迷因交易者转向P2E　$SAGA涨幅居首　利好$PLAY？

昨天，游戏代币 Notcoin ($NOT) 和 Saga ($SAGA) 成为币安24小时涨幅最大的代币，分别上涨了51%和28%。

尽管在过去一周内十大加密货币中有九种出现下跌，但专注于实用性的项目表现出韧性，并引起了投资者的极大兴趣。

从像PlayDoge ($PLAY) 这样的新项目中也可以看出游戏赚取 (P2E) 代币的上升趋势。该项目在预售不到一个月内筹集了超过 500 万美元，借助了狗狗币的吸引力和90年代像素游戏的怀旧情怀。

在极端市场波动中，投资者是否正在转向长期投资，P2E 是否是加密货币的未来？让我们来解析一下这个新的市场趋势。

快速获取加密货币收益的梦想结束了吗？

昨天，迷因币市场市值下跌了9.8%，而顶级代币的表现并不理想：

$DOGE (–4.5%) $PEPE (–8%) $WIF (–8%) $MOG (–8%) $POPCAT (–11.1%) $TURBO (–7.26%)



一些代币，如$NPC和$WOLF，跌幅超过20%。周线图显示相似的走势，表明市场情绪偏向熊市。上周只有少数几个代币（如$BILLY、$GIGA和$HOPPY）因主要项目发展或上市初期炒作而飙升。

迷因币狂潮（可能由于追求快速收益）似乎即将结束。



大量模仿项目、诈骗以及更广泛的经济衰退使投资者趋于回避风险。GameFi领域的市场市值也下降了5.6%，大多数代币呈现下跌趋势，但$SAGA和$NOT显示出明显的上升趋势。

$SAGA 达到了 $1.35，显示出在六月损失了45%后的恢复迹象。$NOT 在7月5日低于其上市价格，但现在站在 $0.017，为早期采用者带来了41%的收益。

PlayDoge 将迷因狂热与P2E实用性融合在一起

投资者可能已经逃离波动的牧场，寻求以实用性为驱动的稳定回报，但迷因的吸引力仍然强大。

PlayDoge 理解在加密市场中追求更简单时代的渴望，当收益取决于点赞和转发，但也承诺为长期生存能力提供真正的实用性。

项目团队正在开发一款P2E Tamagotchi游戏，用户可以通过照顾他们的虚拟柴犬赚取$PLAY。如果你的数字宠物因为忽视而逃跑或死亡不足以成为强烈的激励因素，现在你还面临失去货币收益的风险。

$PLAY代币在游戏中至关重要（保持宠物健康和升级），是奖励的主要货币。

怀旧情怀和P2E实用性帮助PlayDoge的预售在一个月内筹集了近550万美元。$PLAY目前的价格是$0.00516，但价格将在下一个小时内上涨。

预计PlayDoge迷你游戏的beta版本将在2024年第四季度发布。如果社区对其反响良好，$PLAY可能在上市后达到$0.026，并为早期支持者带来5倍回报。

在以太坊上的104%年化收益率（APY）和BNB链上的74%年化收益率（APY）激励长期持有，减少了即时卖压，并为$PLAY的上市打下了坚实基础。

如果你今天购买104,069枚$PLAY（537美元）并在以太坊上质押，一年后你将拥有212,300枚$PLAY（1,095美元）。



在预售期间购买$PLAY，请访问官方网站，连接你的钱包，输入你想购买的代币数量，并确认交易。

总结

波动性和恐慌销售可能已经平息了迷因币的炒作热情，但投资者仍然寻求有趣的体验。

像$NOT、$SAGA和$PLAY这样的P2E项目将娱乐与潜在的财务回报融合在一起，与寻求长期利润和可持续性的风险厌恶型投资者产生共鸣。

参考资料