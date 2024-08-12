市场回暖信心恢复：比特币重返六万大关，以太币回升至2600

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在经历了上周的市场恐慌之后，加密货币市场和股市逐渐恢复平稳。投资者的情绪得以平复，美股三大指数在上周五（8月9日）小幅收高，几乎完全收复了之前的跌幅。同时比特币重新站上了六万美元的关口，以太币也回升至2600美元附近。

投资者恐慌情绪的消退与市场回暖

上周市场一度陷入恐慌，投资者情绪极度紧张。然而，随着美国劳工部公布的新数据，投资者的担忧开始逐渐消退。

数据显示，截至8月3日当周，美国初次申请失业救济金的人数降至233,000人。这一数据表明，就业市场的状况并没有市场之前预期的那么糟糕，之前的数据很可能只是受到恶劣天气的短暂影响。投资者对劳动力市场崩溃的担忧因此得以缓解。

与此同时芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch数据显示，市场对美联储在9月降息的预期也有所调整。此前，由于担心经济下行，市场普遍预期美联储将不得不大幅降息以刺激经济。

然而随着通胀压力的缓解，市场对降息的预期有所放缓。数据显示，投资者预期9月降息一次和两次的可能性各占一半，而此前预期降息两次的概率曾高达七成。此外，年底前的降息预期也从五次降至四次。这些变化表明，投资者对经济前景的信心有所恢复。

在这种背景下，美股三大指数在上周五收高，几乎完全收复了之前的跌幅。投资者正在等待下周三公布的关键消费者物价指数（CPI）数据。市场普遍预期，美国通胀正在放缓，这将为美联储在9月开始降息提供足够的信心。

比特币重返六万大关，ETF市场流动显现

在加密货币市场方面，比特币在上周一度跌破五万美元大关，给投资者带来了一定的压力。然而，随着市场逐渐企稳，比特币价格重新站上了六万美元的关口。摩根大通的分析师此前曾指出，比特币的平均生产成本约为49,000美元，价格一旦低于此水平，将给矿工带来压力，并可能进一步影响比特币的市场价格。幸运的是，比特币已经成功脱离这一危险区间，重新走高。

此，比特币期货市场的溢价较高，这显示出期货投资者对未来市场的信心。再加上FTX为债权人提供的现金索赔可能将进一步提振市场需求，这些因素都为比特币的价格提供了支持。然而，分析师提醒，投资者仍需对后市保持谨慎。

尽管比特币价格回升，但根据SoSoValue的数据，比特币现货ETF在昨日仍然出现了8,973万美元的净流出，其中灰度GBTC流出7,700万美元，富达的FBTC流出1,985万美元，Bitwise的BITB流出1,814万美元。这表明，尽管市场有所回暖，投资者对比特币的信心尚未完全恢复。

以太币回升至2600美元，市场压力依然存在

以太币同样在上周的市场波动中受到了较大的影响。由于Jump Trading的清算，以太币的走势相对疲软，累计一周跌幅仍达12%。目前，以太币的价格虽已回升至2600美元附近，但仍未能站上2800美元的关键阻力位。

根据SoSoValue数据，以太坊现货ETF昨日净流出1,571万美元，主要来自灰度ETHE的4,168万美元净流出，尽管其他基金有少量流入，但不足以抵消这一流出量。这显示出，尽管以太币价格有所回升，市场压力依然存在，投资者情绪仍较为谨慎。

结论：市场回暖，但投资者需保持谨慎

随着投资者情绪的逐渐平复，股市和加密货币市场都呈现出一定的回暖迹象。比特币重新站上六万美元关口，以太币也回升至2600美元。然而，ETF市场的资金流出显示出，投资者对市场的信心尚未完全恢复，未来市场仍存在一定的不确定性。投资者在享受市场回暖带来的机会时，也需保持谨慎，关注即将公布的经济数据以及全球市场的动态变化。