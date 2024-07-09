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迷因交易者转向P2E　$SAGA涨幅居首　利好$PLAY？

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  • 迷因币市场市值在过去24小时内下跌9.8%，投资者寻求长期回报。
  • 尽管整体呈现熊市趋势，P2E代币$SAGA和$NOT分别飙升28%和51%。
  • $PLAY可能是下一个有望为早期支持者带来5倍回报的P2E代币

昨天，游戏代币 Notcoin ($NOT) 和 Saga ($SAGA) 成为币安24小时涨幅最大的代币，分别上涨了51%和28%。

尽管在过去一周内十大加密货币中有九种出现下跌，但专注于实用性的项目表现出韧性，并引起了投资者的极大兴趣

从像PlayDoge ($PLAY) 这样的新项目中也可以看出游戏赚取 (P2E) 代币的上升趋势。该项目在预售不到一个月内筹集了超过 500 万美元，借助了狗狗币的吸引力和90年代像素游戏的怀旧情怀。

在极端市场波动中，投资者是否正在转向长期投资，P2E 是否是加密货币的未来？让我们来解析一下这个新的市场趋势。

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快速获取加密货币收益的梦想结束了吗？

昨天，迷因币市场市值下跌了9.8%，而顶级代币的表现并不理想：

一些代币，如$NPC和$WOLF，跌幅超过20%。周线图显示相似的走势，表明市场情绪偏向熊市。上周只有少数几个代币（如$BILLY、$GIGA和$HOPPY）因主要项目发展或上市初期炒作而飙升。

迷因币狂潮（可能由于追求快速收益）似乎即将结束。

大量模仿项目、诈骗以及更广泛的经济衰退使投资者趋于回避风险。GameFi领域的市场市值也下降了5.6%，大多数代币呈现下跌趋势，但$SAGA和$NOT显示出明显的上升趋势。

$SAGA 达到了 $1.35，显示出在六月损失了45%后的恢复迹象。$NOT 在7月5日低于其上市价格，但现在站在 $0.017，为早期采用者带来了41%的收益

PlayDoge 将迷因狂热与P2E实用性融合在一起

投资者可能已经逃离波动的牧场，寻求以实用性为驱动的稳定回报，但迷因的吸引力仍然强大

PlayDoge 理解在加密市场中追求更简单时代的渴望，当收益取决于点赞和转发，但也承诺为长期生存能力提供真正的实用性。

       项目团队正在开发一款P2E Tamagotchi游戏，用户可以通过照顾他们的虚拟柴犬赚取$PLAY。如果你的数字宠物因为忽视而逃跑或死亡不足以成为强烈的激励因素，现在你还面临失去货币收益的风险。

$PLAY代币在游戏中至关重要（保持宠物健康和升级），是奖励的主要货币。

怀旧情怀和P2E实用性帮助PlayDoge的预售在一个月内筹集了近550万美元。$PLAY目前的价格是$0.00516，但价格将在下一个小时内上涨。

预计PlayDoge迷你游戏的beta版本将在2024年第四季度发布。如果社区对其反响良好，$PLAY可能在上市后达到$0.026，并为早期支持者带来5倍回报。

在以太坊上的104%年化收益率（APY）和BNB链上的74%年化收益率（APY）激励长期持有，减少了即时卖压，并为$PLAY的上市打下了坚实基础

如果你今天购买104,069枚$PLAY（537美元）并在以太坊上质押，一年后你将拥有212,300枚$PLAY（1,095美元）。

在预售期间购买$PLAY，请访问官方网站，连接你的钱包，输入你想购买的代币数量，并确认交易。

总结

波动性和恐慌销售可能已经平息了迷因币的炒作热情，但投资者仍然寻求有趣的体验。

像$NOT、$SAGA和$PLAY这样的P2E项目将娱乐与潜在的财务回报融合在一起，与寻求长期利润和可持续性的风险厌恶型投资者产生共鸣。

参考资料

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Esther

Esther

Esther作为自由撰稿人已经有一段时间，撰写的文章数已百计，涉及的范畴众多。

她拥有国际新闻学学士学位，毕业后从事相关职业，从财经、时事新闻、体育、娱乐等领域均有触及。Esther更曾在中国内地、澳洲的中文报纸中担任过财经编辑，对于报道经济类领域新闻有相关经验，同时亦了解多国的经济发展趋势。

随着时间过去，Esther更跟紧时代的变化，从当初的经济发展，到现今流行的加密货币市场均有所研究，绝对能为你提供相关信息和专业意见。除此之外，Esther的新闻触角明锐，总能走在前方，为大家带来不同国家有关经济的信息来源。

曾在中国内地、香港、澳洲等地担任过记者的Esther，对于不同地方的经济领域均有独到的心得和意见，总是能以快捷作出报道，报道的内容从当地的经济发展，到元宇宙、NFT、加密市场、加密货币等均有接触，是投资者的好帮手。想了解更多经济新闻，绝对要看看她所撰写的文章和内容，绝对能为你打开前往经济世界的大门。

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SHIB暴跌后价格预测　升级版柴犬币Shiba Shootout能否引发 10 倍上涨？

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在最近的加密货币市场大幅下跌中，柴犬币（Shiba Inu Coin，简称SHIB）价格经历了连续三天的下滑，达到了自2024年3月1日以来的最低点$0.00001271，与今年的峰值相比下降了惊人的70%。与之相比比特币（BTC）和以太坊（ETH）等主要加密货币表现更为稳定。然而一些分析师仍对SHIB的潜力持乐观态度，并设立了雄心勃勃的价格目标，预计其价值将大幅上升。 知名分析师Trading View的Abmoon去年尾预测了SHIB的潜在价格上涨，当时SHIB的价格约为$0.00001，Abmoon的分析设定了多个目标价位，包括： Abmoon的最终目标价位为$0.000165，这意味着从目前水平起将会有高达997%的增长。儘管近期市场动盪，分析师们仍对SHIB的復甦和未来的价格上涨抱有希望。 资产可以从Shibarium桥接到以太坊 柴犬币社区的积极参与进一步推动了SHIB的正向动力。近期的更新包括Shiba Eternity游戏的区块链版本发布以及Shibarium网络的扩展。Shibarium的最新更新提供了新的社区参与机会，例如开发人员可以创建应用程序，用户可以成为验证者，并且资产可以从Shibarium桥接到以太坊，增强了Web3的体验。这些发展被预期将SHIB的价格推向新高。 目前SHIB的交易价格为$0.00001598，面临的主要阻力位包括20日移动平均线（SMA）$0.00001715，如果市场条件改善，可能会达到$0.00002。分析师和市场观察者预见了潜在的復甦，短期目标设定在$0.00003至$0.000045之间，这取决于市场动向和投资者情绪。 在市场情绪方面，柴犬币的供应量显着减少，过去一周烧毁了360.35百万枚代币，导致每週烧毁率增加了418%。市场情绪正在转变，目前总供应量估计为589.27兆SHIB。此外，柴犬币社区已烧毁了3.84百万枚代币。儘管SHIB的价格走势面临挑战，但烧毁率的激增和行业的广泛復甦被视为积极的信号。 这个狗狗币竞争对手能否带来更大的收益？ 投资者目前正热衷的一种新模因币，它是狂野西部主题的边玩边赚 (P2E) 模因币Shiba Shootout。 一群技术精湛的加密货币爱好者和迷因创作者，与柴犬警长并肩作战。在狂野西部加密边疆的中心，是充满活力的「柴犬谷」。这个繁忙的数字小镇是柴犬爱好者的聚集地，他们在这里参加挑战，分享迷因，沉浸在对决的兴奋中。。 Shiba Shootout游戏以狂野西部加密前沿为背景，已通过Google Play和苹果应用商店审核，即将发布。预售参与者仅需0.0195美元即可购买$SHIBASHOOT代币。今天就加入Shiba Shootout，开始赚取每年超过2200%的高额奖励（截至发稿时）。距离预售价格上涨还有不到48小时，感兴趣的人应尽快出手。 Shiba ShootOut ($SHIBASHOOT)是一种以狂野西部为主题的新流行纪念币，持有者可以加入一个社区并获得高额被动奖励。该平台旨在通过其以柴犬为主题的代币，提供质押奖励、彩票和其他吸引人的功能，创造一种有益的用户体验。 结论： 儘管柴犬币在近期市场动盪中经历了重挫，但分析师们对其未来的潜力充满信心。随着区块链游戏和Shibarium网络的更新，SHIB有望在未来实现大幅上涨。投资者应密切关注Shiba ShootOut这些新发展，并在做出投资决策前进行充分的研究。

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比特币价格预测〡CryptoQuant CEO表示：政府抛售比特币不会动摇市场

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近期加密市场因德国政府抛售比特币而受到了一定的冲击，导致比特币价格在一天内下跌4.3%，过去一週内更下跌6.63%，跌破54,000美元大关。然而CryptoQuant首席执行官Ki Young Ju认为，政府抛售比特币对市场的影响被过度夸大了。 Ki Young Ju指出，自2023年以来，已有约2240亿美元流入比特币市场，而政府持有并抛售的比特币仅佔其中的约90亿美元，仅为总实现市值的4%。这一数据挑战了政府持有的比特币会对市场流动性产生重大影响的观点。 实现市值与传统市值不同，后者是将比特币的当前价格乘以其总供应量，而实现市值则是基于每个比特币最后一次移动的价格进行计算。Ki Young Ju强调，实现市值反映了链上交易的总价值，这通常被描述为“退出流动性受害者的墓地”。实现市值越高，表明资产价格的基本支撑越强，尤其是在比特币这样的投机市场中。 比特币ETF资金流入激增 儘管市场对政府抛售比特币有所担忧，但CryptoQuant的CEO表示，市场依然强劲，有大量新资金流入支持比特币价格，这有助于在波动期间稳定市场。 近日知名分析公司SpotOnChain报告称，7月5日比特币ETF的淨流入超过了1.43亿美元。根据他们的数据，美国的10支比特币ETF在本週的4个交易日中有2天实现了2.38亿美元的淨流入，儘管比特币价格下跌了7%。其中仅有Grayscale的ETF（GBTC）出现了2800万美元的流出，而Fidelity ETF（FBTC）则领先，吸引了1.17亿美元的投资，Bitwise比特币ETF（BITB）紧随其后，吸引了3000万美元的流入。然而一些交易所交易基金在此期间记录为零流入。 市场稳定因素 面对政府抛售比特币引发的市场波动，CryptoQuant的CEO Ki Young Ju认为，真正的市场支撑来自于大量的新资金流入和实现市值的提高。这些因素表明，比特币市场的基本面依然强劲，足以应对短期内的价格波动。 此外比特币ETF的资金流入显示出投资者对比特币的信心，即便在价格下跌的情况下，投资者仍在增加持仓。这种现象进一步证明了市场的强韧性和资金的持续流入对稳定市场的重要性。 比特币价格预测结论 儘管政府抛售比特币引发了一些市场恐慌，但其实际影响有限。大量的新资金流入和实现市值的提高，为比特币市场提供了坚实的支撑。投资者应该关注市场的长期基本面，而不是被短期的市场波动所左右。CryptoQuant的CEO Ki Young Ju的观点为市场注入了一剂强心针，显示出比特币市场的韧性和未来的潜力。

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