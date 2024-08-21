流动性增加　$BTC是否有望追随黄金创下历史新高？

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查看任何一天的加密市场，你会发现价格波动剧烈，随机且出乎意料。

但与任何金融市场一样，存在着长期的趋势模式。现在，这些模式中的一个可能正准备将$BTC推向新的历史高点。

美国大选和即将召开的美联储会议是否会加速这一进程？

让我们深入探讨一下。

卖压的夏季即将结束

在春季和夏季期间，$BTC经历了主要的流动性注入和影响供需的事件：

比特币减半事件

比特币减半事件 德国出售了26亿美元的$BTC

德国出售了26亿美元的$BTC Mt. Gox还款持续进行

Mt. Gox还款持续进行 $BTC ETF上线

这些事件向市场注入了数十亿美元，并引发了供应过剩的担忧，如果投资者大量涌入市场，可能会导致价格冲击。

然而，尽管$BTC在整个夏季价格波动剧烈，投资者依然展现了出色的持币耐心。

现在，随着Mt. Gox还款的完成，流动性注入似乎也接近尾声。$BTC在4月减半后的波动符合既有模式：该币通常在减半后的一到三个月内表现挣扎，然后逐渐找到稳定点。

综合来看，$BTC可能正在进入一个更稳定的时期，并有望在2024年年末之前为另一轮牛市做好准备。

全球流动性增加

流动性增加会加大卖压，但长期来看，利好流动性的环境对$BTC及整个加密经济体都是积极的。

global liquidity is finally ticking up will we see the greatest bull run ever in 2025???? pic.twitter.com/i0F1eQGowT — kook ☪️ (@KookCapitalLLC) August 19, 2024

分析师在近期黄金的表现中找到了这一观点的证据，黄金刚刚创下历史新高。$BTC通常会滞后于黄金，因为投资者会寻找可靠的价值储存。然而，当黄金表现良好时，$BTC和股市往往也会跟随上涨。

2/3 Gold #Gld saw that and just reached its ATH . By analyzing the last 10 years behaviour , Gold typically moves first during periods of uncertainty or immediate liquidity injections due to its safe-haven status. pic.twitter.com/5a3AUR4qAf — Francesco Madonna (@CiccioMadonna) August 17, 2024

全球流动性周期可能为$BTC在2024年及2025年进一步上涨铺平道路。

美国选举将会怎样？

然而，美国政府（以及美国民众）将在接下来的走势中发挥重要作用。在短期内，美联储可能的降息将可能决定加密市场是面临FUD还是热情。

无论是卡马拉·哈里斯还是唐纳德·特朗普赢得11月的美国大选，都将显著影响美国政府对加密货币的态度。

尽管如此，分析师认为，无论美国选举结果如何，宏观经济条件可能会保持稳定，这对比特币可能是有利的。

现在是时候看看$BTC是否会在2025年攀升到新高，还是熊市将继续囚禁比特币。

参考资料