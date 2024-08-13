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迈克尔·塞勒评论 $BTC最大缺陷　波动性是加密货币的核心特性

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$BTC 的臭名昭著的波动性引发了对其作为价值储存工具适用性的担忧。尽管其采用率不断增长，但批评者普遍认为它更像是一种投机，而非黄金或法币的替代品。

MicroStrategy 首席执行官迈克尔·塞勒不同意这种观点，他表示 $BTC 是未来的货币，其波动性是“特性，而非缺陷”

塞勒——$BTC 波动性是金矿

在最近的一条X帖子中，塞勒展示了MicroStrategy的 $MSTR 股价在公司四年前将 $BTC 作为主要财务资产后，飙升了近1000%

塞勒将 $BTC 的408%涨幅与标普500仅59%的温和涨幅进行了比较，并表示“波动性是活力”。显著的价格波动在涨跌过程中都能创造盈利机会

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在与Altcoin Daily的播客中，塞勒指出，加密货币是唯一一个全天候24/7运行的金融市场，这在经济动荡时期尤为重要，比如最近的股市崩盘。

MicroStrategy 的比特币囤积获得丰厚回报

在2020年，MicroStrategy 投资了21,000个 $BTC，并自此持续增持。今年，该公司又收购了12,200个 $BTC，使其 $BTC 投资组合总值达147亿美元。塞勒个人也投资了 $BTC，拥有至少17,700个代币，总值超过10亿美元。

这一举措帮助MicroStrategy 成为标普500指数中表现最佳的股票之一，超越了Nvidia、Targa Resources 和 Arista Networks。

本月早些时候，塞勒向彭博电视透露，他没有计划出售自己或MicroStrategy的 $BTC 持有量，并且正在关注其他数字货币。

$BTC 反弹，表现优于股票

尽管近期市场面临挑战，当 $BTC 跌破 $50K 时，它已经反弹至 $59K，实现了15.72%的周涨幅和3.95%的月涨幅。

虽然主要股票指数也开始恢复，但它们的月度走势仍然看跌

  • S&P 500 (–4.83%)
  • Nasdaq (–8.99%)
  • Nikkei 225 (–14.97%)

$BTC 对经济动荡的韧性表明，塞勒的观点确实有一定道理。

总结

塞勒对 $BTC 波动性作为积极力量的坚定信念在MicroStrategy的表现中得到了体现。

尽管股票指数遭遇重大损失，$BTC 显示出相对的强劲，这表明在经济不确定时期，它可能是一个更为稳定的价值储存工具。

参考资料

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Esther

Esther

Esther作为自由撰稿人已经有一段时间，撰写的文章数已百计，涉及的范畴众多。

她拥有国际新闻学学士学位，毕业后从事相关职业，从财经、时事新闻、体育、娱乐等领域均有触及。Esther更曾在中国内地、澳洲的中文报纸中担任过财经编辑，对于报道经济类领域新闻有相关经验，同时亦了解多国的经济发展趋势。

随着时间过去，Esther更跟紧时代的变化，从当初的经济发展，到现今流行的加密货币市场均有所研究，绝对能为你提供相关信息和专业意见。除此之外，Esther的新闻触角明锐，总能走在前方，为大家带来不同国家有关经济的信息来源。

曾在中国内地、香港、澳洲等地担任过记者的Esther，对于不同地方的经济领域均有独到的心得和意见，总是能以快捷作出报道，报道的内容从当地的经济发展，到元宇宙、NFT、加密市场、加密货币等均有接触，是投资者的好帮手。想了解更多经济新闻，绝对要看看她所撰写的文章和内容，绝对能为你打开前往经济世界的大门。

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