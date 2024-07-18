Countries
Close
chinese 中文 english English japanese 日本語 korean 한국어 vietnam Tiếng Việt portuguese Português (PT/BR)
Home Meme Games（$MGMES）数小时内筹集12.2万美元　游戏化与高APY引发FOMO
加密货币新闻

Meme Games（$MGMES）数小时内筹集12.2万美元　游戏化与高APY引发FOMO

esther
更新日期:

The Tech Report - 中文 为何信任Tech Report Arrow down

Tech Report是互联网上最资深的硬件、新闻和科技评测网站之一。我们撰写有用的技术指南、公正的产品评测，并报道最新的科技和加密货币新闻。我们保持编辑独立性，并认为内容质量和事实准确性是不可妥协的。

补充信息
Close icon

我们编辑团队的专业知识涵盖了对我们的使命至关重要的多种背景，包括网络安全、金融与金融科技、在线隐私和硬件。 我们真正专注于提供用户价值，这是我们编辑标准的核心。

  • Meme Games（$MGMES）在预售上线数小时内筹集了12.2万美元，目前每枚代币售价0.009美元。
  • 设定的预售周期、限时折扣价格、游戏化机制以及4073%的质押年收益率（APY）完美融合，造成了极大的FOMO
  • 预售将于9月8日结束，分析师预测$MGMES在9月10日上线去中心化交易所（DEXs）后将暴涨100倍。

$MGMES 的预售于昨天启动，数小时内筹集了超过12.2万美元，显示出爆发性的早期势头。$MGMES 刚好在2024年巴黎奥运会夏季来临之际上线，被加密社区视为“官方”奥运迷因币

那么，是什么吸引投资者关注 $MGMES？预售的炒作是否会转化为长期价值？让我们来解析一下 $MGMES 的吸引力。

幸运获富 – 迷因狂热与博彩相遇

$MGMES 将加密迷因币的狂热与奥运会热潮结合起来，允许投资者押注他们最喜欢的“迷因运动员”，以期增加持有的代币数量。

参与者可以从五个标志性角色中选择：$PEPE、$DOGE、$WIF、$BRETT 或 $TURBO。如果所选冠军第一个冲过终点线，投资者将获得25%的代币倍增奖励

这意味着任何人都可以凭运气将1万 $MGMES 转换成1.25万 $MGMES。由于比赛结果是随机的，每个角色都有平等的获胜机会。

🚀 寻找下一个100倍加密货币？
查看我们精选的加密货币预售，获取高回报

此外，由于没有最低购买金额或投注频率限制，早鸟投资者可以在预售期间多次参与，以最大化他们的获胜几率

        游戏化机制是 $MGMES 的主要吸引力之一，有助于建立一个忠诚且活跃的社区。

另一个助推炒作的因素是质押，年收益率高达4073%。现在锁定1万 $MGMES，投资者两个月内可以获得超过1.6万 $MGMES，几乎将持有量翻倍。

这种竞争、运气和奖励的独特结合，再加上迷因的吸引力，帮助 $MGMES 迅速获得了关注。

折扣价格与4,073%质押年收益率

$MGMES 的预售将与2024年奥运会同步进行，并于9月8日与残奥会闭幕式一同结束。预计9月10日，$MGMES 将首次上线去中心化交易所（DEXs）。

首批投资者可以以每枚0.009美元的最低价格购买 $MGMES，因此90美元即可获得1万 $MGMES。仅剩三天时间，价格将会上涨，加上预售时间短，这些因素共同引发了FOMO。

分析师预测 $MGMES 在上市后将暴涨100倍，为早期支持者带来近10,000%的收益。

要购买 $MGMES，请访问官方预售网站，连接您的钱包，选择网络（以太坊或BNB链），输入您希望购买的代币数量，并确认交易。别忘了为您喜欢的迷因投上一票！

关注 The Meme Games 在 XTelegram 上获取最新动态。

总结

$MGMES 战略性地结合了迷因币趋势、奥运热潮、游戏化机制和双重收益，以吸引既喜欢高风险的投资者，也吸引寻求长期价值的稳健投资者。

$MGMES 是否会像其“迷因运动员”一样在加密领域成为冠军？只有时间才能证明，但发令枪已经鸣响。

参考资料

点击展开查看参考资料

Tech Report- 编辑流程我们的编辑流程

Tech Report的 编辑政策 着重于提供对读者有实际价值的有用、准确的内容。我们只与具有特定领域知识的经验丰富的作者合作，包括技术最新发展、在线隐私、加密货币、软件等方面。我们的编辑政策确保每个主题都经过我们内部编辑的研究和策划。我们保持严格的新闻标准，每篇文章都是100%由真正的作者撰写的。 .
将 Tech Report 添加到您的谷歌新闻订阅源

Question & Answers (0)

Have a question? Our panel of experts will answer your queries. Post your Question

发表回复

Write a Review

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

Esther

Esther

Esther作为自由撰稿人已经有一段时间，撰写的文章数已百计，涉及的范畴众多。

她拥有国际新闻学学士学位，毕业后从事相关职业，从财经、时事新闻、体育、娱乐等领域均有触及。Esther更曾在中国内地、澳洲的中文报纸中担任过财经编辑，对于报道经济类领域新闻有相关经验，同时亦了解多国的经济发展趋势。

随着时间过去，Esther更跟紧时代的变化，从当初的经济发展，到现今流行的加密货币市场均有所研究，绝对能为你提供相关信息和专业意见。除此之外，Esther的新闻触角明锐，总能走在前方，为大家带来不同国家有关经济的信息来源。

曾在中国内地、香港、澳洲等地担任过记者的Esther，对于不同地方的经济领域均有独到的心得和意见，总是能以快捷作出报道，报道的内容从当地的经济发展，到元宇宙、NFT、加密市场、加密货币等均有接触，是投资者的好帮手。想了解更多经济新闻，绝对要看看她所撰写的文章和内容，绝对能为你打开前往经济世界的大门。

最热门新闻

1 随着比特币价格回升上66,000美元　现在买入的4个最佳加密货币
2 48%加密货币持有者计划投川普票　委员会获得数百万捐款
3 Meme Games（$MGMES）数小时内筹集12.2万美元　游戏化与高APY引发FOMO
4 川普与JD Vance组成支持加密货币的美国总统候选人阵容　下一波牛市币有哪些？
5 从怀疑比特币到坚定拥护者－BlackRock 执行长自白转变原因

最新消息

加密货币新闻

随着比特币价格回升上66,000美元　现在买入的4个最佳加密货币

mark
加密货币新闻

48%加密货币持有者计划投川普票　委员会获得数百万捐款

mark

近日一些与加密行业有联系的知名人士，包括埃隆·马斯克，纷纷成...

加密货币新闻

川普与JD Vance组成支持加密货币的美国总统候选人阵容　下一波牛市币有哪些？

mark

近期美国前总统唐纳德·川普宣布，他在2024年总统选举中选择...

加密货币新闻

从怀疑比特币到坚定拥护者－BlackRock 执行长自白转变原因

mark
加密货币新闻

$DAWGZ达250万美元里程碑　Base Dawgz会成Base上下个100倍meme币吗？

esther
加密货币新闻

Dogecoin价格预测　在Elon Musk支持Donald Trump下预测回升至0.51美元

mark
加密货币新闻

比特币价格飙上63,000美元　交易员押注特朗普胜选　枪击事件成催化剂

mark

规定和高风险投资警告：交易外汇、差价合约（CFD）和加密货币具有高度的投机性，存在一定风险，可能不适合所有投资者。你可能会失去部分或全部投资的资本，因此你不应该用不能承受损失的资本进行投机。本网站上的内容不应视为投资建议。投资具有投机性。投资时您的资本存在风险。请注意，我们确实会收取广告费，用于引导用户开立与经纪商/广告商的帐户和/或将流量引导至广告商网站。

该网站上的加密货币促销活动不符合英国金融促销制度，并不面向英国消费者。

© Copyright 2024 The Tech Report Inc. All Rights Reserved.