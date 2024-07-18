Meme Games（$MGMES）数小时内筹集12.2万美元　游戏化与高APY引发FOMO

- Meme Games（$MGMES）在预售上线数小时内筹集了12.2万美元，目前每枚代币售价0.009美元。
- 设定的预售周期、限时折扣价格、游戏化机制以及4073%的质押年收益率（APY）完美融合，造成了极大的FOMO。
- 预售将于9月8日结束，分析师预测$MGMES在9月10日上线去中心化交易所（DEXs）后将暴涨100倍。
$MGMES 的预售于昨天启动，数小时内筹集了超过12.2万美元，显示出爆发性的早期势头。$MGMES 刚好在2024年巴黎奥运会夏季来临之际上线，被加密社区视为“官方”奥运迷因币。
那么，是什么吸引投资者关注 $MGMES？预售的炒作是否会转化为长期价值？让我们来解析一下 $MGMES 的吸引力。
幸运获富 – 迷因狂热与博彩相遇
参与者可以从五个标志性角色中选择：$PEPE、$DOGE、$WIF、$BRETT 或 $TURBO。如果所选冠军第一个冲过终点线，投资者将获得25%的代币倍增奖励。
这意味着任何人都可以凭运气将1万 $MGMES 转换成1.25万 $MGMES。由于比赛结果是随机的，每个角色都有平等的获胜机会。
此外，由于没有最低购买金额或投注频率限制，早鸟投资者可以在预售期间多次参与，以最大化他们的获胜几率。
游戏化机制是 $MGMES 的主要吸引力之一，有助于建立一个忠诚且活跃的社区。
另一个助推炒作的因素是质押，年收益率高达4073%。现在锁定1万 $MGMES，投资者两个月内可以获得超过1.6万 $MGMES，几乎将持有量翻倍。
这种竞争、运气和奖励的独特结合，再加上迷因的吸引力，帮助 $MGMES 迅速获得了关注。
折扣价格与4,073%质押年收益率
$MGMES 的预售将与2024年奥运会同步进行，并于9月8日与残奥会闭幕式一同结束。预计9月10日，$MGMES 将首次上线去中心化交易所（DEXs）。
分析师预测 $MGMES 在上市后将暴涨100倍，为早期支持者带来近10,000%的收益。
要购买 $MGMES，请访问官方预售网站，连接您的钱包，选择网络（以太坊或BNB链），输入您希望购买的代币数量，并确认交易。别忘了为您喜欢的迷因投上一票！
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总结
$MGMES 战略性地结合了迷因币趋势、奥运热潮、游戏化机制和双重收益，以吸引既喜欢高风险的投资者，也吸引寻求长期价值的稳健投资者。
$MGMES 是否会像其“迷因运动员”一样在加密领域成为冠军？只有时间才能证明，但发令枪已经鸣响。
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