20代币向BRC-20的迁移。这将使代币持有者能够参与比特币，这是市值达到1.2万亿美元的全球最大区块链。

要购买$99BTC，请访问官方99Bitcoin网站，连接您的加密钱包，并选择您想购买的金额。

结论

尽管加密货币的普及度正在增加，但其波动的特性不容忽视。加上市场教育缺口和日益增长的诈骗风险，Bitget警告称，深度伪造诈骗可能会在2024年给加密行业造成250亿美元的损失。

像99Bitcoins这样的L2E项目为用户提供知识、乐趣和潜在的财务收益。它们为潜在投资者提供了安全导航市场的有趣和有益的工具。

参考资料