Meme Games（$MGMES）数小时内筹集12.2万美元　游戏化与高APY引发FOMO

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$MGMES 的预售于昨天启动，数小时内筹集了超过12.2万美元，显示出爆发性的早期势头。$MGMES 刚好在2024年巴黎奥运会夏季来临之际上线，被加密社区视为“官方”奥运迷因币。

那么，是什么吸引投资者关注 $MGMES？预售的炒作是否会转化为长期价值？让我们来解析一下 $MGMES 的吸引力。

幸运获富 – 迷因狂热与博彩相遇

$MGMES 将加密迷因币的狂热与奥运会热潮结合起来，允许投资者押注他们最喜欢的“迷因运动员”，以期增加持有的代币数量。



参与者可以从五个标志性角色中选择：$PEPE、$DOGE、$WIF、$BRETT 或 $TURBO。如果所选冠军第一个冲过终点线，投资者将获得25%的代币倍增奖励。

这意味着任何人都可以凭运气将1万 $MGMES 转换成1.25万 $MGMES。由于比赛结果是随机的，每个角色都有平等的获胜机会。

此外，由于没有最低购买金额或投注频率限制，早鸟投资者可以在预售期间多次参与，以最大化他们的获胜几率。

游戏化机制是 $MGMES 的主要吸引力之一，有助于建立一个忠诚且活跃的社区。

另一个助推炒作的因素是质押，年收益率高达4073%。现在锁定1万 $MGMES，投资者两个月内可以获得超过1.6万 $MGMES，几乎将持有量翻倍。

这种竞争、运气和奖励的独特结合，再加上迷因的吸引力，帮助 $MGMES 迅速获得了关注。

折扣价格与4,073%质押年收益率

$MGMES 的预售将与2024年奥运会同步进行，并于9月8日与残奥会闭幕式一同结束。预计9月10日，$MGMES 将首次上线去中心化交易所（DEXs）。

首批投资者可以以每枚0.009美元的最低价格购买 $MGMES，因此90美元即可获得1万 $MGMES。仅剩三天时间，价格将会上涨，加上预售时间短，这些因素共同引发了FOMO。



分析师预测 $MGMES 在上市后将暴涨100倍，为早期支持者带来近10,000%的收益。

要购买 $MGMES，请访问官方预售网站，连接您的钱包，选择网络（以太坊或BNB链），输入您希望购买的代币数量，并确认交易。别忘了为您喜欢的迷因投上一票！

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总结

$MGMES 战略性地结合了迷因币趋势、奥运热潮、游戏化机制和双重收益，以吸引既喜欢高风险的投资者，也吸引寻求长期价值的稳健投资者。

$MGMES 是否会像其“迷因运动员”一样在加密领域成为冠军？只有时间才能证明，但发令枪已经鸣响。

参考资料