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流动性增加　$BTC是否有望追随黄金创下历史新高？

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  • 重大市场事件（ETF上市、Mt. Gox还款）向比特币（$BTC）注入了数十亿美元。
  • 长期走势显示，市场对流动性友好，这有利于$BTC的牛市行情。
  • 美国大选和即将召开的美联储会议将在很大程度上决定未来几个月的市场前景。

查看任何一天的加密市场，你会发现价格波动剧烈，随机且出乎意料

但与任何金融市场一样，存在着长期的趋势模式。现在，这些模式中的一个可能正准备将$BTC推向新的历史高点。

美国大选和即将召开的美联储会议是否会加速这一进程？

让我们深入探讨一下。

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卖压的夏季即将结束

在春季和夏季期间，$BTC经历了主要的流动性注入和影响供需的事件：

这些事件向市场注入了数十亿美元，并引发了供应过剩的担忧，如果投资者大量涌入市场，可能会导致价格冲击。

然而，尽管$BTC在整个夏季价格波动剧烈，投资者依然展现了出色的持币耐心。

现在，随着Mt. Gox还款的完成，流动性注入似乎也接近尾声。$BTC在4月减半后的波动符合既有模式：该币通常在减半后的一到三个月内表现挣扎，然后逐渐找到稳定点。

综合来看，$BTC可能正在进入一个更稳定的时期，并有望在2024年年末之前为另一轮牛市做好准备。

全球流动性增加

流动性增加会加大卖压，但长期来看，利好流动性的环境对$BTC及整个加密经济体都是积极的。

分析师在近期黄金的表现中找到了这一观点的证据，黄金刚刚创下历史新高。$BTC通常会滞后于黄金，因为投资者会寻找可靠的价值储存。然而，当黄金表现良好时，$BTC和股市往往也会跟随上涨。

全球流动性周期可能为$BTC在2024年及2025年进一步上涨铺平道路。

美国选举将会怎样？

然而，美国政府（以及美国民众）将在接下来的走势中发挥重要作用。在短期内，美联储可能的降息将可能决定加密市场是面临FUD还是热情

无论是卡马拉·哈里斯还是唐纳德·特朗普赢得11月的美国大选，都将显著影响美国政府对加密货币的态度。

尽管如此，分析师认为，无论美国选举结果如何，宏观经济条件可能会保持稳定，这对比特币可能是有利的。

现在是时候看看$BTC是否会在2025年攀升到新高，还是熊市将继续囚禁比特币。

参考资料

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Esther

Esther

Esther作为自由撰稿人已经有一段时间，撰写的文章数已百计，涉及的范畴众多。

她拥有国际新闻学学士学位，毕业后从事相关职业，从财经、时事新闻、体育、娱乐等领域均有触及。Esther更曾在中国内地、澳洲的中文报纸中担任过财经编辑，对于报道经济类领域新闻有相关经验，同时亦了解多国的经济发展趋势。

随着时间过去，Esther更跟紧时代的变化，从当初的经济发展，到现今流行的加密货币市场均有所研究，绝对能为你提供相关信息和专业意见。除此之外，Esther的新闻触角明锐，总能走在前方，为大家带来不同国家有关经济的信息来源。

曾在中国内地、香港、澳洲等地担任过记者的Esther，对于不同地方的经济领域均有独到的心得和意见，总是能以快捷作出报道，报道的内容从当地的经济发展，到元宇宙、NFT、加密市场、加密货币等均有接触，是投资者的好帮手。想了解更多经济新闻，绝对要看看她所撰写的文章和内容，绝对能为你打开前往经济世界的大门。

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近年来加密货币市场的迅速发展吸引了大量投资者，同时也成为诈骗者的温床。近期，美国佛罗里达州居民Maria Vaca因在Google Play商店下载并使用一款名为Yobit Pro的加密货币应用程序，遭受了超过500万美元的损失。 这起事件不仅引发了对加密货币诈骗问题的关注，更使Google面临诉讼，质疑其应用程序筛选过程的有效性。 Google诈骗过程详述 Maria Vaca在2023年2月至7月期间向Yobit Pro应用程式投入了460万美元，当时她相信这是一笔有利可图的投资。根据法庭文件显示，她的帐户馀额一度显示接近700万美元。然而当她试图将这些资金提取出来时，事情开始变得不对劲。 应用程式首先要求她再存入50万美元以支付所谓的「税款」才能提现，儘管她遵从了这一要求，但随后应用程式又要求她支付额外的200万美元，这让她开始怀疑自己可能落入了诈骗陷阱。 在拒绝支付更多款项后，Vaca收到了来自诈骗者的威胁信息，这些信息通过WhatsApp传递，甚至威胁她的生命安全。意识到自己已经成为诈骗受害者后，Vaca立即联繫了执法部门，并向美国消费者金融保护局（CFPB）提交了投诉。然而让她失望的是，Google花了整整三个月的时间才将该诈骗应用从Play商店中下架，这段期间内，可能有更多用户成为受害者。 诉讼焦点：Google的责任 Vaca目前已在加州对Google提起诉讼，要求至少500万美元的赔偿。她的诉讼主张，之所以下载并使用Yobit Pro应用程式，是因为她信任Google能够有效防止诈骗应用出现在Play商店中。她认为Google的筛选和监管流程存在重大漏洞，未能履行对用户的保护责任，导致她和其他用户遭受重大经济损失。 诉讼文件指出：「由于Google的重大误导和其他欺骗行为，Vaca女士遭受了重大损失，包括但不限于超过500万美元的财务损失、严重的情感与心理压力，以及她在大部分成年生活中努力建立的房地产业务的损失。」这一指控强调了Google在应用商店管理中的责任缺失，并将其置于舆论的风口浪尖。 Google的应用审核问题 Vaca的案件并非孤例。她的诉讼指出，至少有12,759名Android用户下载了Yobit Pro，其中至少五人遭遇了类似的诈骗。这一数据揭示了Google Play商店中潜藏的重大风险，尤其是在应用程式筛选和审查流程上的漏洞。 此外这并非Google首次面临此类问题，之前Google曾对两名开发者提起诉讼，这些开发者成功在Google Play上发布了87款诈骗应用，影响超过10万名用户，其中至少8,700名为美国居民。这些应用的诈骗手段与Yobit Pro如出一辙，即在受害者尝试提现时设置各种阻碍，要求支付额外的「税额」，最终导致资金无法收回。 结论：加强应用审查和用户保护的必要性 这起诉讼再次强调了加密货币领域的高风险性以及数位平台在保护用户方面的重要责任。Google作为全球最大的应用程式商店之一，必须在应用审查和监控上投入更多资源，确保用户下载的应用是安全且可靠的。同时这起案件也提醒投资者，在进行加密货币相关投资时，应谨慎选择平台并加强自我保护意识。 随着数字经济的发展，类似的诈骗事件可能会愈加频繁。无论是科技巨头还是个人投资者，都应该对这一现象保持警惕，并採取适当措施以减少风险，保护自身利益。这样才能在高速发展的数位世界中立于不败之地。

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